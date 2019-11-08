Всего одна шальная пуля… История Пивного путча 8 ноября 1923 года в Баварии состоялся так называемый Пивной путч, или путч Гитлера-Людендорфа В 1923 году в Германии сложилась очень тяжелая социально-экономическая обстановка. Непрекращающийся на её фоне политический кризис и нестабильность не добавляли оптимизма. Оккупация французами Рурского промышленного района, слабость социал-демократического правительства канцлера Фридриха Эберта и непрекращающаяся инфляция приводили к забастовкам и массовому недовольству. В эпоху Веймарской республики произошел не один путч. Однако этому, ноябрьскому, выступлению было суждено навсегда изменить историю Германии и всего мира. Сегодня мы узнаем, почему и как одна пуля могла бы всё изменить. Независимая Бавария В первую очередь необходимо понимать, что в рамках Мюнхена и... На чтение: 3 минуты

8 ноября 1923 года в Баварии состоялся так называемый Пивной путч, или путч Гитлера-Людендорфа

В 1923 году в Германии сложилась очень тяжелая социально-экономическая обстановка. Непрекращающийся на её фоне политический кризис и нестабильность не добавляли оптимизма. Оккупация французами Рурского промышленного района, слабость социал-демократического правительства канцлера Фридриха Эберта и непрекращающаяся инфляция приводили к забастовкам и массовому недовольству. В эпоху Веймарской республики произошел не один путч. Однако этому, ноябрьскому, выступлению было суждено навсегда изменить историю Германии и всего мира. Сегодня мы узнаем, почему и как одна пуля могла бы всё изменить.

Независимая Бавария

В первую очередь необходимо понимать, что в рамках Мюнхена и Баварии партия НСДАП, возглавляемая молодым А. Гитлером, была более или менее известна, причем в основном благодаря его горячим выступлениям в многочисленных мюнхенских пивных. Но нельзя не учесть и другую сторону: в то сложное время в Германии мало кто не занимался политикой, а уж интересовались ей весьма живо почти все – от домохозяек до баварских шахтёров и докеров Киля.

Гитлер в ходе путча

Источник: upload.wikimedia.org

Ко всему прочему, у Гитлера перед глазами был буквально не дающий ему покоя вдохновляющий пример его будущего итальянского «коллеги» Б. Муссолини, который в результате знаменитого Марша на Рим фактически захватил власть в Италии и обеспечил главенство своей фашистской партии. Как говорят, дурной пример заразителен, и Гитлер спал и видел себя триумфально входящим в Берлин во главе колонн своих штурмовиков.

Однако, как бы ему этого ни хотелось, его национал-социалисты были слишком слабы в масштабах всей страны, а партия в те годы ничтожно малочисленна, чтобы претендовать на власть во всей Германии. Тогда будущий фюрер пошёл на вынужденный союз с местными баварскими консерваторами, которых скорее можно было назвать монархистами-сепаратистами. Уж больно они хотели видеть отдельное государство Бавария во главе с монархами древнего дома Виттельсбахов.

Войска двигаются на подавление путча

Источник: pinterest.ru

Лидер сепаратистов – в ту пору могущественный комиссар Баварии Густав фон Кар, имевший почти неограниченную в годы нестабильности власть, – отказался выполнять требования Берлина о закрытии НСДАП и её газеты Völkischer Beobachter («Народный обозреватель»). В данной ситуации сепаратисты и нацисты, несмотря на разницу в восприятии государственного устройства, смогли ужиться. Гитлер рассчитывал на их поддержку в задуманном им аналогичном итальянскому марше на Берлин, почва для путча назрела сама собой.

«Национальная революция началась!»

Этими словами Гитлер положил начало путчу, а дело было так. Лидер сепаратистов фон Кар оказался весьма слабым человеком и, несмотря на «союз», хотел продолжать быть в «струе» общегерманской политики, а потому на марш не решился. 8 ноября Кар по баварской традиции выступал в пивном зале Bürgerbräukeller. Он планировал изложить свою и своих сторонников позицию относительно невозможности марша на Берлин. Интересная деталь: в зале присутствовали генерал Отто фон Лоссов – командующий баварскими вооруженными силами и полковник Ханс фон Зайсер – начальник баварской полиции, которые также были против всяческих перемен, особенно радикальных. В общей суете и большой толпе народа мало кто обратил внимание на мужчину в плаще и шляпе, стоявшего поодаль, в дверном проёме, с кружечкой пива в руках. Это был Гитлер. К 9 часам вечера, когда выступление было в разгаре, он неожиданно разбил кружку об пол и во главе группы сторонников ворвался в середину зала. Взобравшись на стол, Гитлер выстрелил в потолок из пистолета и заявил: «Национальная революция началась!».

