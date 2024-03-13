Страны Латинской Америки во второй половине XX – начале XXI вв. Прежде выступавшая в качестве сырьевого придатка для Запада, к началу XXI века Латинская Америка стала рассматриваться как один из наиболее перспективных регионов развития мировой экономики. На чтение: 6 минут

Прежде выступавшая в качестве сырьевого придатка для Запада, к началу XXI века Латинская Америка стала рассматриваться как один из наиболее перспективных регионов развития мировой экономики. Такие страны как Бразилия и Мексика занимают все более важно место в мировом хозяйстве, и голос региона становится все отчетливее слышен при разрешении глобальных проблем современности.

Латиноамериканский мир

Под Латинской Америкой обычно подразумевается территория обоих континентов Западного полушария, лежащая южнее пограничной между США и Мексикой реки Рио-Гранде, т.е. все страны кроме США, Канады и территорий в Карибском бассейне (Белиз, Ямайка, Пуэрто-Рико и Суринам). Исторически Латинская Америка выступает как наследница Испанской и Португальской империй. Конкистадоры и индейцы Анд и Юкатана, африканские рабы из Анголы и Бенина составили пестрый мир креолов, метисов, самбо и мулатов, который взаимно обогатил друг друга и придал неповторимые черты латиноамериканской цивилизации.

Испанский язык, пусть и с региональными особенностями произношения, спаял пространство Америк в культурном и психологическом плане. Несколько особняком стоит Бразилия как единственная португалоговорящая страна западного полушария. Но так как испанский и португальский происходят от одних корней, при некотором усилии бразилец может понять аргентинца или колумбийца, и наоборот. Большое значение при формировании латиноамериканской идентичности сыграли католическая церковь и освободительная война 1810–1826 гг. Языковая, историческая, религиозная и культурная общность при самобытности каждого региона позволяют говорить о Латинской Америке как своеобразном едином мире.

Мексика после 1945 года

После затяжной гражданской войны 1910–1920 гг. самая северная страна Латинской Америки переживала период относительной стабильности. Реформы 1930-х гг., включавшие национализацию железных дорог и иностранных нефтяных компаний, создали базис для поступательного экономического роста. В 1958 году Мексика вышла в промышленные лидеры Латинской Америки, а столица Мехико превратилась в крупнейший мегаполис. «Мексиканское чудо» продолжалось до 1982 года, когда резкое падение цен на нефть обесценило национальную валюту и сделало страну банкротом. ВВП упал на 11%, разразился тяжелый долговой кризис.

Неолиберальные реформы 1980-х гг. привели к восстанию сапатистов и резкой девальвации песо в 1994 году. Приход к власти в 2000 году оппозиционного кандидата Висенте Фокса не смог переломить ситуацию. Более того, невиданный размах приобрела миграция в США, достигшая полумиллиона человек в год. Финансовый кризис 2008 года нанес новый удар по мексиканской экономике. В 2013 году президент Энрике Пенья Нето в качестве «оздоровительной меры» допустил в нефтяную индустрию частный капитал, включая иностранный. Очередной кризис, последовавший в 2014 году, не дал оценить перспективность подобного шага. Сейчас в Мексике проживает 126 млн человек, она является 12-й экономикой мира и 2-й экономикой Латинской Америки.

Страны Центральной Америки

Южнее Мексики шесть расположены шесть испаноговорящих стран – Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама. Вместе с англоговорящим Белизом они образуют сужающийся конус североамериканского континента. Деятели освободительного движения XIX века видели эту территорию как федеративную республику, но все попытки объединения – а их между 1824 и 1921 гг. было шесть – оканчивались провалом.

Политические режимы в этом регионе на протяжении всего XX века отличались крайней нестабильностью. В Гватемале произошло не менее семи военных переворотов, с 1960 года свыше 30 лет продолжалась гражданская война. Сальвадор сотрясали перманентные экономические кризисы и зашкаливающая преступность. Гондурас с 1950 г. по 1981 гг. оказался в руках военной хунты, а в 1969 году устроил войну с Сальвадором. Никарагуа с 1934 по 1979 гг. находился под пятой проамериканского клана Самоса, против которого выступил сандинистский фронт. Все 1980-е гг. в Никарагуа шла война между сандинистами и контрас. С 2007 года президентом Никарагуа остается Даниэль Ортега, один из лидеров Сандинистской революции 1979 года.

Коста-Рика является неким островом стабильности в регионе. После гражданской войны 1948–1949 гг. в стране возобладали демократические убеждения консервативного толка. Панама, чья геополитическая значимость определялась знаменитым каналом, давшим независимость стране, мало отличалась от соседей. Военные перевороты, диктатура полковника Мануэля Норьеги, вторжение США в декабре 1989 года определили историческую канву второй половины XX века. В XXI столетии в Панаме конкурируют между собой партии социал-демократической и либеральной направленностей.

