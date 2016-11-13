Как правильно торговать родиной. К годовщине «большой приватизации» в Китае 13 ноября 2003 года глава китайского Госкомимущества Ли Ронг Ронг заявил, что необходимость государственного контроля над большинством сфер экономики «более не является актуальной». Сегодня, когда мы справляем старт большой приватизации в КНР, стоит поговорить о том, что в приватизации главный вопрос не «кому?» и не «почём?», а «зачем?» На чтение: 2 минуты

13 ноября 2003 года глава китайского Госкомимущества Ли Ронг Ронг заявил, что необходимость государственного контроля над большинством сфер экономики «более не является актуальной».

На этой неделе в экономических новостях – спор о приватизации. Минэкономразвития предлагает включить Сбербанк (созданный, к слову, ещё Николаем I) в план приватизации. Глава Минфина пока отказывается обсуждать дальнейшую продажу банка.

Сегодня, когда мы справляем старт большой приватизации в КНР, стоит поговорить о том, что в приватизации главный вопрос не «кому?» и не «почём?», а «зачем?»

Кого поймать, а кого отпустить

На самом деле ноябрь 2003 года – лишь одна из дат разгосударствления экономики в Китае. Первый этап стартовал ещё в 1998 году, т.е. продолжался пять лет.

Это были пять лет китайской «малой приватизации», то есть продажи небольших по размеру компаний и активов (сфера бытового обслуживания, общественное питание и прочее). В эти годы китайское правительство преследовало три основные цели: избавиться от убыточных активов; продать активы, которые слишком малы для того, чтобы сохранять над ними государственный контроль (то есть совершили операцию, примерно обратную хрущёвской ликвидации артелей). Третья цель была стратегической: подготовить национальный капитал для следующего этапа приватизации. Как это делалось?

Приватизация 1998-2003 годов была закрытой. Компании и активы покупали в основном их же директора и работники. И тех, и других заставляли делать это за свои сбережения. И лишь при отсутствии давали ссуды, которые затем следовало вернуть с прибыли. Несмотря на то, что работники иногда становились совладельцами, управление предприятием по прежнему оставалось в руках директоров.

На втором этапе, с которого мы и начали, на продажу уже выставлялись более ценные активы. Тут уже были свои принципы управления продажей. Во-первых, в ряде отраслей правительство предпочло сохранить монополию или хотя бы подавляющее доминирование. Так, по состоянию на 2011 год в Китае сохранили полный контроль над табачной промышленностью (своего рода аналог наших «пьяных денег»), 90% контроля в инфраструктурном строительстве и энергетике, 85% нефтедобычи и нефтепереработки. Также под контролем государства остались телекоммуникации, транспорт и, в значительной степени, финансы.

Из этого описания можно понять, почему программа приватизации получила название «поймать большое и отпустить малое». Да, количество государственных предприятий за это время сократилось более чем в 10 раз. Однако то, что оставалось в госсобственности, во много раз превосходило частный сектор по величине и доходу.

На этом реформы госсектора не окончились. В настоящее время они продолжаются, причём по лекалам 13-летней давности. Правительство ещё более укрупняет активы в отраслях, где оно сохранило контроль. Задача – за 10 лет (2015-2025) вывести госсектор на уровень рентабельности частного сектора, после чего выставить на продажу небольшие пакеты акций этих холдингов. Которые ещё четыре года назад совокупно оценивались в 4 трлн долл. С сохранением темпов роста через 10 лет они могут стоить и 8, и 10 трлн.

Не стесняемся, вспоминаем

Для сравнения можем кратко вспомнить, как это происходило у нас . Сложность в том, что в обоих случаях процессы называются одинаково. Однако в Китае и в России приватизация преследовала разные цели, соответственно, получились не одинаковые результаты.

В РФ малой приватизации, да ещё и растянутой во времени на пять лет, не было, в продажу почти сразу пошли крупные активы. К тому же никакой чёткой стратегии не было, перечень реализуемых активов формировало не правительство, а запросы новоявленных собственников, исходя из заявок которых правительство и верстало программу продаж. Продажи, в свою очередь, наполняли бюджет и сокращали его расходы. Если и были какие-то более масштабные планы, то за отсутствием результата о них ничего не известно.

Ну и наконец – большая приватизация в Китае затевалась с расчётом привлечь международный капитал (и при этом почти ничего – в смысле контроля – за это не отдать), поэтому приватизация сопровождалась также либерализацией трудового законодательства. Однако вряд ли положение китайских рабочих было тяжелее безденежья 90-х для их российских братьев по классу.

Как и что продавать

Китайский опыт, конечно же, не абсолют, в КНР хватало своих чёрных страниц. Например, для большей инвестиционной привлекательности компании рубили социальные гарантии (единой их системы не было), а государство закрывало на это глаза. Тем не менее, этот пример учит нас следующему:

1. В приватизации главное – не активы, а контроль, остающийся у государства. Контроль над стратегическими отраслями и экономикой в целом. Для этого действительно не нужно владеть всем, достаточно распоряжаться финансовой сферой, транспортом, энергоносителями.

2. «В бюджете нет денег» – плохая причина для приватизации. Наполнять бюджет следует налогами, а не продажей собственности. Это как если бы вдруг человек решил жить не заработком, а продажей мебели из квартиры – через пару месяцев не останется ни мебели, ни денег.

3. Для чего же тогда продавать? Для оптимизации управления – раз. Для реструктуризации собственности, укрупнения компаний в тех отраслях, где планируется сохранять присутствие – два. Для понимания точек, куда будут вложены полученные от приватизации деньги, чтобы не размазывать их невидимым слоем по всей экономике – три.

4. Сам по себе актив – это ещё не стоимость. В том смысле, что продать его можно, а вот получить хорошую цену сложнее. Актив на работающем рынке – это уже интереснее. Это ещё одна причина, по которой малая приватизация пошла впереди большой.

5. Приватизация – термин экономический, однако к экономике он относится скорее в силу сопутствующего категориального аппарата (деньги, стоимость, компания).

Приватизация есть функция госуправления, которая сама по себе нейтральна. Может сделать государство сильнее, может его почти уничтожить. Всё зависит от целей и исполнения.

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И последнее. Если спустя 12 лет после старта большой приватизации вы оглядываетесь и понимаете, что государственного, пожалуй, только больше стало, и надо бы часть укрупнить, а остальное продать, – то вы на верном пути.