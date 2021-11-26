МУХАММЕД АЛИ НАСЕР
МУХАММЕД АЛИ НАСЕР - государственный и политический деятель Народной Демократической Республики Йемен (НДРЙ).
Из крестьянской семьи. Активно участвовал в национально-освободительном движении, с 1963 года член Национального фронта освобождения оккупированного юга Йемена (с 1967 года Национальный фронт, НФ). После завоевания Южным Йеменом независимости (1967 год) занимал ряд ответственных правительственных и партийных постов.
С декабря 1969 года член генерального руководства НФ, с марта 1972 года член Политбюро ЦК НФ, с октября 1975 года года член Политбюро ЦК Объединённой политической организации Национальный Фронт, с октября 1978 года член Политбюро ЦК Йеменской социалистической партии (ЙСП).
В 1971-1985 годах премьер-министр. С 1971 года член Президентского совета НДРЙ, в июле - декабре 1978 года, апрель 1980 года - январь 1986 года его председатель. Одержав победу во фракционной борьбе над А.Ф. Исмаилом (до апреля 1980 года генеральный секретарь ЙСП), бежавшим в Москву, Мухаммед отошёл от его курса на социалистическое преобразования внутри НДРЙ, сделал ставку на развитие рыночных институтов и частное предпринимательство, привлечение инвестиций из-за рубежа.
Осложнение отношений с СССР Мухаммед пытался компенсировать развитием контактов с соседними арабскими государствами и странами Запада. В борьбе с оппозиционно настроенной частью партийно-государственного руководства из левого крыла ЙСП 13.01.1986 года Мухаммед и его сторонники предприняли попытку ликвидировать его лидеров: Исмаил, А. Антар, А. Ш. Хади, С.М. Касем были расстреляны во время заседания Политбюро.
Однако поддержка оппозиции частями армии НДРЙ привела к боевым действиям, в результате которых погибло около 4 тысяч человек. Мухаммед и его сторонники (несколько десятков тысяч человек) бежали в Северный Йемен. После объединения Йемена (1990 год) Мухаммед переехал в Дамаск, где возглавил Центр арабских стратегических исследований.
Во время гражданской войны в Йемене весной - летом 1994 года высказался против поддержки Демократической Республики Йемен, провозглашённой сепаратистами-южанами. В 2006 году после неформальных обращений со стороны правительства Йемена наметилась возможность для возвращения Мухаммеда, однако он решил остаться в Сирии.
В 2011 году во время антиправительственных выступлений в Йемене приглашался частью оппозиционных сил войти в состав Переходного совета.