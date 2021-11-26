ГОНСАЛЕС ВИДЕЛА ГАБРИЕЛЬ

ГОНСАЛЕС ВИДЕЛА (Gonzalez Videla) Габриель - чилийский государственный деятель.

По профессии юрист . С 1917 года член Радикальной партии, в 1932 и 1937 годах её председатель. В 1930-1939 годах депутат нижней палаты парламента. В 1939-1941 годы посланник во Франции, Бельгии и Люксембурге, в 1942-1944 годах посол в Бразилии. В 1945 году сенатор. В 1946 году избран президентом при поддержке прогрессивных организаций, входивших в Де­мо­кра­тический альянс. С началом «холодной войны» в апреле 1947 года исключил из правительства коммунистов, в октябре 1947 разорвал дипломатические отношения с СССР, Югославией и Чехословакией, в сентябре 1948 года запретил компартию и начал преследование её членов. В период президентства Гонсалеса Виделы женщины в Чили получили право голоса на выборах. Содействовал развитию промышленной инфраструктуры. По окончании срока президентства в 1952 году занялся банковским бизнесом. До 1970 года занимал пост директора франко-итальянского банка для Южной Америки. В 1970 вышел из Радикальной партии в знак протеста против её вступления в блок Народного единства. В 1976 году назначен вице-президентом Государственного совета, консультативного органа при правительстве А. Пиночета Угарте.