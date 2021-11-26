МУГАБЕ РОБЕРТ ГАБРИЭЛЬ
МУГАБЕ РОБЕРТ ГАБРИЭЛЬ - государственный и политический деятель Зимбабве.
Из семьи иммигранта из Малави, по этнической принадлежности шона. В 1942-1949 годах работал учителем. В 1951 году окончил Университет Форт-Харе (Претория, Южно-Африканский Союз). Впоследствии учился также в Университете Южной Африки, Лондонском университете и других.
В 1956-1960 годах преподавал в Северной Родезии и Гане. Вернувшись на родину, принял участие в освободительной борьбе, входил в состав руководящих органов Национал-демократической партии и Союза африканских народа Зимбабве (ЗАПУ). В 1963 году один из основателей Африканского национального союза Зимбабве (ЗАНУ), избран её генеральным секретарём.
Подвергался преследованиям властей, в 1964-1974 годах находился в заключении. С 1976 года лидер ЗАНУ. После победы ЗАНУ на парламентских выборах (февраль 1980 года) возглавил правительство Зимбабве-Родезии (с апреля 1980 года - независимая Республика Зимбабве), занимал также пост министра обороны.
Проводил курс на достижение национального примирения; ввёл в состав кабинета представителей белой общины, гарантировал неприкосновенность собственности белых землевладельцев. Во внешней политике выступал сторонником неприсоединения, поддерживал освободительную борьбу в ЮАР и Намибии.
В 1987 году с внесением поправки в Конституцию занял пост президента (переизбирался в 1990 году, 1996 году и 2002 году). В конце 1989 года инициировал слияние ЗАНУ и оппозиционной ЗАПУ в единую партию ЗАНУ-ПФ, установив однопартийный режим.
В 2000-2002 годах осуществил аграрную реформу, в ходе которой фактически санкционировал реквизицию ферм белых землевладельцев площадью в 5 миллионов га для обустройства безземельных крестьян и участников освободительной борьбы 1970-х годов. (так называемый чёрный передел). В результате реформы началось резкое падение сельского хозяйства и промышленного производства, сократился приток иностранных инвестиций.
В 2002 году США и ЕС обвинили режим Мугабе в нарушениях прав человека и ввели против Зимбабве экономические санкции. Мугабе был объявлен персоной нон грата. В июне 2008 года в условиях тяжёлого экономического кризиса (инфляция в Зимбабве достигла абсолютного мирового рекорда) Мугабе вновь одержал победу на президентских выборах, результаты которых были опротестованы оппозицией.
15.09.2008 года Мугабе при посредничестве президента ЮАР Т. Мбеки подписал соглашение с лидерами двух фракций оппозиционного движения за демократические перемены М. Цвангираи и А. Мутамбарой о разделении полномочий между властью и оппозицией и формировании коалиц. правительства (в феврале 2009 года премьер-министром стал Цвангираи).