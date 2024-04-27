Несгибаемый Иран. Процветание под санкциями Сорок пять лет назад к власти в Иране пришли сторонники теократии. Исламские революционеры считали, что отход от предписаний Корана ведет к утрате миром справедливости, и только религиозный характер перемен сможет ее восстановить. Для многих мировых политиков того времени отказ иранцев от модернизации по западному типу и радикальная сила традиции оказались огромной неожиданностью. На чтение: 6 минут

Сорок пять лет назад к власти в Иране пришли сторонники теократии. Исламские революционеры считали, что отход от предписаний Корана ведет к утрате миром справедливости, и только религиозный характер перемен сможет ее восстановить. Для многих мировых политиков того времени отказ иранцев от модернизации по западному типу и радикальная сила традиции оказались огромной неожиданностью. Еще большей неожиданностью оказалось то, что, несмотря на беспрецедентное санкционное давление своих врагов во главе с США, Иран не только выстоял, но и стремится проводить самостоятельную внешнюю политику, а также претендует на лидерство на Ближнем Востоке.

Происхождение Ирана

История Ирана как государства насчитывает 2500 лет. Во времена Кира Великого (середина VI века до н.э.) иранцы создали могущественную империю, превзошедшую по своим размерам и мощи все существовавшие прежде. Название страны «Иран» восходит к авестийскому «Airyāna», что значит «страна ариев» – так называли себя индоиранские племена. Значительная часть ариев осела на территории Иранского нагорья примерно в IX веке до н.э. Со временем одно из иранских племен (парсы) заняло главенствующее положение, а его вожди из рода Ахеменидов стали во главе империи. Древние греки именовали ее Персией, и название это бытовало в Европе вплоть до 1935 года, когда шах Реза Пехлеви потребовал называть свое государство в дипломатических документах исключительно Ираном.

Длинные 25 веков истории иранской государственности вместили в себя множество блистательных взлетов и жестоких падений – вплоть до полного подчинения иноземным завоевателям. Но даже тогда иранский народ сохранял свою идентичность и раз за разом вновь заявлял о себе. Иран возрождался при Сасанидах в III веке н.э., сохранил самобытную культуру и язык во время арабского завоевания, и, даже приняв вместо зороастризма шиизм, развил собственное понимание ислама. После монгольских погромов в XIII–XV вв. Иран вновь поднялся при Сефевидах в качестве могучей «пороховой» империи. Ослабление начала XVIII века, когда страну со всех терзали сторон пуштуны, узбеки и курды, к середине того же столетия обернулось яркой вспышкой могущества при суровом и непреклонном Надир-Шахе.

Этнический состав и религия

Современный Иран сохранил ядро территорий, что занимали иранские племена в глубокой древности, однако помимо собственно иранцев на его территории ныне проживает несколько крупных этнических меньшинств. Из 85-миллионного населения иранцы (персы) составляют от 50 до 60% (42–51 млн человек), азербайджанцы – от 16 до 26% (13–21 млн человек), курды – от 5 до 10% (4–9 млн человек). Вдоль южного побережья Каспийского моря проживает несколько миллионов талышей, гилянцев, мазендеранцев, в горах Загроса и на юго-западе – до 5 млн луров. Кроме того, в Иране есть общины бахтияров, белуджей, туркмен и арабов, каждая из которых превышает 1 млн человек. Значительный разброс оценок численности того или иного народа связан с политикой государства, направленной на формирование национального единства, что сопровождается отсутствием официальных данных.

В религиозном плане Иран выглядит более монолитно. 90% населения – шииты (персы, азербайджанцы и др.), 9% – сунниты (белуджи, туркмены и курды), 1% – христиане, зороастрийцы, иудеи, бахаи и др. Государственной религией Ирана является шиизм джафаритского толка. Джафаритский мазхаб признается суннитами наряду с четырьмя собственными школами – ханафитской, ханбалитской, шафиитской и маликитской.

Истоки Исламской революции

В конце XIX века Иран все более утрачивал самостоятельность и все более превращался в полуколонию. В 1907 году Российская и Британская империи подписали соглашение о зонах влияния в Персии. Север отходил под покровительство Петербурга, на юге заправлял Лондон, центр оставался шаху. Событием стратегической значимости для Ирана в первой половине XX века стало открытие нефтяных месторождений. Правда, до национализации, предпринятой в 1951 году премьер-министром Мохаммедом Мосаддыком, Ирану доставались крохи. Политический курс Мосаддыка на самостоятельность пришелся не по нутру не только западным «инвесторам», но и шаху. Мохаммед Реза Пехлеви отстранил реформатора и установил единоличное правление.

Шахские реформы, известные как «Белая революция», были направленны на вестернизацию Ирана. Благодаря потоку нефтедолларов в стране появились современные промышленные предприятия, возникли новые отрасли экономики – машиностроительная, автомобильная, алюминиевая. Вступили в строй сотни электростанций. Иранский ВВП рос по 10% в год и временами опережал японские темпы. Всего за два десятилетия благосостояние населения увеличилось в несколько раз. Страна из аграрной становилась все более индустриальной. Но прекрасные макропоказатели не могли скрыть противоречий в иранском обществе.

Февральская революция 1979 года

Стремление шаха к единовластию привело к ликвидации официальной оппозиции, а его любовь к западным образцам – появлению «безмолвного недовольства» среди огромной массы традиционно настроенного населения. В стремлении создать из Ирана светское государство шах вошел в конфронтацию с духовенством. Аятолла Рухолла Хомейни, за которым стояло 200 000 мулл, выступил против «продажного шахского режима», против господства американского капитала, за социальное равенство. Понятные и простые лозунги нашли отклик среди вчерашних крестьян, наполнивших города, и огромной массы мелких торговцев. Последние были особенно недовольны наступлением госсектора на традиционный «базар».

9 января 1978 года правительственные войска расстреляли демонстрацию религиозно настроенной молодежи в Куме, что послужило прологом к целой серии протестов и забастовок по всей стране. Миллионный антиправительственный митинг прошел в столице. В сентябре 1978 года в 12 городах было введено военное положение. В ответ остановились целые сектора экономики – почта, телеграф, транспорт, нефтяная промышленность.

Отстранение наиболее одиозных деятелей шахского режима и формирование нового кабинета не спасли положение. Хомейни призвал к вооруженному восстанию. 16 января 1979 года Мохаммед Реза Пехлеви выехал «на лечение» заграницу, а 9 февраля в Тегеране начались кровавые столкновения народа с полицией. На следующий день на сторону восставших перешла армия, а через три дня сопротивление сторонников шаха было окончательно подавлено. К власти пришли сторонники аятоллы Хомейни.

Становление Исламской республики Иран

Победившие исламисты сразу проявили не только свой антимонархический и теократический характер, но и открытый антиамериканизм. Даже в конституции Исламской республики Иран (ИРИ), принятой 2 декабря 1979 года, говорилось о «Сокрушительном протесте имама Хомейни против американского заговора под предлогом Белой революции». Захват американского посольства в Тегеране в ноябре 1979 года привел к разрыву дипломатических отношений между державами, а провал операции по освобождению заложников в апреле 1980 года – к обвалу популярности президента США Джимми Картера и его безоговорочному поражению на выборах того же года.

Тем временем в Иране шла институализация новых органов власти под пристальным взором архитектора нового Ирана аятоллы Хомейни. Он выдвинул лозунг «Наша религия – наша идеология, наша идеология – наша политика». Республиканское устройство с классическим разделением на законодательную, судебную и исполнительную власти дополнялось надстройкой в виде Наблюдательного совета во главе с самым уважаемым богословом (рахбаром). В компетенцию рахбара, которым предсказуемо стал Хомейни, входило определение политики государства, главнокомандование вооруженными силами, объявление войны и мира, назначение и отстранение ключевых фигур правительства, объявление амнистии, исключительное право инициативы на перемены в конституции и т.д. Подобные правила вели к концентрации в руках рахбара монопольной власти.

Ирано-иракская война

Важнейшим событием первой декады существования ИРИ стала ирано-иракская война 1980–1988 гг. Иракский правитель Саддам Хуссейн с опаской отнесся к победе религиозных радикалов в Тегеране и к их лозунгам об экспорте революции, ведь 50% его собственной страны составляли шииты. Но, глядя на сложности переходного периода, Саддам посчитал, что это прекрасная возможность изменить в свою пользу пограничный спор о долине реки Шатт-эль-Араб, богатой нефтяными полями, и отличный шанс закрепить свое лидерство в регионе.

22 сентября 1980 года иракские части вторглись в провинцию Хузистан в расчете на легкую прогулку – ведь иранская армия в результате массовых чисток находилась в плачевном состоянии. Через две недели, несмотря на локальные успехи, стало понятно, что иракское руководство промахнулось в своих расчетах. Приграничный иранский город Хорремшехр иракцы брали месяц, соседний Абадан не смогли взять вообще. Война приняла затяжной характер. Всевозможные ухищрения, предпринятые Багдадом, вроде терактов против иранского руководства или бесконечных газовых атак, не смогли кардинально переломить положение на поле боя.

