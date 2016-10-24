Китай освежает интригу космической гонки. К годовщине «Чанъэ-1» 24 октября 2007 года с космодрома Сичан (Китай) была запущена станция для исследования Луны. Сегодня, когда мы справляем 9-ю годовщину запуска первой станции в рамках лунной программы КНР, стоит поговорить о том, что маленький и амбициозный китайский космос меняет сценарий противостояния на первую половину нынешнего века. На чтение: 2 минуты

24 октября 2007 года с космодрома Сичан (Китай) была запущена станция для исследования Луны.

Примерно 3 года назад, когда всё наше внимание было приковано к зарождению очередного майдана на Украине, случилось то, чего не бывало уже очень долго. КНР запустила к Луне станцию с луноходом. В том числе по этой причине в конце прошлого года, когда Роскосмосу урезали финансирование на ближайшие полтора десятка лет, лунная программа в наших планах осталась.

Сегодня, когда мы справляем 9-ю годовщину запуска первой станции в рамках лунной программы КНР, стоит поговорить о том, что маленький и амбициозный китайский космос меняет сценарий противостояния на первую половину нынешнего века.

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...Если рассматривать космос как лестницу, то околоземная орбита является как бы первой ступенью. Одни только выводят на неё спутники, другие – уже межпланетные станции. Однако, по большому счёту, это примерно равноценные шаги, зависящие от того, насколько совершенные ракеты-носители научилась производить космическая держава. Но есть и вторая ступень, на которую пока смогли встать только три космических державы: мы, США и Китай. Речь о Луне и лунной программе космических исследований. Напомним кратко как это было.

Лунные программы прошлого века

Наша лунная программа всего на пару лет моложе космической эры. В 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1959-м стартовала межпланетная станция «Луна-1». Её задачей была жёсткая посадка на Луну, однако из-за ошибки в расчётах две Луны не столкнулись: станция стала спутником Солнца. Впрочем, запуск не стал неудачей, поскольку информация, поступавшая от «Луны-1», сообщила массу неизвестных на то время фактов (существование космического ветра, внешнего радиационного пояса Земли и прочее). Сесть на Луне удалось «Луне-2» и «Луне-9» – первые жёсткая и мягкая посадки на спутнике нашей планеты.

Всего в 1958-1976 годах в рамках лунной программы было осуществлено 34 запуска. Из них стоит упомянуть о «Луне-17» и «Луне-21» (первый и второй «Луноходы») и «Луне-24» (доставка лунного грунта на Землю). Как раз на последней «Луне» произошел длительный перерыв. Официально – ракеты-носители использовали для вывода на орбиту спутников, в т.ч. военных. Однако скорее всего свою роль сыграла и успешная лунная миссия США (1961-1975), перекрыть которую очередной «Луноход» не смог бы. Плюс экономия. Но программу всё же не закрыли: в 2019 году планируется запуск «Луны-25».

Помимо прочего новые запуски к Луне означают важную вещь: из лунной программы ушёл совершенно ненужный в ней пропагандистско-соревновательный дух, остался сугубо практический подход. Через три года, например, посадочную платформу будут тестировать, потом снова бурение, новый «Луноход».

Итоги американской лунной программы достаточно известны. Шесть успешных пилотируемых полётов в течение 1969-1972 годов. Первых и пока единственных в истории человечества. Правда в США тоже свернули свою программу досрочно. После полёта, ставшего последним («Аполлон-17»), планировались ещё три запуска, однако от них отказались из экономии. с учётом инфляции лунная миссия обошлась США в 165 млрд долл. Наши расходы были примерно в 5 раз скромнее.

Нужно отметить, что две миссии отличаются не только затратами и результатами. Возобновление нашей происходит спустя четыре десятка лет без особых проблем. США за это время во многом утратили даже не технологии – отрасль. Сложно поверить в 6 успешных «Аполлонов» на фоне постоянно взрывающихся ракет Илона Маска. Хорошо, что есть выведенные за рамки санкций поставки российских ракетных двигателей.

Богиня китайского космоса

Китайская лунная программа гораздо моложе, ей всего 18 лет, причём собственно «Программа Чанъэ» (в честь даосской богини Луны) была утверждена только в 2004 году. Что о ней можно сказать?

1. Китай выдерживает темп, сравнимый с советской программой и получает похожие результаты.

2. Китай известен своим талантом копировать и улучшать копируемое, в том числе сочетанием лучших элементов. В этот раз в КНР скопировали целую лунную программу, причём советскую. Этапы те же: «Чанъэ-1» – жёсткая посадка, «Чанъэ-3» – мягкая посадка и луноход («Юйту»), «Чанъэ-4» – луноход-дублёр. «Чанъэ-5» полетит в следующем году. Ожидается, что он должен доставить образцы грунта – похожую схему использовала НАСА для возврата астронавтов. .

3. Однако уже на пятом этапе китайцы предлагают собственные конструкторские решения, в частности компоновка «Чанъэ-5» отличается от советских и американских систем. Поэтому предыдущий пункт нуждается в уточнении: Китай идёт той же дорогой, но не след в след.

4. Так, программой «Чанъэ» запланировано создание лунной орбитальной станции – промежуточного звена для пилотируемого полёта. КНР уже стала третьей страной, осуществившей мягкую посадку на Луну. Теперь она хочет стать второй страной, чьи астронавты на ней побывают.

Китай меняет сценарий

Сегодняшний интерес к Луне – зеркально отражённая ситуация начала 70-х. Если тогда потеря интереса к нашему естественному спутнику у одной космической державы косвенно поспособствовала сворачиванию программы и в другой, то теперь всё наоборот. Теперь уже Китай напомнил «космическому клубу», что быть космической державой – это не спутники на орбиту запускать, ставки возросли. Сегодня право участия в клубе планы (хотя бы планы) лунной базы в течение ближайших 30-40 лет.

Даже просто возобновление полётов к Луне требует немалых затрат, создание баз умножит их на минимум на 10. Сопутствующая и потенциальная польза от них очевидна. Однако у космической гонки XXI века есть и иные причины.

1. Айфонизация космоса основательно затянулась, человечество подбирает остатки предыдущего технологического прорыва.

2. Человеку становится тесно в пределах обжитого за последние несколько тысяч лет мира. Необходима новая колонизация – необязательно Луны. Пространств, которые долгое время считались для человека чужими (океан). Эти задачи требуют схожих технологических решений.

3. Лидерство во второй половине века будет за теми, кто занимается упомянутыми решениями уже сегодня. Производство смартфонов к тому времени могут вообще сдать в африканские страны.

4. Технологическая и космическая гонка – тоже вид противостояния. В прошлом веке оно было завязано вокруг владения ядерным оружием, а затем гарантий уничтожения глобального противника. В новом веке Китай – осознанно или нет – предлагает иной вид борьбы, уже опробованный в XX веке. Более мирный, хотя и не менее напряжённый. Мирный, конечно, по форме, а не по сути, так как помимо всего прочего космическая гонка станет показательным стресс-тестом для всех её участников.

Кто не рискует – может не участвовать и постепенно перебраться в зрительный зал мировой политики.