МАНДЕЛА НЕЛЬСОН РОЛИХЛАХЛА
МАНДЕЛА НЕЛЬСОН РОЛИХЛАХЛА - государственный и политический деятель ЮАР.
Из семьи традиционного вождя племени тембу.
В 1942 году получил специальность юриста в университете Южной Африки (город Претория), учился в Витватерсрандском университете (город Йоханнесбург).
В 1944 году участвовал в основании Молодёжной лиги Африканского национального конгресса (АНК), с 1951 года её президент. В 1952 году вместе с О.Р. Тамбо открыл первую африканскую юридическую фирму в Йоханнесбурге. В 1950-х годах активно выступал против политики апартхейда. В 1952 году возглавил кампанию неповиновения расистским законам. В 1953 году избран президентом Трансваальского отделения АНК. В 1955 году участвовал в организации и проведении Конгресса народов Южной Африки.
В 1956 году обвинён в государственной измене и заключён в тюрьму, в 1961 году оправдан. С конца 1961 года руководил военной организацией АНК «Умконто ве сизве» («Копьё нации»). В 1962 году вновь арестован, осуждён на 5 лет, в 1964 году приговорён к пожизненному заключению. В 1964-1982 годы находился в одиночной камере тюрьмы на острове Роббен. В 1985 году Мандела отверг предложение президента ЮАР П.У. Боты об освобождении в обмен на отказ в дальнейшем от политической борьбы. В феврале 1990 года освобождён из заключения, с 1991 года президент АНК.
В 1994 году на первых общенациональных выборах с участием африканского большинства избран президентом ЮАР. В 1996 году под руководством Манделы была разработана и принята новая Конституция ЮАР, гарантировавшая всем южноафриканцам равные права независимо от расовой принадлежности, пола и религиозных убеждений. В 1997 году оставил пост президента АНК. Не выдвигал своей кандидатуры на президентских выборах 1999 года.
Нобелевская премия мира (1993 год, совместно с Ф. де Клерком).
Сочинения:
Нет легкого пути к свободе. М., 1968;
The struggle is my life. L., 1986;
N. Mandela speaks: forging a democratic, nonracial South Africa. N. Y., 1993;
Long walk to freedom. Boston, 1994;
Let freedom reign. Northampton, 2010.