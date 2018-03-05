Краткий курс истории. Роза Люксембург 5 марта (н. ст.) 1871 года родилась Роза Люксембург, теоретик марксизма, философ, экономист и публицист. Ученый-революционер Родилась в Российской империи, в Замостье (ныне – город Замосць на территории Польши), блестяще окончила женскую гимназию в Варшаве, была вынуждена эмигрировать в Швейцарию, так как скрывалась от преследования за участие в польском революционном подполье. В Цюрихском университете изучала юриспруденцию, политэкономию и философию, а заодно вела агитацию среди студентов. В 1897 году за свою диссертацию получила степень доктора государственного права, а на следующий год переехала в Германию. Против диктатуры Роза Люксембург принимала деятельное участие во Втором Интернационале, где вносила поправки в резолюцию по вопросам... На чтение: 1 минута

5 марта (н. ст.) 1871 года родилась Роза Люксембург, теоретик марксизма, философ, экономист и публицист.

Ученый-революционер

Родилась в Российской империи, в Замостье (ныне – город Замосць на территории Польши), блестяще окончила женскую гимназию в Варшаве, была вынуждена эмигрировать в Швейцарию, так как скрывалась от преследования за участие в польском революционном подполье. В Цюрихском университете изучала юриспруденцию, политэкономию и философию, а заодно вела агитацию среди студентов. В 1897 году за свою диссертацию получила степень доктора государственного права, а на следующий год переехала в Германию.

Против диктатуры

Роза Люксембург принимала деятельное участие во Втором Интернационале, где вносила поправки в резолюцию по вопросам империалистических войн и милитаризма. Она считала, что в случае войны необходимо использовать нестабильность внутри государства для совершения революции. Ленин отмечал многие статьи Розы Люксембург как полезные для воспитания будущих поколений марксистов. Установление «диктатуры пролетариата» после революции в России она подвергла жесткой критике, называя такую политику «диктатурой кучки политиканов».

Гибель за справедливость

За свою политическую деятельность Роза Люксембург многократно оказывалась под арестом. В последний раз это произошло после неудачного восстания рабочих в Германии, которое она, как и Карл Либкнехт, приветствовала. За головы Люксембург и Либкнехта было назначено вознаграждение в 100 000 марок. По официальной версии, в 1919 году Роза Люксембург была застрелена на катере, который вез ее с места допроса в тюрьму, а тело ее было сброшено в воду. Это самое тело похоронено на кладбище в Берлине. Исаак Дойчер, историк и публицист, писал, что с убийством Люксембург «свой последний триумф праздновала кайзеровская Германия и первый – нацистская».

Карл Либкнехт и Роза Люксембург