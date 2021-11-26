НОВЫЕ ПРАВЫЕ
НОВЫЕ ПРАВЫЕ (нем. Neue Rechte, франц. Nouvelle Droite, англ. New Right) - идеологическая социальная сеть, сформировавшаяся в Европе в конце 1970-x - начале 1980-х годов как реакция на идеи «новых левых» и кризис старого консерватизма.
Идеи «Новых правых» восходят, с одной стороны, к «консервативной революции» в Германии, с другой - к традиционализму [Ю. Эвола (Италия), Р. Генон]. «Новые правые» выступают прежде всего как критики либерализма, идеологии свободного рынка и эгалитаризма. Задачей ставится сохранение культурного своеобразия отдельных обществ («этноплюрализм») и уникальной европ. идентичности перед лицом угрозы «американизации» с её однополярной моделью мира. Проповедуя «целостную Европу», «Новые правые» противостоят космополитич. концепциям «всемирного государства».
Важную роль в распространении этих взглядов сыграли первый историк «консервативной революции» А. Молер (1920-2003 годы) и западно-германские журналы «Kritikon» и «Etappe». Наиболее оригинальную трактовку идеям «Новых правых» дал французский философ и публицист А. де Бенуа (р. 1943 год), основатель ассоциации GRECE (Groupement dé récherche et d’études pour la civilization européenne - Исследовательское и учебное объединение за европейскую цивилизацию) и редактор журналов «Nouvelle ́Ecole», « ́El ́ements» и «Krisis». Бенуа создал постмодернистскую версию радикального консерватизма, в котором акцент ставится на партикулярности в противовес глобальному универсализму («Как можно быть язычником», 2004 год; «Против либерализма: к четвёртой политической теории», 2009 год).
В Германии идеологию новых правых развивают публицист Г. Машке (р. 1948 год) («Das bewaffnete Wort: Aufs ̈atze aus den Jahren 1973-1993», 1997 год) и газета «Junge Freiheit».
В США отдельные аспекты идеологии «Новые правые» (критика мультикультурализма, приверженность собственным цивилизационным основам, отношение к миграции как «центральному вопросу», неприятие социального государства) развиваются «палеоконсерваторами» (П. Бьюкенен, П. Готфрид, С. Хантингтон) и поддерживаются интеллектуальными группами вокруг журналов «Telos» и «Chronicles». Идеи «Новых правых» находят отражение в программах ряда европейских политических партий (Национальный фронт во Франции, «Лига Севера» в Италии, «Альянс за будущее Австрии»); в России их пропагандирует неоевразийское движение А.Г. Дугина.