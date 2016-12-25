Посмертное призвание Чаушеску. К годовщине победы евромайдана в Румынии 25 декабря 1989 года были расстреляны глава Румынии Николае Чаушеску и его супруга Елена. Сегодня, в 27-ю годовщину расстрела экс-главы Румынии Николае Чаушеску, стоит поговорить о том, что нравы в Румынии весьма смягчились. А также о том, почему между плохим и худшим народ, как правило, выбирает такое, что хуже некуда. На чтение: 3 минуты

25 декабря 1989 года были расстреляны глава Румынии Николае Чаушеску и его супруга Елена.

Две недели назад выборы в Румынии выиграла Социал-демократическая партия, считающаяся союзницей экс-премьера Виктора Понты (уклонение от налогов, плагиат диссертации, подлог счетов, сокрытие доходов, скандал с пожаром в ночном клубе Бухареста с шестью десятками погибших). Ушёл ли он сам из политики? Нет, лишь временно удалился.

Сегодня, в 27-ю годовщину расстрела экс-главы Румынии Николае Чаушеску, стоит поговорить о том, что нравы в Румынии весьма смягчились. А также о том, почему между плохим и худшим народ, как правило, выбирает такое, что хуже некуда.

Ход событий

Смена власти в Румынии в конце 1989 года выбивается из ряда так называемых «бархатных революций» – этого угодливого эвфемизма прессы. А поскольку спустя полтора-два десятка лет сходные по стилю перевороты периодически происходят на постсоветском пространстве, стоит вспомнить, как бывает, если события разворачиваются по плохому сценарию.

Вдохновителем и двигателем тогдашних румынских событий следует считать венгерскую диаспору города Тимишоара. Диаспора вступилась за Ласло Тёкеша – антикоммуниста, диссидента и местного пастора, который выступал против аграрной реформы, задуманной тогдашней румынской властью. После того, как в Тимишоаре стало известно о намерении выселить пастора, прихожане взяли его дом под охрану. Живая цепь постепенно переросла в митинг, участвовали в котором даже те, кто вообще был не в курсе, с чего завелось. А сам митинг перерос в антикоммунистический, что тоже логично: ведь если все мы тут , а все они там , то значит мы против них.

Протест начался 16 декабря, а уже 17-го против протестующих применили водомёты и оружие. Количество погибших в разных источниках можно найти на любой вкус, вплоть до 10 тыс., однако реалистичные цифры – 40-50 человек.

Третьей глупостью румынского лидера (после попытки выселить пастора и расстрела демонстрантов) было уехать после случившегося в Иран. Поэтому совсем неудивительно, что когда он вернулся, он вернулся немного в другую страну, а митинг поддержки буквально сам собой превратился в митинг против самого же Чаушеску.

В итоге армия постепенно начала переходить на сторону восставших. Именно противодействие армии помешало Чаушеску скрыться из страны: отбежать ему удалось всего километров на 80, в городе Тырговиште он был задержан военными и местным населением, а через пару дней осуждён военным трибуналом по ряду статей, среди которых, словно в насмешку, значилось «разрушение государственных институтов». Ну это примерно как если бы зимой 2014 года евромайдановцы поймали Януковича и обвинили бы его в том же самом. Всего же румынский лидер был признан виновным по четырём пунктам обвинения и расстрелян вместе с женой буквально сразу после оглашения приговора.

