«Дунай», разлившийся по Праге: нужен ли был ввод советских войск в Чехословакию 21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора В наши дни превалирует мнение, что ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию был чем-то неправомерным и выглядел ужасным актом агрессии и цинизма. Однако, прежде чем начать подробный разговор об этом, давайте вспомним несколько исторических моментов. К примеру, восстание в Северной Ирландии в 1916 году, действия Британских войск на Ближнем Востоке в 30-40-е годы, британско-советский раздел Персии 1941 года, Французский Индокитай и Алжир, Вьетнам, Фолкленды, Афганистан и Гренаду. Любой историк назовет вам еще сотни подобных прецедентов за несколько тысячелетий истории государств. И дело совсем не в том, что... На чтение: 3 минуты

21 августа 1968 года в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора

В наши дни превалирует мнение, что ввод войск стран Варшавского договора в Чехословакию был чем-то неправомерным и выглядел ужасным актом агрессии и цинизма. Однако, прежде чем начать подробный разговор об этом, давайте вспомним несколько исторических моментов.

К примеру, восстание в Северной Ирландии в 1916 году, действия Британских войск на Ближнем Востоке в 30-40-е годы, британско-советский раздел Персии 1941 года, Французский Индокитай и Алжир, Вьетнам, Фолкленды, Афганистан и Гренаду. Любой историк назовет вам еще сотни подобных прецедентов за несколько тысячелетий истории государств.

И дело совсем не в том, что мы желаем выступить апологетами «советской агрессии» либо оправдывать неизбежные в случае крупной воинской операции потери (причем с обеих сторон), нет. Мы лишь призываем вас сделать выводы на основе изложенных в статье фактов. Возможно ли было поступить по-другому? Кто и почему был заинтересован в «Пражской весне?» . И как решение полувековой давности влияет на современные межгосударственные отношения? Сегодня мы попытаемся ответить на эти три важных и вплоть до наших дней актуальных вопроса.

Откуда пришла «Пражская весна»

Как известно, любое событие имеет свою историю и свою предысторию. Нам кажется, что корни «Пражской весны» заложены были значительно раньше хронологически – ещё в 1945 году. Вновь сформированная Чехословацкая Республика, освобожденная советскими войсками, значительно отличалась от всех других стран так называемого соцлагеря своим внутренним устройством.

Советские войска в Праге

Источник: pinterest.ru

Пришедшее к власти в результате демократических выборов правительство Чехословакии во главе с Эдвардом Бенешем следующие выборы проиграло. Надо сказать, что в годы Второй мировой Бенеш находился в Лондоне и совсем не был даже близок к коммунизму.

Пришедший ему на смену Клемент Готтвальд отличался радикально левыми, сталинистскими взглядами. Однако несмотря на репрессии против небольших групп противников у власти (в основном среди известных политиков), население в целом поддержало Компартию Чехословакии.

Советские войска в Праге

Источник: pinterest.ru

Любопытно, что при поддержке курса, соответствующего положению дел в СССР, национализация коснулась в основном крупных промышленных предприятий, а коллективизация вообще фактически провалилась. При декларативном согласии руководства страны с коллективизацией де-факто она забуксовала в самом начале, а средства производства остались в руках крестьян.

Чехия, Словакия и их «отставание»

Мы не зря выделили Чехию и Словакию. В реальности в социалистической Чехословакии всегда чувствовался этот момент. В итоге, как мы знаем, эти страны полюбовно разошлись в 1993 году, однако и этому предшествовала так называемая «дефисная война», то есть вопрос о правильном правописании названия страны. В любом случае момент местечкового национализма – как чешского, так и словацкого – всегда присутствовал в объединенной республике. Этот чешский «федерализм», больше похожий на национализм, тоже к 1968 году мог привести к распаду страны на две независимые части, и кто знает, как бы они договаривались дипломатически, а главное – с кем.

Советские войска в Праге

Источник: pinterest.ru

Понятие «отставание» тоже применено нами не зря. Во многом, как мы уже отметили, ориентировавшаяся на СССР Чехословакия всё же отстала на 5-10 лет от социокультурного и политического уровня развития общества в СССР. Поясним: речь идет об «оттепели», которая началась в Чехословакии с подачи правительства главного героя «Пражской весны» Александра Дубчека лишь ближе к концу 60-х годов. А в СССР, «оттепель» уже сменялась «застоем». Безусловно, эти границы весьма условны, тем не менее руководство СССР увидело в условной чешской «оттепели» опасность, связанную с её переходом на соседние государства блока ОВД. Позволить себе такой эксперимент Советский Союз не мог, слишком непредсказуемы были последствия.

Возможность и невозможность

Важнейшим военно-политическим фактором, сподвигшим советское руководство всё-таки одобрить план операции «Дунай» и реализовать его, введя войска в Чехословакию, стали Венгерские события 1956 года.

Напомним, что в 1956 году в социалистической Венгрии уже происходили похожие события, видный политический деятель Имре Надь смог поднять целое антикоммунистическое восстание. Причем изначально дискуссия была лишь о смягчении некоторых норм и правил в рамках существующей системы. Тем не менее советские войска это восстание подавили, продемонстрировав и миру, и странам ОВД решимость сохранять статус-кво в Восточной Европе.

Протестующие пражане

Источник: pinterest.ru

Возможно ли было избежать сходных событий в Чехословакии? Вопрос весьма сложный и открытый, однако мы склоняемся к ответу нет. Скорее всего, нет. Чешское оппозиционно настроенное руководство во главе с Дубчеком не готово было отступить ни на йоту от выдвинутых ими требований. Более того, консультации о вторжении в Чехословакию шли до самого последнего момента как в СССР, так и в странах-союзницах: ГДР, Польше, Болгарии и той же Венгрии.

Военно-политическое руководство этих стран соглашалось с тем, что ввод войск неминуем, и иного пути не потерять Чехословакию не было. Кстати, ещё один интересный момент был в том, что в Чехословакии до 1968 года не было ни одной советской военной базы. Это говорит, как и приведенные выше факты, о большой степени доверия советского руководства этой стране.

Итоги и влияние на современность

Мы сознательно избежали в статье простого описательного изложения событий 1968 года. Вдумчивый читатель легко сможет найти их сам.

Исключительно важным нам видится другой вопрос: как ввод советских войск повлиял на мир и блок ОВД тогда и в исторической перспективе?

Как ни странно, ответ будет двойным: и хорошо, и плохо в тоже время. И вот почему.

Положительным аспектом, хоть и с натяжкой, можно назвать продолжившуюся «консервацию» стран ОВД. СССР в очередной раз продемонстрировал силу и приверженность «генеральному курсу», что в свою очередь стало четким сигналом для руководства других стран соцлагеря. С одной стороны, это укрепило и «цементировало» СССР и страны ОВД в их союзе.

С другой, начали звучать первые «тревожные звоночки»: к примеру, разрыв в отношениях ОВД с Албанией и её «разворот на Запад», а это означало выход из договора. Неминуемы были осложнения отношений с Югославией, а в глобальном пространстве, в категории смыслов – утрата позитивных позиций идей марксизма-ленинизма. Именно этот рубеж многие исследователи считают переломным для левых идей, прежде всего в развитых странах Европы, а значит, невозможность и сворачивание деятельности компартий Европы.

Протестующие пражане и советский танк

Источник: pinterest.ru

Для самой же Чехословакии последствия были тоже двоякими. Начался долгий «застой» по-чешски – «нормализация». Поскольку граница не была закрыта, из Чехословакии уехало множество деятелей культуры, искусства, лидеров, к мнению которых республика прислушивалась. Любопытно, что большинство из них были чехами по национальности.

В дальнейшем, уже во время распада СССР и блока ОВД, Чехословакия, как ни старалась, сама не смогла избежать распада. Хоть он и произошел мирно, без жертв, правительство постсоветской Чехословакии, составленное из диссидентов, не смогло удержать страну единой. Возможно, сами словаки и чехи считают этот процесс закономерным и предрешенным, тем не менее ни один распад государства не проходит без последствий, как и этот.

В настоящее время события «Пражской весны» ушли на второй план, все извинения принесены, причем ещё советским правительством М.С. Горбачева, и жертвы с обеих сторон оплаканы и подсчитаны. Неизменно лишь одно – русский и чешский народы с теплом и близостью относятся друг к другу в наши дни. Наша общая история насчитывает гораздо больше страниц, чем одна только «Пражская весна».

А о событиях конца августа 1968 года в Чехословакии вы можете сделать выводы сами, прочтя наш материал и ответив на те вопросы, которые мы задали в начале статьи.

Обложка: pinterest.ru

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