МАДРИД МИГЕЛЬ
МАДРИД УРТАДО МИГЕЛЬ ДЕ ЛА - государственный и политический деятель Мексики.
В 1957 году получил степень бакалавра юриспруденции в Национальном автономном университете в Мехико, в 1965 году закончил Гарвардский университет.
С 1963 года член Институционно-революционной партии (ИРП).
Занимался преподавательской деятельностью, работал в Национальном банке внешней торговли, Банке Мехико; в 1970-1972 годы - в государственной нефтяной компании «Petróleos Mexicanos».
В 1979-1981 годы министр планирования и бюджета в правительстве президента Х. Лопеса Портильо. В 1982 году выдвинут кандидатом на президентский пост от ИРП. 4 июля 1982 года избран президентом страны (вступил в должность 1 декабря 1982 года).
В сфере финансовой и экономической политики придерживался принципов неолиберализма. В соответствии с Национальным планом развития страны на 1983-1988 годы, составленным на основании рекомендаций международных финансовых организаций, осуществил ряд мер, направленных на укрепление частного сектора, привлечение иностранного капитала, инициировал приватизацию государственных предприятий (в 1982-1988 годы их число снизилось с 1155 до 413). В 1986 году Мексика присоединилась к Генеральному соглашению по тарифам и торговле (ГАТТ, с 1995 года Всемирная торговая организация). В 1984-1985 годы Мадрид добился незначительного экономического роста, однако в 1985 году не смог организовать своевременную помощь пострадавшим от землетрясения в Мехико. Он также не сумел обеспечить стабильность национальной валюты (в 1987 году инфляция составила 143%).
По окончании президентских полномочий в 1988 году оставил свой пост.
В 1990-2000 годы возглавлял мексиканский Фонд экономической культуры.