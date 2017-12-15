СССР и Югославия: история потерянной дружбы Советский Союз и Югославию, которая образовалась на Балканском полуострове в 1918 году, всегда связывали достаточно тесные, но сложные отношения. Первоначально в государстве, куда входили Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Далмация, Сербия и Черногория, господствовала монархия, а сама страна называлась Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС). Однако все изменилось в 1945 году: в этот день была принята декларация, согласно которой монархия была ликвидирована, и на территории бывшего королевства образовалась Федеративная Народная Республика Югославия. Позднее, в 1963 году, страна получила новое название – Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ). Это государство просуществовало до 1992 года, а затем разделилось на шесть независимых стран и... На чтение: 4 минуты

Советский Союз и Югославию, которая образовалась на Балканском полуострове в 1918 году, всегда связывали достаточно тесные, но сложные отношения.

Первоначально в государстве, куда входили Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Далмация, Сербия и Черногория, господствовала монархия, а сама страна называлась Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС).

Однако все изменилось в 1945 году: в этот день была принята декларация, согласно которой монархия была ликвидирована, и на территории бывшего королевства образовалась Федеративная Народная Республика Югославия. Позднее, в 1963 году, страна получила новое название – Социалистическая Федеративная Республика Югославия (СФРЮ). Это государство просуществовало до 1992 года, а затем разделилось на шесть независимых стран и одно частично признанное государство – Косово.

Поначалу коммунистический режим, введенный Иосипом Броз Тито, вызывал одобрение СССР, однако в 1948 году казавшиеся прочными отношения дали трещину. В условиях холодной войны с США, которая началась в 1947 году, Иосиф Сталин стремился максимально усилить контроль над странами Восточной Европы. В частности, он настаивал на включении Югославии в Балканскую федерацию. Тито же, напротив, после Второй мировой войны, в ходе которой ему удалось организовать массовое партизанское движение, ощутил свою самостоятельность и отказался подчиняться Сталину.

В итоге Советский Союз прекратил всякое сотрудничество с Югославией и начал активную кампанию критики в адрес Тито, к которой позднее присоединились все компартии.

Этот конфликт имел важные последствия для Югославии. После разрыва с СССР руководство страны начало активно сотрудничать со странами Запада, в особенности с США.

Сложную историю этих отношений, начиная с образования Югославии и заканчивая ее распадом и конфликтом в Косово, в интервью «Истории.РФ» описала доктор исторических наук, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Юрьевна Гуськова.

О любви к России запрещалось говорить целым поколениям

– Елена Юрьевна, нашу страну и Югославию связывали довольно долгие и непростые отношения. Как они повлияли на современные контакты с Сербией, Хорватией и другими странами, которые сейчас находятся на месте СФРЮ?

– Многие православные народы бывшей Югославии, включая Сербию, имеют долгую историю дружбы, покровительства и взаимопомощи, если говорить о XVIII, XIX и XX веках. И с сербским народом мы всегда были на одной стороне. А вот, допустим, с хорватами или мусульманским народом Боснии и Герцеговины у нас не получалось построить хорошие отношения. Они были в противоположном лагере в Первой мировой и Второй мировой войнах. После Второй мировой войны обозначилось наше сотрудничество с партизанским движением Иосипа Броз Тито. Но отношения складывались достаточно трудные, они разделяются на несколько периодов.

– Расскажите об этих этапах.

– Первый период начался сразу после Второй мировой войны, это была, скажем так, первая пятилетка. Отношения были очень хорошие, потому что Иосип Броз Тито просто копировал нашу советскую систему, заимствовал всю эту социалистическую модель и становился сам очень похож на Сталина – по манере управления, по манере неприятия оппозиции и т. д. Но в 1948 году между Сталиным и Тито произошел конфликт, который повлиял на все дальнейшие периоды развития наших взаимоотношений. Поэтому после 1948 года в Югославии выросло несколько поколений, которым запрещалось говорить о любви к России, а в Советском Союзе вообще о Югославии говорили очень мало, практически не говорили вовсе. В газетах если и писали об этой стране, то только о спорте и немного о культуре.

– Но ведь потом был и благоприятный период?

– Отношения выровнялись в середине 1950-х годов и были достаточно ровными, но с небольшими периодами осложнений. Например, так было после ввода советских войск в Чехословакию. Это очень сильно повлияло на период наших отношений конца 1980-х – начала 1990-х годов и особенно на период начала распада Югославии.

– В том, как перестали существовать СССР и СФРЮ, по мнению ряда историков, есть некоторые сходства. Какое значение распад Югославии имел для нашей страны? И почему вообще это произошло?

–Наши периоды распада практически совпали: в конце 1991 года распался Советский Союз, в начале 1991-го стала распадаться Югославия. Причем в распаде Югославии очень большую роль сыграл внешний фактор. Соединенные Штаты Америки (теперь уже можно об этом говорить) провели практически целую спецоперацию по развалу Югославии. Кроме того, они старались сделать все, чтобы Советский Союз и позже Россия, не дай бог, не помогли в этой ситуации Сербии. Поэтому, когда руководство страны (особенно военное руководство) в конце 1990 года обратилось к Москве с просьбой помочь, Москва ответила категорическим отказом. Ответ последовал от Михаила Горбачева и от нашего Министерства обороны.

