ЛОПЕС МИКЕЛЬСЕН АЛЬФОНСО

ЛОПЕС МИКЕЛЬСЕН (López Michelsen) АЛЬФОНСО - государственный и по­ли­тический дея­тель Ко­лум­бии , пи­са­тель.

Сын А. Ло­пе­са Пу­ма­ре­хо . Учил­ся в Выс­шей шко­ле Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-дель-Ро­са­рио (Бо­го­та), в Брюс­се­ле, Лон­до­не, Лил­ле, университете Сан­ть­я­го-де-Чи­ли и Джор­дж­таун­ском университете. В 1938 году по­лу­чил сте­пень доктора пра­ва. В 1940-х годах за­ни­мал­ся пре­по­дава­тель­ской дея­тель­но­стью. В пе­ри­од «Вио­лен­сии» в 1952-1960 годы жил в Мек­си­ке. По воз­вра­ще­нии в Ко­лум­бию ос­но­вал оп­пози­ци­он­ную пра­вя­ще­му Национальному фрон­ту пар­тию Ли­бе­раль­но-ре­во­люционного дви­жения (ЛРД). В 1960 году из­бран в Па­ла­ту пред­ста­ви­те­лей Национального кон­грес­са от департамента Кун­ди­на­мар­ка. В 1962 году бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та, но по­тер­пел по­ра­же­ние. В том же го­ду из­бран в Се­нат (в 1966 году пе­ре­из­бран). В 1967-1968 годы гу­бер­на­тор департамента Се­сар. В 1967 году вы­шел из ЛРД, примк­нул к Ли­бе­раль­ной пар­тии. В 1968-1970 годы министр иностранных дел, спо­соб­ст­во­вал вос­ста­нов­ле­нию ди­пло­ма­тических от­но­ше­ний с СССР.

В 1974 году одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­борах над кан­ди­да­том от Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии А. Го­ме­сом Ур­та­до. На по­сту пре­зи­ден­та бо­рол­ся за со­кра­ще­ние государственных рас­хо­дов, сни­же­ние бюд­жет­но­го де­фи­ци­та, до­бил­ся не­ко­то­ро­го подъ­ё­ма эко­но­ми­ки. В 1975 году пред­при­нял по­пыт­ку всту­пить в пе­ре­го­во­ры с пар­ти­за­на­ми из организации Ре­во­люционные воо­руженые си­лы Ко­лум­бии (РВСК) и другими ульт­ра­ле­вы­ми си­ла­ми (со­рва­на ко­лум­бий­ски­ми во­ен­ны­ми). Со­гла­сил­ся час­тич­но удов­ле­тво­рить тре­бо­ва­ния уча­ст­ни­ков круп­ней­шей в ис­тории Ко­лум­бии за­бас­тов­ки (14.09.1977, 1,3 млн. человек) от­но­си­тель­но по­вы­ше­ния за­ра­бот­ной пла­ты, со­хра­не­ния та­ри­фов на элек­тро­энер­гию и во­ду, уч­ре­ж­де­ния Национального проф­со­юз­но­го со­ве­та. Ини­ции­ро­вал соз­да­ние пер­вых специальных по­ли­цей­ских под­раз­де­ле­ний для борь­бы с нар­ко­биз­не­сом. По окон­ча­нии сро­ка пол­но­мо­чий в 1978 году ос­та­вил пост пре­зи­ден­та .

В 1982 году на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах по­тер­пел не­уда­чу. В по­след­ние го­ды жиз­ни за­ни­мал­ся об­ществ. дея­тель­но­стью, пуб­ли­ко­вал­ся в круп­ней­ших ко­лум­бий­ских пе­рио­дических из­да­ни­ях, главным образом в газете «El Tiempo». С 1998 года вёл пе­ре­го­во­ры о за­клю­че­нии гу­ма­ни­тар­но­го со­гла­ше­ния с РВСК. Ав­тор ро­ма­на «Los elegidos» (1952; в русском переводе - «Из­бран­ные», 1982; по мо­ти­вам ро­ма­на С. А. Со­ло­вьё­вым был по­став­лен од­но­именный фильм).