К июлю 1982 года иранцы почти полностью очистили свою территорию и предприняли безуспешное наступление на Басру – главный иракский морской порт в Персидском заливе. К концу 1987 года наблюдалось взаимное истощение сторон. После неожиданно успешного иракского наступления летом 1988 года Хомейни согласился на заключение мира. Саддам Хуссейн объявил себя победителем, но на деле обе страны понесли колоссальные финансовые и людские потери и значительно ослабли, а для режима самого Хуссейна это стало началом конца.

Иран в девяностые

Незадолго до своей смерти в 1989 году Хомейни пересмотрел систему государственного управления в сторону большего прагматизма. Ликвидировалась должность премьер-министра, повышалось значение президента. Экономическая политика, переориентированная на рыночные модели – приватизация части госкомпаний, либерализация цен, единый валютный курс, привлечение иностранных капиталов и т.д. – дала неплохие результаты. Ежегодный прирост ВВП в 6–10%, сокращение дефицита бюджета с 50% почти до нуля, снижение уровня бедности с 47 до 17%, четырехкратный рост производства стали и двукратный рост выплавки алюминия позволяли с оптимизмом смотреть в будущее.

Президент Мохаммад Хатами, занимавший пост с 1997 по 2005 гг., уже говорил не об «экспорте исламской революции», а о «диалоге цивилизаций». Однако, по мнению аятоллы Али Хаменеи, ставшего рахбаром по смерти Хомейни, этот диалог зашел слишком далеко, и духовный лидер напомнил о вреде любых контактов с Большим Сатаной – т.е., с Америкой. Впрочем, в 2002 году американский президент Джордж Буш-младший не остался в долгу и причислил Иран к «оси зла». Больше всего Буша волновала попытка ИРИ реализовать свой атомный проект.

Ядерная программа Ирана

Ядерная программа Ирана берет свое начало в 1957 году, с ирано-американского соглашения о развитии атомной энергетики в мирных целях. Шахская реформа энергетики, начатая в 1974 году и направленная на обеспечение энергетической независимости Ирана, предполагала строительство 23 ядерных реакторов при помощи США, Франции, ФРГ и содействии МАГАТЭ. В следующие три года в Иран было поставлено оборудование для 10 реакторов и подписан меморандум с США о праве обогащения не только урана, но и плутония.

Падение монархии смешало все планы. Строительство Бушерской АЭС, возведенной на 2/3, было приостановлено. Только в 1995 году после заключения соглашения с Российской Федерацией работы в Бушере возобновились. В мае 2011 года на первом энергоблоке запустили цепную реакцию, и в августе 2012 году он вышел на 100 % мощность. В 2014 году Иран и Россия подписали новое соглашение о возведении второго и третьего энергоблоков к 2026–2027 гг.

Отсутствие постоянного международного контроля над иранской ядерной программой вызвало серьезное беспокойство западных держав. Высказывались опасения, подкрепленные данными разведки и экспертными заключениями, что Иран разрабатывает ядерное оружие. В 2003 году Тегеран, пытаясь наладить сотрудничество с Западом признал, что «интересовался» этой темой, но отрицал, что предпринимал практические шаги. Инспекции МАГАТЭ, действовавшие в стране в 2003–2011 гг., не смогли ни развеять, ни подтвердить наличие программы по созданию высокообогащенного урана. В 2016 году Иран и шесть крупнейших держав (США, Великобритания, Франция, Германия, РФ и Китай) подписали «ядерную сделку» об ограничении ядерной программы Ирана в обмен на частичную отмену санкций.

Санкции как средство давления

Сразу после победы исламской революции США сделали основную ставку на ослабление иранского нефтяного сектора. Это дало некоторый эффект: до сих пор Иран не может достичь даже 2/3 тех показателей добычи, что существовали в 1970-е гг. при шахе. Падение валютной выручки – а 60% иранской нефти шло на экспорт, что давало 80% годового дохода – сказалось на экономике в целом. Санкции больно били по экономике, но она постепенно приспосабливалась к новым реалиям и росла.

