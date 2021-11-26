ЛУМУМБА Патрис Эмери

Конголезский политический и государственный деятель, лидер национально-освободительного движения Конго, первый премьер министр Демократической республики Конго .

Из народа батетела. Учился в миссионерской школе, в 1950 г. окончил школу почтовых служащих. Работал крестьянином, служащим в бельгийских компаниях, затем почтовым чиновником. Поэт. С конца 40-х гг. занимался общественно-политической деятельностью. Создал секцию Либеральной партии Бельгии в Стэнливиле, выступал с речами на митингах. В 1955 г. избран председателем профсоюза Ассоциация служащих Восточной провинции. Редактор газеты «Ухуру» («Свобода»). Противник трайбализма. Автор книги «Конго, земля будущего, под угрозой?» (1956). Певоначально был сторонником «бельгийско-конголезского сообщества». В октябре 1958 г. основал и возглавил массовую партию Национальное движение Конго. В октябре 1959 г. на конгрессе партии выступил за немедленную независимость Конго, 1 ноября был арестован колонизаторами. Вскоре освобожден и в январе-феврале 1960 г. участвовал в переговорах о предоставлении независимости Конго.

23 июня 1960 г. парламент Конго утвердил его премьер-министром Демократической республики Конго, официально провозглашенной

30 июня.

25-31 августа был председателем конференции авриканских государств в Леопольдвиле.

Лумумба стремился к созданию единого демократического государства, но на выборах победили племенные вожди. От Конго отделилась богатейшая провинция Катанга во главе с М. Чомбе, который требовал отстранения от власти Лумумбы. В Конго были введены силы ООН , в основном бельгийские и африканские военные.

Лумумба надеялся заручиться поддержкой СССР, его поддержали некоторые вожди, мечтавшие о просвещении своих племен, и левые демократы. 5 сентября президент Ж. Касавубу отправил Лумумбу в отставку. Но правительство не подчинилось и заявило об отстранении президента от власти. Силы ООН с санкции Генерального секретаря ООН Д. Хаммаршельда вмешались в конфликт на стороне президента. 7 сентября парламент отменил решения сторон об отстранении от власти правительства и президента.

14 сентября главнокомандующим Ж. Мобуту , который предпочитал союз с Западом, был совершен переворот, разогнан парламент, а Лумумба был блокирован в своей резиденции под охраной сил ООН. Развернулись аресты сторонников Лумумбы. Началось восстание сторонников Лумумбы во главе с А. Гизенгой. В ночь на 27 ноября Лумумба направился из Леопольдвиля к своим сторонникамв Стэнливиль, но по дороге был захвачен мобутовцами 2 декабря, избит, арестован и помещен в тюрьму Тисвиля. 17 января по инициативе спецслужб США и Бельгии Лумумба и его соратники Ж. Окито и М. Мполо были переданы их врагу Чомбе. Пленники были зверски избиты и расстреляны. Гражданская война в Конго продолжалась до середины 60-х гг.

Исторические источники:

Патрис Лумумба. Правда о чудовищном преступлении колонизаторов. М., 1961.

Автор статьи: Шубин А.В.