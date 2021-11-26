ИДИГОРАС ФУЭНТЕС МИГЕЛЬ

ИДИГОРАС ФУЭНТЕС МИГЕЛЬ - государственный и военный деятель Гватемалы.

В 1915 году окон­чил Во­енную ака­де­мию, ра­бо­тал ин­же­не­ром. В 1918-1933 годах во­енный ат­та­ше в США и во Фран­ции. При дик­та­тор­ском ре­жи­ме Х. Уби­ко в 1933-1944 годах гу­бер­на­тор де­пар­та­мен­тов Пе­тен, Ха­ла­па, Сан-Мар­кос и Ре­та­лу­леу, министр об­щественных ра­бот.

С 1945 года на ди­пло­ма­тической служ­бе. В 1950 году бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та . Про­иг­рав вы­бо­ры, эмиг­ри­ро­вал в Саль­ва­дор. В 1954 году уча­ст­во­вал в свер­же­нии де­мо­кра­тического пра­ви­тель­ст­ва Х. Ар­бен­са Гус­ма­на. С 1955 года по­слан­ник, с 1956 года по­сол в Ко­лум­бии.

В 1958 году из­бран гва­те­маль­ским Кон­грес­сом пре­зи­ден­том. Во внутренней и внеш­ней по­ли­ти­ке ори­ен­ти­ро­вал­ся на США, спо­соб­ст­во­вал вне­дре­нию иностранных ка­пи­та­ла в эко­но­ми­ку стра­ны, по­ощ­рял дея­тель­ность американских мо­но­по­лий (главным образом «United Fruit Co.»). Ра­зо­рвал ди­пло­ма­тич. от­но­ше­ния с Ку­бой, об­ви­нив её пра­ви­тель­ст­во в под­держ­ке пов­станческого дви­же­ния, раз­вер­нув­ше­го­ся в Гва­те­ма­ле.

Со­труд­ни­чал с ЦРУ, пре­дос­та­вил ряд об­лас­тей Гва­те­ма­лы под во­енные ба­зы, ис­поль­зо­вав­шие­ся в т. ч. для под­го­тов­ки не­удав­ше­го­ся втор­же­ния на Ку­бу в бух­те Ко­чи­нос в апреле 1961 года. Сверг­нут во­ен­ны­ми в мар­те 1963 года.