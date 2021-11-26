БЕРУТ Болеслав (Bierut Boleslaw)
Польский политический деятель.
Родился в крестьянской семье. В рабочем движении с 1910. В 1912 вступил в Польскую социалистическую партию — Левицу, с 1918 — член Коммунистической рабочей партии Польши (позднее — Коммунистической партии Польши). Неоднократно арестовывался польской полицией, в 1933 был приговорен к тюремному заключению, освобожден по амнистии в декабре 1938.
В 1925—1926 и 1927—1928 проходил обучение на партийных курсах в Москве и в Международной Ленинской школе. Осуществлял миссии Коминтерна в Польше, Австрии, Чехословакии и Болгарии.
С октября 1939 жил в СССР. В июле 1943 переброшен в оккупированную Германией Польшу (смотрите Вторая мировая война).
С января 1944 — председатель Крайовой рады народовой. В 1947—1952 — президент Польши. В декабре 1948 избран первым секретарем ЦК Польской объединенной рабочей партии. С ноября 1952 по март 1954 — премьер-министр ПНР.
Умер во время визита на XX съезд КПСС.
Автор статьи: В. В. Волобуев.
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