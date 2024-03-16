Политические и экономические реформы Сальвадора Альенде Сальвадор Альенде принадлежит к числу наиболее значительных фигур в истории Латинской Америки XX века. Поклонник Фиделя Кастро и убежденный марксист, пришедший к власти в ходе демократических выборов, Альенде своим коротким, но ярким правлением оставил неизгладимый след сознании чилийского общества. На чтение: 6 минут

Сальвадор Альенде принадлежит к числу наиболее значительных фигур в истории Латинской Америки XX века. Поклонник Фиделя Кастро и убежденный марксист, пришедший к власти в ходе демократических выборов, Альенде своим коротким, но ярким правлением оставил неизгладимый след сознании чилийского общества. Уже в XXI веке его пример вдохновил таких лидеров как Уго Чавес на построение социалистического государства нового типа.

Происхождение и становление Сальвадора Альенде

Сальвадор Гильермо Альенде Госсенс появился на свет 26 июня 1908 года в Вальпараисо, красивом и старом портовом городе на берегу Тихого океана. Его семья имела баскские корни и принадлежала к местной аристократии. Дед мальчика был видным масоном, отец – крупным юристом, активным членом Радикальной партии. Мать Альенде, набожная католичка, происходила от бельгийских эмигрантов первого поколения. Кроме Сальвадора, в семье было семеро детей, двое из которых умерли в младенчестве. Младшая из сестер, Лаура, как и Сальвадор, выбрала политическую карьеру.

Первые восемь лет жизни Чичо, как ласково называли Сальвадора домашние, прошли в Такне – северном приграничном городке, в то время настоящим яблоком раздора между Чили и Перу. По воспоминаниям няни, Альенде рос энергичным и озорным ребенком. Так как отец часто переезжал по делам службы, то Сальвадору пришлось несколько раз менять место учебы. Он учился в лицеях Такны, Икике, Сантьяго, Вальдивии и Вальпараисо. По окончании в 1924 году средней школы Альенде записался в кавалерийский полк, а через два года поступил на медицинский факультет Национального университета. Студентом Альенде увлекся политикой, участвовал в протестах и даже подвергался аресту. Выйдя из университета, он несколько лет работал анатомом, редактировал «Медицинский бюллетень Чили», но в 1936 году окончательно выбрал политическую карьеру.

Семейная и личная жизнь Сальвадора Альенде

В 32 года, 16 сентября 1940 года, Сальвадор Альенде женился на студентке пединститута Ортензии «Тенче» Бусси, с которой познакомился во время землетрясения 1939 года. С 1941 по 1945 гг. у пары родились три дочери – Кармен, Беатрис и Изабель. Две последних также посвятили себя политике. Беатрис работала в президентском офисе своего отца, а Изабель занимала должности председателя Палаты депутатов (2000–2004 гг.) и главы Сената (2014–2015 гг.). Одна из внучек «товарища Президента» – Марсия Тамбутти – стала биологом и кинорежиссером, сняла документальный фильм о своем деде. Другая внучка – Майя Фернандес – с марта 2022 года занимает пост министра обороны республики Чили.

Сальвадор Альенде прослыл заядлым театралом. По возможности он не пропускал ни одной премьеры в Национальном театре. Страстный поклонник таланта великолепной актрисы Марес Гонсалес, Альенде не забывал после каждого спектакля отправить в ее гримерку букет цветов или поздравительную открытку. В 1967 году он организовал гастроли Гонсалес на революционной Кубе.

Политическая карьера Сальвадора Альенде до избрания президентом

Начало политической карьеры Сальвадора Альенде можно отнести к 1933 году, когда он возглавил отделение только созданной Социалистической партии в Вальпараисо. В 1936 году Соцпартия вступила в Народный фронт, объединивший весь левый спектр чилийского общества. Молодой деятельный политик быстро выдвинулся в первые ряды. В 1938 году его избрали заместителем генсека Соцпартии, а в сентябре 1939 года назначили министром здравоохранения в правительстве Педро Агирре Серды.

Три года в должности министра укрепили репутацию Альенде. В 1942 году он возглавил Соцпартию. Стоит отметить, что Соцпартия, особенно начиная с 1960-х гг., по многим вопросам занимала позиции левее и радикальнее коммунистов. Сторонники ленинских воззрений в партии говорили о классовой борьбе, сторонники Фиделя Кастро – о вооруженной. Альенде стоял на умеренных позициях, смягчая радикализм приверженцев решительных действий.

