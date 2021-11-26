АДДИС-АБЕБСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ 1972

Соглашения о прекращении первой войны Юга и Севера Судана (1955–1972) и предоставлении Югу автономного статуса в рамках единого государства , подписанные 28.02.1972 в Аддис-Абебе правительством Демократической Республики Судан (ДРС) и политическими лидерами Юга.

В апреле 1973 положения А-А. с. стали частью конституции ДРС. Однако полностью они не были реализованы и часто нарушались со стороны Хартума, что стало одной из главных причин начала второй войны Юга и Севера Судана (1983–2005).

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

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