МАШЕЛ САМОРА МОЙЗЕС
МАШЕЛ САМОРА МОЙЗЕС - государственный и политический деятель Мозамбика.
Выходец из крестьянской семьи, по этнической принадлежности шангаан. Учился в католической семинарии, впоследствии работал санитаром в больнице города Мапуту. В 1962 году присоединился к Фронту освобождения Мозамбика (ФРЕЛИМО), в 1963 году прошёл военную подготовку в Алжире.
В 1964 году возглавил отряд ФРЕЛИМО, начавший боевые действия против португальских колониальных властей на территории Мозамбика. В 1969 году вошёл в Руководящий совет ФРЕЛИМО, назначен главнокомандующим повстанческими отрядами, с 1970 года председатель ФРЕЛИМО. К 1973 году установил контроль над частью северных районов Мозамбика, к 1974 году - над центральными районами колонии. В сентябре 1974 года возглавлял делегацию ФРЕЛИМО на переговорах с правительством Португалии о предоставлении независимости Мозамбику.
С 25.06.1975 года президент Народной Республики Мозамбик. С 1977 года председатель ЦК Партии Фрелимо. На посту президента провёл национализацию земли, бóльшей части промышленных и торговых предприятий, поощрял отъезд из Мозамбика белого населения. Во внешней политике ориентировался на социалистические страны. Предоставлял военные базы партизанам, боровшимся с режимом белого меньшинства в Южной Родезии и апартхейдом в ЮАР.
Столкнулся с противодействием оппозиционной партизанской организации Мозамбикское национальное сопротивление, развернувшей при поддержке ЮАР боевые действия против правительственных сил в северных провинциях. В 1984 году с целью остановить гражданскую войну подписал с правительством ЮАР договор о ненападении и добрососедстве, что, однако, не привело к стабилизации внутриполитического положения. Погиб в авиакатастрофе при невыясненных обстоятельствах.