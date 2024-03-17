Военная диктатура Аугусто Пиночета Диктатура, установленная в 1973 году генералом Аугусто Пиночетом, потрясла чилийское общество до самых основ. Гордясь своими демократическими традициями, столь редкими в те годы в Латинской Америке, чилийцы столкнулись с невиданными прежде репрессиями, преследованиями, концлагерями, массовой эмиграцией, запретом партий, преследованием любой независимой мысли. На чтение: 6 минут

Диктатура, установленная в 1973 году генералом Аугусто Пиночетом, потрясла чилийское общество до самых основ. Гордясь своими демократическими традициями, столь редкими в те годы в Латинской Америке, чилийцы столкнулись с невиданными прежде репрессиями, преследованиями, концлагерями, массовой эмиграцией, запретом партий, преследованием любой независимой мысли. По мнению хунты, такую цену должен был заплатить народ за «излечение от рака марксизма».

Происхождение и ранние годы Аугусто Пиночета

Аугусто Хосе Рамон Пиночет Угарте родился 25 ноября 1915 года в семье служащего портовой таможни и домохозяйки в том же портовом городе Вальпараисо, что и свергнутый им впоследствии президент Сальвадор Альенде. Мальчик был старшим из шести детей. Его отец имел французские, а мать – испанские корни. В четыре года Тито, как звали старшего сына родители, едва не лишился ноги, когда его переехала конная повозка. Только квалифицированная помощь немецкого врача из Буэнос-Айреса предотвратила ампутацию.

В пять лет Аугусто отдали в местную начальную школу, в семь – в семинарию Св. Рафаэля, откуда он был отчислен два года спустя за плохое поведение. Свое образование мальчик продолжил в религиозном училище и в католическом коллегиуме в Вальпараисо. В 15 лет он решил стать военным, и в 1933 году с третьей попытки поступил в пехотное училище в Сан-Бернардо. По воспоминаниям однокашников, курсантом Пиночет восхищался Наполеоном и Гитлером.

Из предметов лучше других Аугусто давались география, история, французский язык, музыка, несколько хуже – математика и естественные науки. Впрочем, страсть к учебе сохранилась у Пиночета на всю жизнь. В 1951 году он окончил Военную академию, в 1953 году защитил диссертацию по военной географии Чили, Аргентины, Боливии и Перу. Кроме того, молодой офицер изучал юриспруденцию в университете, а будучи главой государства, брал уроки экономики. Также в молодости Пиночет увлекался борьбой, фехтованием, стрельбой и верховой ездой.

В 1943 году Аугусто Пиночет после пяти лет ухаживаний женился на дочери сенатора и министра Лусии Ириарт. Среди гостей на свадебной церемонии присутствовал президент республики Хуан Антонио Риос, близкий друг отца невесты. Лусия занимала особое место в жизни мужа. Биографы подчеркивают, что впоследствии именно она склонила генерала к решению возглавить заговор. У четы Пиночетов родилось пятеро детей. Широкую известность получила старшая дочь Лусия – идеолог военной хунты и крайне правый политик.

Военная карьера Аугусто Пиночета

После выпуска из училища Пиночет в звании прапорщика поступил в полк, расквартированный в Консепсьоне. Пошла обычная армейская жизнь. Пиночет продвигался по службе, занимал различные должности, в том числе начальника лагеря для заключенных, штабного офицера, преподавателя Военной академии, представителя военно-дипломатической миссии. В 1940 году он получил чин лейтенанта, в 1946 году – капитана, в 1953 году – майора, в 1960 году – подполковника.

Выдвижение Пиночета на высокие посты произошло в президентство Эдуардо Фрея (1964–1970 гг.). В 1967 году он стал полковником, в 1969 году – бригадным генералом, в 1970 году – дивизионным генералом. В 1967–1969 гг. Аугусто Пиночет командовал дивизией.

После убийства заговорщиками главнокомандующего чилийской армией Рене Шнайдера в октябре 1970 года его место занял генерал Карлос Пратс. Он покровительствовал Пиночету и рекомендовал его новому президенту Сальвадору Альенде как образцового профессионала, далекого от политики. Через несколько месяцев, в марте 1971 года, Пиночета назначили командующим гарнизоном столицы страны Сантьяго, в январе 1972 года – начальником генерального штаба, а в ноябре 1972 года – командующим сухопутными войсками. В ноябре 1971 года Пиночет, как лояльный и способный генерал, сопровождал делегацию Фиделя Кастро в его многодневной поездке по Чили.

