МЕЧИАР, МЕЧЬЯР ВЛАДИМИР
МЕЧИАР, МЕЧЬЯР ВЛАДИМИР - словацкий государственный и политический деятель.
Из семьи портного. С 1962 года член Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ), работал на выборных партийных должностях, в конце 1960-х годов секретарь райкома КПЧ в городе Жьяр-над-Гроном. В период «Пражской весны» выступал за проведение реформ, протестовал против ввода войск стран-участниц Варшавского договора в ЧССР. В 1970 году исключён из КПЧ, работал сталеваром, заочно окончил юридический факультет Братиславского университета, после чего занимал должность юрисконсульта на одном из предприятий. С конца 1989 года активный участник словацкого оппозиционного движения «Общественность против насилия» (ОПН). В январе 1990 года по завершении так называемой бархатной революции занял пост министра внутренних дел Словацкой Социалистической Республики (ССР) в составе ЧССР, в июне 1990 года избран премьер-министром ССР. В мае 1991 года вследствие обострения противоречий в ОПН отстранён от должности и вышел из партии. В том же году основал и возглавил Движение за демократическую Словакию (ДЗДС, с 2003 года Народная партия - Движение за демократическую Словакию). После победы ДЗДС на парламентских выборах в июне 1992 года занял пост премьер-министра Словацкой Республики (СР) в составе Чехословатской Республики (ЧСР). На переговорах с премьер-министром Чешской Республики В. Клаусом летом 1992 года достиг соглашения о разделе ЧСР на два государства (вступило в силу 01.01.1993 года), сохранил свою должность в самостоятельной СР. В марте 1994 года в результате потери ДЗДС парламентского большинства и возникновения разногласий с президентом СР М. Ковачем вышел в отставку. После выборов в декабре 1994 года вновь возглавил правительство, в которое вошли представители ДЗДС, левых и словацких националистов. Стремясь не допустить резкого спада производства, роста безработицы и снижения жизненного уровня населения, правительство Мечиара отказалось от форсированного проведения приватизации, проводило осторожный курс реформ, выступало за сохранение широких экономических связей с Россией. В то же время при проведении приватизации был допущен ряд серьёзных нарушений, а сам Мечиар постоянно подвергался критике за авторитарный стиль руководства. Политика Мечиара побудила руководство ЕС и НАТО отложить рассмотрение заявки СР о её приёме в эти организации одновременно с Чехией в 1999 году (Словакия стала членом ЕС и НАТО в 2004 году). В октябре 1998 года после выборов Мечиар оставил пост премьер-министра и стал одним из лидеров оппозиции в словацком парламенте. В 1999 и 2004 годах баллотировался на пост президента СР, но оба раза уступил во 2-м туре своим соперникам - соответственно Р. Шустеру и И. Гашпаровичу.