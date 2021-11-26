ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ ЧЕТЫРЁХУГОЛЬНИК - железорудный район в восточной части Бразилии.

От­крыт в 1910 году, раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся с 1934 года от­кры­тым спо­со­бом. Площадь около 7 тысяч км2. Об­щие за­па­сы же­лез­ных руд 13,0 млрд. т, под­твер­ждён­ные - 7,2 млрд. т. Со­дер­жа­ния же­ле­за на ме­сто­ро­ж­де­ни­ях варь­и­ру­ют от 35 до 66,4%. Рай­он вклю­ча­ет свыше 125 ме­сто­ро­ж­де­ний (около 70% всех ос­во­ен­ных в стра­не), около 20 из них раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся. К наи­бо­лее круп­ным от­но­сят­ся (под­твер­ждён­ные за­па­сы, млрд. т): Ис­то­ри­ка (1,606), Пе­ре­ки­ту (1,0), Кон­та-Алег­рия (0,70), Ду­ис-Кор­ре­гус (5,8), Бру­ку­ту (0,47), Фаб­ри­ка-Но­ва (0,45), Кон­сей­сан (0,34), Та­ман­дуа (0,3). Рай­он при­уро­чен к до­кем­брий­ско­му мас­си­ву Сан-Фран­си­ску в центральной час­ти Юж­но-Аме­ри­кан­ской плат­фор­мы. Вме­щаю­щи­ми яв­ля­ют­ся сла­бо­ме­та­мор­фи­зов. по­ро­ды про­те­ро­зой­ско­го и ар­хей­ско­го воз­рас­та, про­рван­ные гра­нит­ны­ми ин­тру­зия­ми. Основная часть за­па­сов свя­за­на с го­ри­зон­том не­вы­вет­ре­лых же­ле­зи­стых квар­ци­тов (ита­би­ри­тов) средней мощ­но­стью 250 м, наи­боль­шей про­тя­жён­но­стью в ме­ри­дио­наль­ном на­прав­ле­нии 400 км, в ши­рот­ном - свыше 200 км, со­дер­жа­щим 35-40% же­ле­за (бед­ные ру­ды). Главные руд­ные ми­не­ра­лы - ге­ма­тит, маг­не­тит, мар­тит. Ита­би­ри­ты ино­гда со­про­во­ж­да­ют­ся мар­ган­це­вой ми­не­ра­ли­за­ци­ей. Мар­га­нец­содер­жа­щие лин­зы (до 30% Mn) - дли­ной до 1 км (на ме­сто­ро­ж­де­нии Сер­ра-ди-Мое­да до 15 км) и средней мощ­но­стью 1-2 м. Часть за­па­сов со­сре­до­то­че­на в не­вы­вет­ре­лых (плот­ных) и вы­вет­ре­лых (мяг­ких) ге­ма­ти­то­вых ру­дах. Со­дер­жа­ние в них же­ле­за воз­рас­та­ет до 55-69%. Руд­ные те­ла сло­же­ны лин­за­ми ге­ма­ти­та мощ­но­стью 50-300 м и про­тя­жён­но­стью до 1-2 км. В при­по­верх­но­ст­ной зо­не ме­сто­ро­ж­де­ний раз­ви­ты глы­бо­вые и ва­лун­ча­тые ру­ды, об­ра­зую­щие че­хол на лин­зах ге­ма­ти­то­вых руд и ита­би­ри­тах и со­стоя­щие из их об­лом­ков, сце­мен­ти­ро­ван­ных ли­мо­ни­том (со­дер­жа­ние же­ле­за 65-67%). Мощ­ность та­ких руд дос­ти­га­ет не­сколь­ких мет­ров. Наи­бо­лее ка­че­ст­вен­ны­ми счи­та­ют­ся ита­би­ри­ты, плот­ные ге­ма­ти­то­вые, а так­же глы­бо­вые и ва­лун­ча­тые ру­ды, иду­щие на экс­порт. Они лег­ко до­бы­ва­ют­ся и поч­ти не тре­бу­ют обо­га­ще­ния. К ме­нее ка­че­ст­вен­ным ру­дам от­но­сят­ся «мяг­кие ру­ды» из-за сво­ей рых­лой струк­ту­ры. Все ру­ды ха­рак­те­ри­зу­ют­ся по­сто­ян­ст­вом хи­мического со­ста­ва и от­сут­ст­ви­ем вред­ных при­ме­сей.

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