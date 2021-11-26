МОНГО

МО́НГО (мон­го-нкун­ду) -груп­па на­ро­дов бан­ту в Де­мо­кра­тической Рес­пуб­ли­ке Кон­го.

Жи­вут ме­ж­ду ре­ка­ми Кон­го , Ка­саи и Сан­ку­ру (про­вин­ции Эк­ва­то­ри­аль­ная, Маи-Ндом­бе, Чуа­па, Сан­ку­ру).

Вклю­ча­ет соб­ст­вен­но монго, нтомба, нкун­ду, нгом­бе, экон­да, омбо (мбо­ле), нган­до, ла­лиа и другие.

Чис­лен­ность от 2,5 до 5 млн. человек (2010, оцен­ка).

Го­во­рят на язы­ках под­груп­пы мон­го (С60) бан­ту язы­ков. Пись­мен­ность на основе латинской гра­фи­ки. Рас­про­стра­нён так­же язык лин­га­ла.

В основном хри­стиа­не (главным образом ка­то­ли­ки), часть со­хра­ня­ет тра­диционные ве­ро­ва­ния .

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки. Основные за­ня­тия - руч­ное зем­ле­де­лие (ямс, ма­ни­ок), охо­та, со­би­ра­тель­ст­во, ры­бо­лов­ст­во. Часть монго ра­бо­та­ют на план­та­ци­ях мас­лич­ной паль­мы и ко­фе, а так­же в го­ро­дах. В про­шлом за­ни­ма­лись по­сред­нической тор­гов­лей ра­ба­ми, сло­но­вой ко­стью, по­рош­ком из де­ре­ва «нгу­ла» (кос­ме­тическое и ле­кар­ст­вен­ное сред­ст­во). Име­ли во­ж­де­ст­ва.

Тра­диционные по­се­ле­ния коль­це­вой пла­ни­ров­ки, жи­ли­ще круг­лое, с пле­тёны­ми сте­на­ми.

Оде­ж­да - на­бед­рен­ная по­вяз­ка.

Фольк­лор - ми­фы (о де­ми­ур­ге Мбом­би­ан­да и других), эпос о ге­рое Инья­нья, сказ­ки и другое.

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