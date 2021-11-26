ИСЛАМСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ИРАНЕ 1978-1981 ГГ.

Революция в Иране , которая привела к установлению государственного режима политического господства исламского духовенства.

Революция была вызвана результатами «Белой революции», модернизации сверху, которую с 1962 г. проводил шах Мухаммед Реза Пехлеви . Реформа разрушила традиционный уклад в деревне и вызвали социальную напряженность в городах. Внедрение западной культуры вызывало протесты населения, которое было привержено исламу. Возросло влияние духовенства. Реформы не сопровождались демократизацией, режим был репрессивным, что вызывало протесты интеллигенции и студенчества.

В 1978 г. начались массовые демонстрации духовенства, студенчества и городских низов против политики шаха. Участники демонстраций требовали демократии и уважения норм ислама. 8 января 1978 г. войска стреляли в народ в Куме, это вызвало всеобщее возмущение. Верующие не отступали, на новые митинги их собиралось все больше и больше. Многие считали честью умереть за веру. В ответ на расстрелы демонстрантов исламские радикалы поджигали здания в столице г. Тегеран. Армия колебалась, и многие генералы выступали за прекращение борьбы с народом. 16 января 1979 г. шах выехал из страны. Шахское правительство возглавлял либерал Ш. Бахтияр .

По всей стране возникали исламские революционные комитеты. 1 февраля в Иран из эмиграции триумфально вернулся лидер религиозной оппозиции шиитский аятолла Р. Хомейни. Хомейни был провозглашен имамом и 5 февраля назначил свое правительство во главе с М. Базарганом , экономистом и глубоко верующим человеком.

Двоевластие привело в феврале 1979 г. к вооруженным столкновениям. В ходе восстания 9-10 февраля шахская гвардия была разгромлена отрядами левых революционеров ( моджахеддинами и федаинами), курсантами и солдатами ВВС и присоединившимися к ним массами демонстрантов, преимущественно исламистов. Во время этого восстания в Тегеране армия осталась нейтральной, потому что офицеры надеялись, что победа духовенства и моджахеддинов приведет к демократии.

Власть перешла к правительству Базаргана, который стал проводить умеренные реформы, направленные на создание рыночной социально-ориентированной экономики. Была проведена национализация крупных банков и ряда предприятий. Многие считали, что революция успешно завершилась. Но завершился только ее первый этап.

В революции выделилось два потока – леводемократический, представленный прежде всего моджахеддинами, и исламский, руководимый ортодоксальным духовенством во главе с Хомейни. Их политические интересы представляла Исламская республиканская партия (ИРП) и вооруженный Корпус стражей исламской революции (КСИР).

1 апреля 1979 г. была провозглашена Исламская республика Иран. Политизированное духовенство, ссылаясь на нормы Корана , требовало полного переустройства иранского общества в соответствии с мусульманскими средневековыми нормами. