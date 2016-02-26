Агент Лех Валенса: как на самом деле делаются «бархатные революции» История о смелом народе, развалившем изнутри огромный социалистический лагерь — является одним из краеугольных камней современного польского политического мировоззрения На чтение: 2 минуты

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Республика Польша переживает болезненные дни. В доме экс-главы внутренних дел Польской Народной Республики генерала Чеслава Кищака обнаружено личное дело агента коммунистических спецслужб Болека. Он же лауреат Нобелевской премии мира 1983 года, глава профсоюза «Солидарность», Великий Электрик Из Гданьска и первый президент наконец-то свободной Польши Лех Валенса.

Боль от открытия Болека усугубляется целым рядом обстоятельств.

Её, например, усугубляет тот факт, что найдена даже собственноручная подписка о готовности сотрудничать: «Я, нижеподписавшийся Лех Валенса, сын Болеслава и Феликсы, 1943 года рождения, обязуюсь сохранять в тайне содержание моих бесед с сотрудниками служб безопасности. Также обязуюсь сотрудничать со службой безопасности в деле выявления и борьбы с врагами Польской Народной Республики. Информацию я буду передавать в письменной форме. Факт сотрудничества со службой безопасности обязуюсь хранить в тайне и не раскрывать даже семье. Передаваемую информацию я буду подписывать псевдонимом „Болек“».

Боль усугубляет также тот факт, что при первых сообщениях сам г-н Валенса, которого новость застала за разоблачением коммунистических происков в далёкой Венесуэле, отреагировал заявлением, что это всё провокация. И лишь под давлением фактов непреодолимой силы сообщил, что да, он подписал. По его нынешней версии — его просто вынудили поставить свою подпись коммунистические спецслужбисты, чтобы от его имени писать доносы и делить выделяемые деньги. А сам он ни на кого не доносил и денег не видел, даже если об этом найдутся документы.

Боль усугубляет ещё и тот факт, что в 2011 году было даже целое специальное постановление суда, согласно которому «спецслужбы ПНР фабриковали фальшивые документы о якобы сотрудничестве с ними Леха Валенсы с целью его дискредитации».

...Сейчас те, кому есть дело до самого экс-лидера первой восточноевропейской «цветной революции», вздыхают на тему «кто мешал пану Валенсе выйти и рассказать людям правду». Некоторые его даже жалеют.

Другие — более практично мыслящие — задаются вопросом: если генерал Кищак утащил к себе и хранил совершенно спокойно все пост-социалистические годы личное дело вождя революции — то сколько ещё таких болеков продолжают функционировать в польской элите, никем не обнаруженные.

В целом же в Польше наблюдается чувство горечи и обиды, связанное с подкопом под одно из самых ценных явлений последних десятилетий — легенду о Первой Освободившейся Нации.

Стоит учесть, что история о смелом народе, развалившем изнутри огромный социалистический лагерь — является одним из краеугольных камней современного польского политического мировоззрения. И стержнем этого героического мифа безусловно был и остаётся «великий электрик», поднявшийся, не сломленный и победивший.

Сейчас же можно констатировать, что — пусть ненадолго — данная легенда временно съехала вбок и обнажила перед польским обществом прозаическое лицо исторической реальности. Той самой, в которой бескровные всенародные революции совершаются не могучими электриками на белых конях, а как у всех.

Напомним: чисто практически «революция в соцлагере» в большинстве случаев выразилась в том, что люди, и без того близкие к высшей власти в соцреспубликах и получавшие от пребывания в элите бонусы — переформатировали общественный строй и конвертировали свою власть в открытые капиталы. Самое главное высшее начальство, конечно же, сменилось — но элита вообще легко меняет верхушки, как дракон головы (достаточно посмотреть на управляющий Соединёнными Штатами государствообразующий бизнес, который продолжает диктовать одну и ту же экономическую и внешнюю политику США, какой бы там президент ни сидел в Овальном кабинете). В случае соцлагеря вышло так, что большинство диссидентов-победителей либо сами вышли из рядов правящих партий, либо были «штатными диссидентами» спецслужб прежнего режима.

Были, разумеется, и исключения — но приход к власти настоящих диссидентов обычно приводил к гражданской войне. А под руководством вчерашних первых секретарей горкомов партии и комсомола передача собственности в частные руки проходила куда спокойнее.

...С тех огненных лет прошло уже три десятилетия. Сменилось поколение восточноевропейцев. То, что переживалось современниками «Солидарности» как что-то актуальное — стало просто общественным мифом. Ещё одним кирпичом в стене польского официозного мировоззрения.

В этом смысле удар по легенде великого и неломающегося Валенсы — это удар по легенде всей сегодняшней Польши.

...И кстати: этот скандал заставляет по-новому осмыслить ту порой зоологическую неприязнь, которую восточноевропейские элиты питают к нынешнему российскому президенту. Если предположить, что польские пессимисты правы и «таких болеков ещё много» - то, говоря о восточноевропейских элитах, мы говорим о целом классе бывших тайных осведомителей, скрывающих своё прошлое и видящих в президенте РФ явного офицера, которому скрывать своё прошлое незачем.

Их чувства можно понять.

Обложка: фото автора В.Мараховского.