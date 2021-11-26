МУГАБЕ РОБЕРТ ГАБРИЭЛЬ

МУГАБЕ РОБЕРТ ГАБРИЭЛЬ - государственный и по­ли­тический дея­тель Зим­баб­ве .

Из се­мьи им­ми­гран­та из Ма­ла­ви, по эт­нической при­над­леж­но­сти шо­на. В 1942-1949 годах ра­бо­тал учи­те­лем. В 1951 году окон­чил Университет Форт-Ха­ре (Пре­то­рия, Южно-Африканский Союз). Впо­след­ст­вии учил­ся так­же в Университете Южной Аф­ри­ки, Лон­дон­ском университете и других.

В 1956-1960 годах пре­по­да­вал в Северной Ро­де­зии и Га­не. Вер­нув­шись на ро­ди­ну, при­нял уча­стие в ос­во­бо­дительной борь­бе, вхо­дил в со­став ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов Национал-де­мо­кра­тической пар­тии и Сою­за африканских на­ро­да Зим­баб­ве (ЗАПУ). В 1963 году один из ос­но­ва­те­лей Африканского национального сою­за Зим­баб­ве (ЗАНУ), из­бран её ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём.

Под­вер­гал­ся пре­сле­до­ва­ни­ям вла­стей, в 1964-1974 годах на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии. С 1976 года ли­дер ЗАНУ. По­сле по­бе­ды ЗАНУ на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах (февраль 1980 года) воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во Зим­баб­ве-Ро­де­зии (с апреля 1980 года - не­за­ви­си­мая Рес­пуб­ли­ка Зим­баб­ве), за­ни­мал так­же пост министра обо­ро­ны.

Про­во­дил курс на дос­ти­же­ние национального при­ми­ре­ния; ввёл в со­став ка­би­не­та пред­ста­ви­те­лей бе­лой об­щи­ны, га­ран­ти­ро­вал не­при­кос­но­вен­ность соб­ст­вен­но­сти бе­лых зем­ле­вла­дель­цев. Во внеш­ней по­ли­ти­ке вы­сту­пал сто­рон­ни­ком не­при­сое­ди­не­ния, под­дер­жи­вал ос­во­бо­дительную борь­бу в ЮАР и На­ми­бии.

В 1987 году с вне­се­ни­ем по­прав­ки в Кон­сти­ту­цию за­нял пост пре­зи­ден­та (пе­ре­из­би­рал­ся в 1990 году, 1996 году и 2002 году). В конце 1989 года ини­ции­ро­вал слия­ние ЗАНУ и оп­по­зи­ци­он­ной ЗАПУ в еди­ную пар­тию ЗАНУ-ПФ, ус­та­но­вив од­но­пар­тий­ный ре­жим.

В 2000-2002 годах осу­ще­ст­вил аг­рар­ную ре­фор­му, в хо­де ко­то­рой фак­ти­че­ски санк­цио­ни­ро­вал ре­к­ви­зи­цию ферм бе­лых зем­ле­вла­дель­цев пло­ща­дью в 5 миллионов га для обу­ст­рой­ст­ва без­зе­мель­ных кре­сть­ян и уча­ст­ни­ков ос­во­бо­дительной борь­бы 1970-х годов. (так называемый чёр­ный пе­ре­дел). В ре­зуль­та­те ре­фор­мы на­ча­лось рез­кое па­де­ние сельского хозяйства и промышленного про­изводства, со­кра­тил­ся при­ток иностранных ин­ве­сти­ций.

В 2002 году США и ЕС об­ви­ни­ли ре­жим Мугабе в на­ру­ше­ни­ях прав че­ло­ве­ка и вве­ли про­тив Зим­баб­ве эко­но­мические санк­ции. Мугабе был объ­яв­лен пер­со­ной нон гра­та. В ию­не 2008 года в ус­ло­ви­ях тя­жё­ло­го эко­но­мического кри­зи­са (ин­фля­ция в Зим­баб­ве дос­тиг­ла аб­со­лют­но­го ми­ро­во­го ре­кор­да) Мугабе вновь одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах, ре­зуль­та­ты ко­то­рых бы­ли оп­ро­те­сто­ва­ны оп­по­зи­ци­ей.

15.09.2008 года Мугабе при по­сред­ни­че­ст­ве пре­зи­ден­та ЮАР Т. Мбе­ки под­пи­сал со­гла­ше­ние с ли­де­ра­ми двух фрак­ций оп­по­зиционного дви­же­ния за де­мо­кра­тические пе­ре­ме­ны М. Цван­ги­раи и А. Му­там­барой о раз­де­ле­нии пол­но­мо­чий ме­ж­ду вла­стью и оп­по­зи­ци­ей и фор­ми­ро­ва­нии коа­лиц. пра­ви­тель­ст­ва (в феврале 2009 года пре­мьер-ми­ни­ст­ром стал Цван­ги­раи).