С 1952 года Альенде трижды неудачно принимал участие в президентских выборах. В первый раз он получил всего 5,5% голосов и замкнул четверку кандидатов, а в 1958 году, когда вступило в силу всеобщее избирательное право, пришел к финишу вторым с 28,9%, уступив будущему президенту Хорхе Алессандри всего 2,7%. По чилийскому законодательству, если ни один из претендентов не набирал 50%, проводилось голосование в Национальном конгрессе за двух первых. По нему Альенде набрал всего 26 голосов против 147 у Алессандри. В 1964 году Альенде третий раз участвовал в президентских выборах и получил 38,9% голосов, однако представитель центристской Христианско-демократической партии Эдуардо Фрей, которого поддержали сторонники правого Демократического фронта, набрал свыше 56%.

Выборы 1970 года

На президентских выборах 1970 года кандидаты вновь представляли «три трети» чилийской политики. От левых, сформировавших блок «Народное единство» (Социалистическая, Коммунистическая, Радикальная партии и др.) шел Сальвадор Альенде с лозунгом «социализм по-чилийски». Христианские демократы (ХДП) выдвинули Радомиро Томича, в чьей программе избиратели находили много общего с программой «Народного единства». Однако левые с настороженностью относились к реформизму ХДП. После провала правых на выборах 1964 года Либеральная и Консервативная партии прекратили свое существование, а на их основе возникла Национальная партия, которая выдвинула своим кандидатом бывшего президента Хорхе Алессандри с лозунгами о сдерживании коммунизма и уменьшении роли государства в экономике.

Предвыборная кампания 1970 года отличалась невиданной напряженностью. Альенде набрал 36,6%, Алессандри – 35,3%, Томич – 28,1%. Таким образом, как и в 1958 году, судьба президентского поста решалась голосованием Конгресса. Исход его, по сути, зависел от позиции ХДП. Чтобы заручиться поддержкой христианских демократов, Альенде подписал статут о конституционных гарантиях, в котором обещал не вводить цензуру, не создавать парамилитарных формирований и т.д.

В ситуацию активно вмешалось американское ЦРУ, настаивавшее на госперевороте в случае победы «Народного единства». Неудачное похищение заговорщиками главкома чилийской армии Рене Шнейдера за два дня до голосования – генерал оказал сопротивление и был убит – вызвало негодование в обществе и окончательно склонило чашу весов в Конгрессе на сторону Альенде. Он одержал вверх с 153 голосами против 35, и 24 октября 1970 года был провозглашен президентом Чили.

Внешняя политика Сальвадора Альенде

Сразу после вступления в должность 3 ноября 1970 года Сальвадор Альенде объявил о «мирной революции» и программе глубоких преобразований. Понимая, что его действия вызовут недовольство США, он сделал ставку на СССР. Однако экономическая помощь и политическая заинтересованность Советского Союза оказались значительно меньше необходимой для проведения всеобъемлющих реформ. Правительство в Москве, придерживаясь стратегии мирного сосуществования, обещало инвестировать в Чили всего 400 млн долларов в течение шести лет, а кредиты предоставлялись только на закупку советского оборудования.

Посещение Альенде СССР в 1972 году не изменило ситуации, поэтому международное положение для Альенде не выглядело безоблачным. В Латинской Америке только Куба, Перу и Мексика доброжелательно отозвались на его президентство. Бразилия, Аргентина и Боливия, где заправляли военные, отнеслись к нему весьма прохладно. При Альенде Чили стало членом Движения неприсоединения, установило дипотношения с двумя американскими (Куба и Гайана), тремя европейскими, семью азиатскими и семью африканскими странами. Альенде выступал за создание Латиноамериканского центрального банка, фонда развития и организации по развитию науки и технологий. Он настаивал на 10-летнем моратории по выплате внешних долгов для стабилизации экономики. Также Альенде критиковал деятельность Организации американских государств, находящейся в зависимости от администрации США.

Аграрная реформа Сальвадора Альенде

Переформатирование сектора сельского хозяйства началось в Чили еще в 1962 году. Неэффективность аграрной отрасли предлагалось преодолеть с помощью перераспределения земельных фондов от латифундий в пользу союзов мелких собственников. Согласно проекту, ни один чилиец не имел права владеть более чем 2,5 га пахотной земли и 80 га в совокупности. Излишки изымались в пользу малоземельных, компенсация за изъятое оценивалась гораздо ниже рыночной цены и выплачивалась в рассрочку.

Реформа началась в 1962 году при президенте Алессандри и продолжилась при президенте Фрее. Левые критиковали ее за медлительность, нерешительность и половинчатость. После прихода к власти Альенде объявил войну латифундиям. «В следующем году в Чили не останется ни одного крупного поместья!» – заявил он на одном из выступлений.