Куба

В отличие от континентальной Америки, получившей независимость к началу 1820-х гг., Куба оставалась владением Испании вплоть до 1898 года, после чего, формально числясь республикой, стала полуколонией США. Плантационное рабство отменили здесь только в 1885 году, но аграрный сектор – прежде всего, производство сахара – оставался главным источником дохода еще долгие десятилетия. С 1933 до начала 1959 гг. на Кубе заправлял генерал Фульхенсио Батиста, однако его власть в последние годы оспорили радикально настроенные кубинцы во главе с Фиделем Кастро. В 1959 году длившаяся шесть лет борьба закончилась победой революционеров.

Героические страницы штурма казарм Монкада, боев в горах Сьерра-Маэстра вошли в хрестоматии революций. Куба стала «Островом Свободы» и обратилась за помощью к СССР. Попытки США свергнуть ненавистного Фиделя обернулись фиаско, после чего Вашингтон избрал тактику экономического удушения. В октябре 1962 года Куба оказалась в центре Карибского кризиса – крупнейшего геополитического обострения времен Холодной войны. До падения Советского Союза Куба оставалась социалистическим форпостом в Западном полушарии, но с начала 1990-х гг. в страну пришли трудные времена: советская помощь ушла, американское эмбарго осталось. После смерти Фиделя Кастро, последовавшей в 2016 году, Куба постепенно дрейфует в сторону конституционной демократии.

Колумбия

Колумбия считается одной из самых устойчивых демократий Латинской Америки. За последнее столетие только кровавая «Ла Виоленсия» (исп. La Violencia – «насилие») в 1948–1958 гг. прервала парламентскую борьбу консерваторов и либералов. «Ла Виоленсия» сопровождалась двумя государственными переворотами и унесла свыше 200 000 жизней. Под влиянием кубинской революции в начале 1960-х гг. в Колумбии появились леворадикальные партизанские отряды. Затяжной конфликт в джунглях растянулся на полвека.

Постепенно коммунистические лозунги причудливым образом переплелись с деятельностью наркобаронов – прежде всего, могущественного Медельинского картеля. Партизаны защищали «мирных крестьян», выращивающих коку, за что получали вознаграждение деньгами или частью урожая. Борьба с партизанами и наркокартелями стала главной новостной повесткой в Колумбии на многие десятилетия. В 2008 году, увлекшись преследованием партизан, колумбийские войска даже зашли на территорию Эквадора, что привело к разрыву дипотношений. По общему объему ВВП Колумбия занимает 4-е место в Латинской Америке и 32-е в мире, однако свыше 35% населения живет ниже уровня бедности.

Венесуэла

Венесуэла – страна с самыми большими запасами нефти в мире, которая относится к самым неблагополучным государствам Южной Америки. ВВП при президентстве Николаса Мадуро с 2014 по 2020 г. упал в 3,5 раза, в отдельные годы инфляция достигала 100 000%. По разным оценкам, страну покинуло до 5 млн человек, а бедняки превысили 80% населения. При этом, в 1930–1970-е гг. уровень ВВП на душу населения в Венесуэле был самым высоким в Латинской Америке.

Эксперты видят причину столь плачевного положения вещей в несбалансированной экономике, целиком зависящей от добычи нефти, в популистских заигрываниях с электоратом, в социальных экспериментах Уго Чавеса, в непрофессионализме его преемника. Официальный Каракас, в свою очередь, обвиняет в провалах США и их пособников.

Феномен Уго Чавеса, самого яркого латиноамериканского лидера начала XXI века, привлек в свое время пристальное внимание всей планеты. С ним связывали искренние надежды на политическое обновление региона в духе Симона Боливара, но то ли его преждевременная смерть, то ли изначальная ошибочность курса привели Венесуэлу к тяжелейшему кризису в ее истории.

Эквадор

Эквадор – типичная южноамериканская страна, где государственные перевороты и экономические кризисы сопровождают друг друга. Занимая долю в 30% мирового экспорта бананов, в устах злопыхателей Эквадор часто предстает как типичная «банановая республика». В 1941 г. страна потеряла половину своей территории после поражения в войне с Перу. Новые перуано-эквадорские войны 1981 и 1995 гг. сохранили сложившееся статус-кво и напряженные отношения между странами.

