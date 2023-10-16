СПО | Всеобщая история

Вьетнамская революция: вопросы теории и практики

Мхитарян С. А. , Мхитарян Т. Т.

Книга посвящена исследованию революционного процесса во Вьетнаме. В центре внимания авторов следующие вопросы: диижущие силы и характер вьетнамской революции; борьба вьетнамскго народа под руководством Коммунистической партии против колонизаторов и местных реакционеров в 1930—1945 гг.; Августовская революция 1945 г.; война Сопротивления против французских колонизаторов (1945—1954); переход к социалистическим преобразованиям и строительству социализма в Северном Вьетнаме и борьба за осуществление народно-демократической революции в Южном Вьетнаме (1954-1975); строительство социализма в едином Вьетнаме.