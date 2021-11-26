КЕЙТА МОДИБО

КЕЙТА МОДИБО - государственный и политический деятель Мали .

В 1936 году окончил педагогическое училище в Дакаре (Сенегал). Участвовал в национально-освободительном движении, неоднократно подвергался репрессиям со стороны колониальных властей. Один из создателей (1946 год) партии Суданский союз, выступавшей за предоставление независимости Французскому Судану; в 1947-1968 годах генеральный секретарь этой партии.

В 1948 году вошёл в состав территориальной ассамблеи Французского Судана. В 1956 году избран мэром города Бамако, в 1956-1958 годах депутат французского Национального собрания. В 1957-1958 годах государственный секретарь французского правительства по делам заморских территорий. После образования в 1959 году Федерации Мали возглавил правительство федерации.

С провозглашением 22.09.1960 года независимой Республики Мали её президент и премьер-министр. Экономическая политика Кейты, направленная на создание сильного государственного сектора, национализацию ключевых отраслей хозяйства, не имела успеха. В условиях резкого ухудшения экономической ситуации был свергнут в ноябре 1968 года военными. Остаток жизни находился под стражей.

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