– Что произошло дальше? Распад Югославии ведь длился целых 17 лет…

– Югославия начала распадаться кровавым образом: прошла короткая, но все-таки существенная война в Словении, потом была очень кровавая война в Хорватии в 1991 году, с 1992 по 1995 год шла война в Боснии и Герцеговине. Все это время Россия занимала очень прозападную позицию. Вся система Министерства иностранных дел выполняла задачу попытки ввести Россию в новое, демократическое общество во главе с США. Поэтому сербам пришлось в этой ситуации самим отстаивать, как они считали, справедливость и делать это без поддержки Москвы.

«Наш министр ИХ иностранных дел»

– Вы сказали, что наше руководство отказало Югославии в помощи. Почему? У нас вообще была какая-то возможность вмешаться в этот конфликт? Разве мы не заключили с Югославией какой-то новый договор о сотрудничестве взамен того, который был расторгнут в 1949 году?

– Нет, у нас никакого договора не было. Если и мог быть какой-то договор, то с СФРЮ, но ведь страна распадалась. О своем выходе (из состава Югославии – прим. ред. ) заявили Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония, а Сербия и Черногория остались с нами (в дружеских отношениях – прим. ред. ). И в этой ситуации они по старой дружбе, вспоминая XIX век и первую половину XX века, звонят в Москву и спрашивают: «Можете ли вы нам помочь в этой ситуации?» Они прекрасно понимали, что Запад помогает этим республикам (Хорватии, Боснии и другим – прим. ред. ) выйти из состава Югославии. И тогда Россия ответила отказом. Почему? Потому что министром иностранных дел тогда был Андрей Козырев (в несен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) . В то время его даже называли «наш министр их иностранных дел». Козырев не отстаивал национальные интересы России, он вообще о них не знал и спрашивал о них американских политиков! Остались документы, которые это подтверждают.

– Почему Козырев занимался такими важными государственными вопросами, которые должен был решать глава государства?

– Позиция всего руководства страны была такова. Несмотря на то что внешнюю политику России, согласно Конституции, должен формировать президент, Ельцин полностью отдал внешнюю политику на откуп министру иностранных дел, для этого даже был издан специальный указ. Поэтому формировал и осуществлял всю внешнюю политику России именно Козырев.

– Некоторые эксперты отмечают, что, когда Югославией руководил Тито, страна играла роль своеобразного посредника между Западом и некоторыми коммунистическими странами – к примеру, Китаем эпохи правления Мао Цзэдуна. Каким образом Югославии удалось стать таким связующим звеном?

– Когда Югославия вышла из социалистического лагеря после конфликта 1948 года, она продолжала строить социализм, но оставалась изолированной. Поэтому Югославии пришлось лавировать между восстановлением отношений с Советским Союзом и поддержкой Запада, который сразу дал «зеленый свет» отношениям с ней. Запад мечтал, что Югославия станет тем клином, который разобьет весь советский блок. Поэтому Югославия получала деньги от США и других стран и в политическом отношении создала систему неприсоединения, которая действительно являлась серьезным фактором во внешней политике.

Косово: не уникум, а прецедент

– На одном из сайтов, посвященных Сербии, я наткнулась на такое высказывание: «Российская Федерация на данный момент представляет собой самую активную силу, которая отказывается признавать независимое косовское государство. Вопрос статуса Косово, таким образом, становится одним из спорных моментов в сотрудничестве между Москвой и Западом». Так ли это?

– Когда Косово заявило о своем стремлении к независимости, Россия сразу высказалась против. Косово сразу поддержали, прежде всего, Соединенные Штаты. В общем-то, Косово – это проект Вашингтона. Россия обосновывала свою позицию тем, что этот факт должен стать прецедентом в международном праве. То есть этот случай должен касаться не только Косово, а стать универсальным для всего человечества. Международные организации должны разработать критерии выхода территорий из многонациональных и многоконфессиональных государств. И каждой территории, которая захочет отделяться, будет известно, удовлетворяет она этим критериям или нет.

– Какие это должны быть критерии?

– Например, может ли территория экономически самостоятельно существовать, нет ли там этнических столкновений, нет ли там войны, нет ли геноцида над каким-то населением и т. д. Таких критериев можно разработать много. Так вот если бы такие критерии существовали, то Косово никогда бы не смогло претендовать на независимость. Но американцы сказали, что это будет касаться только Косово, так как это исключительный случай для человечества. Россия предупредила, что после Косово в мире начнется целое движение за получение независимости. Поэтому в 2007 году Россия в Совете Безопасности ООН заблокировала проект Мартти Ахтисаари (президент Финляндии, финский дипломат, сотрудник ООН – прим. ред. ) по независимости Косово. Но американцы проигнорировали решение Совбеза и стали осуществлять план Ахтисаари, но по частям и игнорируя указания ООН.

– Наша дипломатия в плане отношений с Западом страдает от этой ситуации?

– Нет, наша дипломатия никак не страдает. Наоборот, она становится самостоятельной, если сравнивать ее с 90-ми годами: теперь она действует и в интересах своей страны, и в интересах наших друзей – в данном случае Сербии. Мы сказали Сербии, что никогда не изменим свою позицию по Косово и никогда не будем голосовать за независимость этого региона в Совете Безопасности, если только сама Сербия не решит этот вопрос в пользу Косово.

– Такая возможность существует?

– Белград и Приштина ведут переговоры, и есть тенденция к тому, что Сербия потихоньку все-таки признает Косово. В этом случае мы поддержим позицию Белграда.