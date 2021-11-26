МЕЧИАР, МЕЧЬЯР ВЛАДИМИР

МЕЧИАР, МЕЧЬЯР ВЛАДИМИР - сло­вацкий государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи порт­но­го. С 1962 года член Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Че­хо­сло­ва­кии (КПЧ) , ра­бо­тал на вы­бор­ных партийных долж­но­стях, в конце 1960-х годов сек­ре­тарь рай­ко­ма КПЧ в городе Жьяр-над-Гро­ном. В пе­ри­од «Праж­ской вес­ны» вы­сту­пал за про­ве­де­ние ре­форм, про­тес­то­вал про­тив вво­да войск стран-уча­ст­ниц Вар­шав­ско­го до­го­во­ра в ЧССР. В 1970 году ис­клю­чён из КПЧ, ра­бо­тал ста­ле­ва­ром, за­оч­но окон­чил юри­дический факультет Бра­ти­слав­ско­го университета, по­сле че­го за­ни­мал долж­ность юрис­кон­суль­та на од­ном из пред­при­ятий. С конца 1989 года ак­тив­ный уча­ст­ник сло­вацкого оп­по­зиционного дви­же­ния «Об­ще­ст­вен­ность про­тив на­си­лия» (ОПН). В январе 1990 года по за­вер­ше­нии так называемой бар­хат­ной ре­во­лю­ции за­нял пост министра внутренних дел Сло­вацкой Со­циа­ли­стической Рес­пуб­ли­ки (ССР) в со­ста­ве ЧССР, в ию­не 1990 года из­бран пре­мьер-министром ССР. В мае 1991 года вслед­ст­вие обо­ст­ре­ния про­ти­во­ре­чий в ОПН от­стра­нён от долж­но­сти и вы­шел из пар­тии. В том же го­ду ос­но­вал и воз­гла­вил Дви­же­ние за де­мо­кра­тическую Сло­ва­кию (ДЗДС, с 2003 года Народная пар­тия - Дви­же­ние за де­мо­кра­тическую Сло­ва­кию). По­сле по­бе­ды ДЗДС на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в ию­не 1992 года за­нял пост пре­мьер-министра Сло­вацкой Рес­пуб­ли­ки (СР) в со­ста­ве Че­хословатской Рес­пуб­ли­ки (ЧСР). На пе­ре­го­во­рах с пре­мьер-министром Чешской Рес­пуб­ли­ки В. Клау­сом ле­том 1992 года дос­тиг со­гла­ше­ния о раз­де­ле ЧСР на два го­су­дар­ст­ва (всту­пи­ло в си­лу 01.01.1993 года), со­хра­нил свою долж­ность в са­мо­стоя­тель­ной СР. В мар­те 1994 года в ре­зуль­та­те по­те­ри ДЗДС пар­ла­мент­ско­го боль­шин­ст­ва и воз­ник­но­ве­ния раз­но­гла­сий с пре­зи­ден­том СР М. Ко­ва­чем вы­шел в от­став­ку. По­сле вы­бо­ров в декабре 1994 года вновь воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во, в ко­то­рое во­шли пред­ста­ви­те­ли ДЗДС, ле­вых и сло­вацких на­цио­на­ли­стов. Стре­мясь не до­пус­тить рез­ко­го спа­да про­изводства, рос­та без­ра­бо­ти­цы и сни­же­ния жиз­нен­но­го уров­ня на­се­ле­ния, пра­ви­тель­ст­во Мечиара от­ка­за­лось от фор­си­ро­ван­но­го про­ве­де­ния при­ва­ти­за­ции, про­во­ди­ло ос­то­рож­ный курс ре­форм, вы­сту­па­ло за со­хра­не­ние ши­ро­ких эко­но­мических свя­зей с Рос­си­ей. В то же вре­мя при про­ве­де­нии при­ва­ти­за­ции был до­пу­щен ряд серь­ёз­ных на­ру­ше­ний, а сам Мечиар по­сто­ян­но под­вер­гал­ся кри­ти­ке за ав­то­ри­тар­ный стиль ру­ко­во­д­ства. По­ли­ти­ка Мечиара по­бу­ди­ла ру­ко­во­дство ЕС и НАТО от­ло­жить рас­смот­ре­ние за­яв­ки СР о её приё­ме в эти ор­га­ни­за­ции од­но­вре­мен­но с Че­хи­ей в 1999 году (Сло­ва­кия ста­ла чле­ном ЕС и НАТО в 2004 году). В октябре 1998 года по­сле вы­бо­ров Мечиар ос­та­вил пост пре­мьер-министра и стал од­ним из ли­де­ров оп­по­зи­ции в сло­вацком пар­ла­мен­те. В 1999 и 2004 годах бал­ло­ти­ро­вал­ся на пост пре­зи­ден­та СР, но оба раза ус­ту­пил во 2-м ту­ре сво­им со­пер­ни­кам - со­от­вет­ст­вен­но Р. Шус­те­ру и И. Гаш­па­ро­ви­чу.