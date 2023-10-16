СПО | Всеобщая история

Эпоха крайностей. Короткий двадцатый век. 1914-1991

Хобсбаум Э.

Книга известного английского историка посвящена короткому двадцатому веку - периоду между 1914 и 1991 годами, когда в мировой истории произошли грандиозные события, изменившие жизнь человеческого сообщества. Основные вопросы, на которых сосредоточивается Хобсбаум, - наступление тотальной войны, революция в России, Великая депрессия, упадок либерализма и приход диктатур, объединение антифашистских сил во Второй мировой войне, деколонизация и конец империй, "золотая эпоха" послевоенного подъема и период последующих экономических кризисов, развитие стран третьего мира, возникновение и распад социалистической системы.