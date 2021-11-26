АВОЛОВО ОБАФЕМИ (англ. Awolowo, Obafemi)

Нигерийский политик, традиционный вождь йоруба.

Один из создателей Конгресса профсоюзов Нигерии (1943), позже основал политическую партию «Группа действия». «Аво» (политический псевдоним) неоднократно избирался в органы колониального управления, после предоставления независимости возглавлял парламентскую оппозицию . Осужден на 10 лет заключения (1962) за участие в попытке переворота, освобожден после прихода к власти военных (1966), возобновил политическую активность (федеральный министр финансов в 1971), активный противник отделения Республики Биафра. После восстановления гражданского правления создал Объединенную партию Нигерии, от которой баллотировался на пост президента (1979, 1982), неизменно получая вторые результаты.

Автор статьи: Н. Г. Щербаков.