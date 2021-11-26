КИСИ НОБУСУКЭ

КИСИ НОБУСУКЭ (настоящая фамилия и имя Сато Нобусукэ) - японский государственный и политический деятель.

Усыновлён семьёй Киси; старший брат Сато Эйсаку. Окончил Токийский университет (1920 год). Представитель «бюрократов-реформаторов», стремившихся к перестройке экономической и политической системы Японии на авторитарных началах. В 1936-1939 годах заместитель министра торговли и промышленност государства Мань­чжоу-го , в 1941-1943 годах министр торговли и промышленности Японии, затем заместитель министра вооружений (1943-1944 годы).

Осенью 1945 года арестован по обвинению в совершении военных преступлений, в конце 1948 года освобождён. В 1952 году вернулся к политической деятельности. В 1955-1956 годах генеральный секретарь, в 1957-1960 годах президент Ли­бе­раль­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Япо­нии (ЛДП) . В 1956-1957 годах министр иностранных дел, в 1957-1960 годах премьер-министр Японии. Содействовал нормализации отношений Японии с большинством стран Азии, заключил новый «договор о взаимном сотрудничестве и безопасности» с США, расширивший права Японии.

В мае 1960 года, несмотря на протесты левых кругов, добился ратификации этого договора, прибегнув к силе для подавления выступлений оппозиции. Вскоре из-за массового возмущения политикой его кабинета был вынужден уйти в отставку. До конца жизни влиятельный «старейшина» правого крыла ЛДП.

Сочинения:

Вос­по­ми­на­ния. То­кио, 1983 (на япон. яз.).

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