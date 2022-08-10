Косово — земля конфликтная Территория Косова стала камнем преткновения сербов и албанцев. И решить проблему мирным путём у них не получается. На чтение: 3 минуты

Территория Косова стала камнем преткновения сербов и албанцев. И решить проблему мирным путём у них не получается.

Косово (Косово и Метохия) — это автономный край в составе Сербии. Вплоть до Второй мировой войны на этой земле проживали сербы, но затем здесь поселились албанцы. На сегодняшний день в Косове проживает около 2 миллионов человек. И подавляющее большинство из них — албанцы.

Косовские албанцы тяготеют к Албании, а сербы апеллируют к истории и не хотят потерять часть своей территории. Конфликты вспыхивают регулярно. 31 июля 2022 года произошло очередное обострение противостояния, грозящее перерасти в полноценную войну. Первый шаг предприняла власть частично признанной республики Косово. С 1 августа под запрет попадали выданные Сербией документы, что автоматически закрывало въезд гражданам. А заодно Приштина заявила о желании переоформить автомобили с сербскими номерами на косовские. Естественно, это вызвало недовольство сербов, проживавших в Косове. С критикой на Приштину обрушился и Белград. Казалось, что вооружённого конфликта уже не избежать. Но нововведения решили отложить на месяц. Однако о воцарении мира говорить не приходится.

Послевоенное противостояние сербов и албанцев

Исторические претензии сербов на Косово и Метохию логичны. Именно на этих землях ещё в Средние века сложилось сербское государство. А вплоть до конца 1760-х годов здесь же находился престол патриарха. Албанцы тоже проживали в Косове и Метохии, но их было слишком мало.

Ситуация резко изменилась во время Второй мировой войны. Косово и Метохия были захвачены Италией, после чего новая власть включила оккупированные земли в состав Албании. И туда хлынули потоки албанцев. О мирном сосуществовании двух народов речи не шло. Начались масштабные антисербские акции. Это привело к тому, что более 100 тысяч сербов вынуждены были покинуть Косово.

В 1944 году армия Югославии, которая освобождала оккупированные противниками территории, добралась до Косова. Оказалось, что косовские албанцы «освобождению» не рады. Они считали эту территорию уже своей и хотели присоединения к Албании, а не к Югославии. Только летом следующего года войска Иосипа Броз Тито смогли подавить сопротивление. Наиболее радикальные албанцы покинули Косово. Поскольку югославский лидер вернул Косово в состав Сербии, вспыхнули массовые беспорядки недовольных албанцев. И Тито, пытаясь разрядить обстановку, запретил сербам переселяться в Косово. Более того, албанцам пообещали рассмотреть возможность передачи территории Албании. Однако Тито ограничился предоставлением Косово автономии. И это вызвало очередную волну недовольства. А масла в огонь подлил албанский лидер Энвер Ходжа, выступивший с критикой югославских властей.

Иосип Броз Тито был решительным лидером. Понимая, что удержать албанцев от новых беспорядков может только сила и страх, он отправил в Косово сотрудников Службы государственной безопасности. А отвечал за надзор Александр Ранкович — один из ближайших соратников Тито.

Госбезопасность с албанцами не церемонилась. Под репрессии попадало множество людей. Одних «закрывали» за хранение оружия, других — за антиюгославские высказывания, третьих — по подозрению в связи с Албанией. Жёсткие меры быстро принесли нужный Тито результат. Да, албанцы по-прежнему хотели отделиться, но боялись выступать против Белграда. Однако после отставки Ранковича ситуация резко изменилась. Косовские албанцы получили относительную свободу. И они перестали бояться Белграда.

Косово и Конституция 1963 года

7 апреля 1963 года Югославия приняла новую Конституцию. Произошёл ряд существенных изменений:

- Национальные меньшинства стали называться народностями.



- Автономные области обзавелись статусом краёв.



- Были существенно расширены гарантии прав человека и гражданина.



- Появились судебные средства правовой защиты.



- Появились Конституционный суд СФРЮ и конституционные суды союзных республик.





Косовские албанцы восприняли эти изменения как зелёный свет для дальнейшего продвижения антиюгославских настроений. По утверждениям сотрудников спецслужб, в учебных заведениях преподавали нацизм, а пропаганда внушала албанской молодёжи ненависть не только к сербам, но и черногорцам. В Косове опять начали происходить конфликты, погромы. Фадиль Ходжа, который являлся лидером косовских коммунистов, уже открыто требовал у Белграда ряд серьёзных уступок:

- Равноправие языков народов и народностей.



- Переименование в Конституцию Устава автономного края.



- Превращение Югославии в содружество равноправных народов и народностей.



- Создание Конституционного суда в крае.





Вскоре страну накрыла очередная волна албанских волнений. Однако стражи порядка быстро сумели потушить огонь студенческих выступлений. Но в Белграде понимали, что Косово окончательно превратилось в пороховую бочку, готовую взорваться от малейшей искры.

Попытка отделения в 1981 году

В 1974 году Югославия приняла новую Конституцию. И автономность краёв существенно возросла, причём как экономическая, так и политическая. Например, с того момента Косово могло блокировать любое решение Сербии. А вот сама Сербия уже никак не могла повлиять на инициативы своих автономий. Подобные послабления косовские албанцы восприняли с воодушевлением. Появилось «Движение за национальное освобождение Косова», которое состояло из студентов-националистов. Молодёжь распространяла листовки, запрещённую литературу и занималась пропагандой. Но до кровопролитных столкновений дело всё-таки не доходило.

