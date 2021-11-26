МЕНЕМ Карлос Сауль

Государственный и по­ли­тический дея­тель Ар­ген­ти­ны .

Из се­мьи сир. му­сульм. им­ми­гран­тов. В 1955 окон­чил юри­дич. ф-т На­цио­наль­но­го ун-та в Кор­до­ве. По воз­вра­ще­нии в Ла-Рио­ху в 1957 ор­га­ни­зо­вал мо­ло­дёж­ную орг-цию пе­ро­ни­ст­ской пар­тии (см. Пе­ро­низм), по­лу­чил долж­ность юри­дич. со­вет­ни­ка Все­об­щей кон­фе­де­ра­ции тру­да. В 1962 из­бран деп. за­ко­но­дат. со­б­ра­ния пров. Ла-Рио­ха, в 1973 гу­бер­на­то­ром Ла-Рио­хи. В 1976 по­сле свер­же­ния во­ен­ны­ми пра­ви­тель­ст­ва Иса­бель Пе­рон (вдо­вы Х. Д. Пе­ро­на) аре­сто­ван, до 1981 на­хо­дил­ся в за­клю­че­нии. В 1983 и 1987 два­ж­ды из­би­рал­ся гу­бер­на­то­ром Ла-Рио­хи. В 1988 вы­дви­нут кан­ди­да­том на пост пре­зи­ден­та от пе­ро­ни­ст­ской (хус­ти­сиа­ли­ст­ской) пар­тии. На­ка­ну­не пре­зи­дент­ских вы­бо­ров при­нял ка­то­ли­че­ст­во (кон­сти­ту­ция Ар­ген­ти­ны до­пус­ка­ла из­бра­ние на пост пре­зи­ден­та толь­ко ка­то­ли­ков). В мае 1989 одер­жал по­бе­ду на вы­бо­рах (в 1995 пе­ре­из­бран). Про­во­дил не­оли­бе­раль­ный эко­но­мич. курс: ини­ции­ро­вал при­ва­ти­за­цию соз­дан­но­го при Пе­ро­не гос­сек­то­ра, ре­ст­рук­ту­ри­за­цию бан­ков­ской сис­те­мы, в т. ч. Цен­тро­бан­ка, на­лого­вую ре­фор­му, ли­бе­ра­ли­за­цию ин­вестиц. и внеш­не­тор­го­вой дея­тель­но­сти. В 1991 при­нял За­кон о кон­вер­ти­руе­мо­сти, по ко­то­ро­му нац. де­неж­ная еди­ни­ца (пе­со) при­рав­ни­ва­лась по кур­су к дол­ла­ру США, а её де­валь­ва­ция про­во­ди­лась толь­ко на ос­но­ва­нии ре­ше­ния Нац. кон­грес­са. Под­дер­жал кон­сти­туц. ре­фор­му 1994, ко­то­рая ог­ра­ни­чи­ла пре­ро­га­ти­вы пре­зи­ден­та, со­кра­ти­ла срок пре­бы­ва­ния на этом по­сту с 6 до 4 лет, рас­ши­ри­ла пол­но­мо­чия Нац. кон­грес­са, вве­ла сис­те­му пря­мых вы­бо­ров гла­вы го­су­дар­ст­ва и гу­бер­на­то­ров. Во внеш­ней по­ли­ти­ке ото­шёл от т. н. треть­ей по­зи­ции (по­ли­ти­ка от­ка­за от со­труд­ни­че­ст­ва с СССР и США). Вы­сту­пал за сбли­же­ние с НАТО , ин­те­гра­цию с со­сед­ни­ми го­судар­ст­ва­ми. При М. в 1991 Ар­ген­ти­на вы­шла из Дви­же­ния не­при­сое­ди­не­ния. В том же го­ду был под­пи­сан че­ты­рёх­сто­рон­ний до­го­вор (совм. с Бра­зи­ли­ей, Уруг­ва­ем и Па­ра­гва­ем) о соз­да­нии «об­ще­го рын­ка» Юга Аме­ри­ки (см. в ст. МЕРКОСУР). В 1999 по ис­те­че­нии сро­ка пол­но­мо­чий ос­та­вил пре­зи­дент­ский пост. Вновь бал­ло­ти­ро­вал­ся на долж­ность пре­зи­ден­та в апр. 2003, одер­жал по­бе­ду в 1-м ту­ре го­ло­со­ва­ния, од­на­ко за­тем снял свою кан­ди­да­ту­ру. В 2005 из­бран се­на­то­ром от пров. Ла-Рио­ха. В 2000-х гг. про­тив М. не­од­но­крат­но вы­дви­га­лись об­ви­не­ния в кор­руп­ции и при­чи­не­нии ущер­ба го­су­дар­ст­ву.

Автор статьи: В. П. Ка­за­ков.