МАДЛ ФЕРЕНЦ
МАДЛ ФЕРЕНЦ - венгерский государственный и политический деятель, юрист.
В 1955 году окончил юридический факультет университета имени Л. фон Этвёша (Будапешт), в 1961-1963 годы учился в Страсбурском университете. С 1971 года доцент, с 1973 года профессор университета имени Л. фон Этвёша, доктор юридических наук (1974 год). С 1987 года член-корреспондент Венгерской АН, с 1993 года действительный член Венгерской АН.
Автор свыше 200 научных работ по международному гражданскому праву.
В мае 1990 года занял пост министра без портфеля в правительстве Й. Анталла, отвечал за политику в области науки. В 1992 году возглавил государственное агентство по недвижимости и курировал управление по надзору за деятельностью банков. В 1993-1994 годы министр образования и культуры, на этом посту занимался вопросом реституции культурных ценностей, затем возглавлял Национальный фонд культуры. В 1995 году выдвигался оппозицией на пост президента Венгрии, но уступил при голосовании в парламенте А. Гёнцу.
В 2000-2005 годы президент Венгерской Республики. Отказался переизбираться на 2-й срок, в 2005 году вернулся к преподаванию в университете.
Сочинения:
A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlödésének történetében. Bdpst, 1964;
Az európai gazdasági közösség joga... Bdpst, 1974;
Összehasonlító nemzetkózi magánjog. Bdpst, 1978;
Az európai örökség útjain. Bdpst, 1995;
On the state of EU integration process: enlargement and institutional reforms. Bdpst, 1997;
Állam és gazdaság: forradalom a jog útján a k ̈oz ́ep- ́es kelet-eur ́opai orsz ́agokban. Bdpst, 1997;
Quo vadis Europa?: a magyar államfő Európában. Bdpst, 2004.