Нужен был веский повод. 4 мая 1980 года в Любляне умер Иосип Броз Тито. Косовские албанцы встретили эту новость с ещё большим воодушевлением, чем новую Конституцию. Для властей его смерть стала облегчением, поскольку Тито являлся слишком грозным противником, его боялись.

11 марта 1981 года произошёл бунт албанских студентов Приштинского университета. Молодёжь вышла на улицы города, объяснив это плохим уровнем жизни в учебном заведении и некачественной едой. Стражи порядка оперативно разогнали митинг. Однако это и стало зажжённой спичкой, упавшей в стог сена.

Вспыхнули новые протесты. Молодёжь вышла на улицы, скандируя: «Косово для косовцев», «Мы албанцы, мы не югославы», «В единстве с Албанией». Очень быстро к студентам примкнули безработные, крестьяне, рабочие. А затем «армия недовольных» пополнилась милиционерами, военными и представителями компартии. Ситуация вышла из-под контроля. И в Белграде не знали, как правильно поступить.

Бунтари времени зря не теряли. Всю свою злость они выплеснули на сёла, в которых проживали сербы. Населённые пункты просто сжигались, а население выдворялось под угрозой жёсткой расправы. Не пощадили албанцы и монастырь Печской патриархии.

Поток беженцев хлынул из Косова в Сербию. Сепаратисты срывали флаги Югославии, меняя их на албанские. Албания негласно всячески содействовала мятежникам. В Югославии об этом знали, но ничего не могли сделать. Посол Бранко Коматина высказал своё недовольство, однако на этом всё и закончилось.

В конце марта прошла самая масштабная акция протеста, получившая название «Эстафета молодёжи». Улицы Приштины наводнили агрессивно настроенные демонстранты. Милиция быстро сумела разогнать толпы, но это было только начало. Стражи порядка устроили рейды, арестовав наиболее активных бунтарей. В ответ на это албанцы устроили погромы. Милиция справиться уже не смогла. И ей на помощь были отправлены военные. Официально Белград объяснил привлечение армии тем, что косовские албанцы убивали и брали в заложники сербов, уничтожали их сёла.

Наиболее ожесточённое сражение между албанцами и армией Югославии произошло в Приштине. Обстановка накалилась до такой степени, что по толпе бунтарей был открыт огонь из танков. Но только привлечение дополнительных сил в виде милицейских подразделений позволило Белграду одержать победу. Однако после экстренного совещания Президиума СФРЮ и Союза коммунистов Югославии было принято решение ввести в Косове чрезвычайное положение, мобилизовать резервистов и оставить там армию.

В начале апреля волна протестов прокатилась по другим косовским городам. Но митинги были быстро подавлены. Попытка Косова отделиться от Югославии в 1981 году провалилась. Но обе стороны понимали — противостояние ещё не закончено.

Слободан Милошевич — главный защитник сербов

После подавления восстания перед Белградом встала другая проблема - проблема самих сербов. Несколько десятилетий подряд власти Югославии пытались договориться с косовскими албанцами, стараясь многочисленными уступками завоевать их лояльность. Эта затея потерпела крах, обнажив жёсткий политико-идеологический кризис государства. Самыми беззащитными в конфликте оказались косовские сербы, чьё положение с каждым годом становилось всё тяжелей. Белградом они воспринимались как необходимая жертва. Но косовские сербы не были согласны с такой ролью. Понимая, что помощи ждать бесполезно, люди стали заваливать Белград петициями и выходить на марши протеста.

Властям Югославии пришлось реагировать. Была сформирована специальная рабочая группа, состоящая из различных деятелей компартии. В 1986 году Косово посетил глава Президиума СР Сербии Иван Стамболич. И его визит разочаровал сербов, поскольку чиновник занял нейтральную позицию. С одной стороны, он поддержал народ, с другой — заявил, что они находятся под влиянием неких «манипуляторов». Косовским сербам стало понятно: помощи от него ждать не стоит.

Ситуация резко изменилась в апреле 1987 года. Косово посетил Слободан Милошевич — глава Центрального комитета Союза коммунистов Сербии. Он встретился с властями автономии, обсудил проблемы. И во время переговоров произошла стычка между сербскими демонстрантами и албанской полицией. Именно тогда Милошевич вышел к толпе и заявил: «Никто не смеет вас бить».

С того дня Милошевич стал очень популярным у косовских сербов. Они стали воспринимать его как единственного своего защитника.

Весной 1989 года были приняты новые поправки к Конституции. И они оказались очень жёсткими по отношению к автономным краям. Косово было лишено всех атрибутов государственности, а местная власть потеряла ряд полномочий. По факту, эти поправки «отыграли» все свободы косовских албанцев, полученные ими после 1963 года.

По Косово вновь прокатилась волна беспорядков. Но их удалось быстро погасить. На какое-то время в Югославии установилось хрупкое перемирие. Обе стороны конфликта стали готовиться к новому раунду противостояния. До него оставалось менее двух лет.

Обложка: maailm.postimees.ee