Пройдёмся по обвинениям

Чистоте эксперимента сильно вредит то обстоятельство, что буквально спустя пару лет Румыния из одного интеграционного объединения сразу попала в орбиту другого – Европейского экономического союза (нынешний ЕС). Однако кое-какое сопоставление провести всё же можно:

«У инвесторов нет никаких интересов развивать Румынию. Почему? Потому что они, начиная заниматься бизнесом, пытаются спекулировать, это у них получается первое время, а потом они уходят. Крупный бизнес изучает инвестиционную историю каждой страны, куда приходит. А Румыния, за исключением периода правления Чаушеску, не являлась никогда для инвесторов оазисом. Поэтому большинство инвесторов просто пытаются воспользоваться определёнными ситуациями, чтоб выжать как можно больше из страны, а потом просто исчезнуть. После них остаётся в самом прямом смысле этого слова опустошённая земля. С другой стороны, Румыния потеряла контроль над основными отраслями экономики. Это сфера услуг, внутренняя торговля и самая большая часть промышленности. Всё это оказалось в руках иностранцев. Румынские фермеры тоже под их контролем... Одновременно, население Румынии подвергается широкомасштабному медийному воздействию, направленному на вовлечение румын в водоворот бедности. Это просто ярмо какое-то – современная система банковских кредитов! Повсюду людям объясняют, как легко получить кредит и что это так выгодно, словно даже платить не надо. Таким образом, все становятся должниками, а в результате общая картинка складывается катастрофической », – описывает современную ситуацию румынский обозреватель Драгош Думитриу в свежем интервью.

Самое время озвучить ещё один пункт обвинения против Чаушеску – «разрушение национальной экономики». Оказывается, разрушение экономики бывает разным. Бывает, как во времена Чаушеску. когда бизнес валом прёт инвестировать в страну. А бывает как сегодня. Кредитное ярмо, о котором говорит обозреватель – это известный прибалтийский сценарий: «у нас больше нет промышленности, зато полно супермаркетов и банков». Однако за него никого не расстреливают, и даже наоборот.

В посткоммунистической Европе герои революции получили специальные удостоверения, дававшие право на немалые льготы: ежемесячные выплаты до 400 евро, освобождение от уплаты налогов, выделение земли, бесплатный проезд. Недавний отчёт ревизоров установил, что как минимум 3500 таких удостоверений – липовые. Предварительная сумма убытков – 750 млн евро.

О Чаушеску говорили, что он много украл, назывались суммы от 1 млрд долл. до 100 млрд евро в банке Канады (оказывается, не только у украинцев есть мечтания о «золоте Полуботка»). Однако кроме конфискованного личного имущества спустя столько лет так ничего и не предъявили. А вышеупомянутые 750 млн – вполне официальные, с печатью. Правда, это только по 2012 год.

Ещё один из пунктов обвинения – «геноцид». 25-30% сегодняшних румын живут в нищете, а сама страна – на втором (после Болгарии) месте по бедности в ЕС, это опять-таки объективные данные. А вот их субъективная интерпретация выглядит и вовсе как анекдот (если смеяться в данном случае уместно): согласно опросу Румынского института по оценке и стратегии за апрель 2014 года, 66% опрошенных были готовы проголосовать за Чаушеску на президентских выборах. Вдвое больше, чем за тогдашнего премьера страны Виктора Понту и самого популярного политика в принципе. И это при том, что на культе революции 1989 года существует вся политическая система страны.

Так что же, молодец был Чаушеску? Нет, не был. Иначе бы всего этого в принципе не случилось. Эта история 27-летней давности вовсе не о нём. События в Румынии – это доведённый до логического конца евромайдан. На Украине в феврале 2014 всё двигалось по этому же сценарию, и Янукович имел все шансы повторить судьбу Чаушеску, тем более, что совершил он примерно те же самые глупости.

***

Румынская революция и её итог, бесстрастно фиксируемый статистикой и социологией, говорят вот о чём. Едва ли не главный постулат современных демократий – воля народа. На ней всё держится, к ней наперегонки апеллируют политики. Однако нередко забывают сказать, что смысл эта воля имеет только в железных тисках специально созданных институтов для её выражения. Институтов, создаваемых государством. Вне этих институтов она превращается в мечущийся хаос. И, очнувшись в похмелье, поражённый народ в силах вымолвить только «Вернись, диктатор, нам это всё надоело».