Внутренняя жизнь Эквадора характеризуется острой борьбой партий правого и левого спектров с неоднократным привлечением армии для «разрешения конфликтов». За последние 60 лет военные смещали президентов в 1963, 1972 и 1976 гг., устраивали мятежи в 1986, 1987, 2001, 2005 и 2010 гг. В стране время от времени вспыхивают массовые беспорядки, вводится военное или чрезвычайное положение. Каждый избранный президент пытался решить экономические неурядицы, иногда прибегая к экзотическим способам – таким, как отказ от национальной валюты с заменой ее американским долларом, предложенный Хамилем Мауадом в 2000 году.

Боливия

Внешне политическая история Боливии в XX века схожа с эквадорской: перевороты, хунты, генералы, проигранная война, но вместо бананов главными источниками дохода служили олово и вольфрам, а среди боливийцев преобладали гораздо более левые настроения, чем среди эквадорцев. Уже после Первой мировой войны в массах бродили марксистские, троцкистские и анархистские идеи, а в 1936 году президент Хосе Торо Руйлова конфисковал активы американской нефтяной компании «Стандард Ойл Нью-Джерси» и объявил Боливию социалистической республикой. Однако через несколько десятилетий и переворотов в стране утвердился проамериканский диктатор Рене Барриентос Ортуньо.

Диктаторы и военные преобладали в Боливии вплоть до 2001 года. Неудачное сотрудничество с МВФ привело к росту инфляции и безработицы, а также возродило социалистические идеи в обществе. В 2005 году на президентских выборах победил левый политик индейского происхождения Эво Моралес. Осенью 2019 года после гражданских протестов и «просьбы» главкома вооружённых сил Боливии Моралес подал в отставку и покинул страну.

Перу

Страна инков подобно многим странам региона не избежала правления военных. Они руководили страной до 1980 года, причем некоторые из них (Хуан Веласко Альварадо) проводили левые реформы, а некоторые (Франсиско Моралес Бермудес) – правые. 1980-е гг. запомнились в Перу деятельностью маоистской организации «Сендеро Луминосо» («Сияющий Путь»). Рейды в горах, теракты в столице, диверсии на промышленных объектах и политические убийства постепенно отвернули от «Сияющего Пути» симпатии простых перуанцев.

После захвата в 1990-е гг. лидеров «Сияющего Пути» Абимаэля Гусмана и Оскара Рамиреса деятельность движения потеряла былой размах и сошла на нет. Это произошло в президенство Альберто Фухимори – перуанца японского происхождения. Основу благосостояния Перу составляют сельское хозяйство, полезные ископаемые и обрабатывающая промышленность. Треть всего картофеля Южной Америки выращивается в Перу. Страна также занимает второе место в мире по выплавке цинка, а в 2022 году вышла на первое место в Латинской Америке по добыче золота.

Чили

Традиционно Чили поддерживало тесные связи с США, и чилийское общество считалось достаточно консервативным. Левые были представлены умеренными социал-демократами, коммунистическая партия долгое время находилась под запретом. Положение стало меняться с конца 1950-х гг., когда вызов партиям христианских демократов и консерваторов бросила единая коалиция коммунистов и социалистов во главе с Сальвадором Альенде. В 1958 и 1964 гг. Альенде занимал в президентской гонке второе место. В 1970 году благодаря статуту о конституционных гарантиях, в котором он обещал не вводить цензуру, параллельные военизированные структуры, не политизировать образование и т.д., Альенде взял вверх в голосовании в конгрессе.

Попытка нового президента с помощью запуска печатного станка поднять зарплаты и пенсии уже через год привела к гиперинфляции и дефициту товаров. Альенде открыто обвинял США в экономическом удушении и заявлял о желании национализировать меднорудную отрасль (по выплавке меди Чили занимало первое место в мире). С каждым месяцем поляризация чилийского общества росла, что в итоге привело к военному перевороту 11 сентября 1973 года и установлению диктатуры генерала Аугусто Пиночета.

Жертвами последовавшего террора стали около 3000 человек, около 40 000 подверглись арестам. Одновременно Пиночет проводил экономические реформы с помощью новомодной неолиберальной «шоковой терапии». Это не привело к «чилийскому чуду», но позволило преодолеть негативные тенденции правления Альенде. С 1990 года Чили вернулось к демократической форме правления, и эпоха Пиночета получила осуждение на государственном уровне.

Бразилия

Крупнейшая страна Латинской Америки с сегодняшним населением около 220 млн человек и 8-м ВВП в мире является неким противовесом испаноговорящей Америке. Бразильцы всегда отделяли себя от наследия Симона Боливара и гораздо меньше участвовали в общей культурной жизни региона. Великая депрессия 1929 года больно ударила по бразильской республике и стала причиной четвертьвекового (с перерывами) правления Жетулиу Варгаса. Варгас, несмотря на свою симпатию к Бенито Муссолини и Антониу ди Салазару, принадлежал к плеяде «прогрессивных диктаторов». Он заложил основы нового экономического роста Бразилии, провел индустриализацию страны, выступил на стороне антигитлеровской коалиции.

