ЛОПЕС МИКЕЛЬСЕН АЛЬФОНСО
ЛОПЕС МИКЕЛЬСЕН (López Michelsen) АЛЬФОНСО - государственный и политический деятель Колумбии, писатель.
Сын А. Лопеса Пумарехо. Учился в Высшей школе Нуэстра-Сеньора-дель-Росарио (Богота), в Брюсселе, Лондоне, Лилле, университете Сантьяго-де-Чили и Джорджтаунском университете. В 1938 году получил степень доктора права. В 1940-х годах занимался преподавательской деятельностью. В период «Виоленсии» в 1952-1960 годы жил в Мексике. По возвращении в Колумбию основал оппозиционную правящему Национальному фронту партию Либерально-революционного движения (ЛРД). В 1960 году избран в Палату представителей Национального конгресса от департамента Кундинамарка. В 1962 году баллотировался на пост президента, но потерпел поражение. В том же году избран в Сенат (в 1966 году переизбран). В 1967-1968 годы губернатор департамента Сесар. В 1967 году вышел из ЛРД, примкнул к Либеральной партии. В 1968-1970 годы министр иностранных дел, способствовал восстановлению дипломатических отношений с СССР.
В 1974 году одержал победу на президентских выборах над кандидатом от Консервативной партии А. Гомесом Уртадо. На посту президента боролся за сокращение государственных расходов, снижение бюджетного дефицита, добился некоторого подъёма экономики. В 1975 году предпринял попытку вступить в переговоры с партизанами из организации Революционные вооруженые силы Колумбии (РВСК) и другими ультралевыми силами (сорвана колумбийскими военными). Согласился частично удовлетворить требования участников крупнейшей в истории Колумбии забастовки (14.09.1977, 1,3 млн. человек) относительно повышения заработной платы, сохранения тарифов на электроэнергию и воду, учреждения Национального профсоюзного совета. Инициировал создание первых специальных полицейских подразделений для борьбы с наркобизнесом. По окончании срока полномочий в 1978 году оставил пост президента.
В 1982 году на президентских выборах потерпел неудачу. В последние годы жизни занимался обществ. деятельностью, публиковался в крупнейших колумбийских периодических изданиях, главным образом в газете «El Tiempo». С 1998 года вёл переговоры о заключении гуманитарного соглашения с РВСК. Автор романа «Los elegidos» (1952; в русском переводе - «Избранные», 1982; по мотивам романа С. А. Соловьёвым был поставлен одноименный фильм).