ИЛЬИА, АРТУРО УМБЕРТО

Ильиа (исп. Illia), Артуро Умберто (04.08.1900, Пергамино, пров. Буэнос-Айрес — 18.01.1983, Кордова) — аргентинский политический и государственный деятель.

Родился в семье итальянских иммигрантов. В 1927 после окончания медицинского факультета Национального университета Буэнос-Айреса работал врачом в провинции Кордова. За бескорыстную помощь бедным пациентам его называли «Апостолом бедных». С начала 1930-х занимался политической деятельностью в рядах Гражданского радикального союза (ГРС). В 1935—1940 — сенатор провинции Кордова. В 1940—1943 — вице-губернатор провинции Кордова. В 1948—1952 — член палаты депутатов Национального конгресса. После раскола ГРС в 1957 был избран вице-председателем Национального комитета ГРС народа. В 1962 избран губернатором провинции Кордова, но из-за давления военных не смог приступить к исполнению обязанностей.

В 1963 избран президентом Аргентины. Правительство И. проводило демократическую политику: отменило репрессивное законодательство и восстановило конституционные свободы, легализовало перонистскую и коммунистическую партии, пыталось проводить независимую от МВФ политику, аннулировало контракты о нефтяных концессиях с компаньонами США, отмежевалось от интервенции США в Доминиканской республике и во Вьетнаме. Свергнут в 1966 в результате военного переворота.

Лит.: Luna F. De Perón a Lanusse. 1943—1973. Buenos Aires, 1973; Hodges D. C. Argentina. 1943—1976. New Mexico, 1976.