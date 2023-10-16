СПО | Всеобщая история

Корея на рубеже веков

Ванин Ю. В.

Сборник посвящен экономической и политическому положению в Корейской Народно-Демократической Республике и Республике Корея и взаимоотношениям двух стран. Судьба разделенного народа показана на фоне военно-политической обстановки, сложившейся на Корейском полуострове, где сталкиваются интересы крупнейших государств мира - США, КНР, России и Японии. Анализируя ситуацию, авторы опирались на обширный фактический материал корейских официальных источников. Изменения, происходящие на полуострове, позволяют говорить о тенденциях сближения Северной и Южной Кореи и о тех сложных условиях, при которых оба государства вступают в XXI век.