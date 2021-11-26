НИКАРАГУАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1978-1990 ГГ.

Революция и гражданская война в Никарагуа , связанная со свержением диктатуры А. Самосы и преобразованиями Сандинистского фронта национального освобождения (СФНО).

В Никарагуа с 30-х гг. правила династия диктаторов Самоса. Этой семье принадлежали обширные земли и целые отрасли экономики. С 50-х гг. под влиянием кубинской революции в Никарагуа возникали партизанские группы. Крупнейшей организацией, которая вела вооруженную борьбу, был СФНО, названный в честь героя освободительной борьбы Никарагуа 30-х гг. А. Сандино. Долгое время партизанам не удавалось создать устойчивый очаг в Никарагуа, и они действовали набегами с территории соседних государств. В СФНО шла борьба между сторонниками преимущественно партизанской борьбы и работы в городах. Одновременно против А. Самосы вела борьбу правая общественность во главе с издателем газеты «Ла Пренса» П. Чаморро. 10 января 1978 г. он был убит, и это вызвало взрыв возмущения в стране. 21 февраля на 40 день после убийства попытка разогнать оппозиционную демонстрацию вылилась в восстание в индейском квартале Масайи. Жестокость подавления выступления вызвали возмущение режимом в стране. Положение президента А. Самосы осложнялось и давлением со стороны США, администрация которых в период правления Д. Картера стремилась добиться демократизации Центральной Америки.

22 августа 1978 г. бойцы СФНО во главе с Э. Пасторой захватили парламентский Национальный дворец с частью депутатов и других представителей политической элиты. Ради их освобождения Самоса согласился освободить политзаключенных и зачитать документы СФНО по радио. 24 августа повстанцы и заключенные вылетели из страны. Авторитет СФНО резко возрос, а режима – упал. Влиятельная легальная оппозиционная «группа 12-ти» выступила за привлечение СФНО к решению судеб страны после Самосы. Широкий оппозиционный фронт (ФАО) начал забастовку, которая переросла в восстание. Партизанские отряды СФНО вошли в крупнейшие города, включая столицу Манагуа. К концу сентября Самосе удалось подавить выступление. Но жестокость, с которой это было сделано, гибель мирных жителей оттолкнули от режима прежде лояльных людей.

1 февраля 1979 г. был создан Национально-патриотический фронт, который представлял интересы СФНО в легальной политике. В мае 1979 г. ФАО, СФНО и группа 12-ти создали Совет национального возрождения Никарагуа. При поддержке Кубы и Панамы СФНО усилил свои вооруженные формирования и развернул новое наступление. Его отряды атаковали города, но вынуждены были отходить под натиском национальной гвардии. 4 июня началась всеобщая забастовка против Самосы, перераставшая в восстания, в том числе в Манагуа. 17 июля Самоса подал в отставку и бежал из страны, после чего структуры режима быстро развалились. 19 июля сандинисты вошли в Манагуа, власть перешла к хунте, представлявшей разные силы оппозиции, включая СФНО и вдову П. Чаморро В. де Чаморро.

К власти пришла широкая коалиция, но в условиях распада силовых структур режима новые вооруженные силы формировались под руководством СФНО, что позволило в 1980-1981 гг. оттеснить от власти правые политические силы.

Руководство СФНО надеялось решить социально-экономические проблемы страны с помощью огосударствления экономики и перераспределения ресурсов в пользу городских низов. На местах политика СФНО опиралась на комитеты сандинистской защиты, которые боролись с проявлениями оппозиционности, следили за уровнем цен, поддерживали действия и проекты СФНО. Ограничивалась свобода прессы, проводились преследования оппозиционных и профсоюзных активистов, выборы планировалось провести через несколько лет. Была создана сеть массовых организаций, поддерживающих СФНО.

Это вызвало недовольство части населения, которая поддерживала демократов. Другая часть никарагуанцев была привлечена на сторону СФНО аграрной реформой и социалистическими лозунгами. Общество вновь раскололось, противники режима – “контрас” – начали партизанскую войну против СФНО. Их поддержали США, а революционеров – Куба. В свою очередь СФНО поддерживало партизанские движения в Сальвадоре и Гватемале. Среди противников режима были и бывшие самосисты, и либералы («Демократические силы»), и даже сторонники бывшего команданте СФНО Э. Пастора, недовольные авторитарной политикой лидеров СФНО («Демократический революционный альянс»). В условиях гражданской войны президентом Никарагуа 4 ноября 1984 г. был избран лидер СФНО Д. Ортега . Результаты выборов не были признаны большинством оппозиционных организаций, и война продолжилась. Однако сандинистский режим сохранял многопартийный характер, в Национальной ассамблее была представлена умеренная оппозиция.

В руках государства было сосредоточено около половины промышленных предприятий и 40% обрабатываемых земель. Около 200 тыс. га были переданы кооперативам и крестьянским хозяйствам. Значительные бюджетные средства направлялись на развитие медицинских программ и строительство дорог. Но все большие средства приходилось направлять на военные нужды.

В результате Перестройки практическим прекратилась помощь революционным движениям Америки со стороны СССР. Это ухудшило военное и экономическое положение сандинистского режима. В 1988 г. было достигнуто соглашение о прекращении вооруженной борьбы в Никарагуа. 25 февраля 1990 г. были проведены президентские и парламентские выборы, на которых победили либеральные силы, президентом была избрана В. де Чаморро. Сандинисты уступили власть. Несмотря на жертвы, основные социальные проблемы Никарагуа, существовавшие до начала революции, решены не были. СФНО продолжил действовать как легальная партия в Никарагуа.

Исторические источники:

Идейное наследие Сандино. М., 1982

Автор статьи: Шубин А.В.