Переворот 11 сентября 1973 года

Социалистические устремления президента Сальвадора Альенде воспринимались правыми силами в штыки. Газета «Меркурио» – влиятельнейший рупор консерватизма – ежедневно обрушивала на Альенде море обвинений, нередко преувеличенных и клеветнических. Они выставляли президента марионеткой Фиделя Кастро и агентом КГБ, в задачи которого входило установление коммунистического режима в Чили. Когда же проблемы в экономике обострились до предела, косвенно подтверждая обвинения «Меркурио», все больше людей, особенно в армии, утвердились во мнении об опасности Альенде для отечества.

Американская администрация, для которой существующий в Чили режим был неприемлем, симпатизировала и частично финансировала заговорщиков, однако ключевую роль в заговоре сыграла военизированная неофашистская организация «Патриа и Либертад», созданная 1 апреля 1971 года. Ее радикальные действия, включавшие диверсии и теракты, резко дестабилизировали ситуацию в стране и склонили высшее военное руководство к мысли о перевороте.

Пиночет, назначенный 21 августа 1973 года министром обороны, присоединился к заговорщикам буквально за несколько дней до мятежа. К тому времени вся армейская и флотская верхушка – генералы Серхио Старк, Сесар Мендоса и Густаво Ли, адмирал Хосе Мерино – состояли в заговоре. Переворот 11 сентября 1973 года прошел быстро. В 06:30 мятежники начали захват стратегических объектов – телецентра, радиостанций, штаб-квартир коммунистической и социалистической партий. В 09:15 начался штурм президентского дворца Ла-Монеда, который обороняла только личная охрана Альенде. Уже к 14:20 все было кончено: президентский дворец пал, президент покончил с собой.

Установление военной диктатуры

К вечеру 11 сентября стало ясно, что угрозы гражданской войны в Чили нет. Рассказы о высадке 30 000 вооруженных кубинцев оказались мифом, промышленные районы столицы, считавшиеся оплотом левых, пребывали в оцепенении. Тем разительнее выглядят действия, предпринятые хунтой сразу после захвата власти. По всей стране были введены осадное положение и комендантский час, разогнан национальный конгресс, запрещены профсоюзы и левые партии, установлена жесточайшая цензура. Сразу после переворота начались повальные аресты неблагонадежных. Во многих местах появились концлагеря, куда свозили «подрывной элемент».

Печальную известность получил Национальный стадион в Сантьяго: в первые дни диктатуры он стал основным центром фильтрации, куда поместили тысячи «коммунистов» и просто неугодных. Здесь в раздевалках и подтрибунных помещениях производились допросы, пытки, казни. В ноябре 1973 года на этом стадионе должна была состояться игра между сборными Чили и Советского Союза за выход в финальную часть чемпионата мира по футболу 1974 года. В Сантьяго прибыла комиссия ФИФА, чтобы на месте изучить обстановку. Власти частью вывезли, частью спрятали заключенных, и футбольные функционеры не нашли причины к переносу матча в другое место. Сборная СССР отказалась ехать в Чили, и ей засчитали поражение.

Политика хунты. Режим террора

В первом же своем указе хунта взяла на себя «верховное главенство над нацией» и осуществление всех полномочий управления – учредительную, законодательную и исполнительную власть. Устанавливалась жесткая вертикаль с опорой на военную структуру. Декреты-законы хунты диктовали новые правила поведения. В июне 1974 года одним из таких декретов-законов Аугусто Пиночет получил титул Верховного главы нации. Он мог по своему усмотрению назначать и снимать министров, губернаторов, мэров. В 1978 и 1980 гг. с помощью плебисцита и новой конституции Пиночет пытался легитимизовать свои чрезвычайные полномочия, а в 1981 году стал президентом республики на переходный период.

Чтобы упрочнить власть диктатора, политическая полиция DINA под руководством генерала Мануэля Контрераса систематически занималась похищениями, пытками и убийствами неугодных. Под ними подразумевались не только сторонники Альенде или приверженцы марксизма, но и люди, неосторожно высказывавшие свое недовольство происходящим в стране.