В 2010–2012 гг. президент США Барак Обама убедил присоединиться к антииранским санкциям европейцев. Иранские активы по всему миру на сумму 85 млрд долларов были заморожены, что привело почти к полной изоляции ИРИ от мировой финансовой системы и гиперинфляции. С 2011 по 2020 гг. цены в Иране выросли в семь раз. С некоторыми оговорками к санкциям присоединилась и Россия. В итоге это заставило Иран в 2016 году пойти на «ядерную сделку», но через два года новый президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из сделки и вернулся к политике максимального санкционного давления.

При Джозефе Байдене американцы решили вернуться к прежним договоренностям. Подобные «качели» в исполнении американских лидеров дорого обошлись иранской экономике: ее торговый дефицит превысил в 2021 году 4,5 млрд. долларов, основные макропоказатели также не выглядели блестяще. И всё же Иран не сломался.

Экономика сопротивления

Каким же образом Иран противостоит жестокой войне санкций? Стратегию «экономики сопротивления», разработанную в 2012 году, можно охарактеризовать как комплекс мер, направленный на максимальное развитие внутренних ресурсов с учетом последних достижений научно-технического прогресса. Конкретные шаги заключались в переориентации с Европы на Китай, в диверсификации импорта, в росте нефтедобычи и увеличении производства нефтепродуктов, в создании госрезерва ключевых товаров иностранного производства и постепенном переходе к импортозамещению, в сокращении инфляции, в повышении финансовой грамотности населения, в создании прозрачной предпринимательской атмосферы и в беспощадной борьбе с коррупцией, в создании свободных экономических зон.

Уход западных компаний способствовал активному развитию некоторых собственных высокотехнологичных отраслей – нефтехимии, фармацевтики, автопрома, нанотехнологий. Нехватка современного оборудования компенсировалась в основном за счет китайских фирм. В последние годы автомобилестроение в Иране дает до 10% ВВП и является крупнейшим на Ближнем Востоке (производится до 1 млн машин в год). В стране функционирует собственный аналог интернета (National Information Network), большое внимание уделяется науке – лазерным технологиям, генной инженерии, медицине.

Международная политика Ирана в XXI столетии

После периода относительного затишья 1997–2005 гг. при президенте Мохаммаде Хатами Иран вступил в период жесткого противостояния с Западом. Президент Махмуд Ахмадинежад, правивший в 2005–2013 гг., отметился целым рядом скандальных заявлений против США и Израиля, которые называл «Большой Сатана» и «Малый Сатана». Он отрицал холокост и намекал на причастность американского правительства к терактам 11 сентября 2001 года. После «Арабской весны» 2011 года Иран перешел к активной внешней политике в ближневосточном регионе. Тегеран сочувствовал народному движению в Тунисе, Египте и Ливии, но выступил против аналогичного движения в Сирии.

Общие геополитические интересы сблизили Исламскую республику Иран и Российскую Федерацию в борьбе против радикальных и террористических суннитских группировок на сирийском фронте. В последние годы усилилось влияние Ирана в Ливане, Секторе Газа и Йемене. Одновременно накалились отношения с Саудовской Аравией – главным конкурентом Ирана за влияние в регионе, в связи с чем политические обозреватели стали размышлять о ближневосточной холодной войне, в любой момент готовой превратиться в горячую.

Вооруженные силы Ирана

События последних двух лет, начиная с февраля 2022 года, до предела обострили вопрос о биполярном мире, значении глобального юга и закате гегемонии «золотого миллиарда». Иран наряду с Россией и Китаем выступает главным критиком сложившегося миропорядка. В напряженной предгрозовой атмосфере все более возрастает значение вооруженных сил. На сегодняшний день Иран, несмотря на многолетнее давление, имеет около 650 000 человек в различных силовых структурах, а ещё 350 000 человек в резерве.

Военная доктрина Ирана сочетает в себе территориальную оборону с опорой на крупнейший на Ближнем Востоке арсенал баллистических и крылатых ракет с асимметричной стратегией воздействия через свои прокси-силы в Ливане, Сирии, Йемене и Палестине.

С учетом всеобъемлющих санкций Иран обладает достаточно развитой военно-технической базой и оборонной промышленностью. Наибольшего успеха он добился в изготовлении ракет всевозможных видов и БПЛА. В 2021–2024 гг. иранские беспилотники положительно зарекомендовали себя в боевых действиях на Украине и во время вооруженных акций хуситов против Саудовской Аравии. В 2022 году Иран начал получать современные реактивные самолеты из России, которые, по мнению военных экспертов, могут проложить путь к собственному производству.

Источник обложки: Путешествуй