К сожалению, результатом резкого слома структуры стала декапитализация сельского хозяйства, что привело к падению урожаев и росту цен на продукты. Государство тщетно пыталось удержать ситуация с помощью фиксированных расценок. В 1973 году в стране стала ощущаться нехватка продовольствия. Годовой импорт сельскохозяйственной продукции превысил 550 млн долларов, что по курсу 2024 года составило бы 4 млрд.

Национализация промышленности

Важным пунктом в программе преобразований Альенде стала национализация промышленности. Основные усилия правительства были направлены на взятие под контроль природных богатств Чили – медных рудников, месторождений железа и залежей селитры. Значительная их часть принадлежала иностранным компаниям. Медь, составлявшая почти 70% национального экспорта, на 85% находилась в руках американских компаний. Иностранные корпорации владели более 50% химической, машиностроительной и металлургической промышленности страны, на 100% контролировали радиоэлектронику и фармацевтику.

Чилийское правительство собиралось выкупить предприятия, принадлежащие транснациональным корпорациям (ТНК) на своих условиях – без учета сверхприбылей, амортизации и т.д. В итоге расчетов получалось, что американский бизнес не только лишался шахт и предприятий, но и оставался должен. 15 июля 1971 года Конгресс одобрил закон о национализации меди.

Администрация США встала на защиту интересов своих корпораций, и грозила Чили торговым бойкотом. ТНК завалили исками суды по всему миру, начались аресты сухогрузов с чилийской медью в Европе. Вместе с тем, мировые цены на медь резко упали, а новые директора национализированных рудников, лишенные опыта, не смогла эффективно распорядиться ими. Добыча падала, рабочие требовали повышения зарплаты и бастовали. Ситуация быстро приближалась к критической.

Социальные преобразования

Экономическая программа Сальвадора Альенде, разработанная Педро Вусковичем, исходила из того, что аграрная реформа и национализация дадут необходимые средства, и поэтому на первом этапе можно смело тратить резервы, накопленные во время президентства Фрея за счет высоких цен на медь. Для расширения политической поддержки своего курса правительство на 35–50% повысило зарплаты и пособия, полагая, что загруженные на 70% мощности предприятий выйдут на полные объемы, чтобы удовлетворить возросший покупательский спрос и нейтрализовать инфляцию. Подобно Фиделю Кастро, Альенде ввел «молочную» программу, чтобы каждый чилийский ребенок мог бесплатно получать по пол-литра молока в день.

Огромные средства выделялись на жилищное строительство. Планировалось только в 1971 году ввести в строй 100 000 квартир. Одновременно разрабатывалась налоговая реформа, призванная облегчить жизнь бедным за счет богатых – отменялся подоходный налог для малоимущих и вводилась прогрессивная шкала для обеспеченных соответственно.

В качестве инновационного механизма управления экономикой была предложена многоуровневая система «Кибернет», разработанная выдающимся британским кибернетиком Энтони-Стаффордом Биром в 1971 году. Прообраз искусственного интеллекта и интернета должен был обрабатывать всю статистику, строить прогнозы, моделировать всевозможные условия и ситуации, установить обратную связь с населением. Все данные анализировались и выводились в операционную комнату. В день приходило до 2000 сообщений, поэтому правительство владело всей информацией и могло быстро принимать решения. Несмотря на многообещающие перспективы, «Кибернет» оказался сырым проектом, сложным в эксплуатации, к тому же нередко выдавал рекомендации, противоречащие социалистическим воззрениям руководства. После прихода к власти Пиночета проект «Кибернет» быстро свернули.

Экономическое состояние Чили накануне переворота

Через год правления Альенде 80% банков, почти вся обрабатывающая промышленность и 30% сельскохозяйственных угодий вошли в госсектор. Пока не проявились долгосрочные экономические тренды, казалось, что все идет неплохо – резкий рост зарплат, некоторое снижение инфляции. Муниципальные выборы 1971 года показали, что на стороне «Народного единства» находится большинство чилийцев.

Однако в начале 1972 года лишняя масса денег дала о себе знать. Инфляция составила 28% в первой половине года и 100% во второй, превысив 350% в первой половине 1973 года. Ошибки при национализации меднорудной промышленности и проведении аграрной реформы привели к резкому падению валютной выручки и дефициту продовольствия. Начались разногласия в правящей коалиции. Левые обрушились на Альенде «за половинчатость и соглашательство», ХДП все сильнее стала дрейфовать вправо. В октябре 1972 года страну охватила забастовка водителей грузовиков, парализовавшая перевозки, прокатились «женские марши». Чтобы сохранить лояльность армии, Альенде ввел в кабинет трех генералов, включая главкома Карлоса Пратса в качестве министра внутренних дел.