С 1945 по 1964 гг. в Бразилии существовала Вторая республика, с 1964 по 1985 гг. страной руководила военная хунта (все пять президентов были генералами). Далеко не всегда так бывает, но президенты-генералы инвестировали в автомобильные и железные дороги, сталелитейную и нефтяную промышленность, энергетику и химические предприятия. Экономика уверенно росла вплоть до 1979 года, давая от 10 до 14% годового прироста ВВП с 1968 по 1973 гг. С 1985 года до настоящего времени в стране сменилось восемь президентов – в том числе Дилма Русеф, первая женщина на этом посту, которая получила импичмент в 2016 году. На сегодняшний день страной руководит Луис Лула да Силва, который вновь занял свой пост спустя 12 лет после двух каденций в 2003–2011 гг.

Аргентина

«Золотой век» Аргентины связывают с именем Хуана Доминго Перона, когда при 10% населения Аргентина давала 25% промышленного производства и экспорта Латинской Америки, а хранилище Госбанка было под завязку забито золотом. Перон предлагал аргентинцам не коммунизм, фашизм или капитализм, а хустисиализм («путь справедливости»). Яркий оратор и демагог, он объявил себя защитником обездоленных. Потеряв власть в 1945 году, он вернулся через год и оставался во главе государства ещё девять лет. В 1955 году военные свергли Перона, он бежал в Парагвай, однако дух перонизма продолжал витать в Аргентине. Его сторонники составили оппозицию правящей хунте.

В 1970 г. страну охватила всеобщая забастовка против режима, протесты продолжались до 1972 года, пока военные не ушли от власти. В страну вернулся Перон, который с триумфом выиграл президентские выборы. Через год он умер, а в 1976 году Аргентина в очередной раз попала под власть военных. Правление их оказалось неутешительным. Болезненное поражение в Фолклендской войне сопровождалась галопирующей инфляцией. За семь лет с 1976 по 1983 гг. цены выросли более чем в 400 раз. Возвращение к демократии не принесло экономического процветания. В 2001 году Аргентина объявила о дефолте. В XXI веке негативные тенденции преодолеть не удалось: рецессия, инфляция, стремительный рост внешнего долга, технический дефолт 2014 года ставят перед страной серьезнейшие вызовы.

Парагвай

До середины XX века Парагвай оставался аграрной страной, 70% его населения проживало в деревне. С 1954 по 1989 гг. во главе государства стоял генерал Альфредо Стресснер. Его система власти получила название стронизма и в некотором смысле подражала системе Перона. Для стронизма были характерны диктат лидера и правящей партии при сохранении внешних признаков демократии, дирижизм в экономике, крайний национализм и антикоммунизм, репрессии против недовольных.

При этом Стресснеру удалось построить жизнеспособную экономику с ростом ВВП в 5%, а с 1974 по 1981 гг. – даже в 10% в год. Этому способствовали поощрение иностранных инвестиций, строительство коммуникаций к бразильским портам, выгодный торговый договор с той же Бразилией, переживавшей экономический бум, и стремительный рост цен на главные сельскохозяйственные культуры Парагвая – хлопок и сою. В 1989 году многолетнего диктатора сместили и выслали из страны. Оборотной стороной бурного роста экономики стала инфляция, которая с 1980 по 1995 гг. нередко достигала 20–30% в год. Начиная с 2001 года инфляцию удалось обуздать, и теперь она не превышает 3%.

Уругвай

Уругвай – самое маленькое государство Южной Америки. В 2024 году его население едва достигает 3,5 млн человек, но при этом у Уругвая репутация самого безопасного и демократичного места в Латинской Америке. Еще в далекие 1950-е гг. Уругвай заслужил славу «американской Швейцарии», которую он весьма подпортил во время диктатуры Хуана-Марии Бордаберри 1973–1976 гг. После окончательного падения военной хунты, последовавшего в 1980 году, Уругвай вернулся к демократической форме правления. С 2004 года на выборах в парламент неизменно побеждает левоцентристская коалиция «Широкий фронт». Президенты от коалиции Табаре Васкес и Хосе Мухика заметно оздоровили экономическое положение страны.

Источник обложки: https://www.magnumphotos.com/newsroom/politics/burt-glinn-havana-the-revolutionary-moment/attachment/nn11432899/