МИЯДЗАВА КИИТИ

МИЯДЗА́ВА КИИ́ТИ. Государственный и по­ли­тический дея­тель Япо­нии .

В 1942 году окон­чил юри­дический факультет То­кий­ско­го университета.

В 1953 году из­бран де­пу­та­том верх­ней па­ла­ты пар­ла­мен­та, в 1967 году - ниж­ней па­ла­ты. В 1970-1971 годах министр промышленности и внеш­ней тор­гов­ли, в 1974-1976 министр иностранных дел, в 1977-1978 годах ге­не­раль­ный ди­рек­тор управ­ле­ния по пла­ни­ро­ва­нию народного хо­зяй­ст­ва, в 1984-1986 году ге­не­раль­ный сек­ре­тарь ка­би­не­та ми­ни­ст­ров. В 1987 году на­зна­чен ми­ни­ст­ром фи­нан­сов в пра­ви­тель­ст­ве Но­бо­ру Та­кэ­си­ты, од­на­ко по­ки­нул пост в свя­зи с при­ча­ст­но­стью к кор­руп­ци­он­но­му скан­да­лу.

В 1991-1993 годах пре­мьер-министр, представитель Ли­бе­раль­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии Япо­нии. Про­вёл фи­нан­со­вую ре­фор­му с це­лью пре­одо­ле­ния по­след­ст­вий эко­но­мического спа­да 1990-х годов в Япо­нии. Пра­ви­тель­ст­во Миядзава Киити при­ня­ло за­кон, раз­ре­шив­ший Япо­нии на­прав­лять вой­ска для уча­стия в ми­ро­творческих мис­си­ях за ру­бе­жом.

Вы­шел в от­став­ку по­сле вы­не­се­ния ему во­ту­ма не­до­ве­рия. В 1998-2001 годах министр фи­нан­сов в пра­ви­тель­ст­вах Кэйд­зо Обу­ти и Ёси­ро Мо­ри.