ТИТО (БРОЗ) Иосип

Югославский политический и государственный деятель, президент Социалистической федеративной республики Югославия (СФРЮ) в 1953-1980 гг.

Броз – настоящая фамилия, Тито – псевдоним. Работал слесарем. В 1910 г. вступил в Социал-демократическую партию Хорватии и Славонии. Во время Первой мировой войны старший унтер-офицер Броз в 1915 г. был ранен и попал в плен в Россию. В 1918 г. участвовал в гражданской войне на стороне красных. Женился на русской. Вернувшись на родину в 1920 г., вступил в Коммунистическую партию Югославии. В 1928 г. был отправлен на каторгу за нелегальную коммунистическую деятельность. После освобождения в 1934 г. эмигрировал в СССР. Работал в Коминтерне, считался “проверенным коммунистом”. Во время «Большого террора» 1937-1938 гг. Сталин уничтожил многих лидеров коммунистического движения, в том числе и югославских. Тито остался жив и возглавил КПЮ в декабре 1937 г. Нелегально вернулся в Югославию. После захвата Югославии фашистами в ходе войны на Балканах 1940-1941 гг. Тито 4 июля 1941 г. возглавил Народно освободительную армию Югославии (НОАЮ), которая вела партизанскую войну в Югославии. С 1943 г. маршал Югославии. 25 мая 1944 г. германское командование пыталось уничтожить Тито в г. Дрвар с помощью десанта, но неудачно. НОАЮ вместе с Красной армией участвовала в Белградской операции 1944 г. и освободила Югославию. После освобождения Югославии Тито 7 марта 1945 г. возглавил правительство и министерство обороны Федеративной народной республики Югославия. Кавалер ордена «Победа».

Ощущая свою силу, югославские коммунисты претендовали на некоторую самостоятельность, на получение своей сферы влияния в коммунистическом лагере — прежде всего на Балканах. Здесь Тито действовал вместе с Г. Димитровым. Они договорились о создании федерации балканских народов. Это решение было принято без одобрения И. Сталина, что вызвало его недовольство. Димитров вскоре умер, а от Тито Сталин потребовал беспрекословного подчинения. Тито не согласился. Тогда в июне 1948 г. Сталин через свои информационные органы прямо выступил против Тито и потребовал от югославских коммунистов снять его с поста. Начался советско-югославский конфликт.

Тито выступил с инициативой создания самостоятельной модели социализма, основанной на производственном самоуправлении и широкой самостоятельности регионов. Критикуя террор в СССР и государствах « народной демократии », Тито и сам прибегал к репрессиям как против сталинистов, так и против сторонников демократизации, таких как М. Джилас. С 14 марта 1949 г. – генеральный секретарь ЦК Союза коммунистов Югославии. Тито проводил внешнюю политику маневрирования между НАТО и Варшавским договором, стал одним из наиболее авторитетных международных политиков. В 1961-1964 гг. был генеральным секретарем Движения неприсоединения. В 1953 г. был избран президентом страны. В 1953-1963 гг. был также председателем союзного исполнительного веча (правительства) СФРЮ и председателем президиума СФРЮ с 1971 г.

Сочинения:

Избранные статьи и речи. М., 1973;

Избранные статьи и речи (май 1941 г. — октябрь 1979 г.). М., 1987.

Автор статьи: Шубин А.В.