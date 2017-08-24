Анатолий Вассерман: За что вандалы снесли памятник Жукову В ночь на 24 августа в Одессе неизвестные вандалы снесли гипсовый бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. Это далеко не первое нападение на этот многострадальный памятник советскому военачальнику: в ноябре 2014 года его похитили с постамента, после чего пришлось изготавливать и устанавливать новый монумент. На этот раз история во многом похожая: хулиганы сбросили бюст с постамента, в результате чего у бюста откололись некоторые части, после этого отвезли на Строгановский мост и подвесили над Деволановским спуском. Местные жители зовут это место не иначе как «канавой»… Представитель запрещённого в России «Правого сектора» рассказал, что таким образом вандалы якобы отметили День независимости Украины. Борьба с памятниками... На чтение: 2 минуты

В ночь на 24 августа в Одессе неизвестные вандалы снесли гипсовый бюст маршала Советского Союза Георгия Жукова. Это далеко не первое нападение на этот многострадальный памятник советскому военачальнику: в ноябре 2014 года его похитили с постамента, после чего пришлось изготавливать и устанавливать новый монумент.

На этот раз история во многом похожая: хулиганы сбросили бюст с постамента, в результате чего у бюста откололись некоторые части, после этого отвезли на Строгановский мост и подвесили над Деволановским спуском. Местные жители зовут это место не иначе как «канавой»…

Представитель запрещённого в России «Правого сектора» рассказал, что таким образом вандалы якобы отметили День независимости Украины.

Борьба с памятниками времён СССР, как и борьба с народной памятью об этом периоде, продолжается на Украине уже несколько лет. Местные жители активно оскверняют статуи советских военных командиров, обливают краской мемориальные доски и барельефы…

Советский и российский политический консультант, публицист и журналист Анатолий Вассерман рассказал порталу «История.РФ» о том, как маршал Жуков навлёк на себя гнев украинцев и к каким последствиям привела декоммунизация на Украине.

«Украина забыла, кто её создал»

Современная Украина всеми правдами и неправдами (в основном, конечно, неправдами) пытается забыть тот очевидный факт, что создана она усилиями коммунистов. И соответственно, никто, кроме коммунистов, не мог бы потратить столько сил и времени на отделение части русских от остальных.

Когда стало уже вполне очевидно, что эта идея приводит к крайне разрушительным результатам, партия уже вложила в идею разделения русских столько собственного авторитета, что не могла от неё отказаться; могла только попытаться спустить дело на тормозах в надежде, что всё с годами забудется. А вот, оказывается, ничего не забылось. И преступная по своей сути идея «Украина – не Россия» не только дожила до наших дней, но и дала множество ядовитых плодов.

Если сейчас признать, что Украина создана в первую очередь усилиями коммунистов, то очень скоро все вспомнят, что в докоммунистическое время не было не только Украины как государства, но и украинцев как народа, что Малая и Белая – это такая же Русь, как и Великая. И мелкие различия в тонкостях произношения ещё не означают, что речь идёт об отдельных народах.

Именно поэтому концепция декоммунизации в украинском случае – это не только, как в других постсоветских странах, стремление замаскировать тот факт, что от разрушения социализма большей части народа стало только хуже. Это ещё и стремление заставить забыть, откуда вообще взялась Украина, потому что, как только это вспомнится, народ практически мгновенно по историческим меркам пожелает воссоединиться с остальной Россией.

«Жукова оклеветали немцы»

Именно поэтому любой, кто стал героем в советское время, на нынешней Украине подлежит забвению или шельмованию. Скажем, генерал Ватутин, освобождавший Украину от немецких нацистов, объявлен врагом украинских нацистов. Мало того, что они его убили в 1944 году, так они сейчас ещё и память о нём тоже пытаются убить.

И маршала Жукова пытались оклеветать, рекламируя сочинённую немцами во время войны фальшивку. Немцы в 44-м распространяли листовку с якобы жуковским приказом о депортации всех жителей Украины. Листовка липовая, но, учитывая, что в те годы действительно несколько народов пришлось выселить из тех мест, где располагались жизненно важные для войны ресурсы и транспортные магистрали, многие тогда в это поверили.

Но сейчас народ лучше разбирается в обстоятельствах той эпохи, и сейчас не поверили в эту листовку, поэтому Жукова пытаются просто вычеркнуть из народной памяти, уничтожая памятники и мемориальные доски, посвящённые ему, переименовывая улицы, названные в его честь, и так далее.

Но ещё раз повторю: истерический накал антикоммунизма на Украине порождён прежде всего тем, что Украина – это неотъемлемая часть России, украинцы – это часть русского народа, и именно коммунисты по своим соображениям, в тот момент казавшимся основательными, отделили эту часть страны и народа. И если сейчас не стереть память о коммунистах, то народ очень быстро вспомнит о былом единстве.