Площадь Одеонплатц во время путча

Источник: pinterest.ru

Многие были возмущены, но они ещё не знали, что в течение прошедшего часа отряды нацистских штурмовиков взяли пивную в плотное кольцо, разместив у входов пулемёты. Гитлер объявил собравшимся, что намерен силой заставить их поддержать свои требования, а для убедительности – пообещал втащить на галерею пивной пулемёт. Тем временем вокруг пивной собралось уже 6 сотен нацистских штурмовиков под командой капитана Рёма – главы СА и старого соратника Гитлера.

Путчисты у захваченного здания штаба, со знаменем Гиммлер

Источник: pinterest.ru

События развивались стремительно. Вскоре в зале появился герой Первой мировой войны и сторонник НСДАП известный генерал Эрих Людендорф в сопровождении видного нациста Шойбнера-Рихтера. Несмотря на то, что Людендорф вообще не был в курсе происходящего, Гитлер быстро взял всё в свои руки, назначив себя канцлером, а Людендорфа министром обороны. Ситуация в пивной накалилась до предела, к зданию подошли части полиции и регулярной армии, оставшиеся верными правительству. Гитлер вышел на улицу около 22:00, чтобы урегулировать конфликт между полицейскими и штурмовиками. А в это время Кар, Лоссов и Зайсер, найдя различные предлоги (дав «слово офицера» или попросив позвонить жене), обманули Людендорфа и ускользнули из пивной. Фон Кар объявил партию и штурмовиков вне закона.

Шальная пуля

Вернувшись в пивную и не обнаружив там никого из сбежавших руководителей Баварии, Гитлер понял, что теряет инициативу. Тогда он во главе тысяч своих сторонников двинулся на Мариенплац, чтобы захватить площадь и штаб сухопутных войск, расположенный на ней. К 11:00 9 ноября, когда нацисты появились у площади, до этого не препятствовавшие им полиция и армия стали выставлять вооруженные воинские заслоны на улицах.

В центре Людендорф, справа от него Гитлер, затем Рём

Источник: pinterest.ru

Колонна нацистов во главе с Гитлером, Герингом, Гессом, Штрейхером и Людендорфом под знаменем со свастикой попытались сбить заслон на входе к площади, состоящий из чуть более сотни полицейских. Сначала их пытались уговорить отойти, а потом нацисты пошли врукопашную. Грянули залпы полицейских винтовок. Нацисты, сраженные пулями, стали падать на землю, а уцелевшие – разбегаться.

Шойбнер-Рихтер оказался убит, Герингу пуля попала в бедро (мучительная боль сопровождала его до конца жизни), ещё шестнадцать национал-социалистов были убиты. Свидетели рассказывали, что, услышав залп, фронтовик-Гитлер рефлекторно упал на землю, что спасло его от шальной пули (возможно, от той, которая досталась Шойбнеру или Герингу). А что было бы, если бы тогда пуля нашла свою цель в будущем фюрере? Вопрос остается открытым.

Так или иначе, путч поспособствовал лишь укреплению НСДАП и Гитлера. Доселе неизвестный, он и его партия прогремели по всей Германии, из суда над собой Гитлер устроил пропагандистскую акцию, а в тюрьме, где содержался на очень лёгких условиях, написал большую часть своей книги «Моя борьба». Знамя путчистов стало священным символом, его использовали на партийных съездах, в ритуалах посвящения будущих эсэсовцев. Людендорф разочаровался в партии и ушел из неё. А Гитлер понял, что власть нужно захватывать не силой, а хитростью и легальными способами, обезопасив таким образом свою жизнь неудавшегося революционера. Вот таким был Пивной путч, который можно охарактеризовать современными терминами как лучший чёрный пиар своего времени в Германии.

Обложка: pinterest.ru

Смотрите также:

«Выскочка с толпой штурмовиков». Почему обездоленные немцы пошли за Гитлером?