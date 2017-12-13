Как СССР подарили частичку восьмого чуда света Среди многих природных достопримечательностей Вьетнама особое место занимает бухта Халонг. Ее по праву считают восьмым чудом света. Когда плывешь на маленьком туристическом кораблике по этой бухте, со всех сторон появляются удивительной формы скалистые островки, и кажется, что это всё просто нереально, такого не может быть. Названия подобраны очень метко: Голова Дракона, Дерущиеся Петухи, Собака, Банан... Именно в этих местах снимался знаменитый фильм «Индокитай» с Катрин Денев, здесь же отметились Жан-Клод Ван Дамм в картине «В поисках приключений» и покойный Роджер Мур в роли Джеймса Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом». В бухте побывали кинодивы со всего мира, а один... На чтение: 1 минута

Среди многих природных достопримечательностей Вьетнама особое место занимает бухта Халонг. Ее по праву считают восьмым чудом света. Когда плывешь на маленьком туристическом кораблике по этой бухте, со всех сторон появляются удивительной формы скалистые островки, и кажется, что это всё просто нереально, такого не может быть. Названия подобраны очень метко: Голова Дракона, Дерущиеся Петухи, Собака, Банан... Именно в этих местах снимался знаменитый фильм «Индокитай» с Катрин Денев, здесь же отметились Жан-Клод Ван Дамм в картине «В поисках приключений» и покойный Роджер Мур в роли Джеймса Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом». В бухте побывали кинодивы со всего мира, а один из островов назван в честь нашего замечательного соотечественника Германа Степановича Титова.

Зимой 1962 года советский космонавт «номер два» Титов впервые посетил Вьетнам. Гостю была предложена морская прогулка по заливу Халонг. Германа Степановича в этой поездке лично сопровождал вьетнамский президент Хо Ши Мин. Несмотря на то что была зима и температура воды опустилась до 16 градусов, Титов решил искупаться. Кораблик пристал к островку с небольшим песчаным пляжем, который на карте был обозначен номером 46. После этого купания Хо Ши Мин обнял космонавта и сказал, что дарит ему этот остров: «Приезжай сюда всегда, когда захочешь, будешь дорогим гостем!» Здесь же, на судне, было дано распоряжение исправить название на остров Германа Титова.

Есть легенда, что в один из последних своих приездов во Вьетнам космонавт решил посетить «свой» остров. Удивление Титова было огромным, когда контролер потребовал от него купить билет. Герман Степанович даже пытался объяснить, что он и есть тот самый Титов, в честь которого назван остров. Ответ был чисто вьетнамским: «Вы Титов, а остров называется Ти-Топ». Правдивость этой истории уже некому подтвердить – космонавт умер в сентябре 2000 года. Говорят, что после того случая табличку со старым названием заменили, и теперь на ней написано Titov. А в сентябре 2015 года на острове установили памятник Герману Степановичу, приуроченный к его 80-летию.