ЛУТУЛИ АЛЬБЕРТ ДЖОН
ЛУТУЛИ (Luthuli, Lutuli) АЛЬБЕРТ ДЖОН - южноафриканский общественный и политический деятель.
Из семьи христианского миссионера, по этнической принадлежности зулу. Получил образование в миссионерской школе и учительском колледже Адамса (Натал). Занимался преподавательской деятельностью, в 1917 году рукоположен в священники. В 1936 году избран вождём племени зулу в резервации Гроутвилл. В середине 1940-х годов вступил в натальское отделение Африканского национального конгресса (АНК), с 1952 года его председатель. Смещён правительством Южно-Африканского Союза с поста вождя племени. В декабре 1952 года избран председателем АНК. Выступал против политики апартхейда, организатор многочисленных акций гражданского неповиновения. Неоднократно подвергался арестам. С 1959 года в ссылке. Нобелевская премия мира (1960).
Сочинения:
Let my People go. L., 1962.