ПАРТИЯ АРАБСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ
ПАРТИЯ АРАБСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ - общеарабская политическая партия; название правящих партий в Ираке и Сирии.
Общеарабская ПАСВ основана в городе Дамаск в 1947 году М. Афляком, С. ад-Дином Битаром и З. Арсузи. До слияния с Арабской социалистической партией в 1953 году носила название «Партия арабского возрождения» (Хизб аль-Баас аль-Араби). Первый и последний глава общеарабского руководства партии - М. Афляк. ПАСВ ставила своей главной задачей политическое и культурное объединение арабов. Ислам воспринимался как одна из форм арабского движения. В экономической сфере партия придерживалась социалистических взглядов.
В феврале - марте 1963 года ПАСВ пришла к власти в Ираке и Сирии (в Ираке была свергнута в ходе переворота в ноябре 1963 года). В результате обострения борьбы за влияние в Сирии после распада Объединённой Арабской Республики группа военных во главе с С. Джадидом в 1966 году устранила от власти М. Афляка и его сторонников. После этого общеарабское руководство ПАСВ фактически перестало существовать, и 2 партии с идентичными названиями и параллельными организациями структурами образовались в Сирии и Ираке.
В 1970 году к власти в Сирии пришло левое крыло ПАСВ во главе с Х. Асадом (генеральный секретарь ПАСВ до 2000 года). В соответствии с конституцией 1973 года закреплялась лидирующая роль ПАСВ в сирийском обществе и государстве. С 2000 года пост главы сирийской ПАСВ занимает президент Сирии Б. Асад. Весной 2011 года в Сирии начались массовые выступления оппозиции, которые подтолкнули правительство к реформе политической системы, в том числе к изъятию из проекта новой конституции положения о лидирующей роли ПАСВ. Региональные отделения сирийской ПАСВ действуют в Ливане, Палестине, Судане и других. (июнь 2012).
Иракская ПАСВ пришла к власти в 1968 году. В 1979 году главой партии стал С. Хусейн. Одновременно в стране действовало иракское отделение сирийской ПАСВ (Кутр аль-Ирак). Его лидеры (М. аш-Шейх Рази, Ф. ар- Рауи, М. Шамса) выступали против националистической направленности политики С. Хусейна, в том числе в курдском вопросе, осуждали ирано-иракскую войну 1980-1988 годы. В 2003 в связи с вторжением в Ирак международных коалиционных войск всё руководство ПАСВ ушло в подполье. В 2005 году в соответствии с новой конституцией в стране был закреплён принцип «дебаасизации» власти, запрещающий членам ПАСВ занимать высшие должности в государстве. С 2007 года глава иракской ПАСВ - И. И. ад-Даури; региональные отделения партии продолжают действовать в Бахрейне, Ливане и других арабских странах. Иракское отделение сирийской ПАСВ находится в Сирии и добивается разрешения на легализацию своей деятельности в Ираке. На территории Сирии действует также отделение ирак. ПАСВ.