Напряженные отношения с США

Американская администрация крайне негативно восприняла приход Альенде к власти, рассматривая его как второго Кастро. Национализация меднорудной промышленности, при которой серьезно пострадали интересы влиятельных людей, окончательно убедила президента Ричарда Никсона и его советника Генри Киссинджера, что «с этим парнем пора кончать». Американское торговое эмбарго и отказ Мирового банка выделить Чили кредит, когда страна более всего в нем нуждалась, подтачивали экономическое положение и увеличивали число недовольных.

Авторитетная чилийская правая газета «Меркурио» с тиражом в 320 000 экземпляров получила 1,5 млн долларов на антиправительственную пропаганду, а ее главный редактор стал связующим звеном с армейской верхушкой и сыграл важную роль в координации переворота. На страницах «Меркурио» – а их после «вашингтонской субсидии» стало не 40, а 120 – Альенде выставлялся агентом КГБ, последователем Че Гевары, марионеткой в руках Кастро.

Заговор и военный переворот 11 сентября 1973 года

В 1973 году нехватка продовольствия создала в Чили чрезвычайно нервозную обстановку. Более 100 человек погибло в уличных беспорядках, было пресечено несколько попыток покушений на Альенде. 29 июня полковник Роберто Супер поднял мятеж во главе своего 2-й бронетанкового полка и попытался захватить президентский дворец Ла-Монеда. Главнокомандующий чилийской армией Карлос Пратс, рискуя жизнью, пресек выступление мятежников. Он уговорил восставших сдаться, обещая амнистию.

В июле масштабная забастовка вновь парализовала экономическую жизнь, а настроения в армии все сильнее принимали антиправительственный характер. Генерал Пратс, назначенный 9 августа министром обороны, через две недели подал в отставку, мотивируя ее неприязнью подчиненных. Верный сторонник конституции, он рекомендовал Альенде назначить на пост министра обороны своего заместителя генерала Аугусто Пиночета, не подозревая, что именно он в ближайшие дни возглавит переворот.

Согласно позднее рассекреченным документам ЦРУ, вдохновителями заговора являлись члены праворадикальной группировки «Отечество и Свобода. Они наладили связи во флотской и армейской верхушке, поддерживали тесные контакты с американской разведкой, создавали боевые группы. После провалившегося мятежа танкистов 29 июня обстановка в Чили накалилась до предела. Число терактов в июле и августе пошло на сотни, погиб военно-морской адъютант президента Артуро Арайя. При этом Конгресс отказал Альенде во введении осадного положения, а оппозиционные депутаты обратились к вооруженным силам с призывом вмешаться в политический процесс.

В правой прессе во весь голос звучали призывы к свержению Альенде. В ответ «Народное единство» пыталось мобилизовать массы. 4 сентября 1973 года в Сантьяго прошел миллионный митинг в поддержку «товарища президента». Альенде настоял на проведении плебисцита о доверии правительству, вопреки мнению политкомитета родной Соцпартии. Представители ХДП призывали Альенде срочно подать в отставку, чтобы избежать худшего. После того, как к заговору присоединился новый министр обороны генерал Аугусто Пиночет, про которого Альенде шутил, что тот не способен изменить даже своей жене, судьба республики была решена.

На рассвете 11 сентября 1973 года корабли ВМФ Чили вошли в порт Вальпараисо. Моряки без сопротивления заняли город. Одновременно началось выдвижение боевых частей к Сантьяго. До самого последнего момента Альенде не подозревал, что Пиночет на стороне заговорщиков. Он прибыл во дворец Ла-Монеда с ближайшими соратниками и обратился к нации по радио. На ультиматум сдаться и беспрепятственно покинуть страну Альенде ответил отказом. В 11:52 дворец подвергся авиационному удару, в 14:20 начался скоротечный штурм. Альенде не отстреливался до последнего патрона из автомата, подаренного ему Фиделем Кастро, как гласит красивая легенда, а застрелился в собственном кабинете.

Память

Со временем, сквозь призму опыта военной диктатуры, образ Сальвадора Альенде, приобрел в Чили и Латинской Америке светлые черты бескорыстного борца за счастье простого народа, искреннего врага диктатуры, непреклонного противника тирании США, человека, желавшего лучшего своей Родине, но попавшего в неблагоприятные условия, провидца, опередившего время. Несомненно, сегодня Альенде вошел в пантеон героев Латинской Америки XX века.

Обложка: Сальвадор Альенде

Источник: www.kommersant.ru