Всю черную работу делала спецбригада «Лаутаро» под командованием Хуана Моралеса Сальгадо. Проведенное в 2007 году расследование выявило множество деталей о пытках и убийствах жертв хунты: кому-то вводили цианид, кого-то душили пластиковым пакетом, на ком-то испытывали зарин и т.д. Трупы перевозили вертолетами в один из горных армейских лагерей. Там их паковали в мешки, привязывали проволокой куски рельсов и с вертолетов сбрасывали в океан. Согласно допросам участников тех событий, Пиночет лично решал судьбу особо опасных заключенных. На совести Пиночета также организация «каравана смерти»: особый отряд генерала Старка разъезжал по городам и «ускорял» рассмотрение судебных процессов.

Долгие годы утверждалось, что число погибших в годы диктатуры Пиночета достигло 40 000. В XXI веке, когда начались суды над Пиночетом и его сообщниками, выяснилось, что за 16 лет правления хунты было казнено около 3200 человек, а ещё 37 000 подверглись арестам и пыткам.

Экономические реформы

Установление диктатуры Пиночет и его соратники оправдывали необходимостью излечить Чили от коммунистических идей и нормализовать жизнь после хозяйствования некомпетентных левых управленцев. Одним из ключевых условий выздоровления наряду с железным порядком признавались решительные экономические реформы. После переворота 1973 года за экономическую сферу отвечало… командование военно-морского флота, однако, когда в апреле 1974 года инфляция достигла почти 750%, хунта стала искать более сведущих специалистов.

Вскоре на себя обратили внимание т.н. «чикагские мальчики» – выпускники экономического факультета при Католическом университете Сантьяго. Свое название они получили из-за тесной связи с Чикагским университетом, где многие чилийские экономисты стажировались у влиятельнейшего макроэкономиста Милтона Фридмана. В апреле 1975 года Фридман лично встречался с Пиночетом и прочел ему 45-минутную лекцию о том, как победить инфляцию в считанные месяцы. Это окончательно убедило диктатора, что правильный путь – шоковая терапия. «Чикагские мальчики» получили карт-бланш и заняли основные посты в экономике.

Основные принципы шоковой терапии известны россиянам не понаслышке – она предусматривала сокращение госсектора, приватизацию банков, закрытие нерентабельных предприятий, ослабление национальной валюты для стимуляции экспорта и прочие непопулярные меры. Главными бенефициарами приватизация в условиях диктатуры стали люди, приближенные к хунте. Государство недополучило миллиарды долларов, т.к. флагманы чилийской промышленности продавались по бросовой цене.

Хотя инфляцию действительно удалось обуздать, а после кризиса 1982–1983 гг. добиться стабильного роста ВВП примерно в 5–6% в год, общие результаты деятельности «чикагской школы» в Чили оказались весьма противоречивыми. Например, безработица в 1973 году составляла 4,3%, а в 1983 году – 22%, количество чилийцев за чертой бедности удвоилось с 20 до 40%, треть населения получала зарплату меньше, чем в 1970 году, резко возросло расслоение общества. Хотя в Чили до сих пор функционирует экономическая модель, заложенная Пиночетом и его «чикагскими мальчиками», двойственность результатов позволяет многим экономистам говорить только о «ложном чилийском чуде».

Сопротивление Пиночету

Каким образом чилийское общество сопротивлялось тирании? Самой распространенной формой протеста стала эмиграция. За 16 лет правления Пиночета страну покинуло около 1 млн человек. Если в первые годы эмиграция носила политический характер, то после начала шоковой терапии преобладали экономические мотивы. Те коммунисты и социалисты, которым удалось бежать, осели на Кубе, в Западной Европе или странах соцлагеря. Они устраивали акции у чилийских посольств, выступали с разоблачениями в прессе. В 1976 году планировалось перебросить в Чили 1200 вооруженных человек через Аргентину, но план сорвался на раннем этапе.

Только в 1980-х гг. наиболее радикальные группировки вроде MIR (Левое революционное движение), FPMR (Патриотический фронт Мануэля Родригеса) или MAPU (Движение единого народного действия) начали разворачивать действенное подполье на территории Чили. Боевики из MIR в 1980 году ликвидировали директора разведшколы Рогера Вергару, в 1981 году убили офицера тайной полиции Карлоса Тапиа Баррасу, совершили нападение на дом генерала Сантьяго Синклера. В 1983 году подпольщики изрешетили автомобиль генерала Кароля Урсуа.

В 1986 году FPMR организовал покушение на самого Пиночета. Боевики перекрыли грузовиком путь движения президентского кортежа и открыли ураганный огонь. В результате пять человек погибли, ещё 11 получили ранения, но сам Пиночет отделался легким повреждением левой руки.

К концу 1980-х гг. престиж Пиночета стал стремительно падать. В 1987–1989 гг. в отдаленных районах Чили появились отряды партизан, которые совершали нападения на военных и карабинеров. Повстанцы планировали расширить борьбу и организовать военные лагеря в высокогорье Анд. Подобные базы должны были стать центрами подготовки к вооруженному восстанию, однако в 1989 году политическая ситуация в стране коренным образом изменилась.

Уход из власти

Согласно конституции 1980 года, срок действия полномочий Аугусто Пиночета в качестве президента истекал в марте 1989 года, и он не имел права на новую каденцию. Чтобы обойти это препятствие, хунта предложила провести всенародное голосование о новом восьмилетнем сроке. Однако по постановлению конституционного суда процесс подсчета голосов осуществлял специальный трибунал, а не исполнительная власть, как во время плебисцитов 1978 и 1980 гг. Это позволило провести независимый подсчет голосов, и его результат прозвучал как гром среди ясного неба: «за» проголосовали 44%, а «против» 56%. Еще до плебисцита в стране начались политические послабления. Многим политическим беженцам, включая вдову Альенде Ортензию Бусси, разрешили вернуться на родину.

Чтобы остаться у власти, Пиночет планировал еще один переворот, но не нашел энтузиазма и поддержки в собственном правительстве. Учитывая, что за несколько дней до плебисцита прошел миллионный митинг оппозиции, – самый большой в истории страны, – уверенности в успехе нового переворота не было. Это окончательно убедило Пиночета покинуть свой пост. На первых за 16 лет свободных выборах победу одержал кандидат от Христианско-демократической партии Патрисио Эйлвин. Наступил период перехода к демократии.

Пиночет сохранил пост главнокомандующего вооруженными силами, а, значит, и силовые рычаги воздействия, но его авторитет таял на глазах. Эйлвин продолжал экономический курс на модернизацию, но при любом удобном случае сетовал, что диктатура оставила ему не лучшее наследство. В стране начались расследования громких преступлений хунты. В 1998 году престарелый генерал, чье здоровье сильно пошатнулось, покинул пост главкома, но стал первым в истории Чили пожизненным сенатором.

Последние годы диктатора

Последние годы жизни Пиночета прошли под угрозой уголовного преследования и ареста. 16 октября 1998 года агенты Скотланд-Ярда вошли в частную лондонскую клинику, где оперировали 82-летнего диктатора, и предъявили ему ордер на арест, выписанный испанским судьей Балтасаром Гарсоном. Пиночет обвинялся в геноциде, международном терроризме, пытках и исчезновении людей. Полтора года Испания и Швейцария добивались выдачи обвиняемого. Но 2 марта 2000 года по решению британского правительства – официальной причиной стало состояние здоровья – Пиночета выпустили из страны, и он вернулся в Чили.

Здесь его злоключения не закончились. 8 августа 2000 года верховный суд подтвердил решение апелляционного суда Сантьяго и лишил генерала парламентской неприкосновенности. К 1 декабря того же года Пиночет получил обвинения в 18 похищениях и 57 убийствах, и суд постановил перевести обвиняемого под домашний арест. В марте 2001 года он вышел под залог, но опубликованные в США тысячи документов о деятельности ЦРУ в Чили вновь обострили интерес к бывшему диктатору. 4 июля 2002 года он сложил с себя полномочия пожизненного сенатора, однако сохранил привилегии как президент в отставке. В 2003 году в интервью американскому телевидению Пиночет заявил, что не раскаивается в своих поступках, и что без военного переворота 1973 года Чили превратилось бы в Кубу.

Судебные дела, лишение и восстановление парламентского иммунитета, домашние аресты преследовали генерала вплоть до самой смерти. 10 декабря 2006 года 91-летний Аугусто Пиночет скончался. Чилийское правительство отказало бывшему диктатору в государственных похоронах и не объявляло национальный траур. Он был похоронен в качестве главнокомандующего армией. Прощание, на которое собралось до 50 000 человек, проходило в напряженной атмосфере. Во избежание осквернения могилы тело человека, полтора десятилетия державшего Чили в страхе, кремировали, а прах захоронили на территории семейного поместья.

Обложка: Аугусто Пиночет

Источник: www.globallookpress.com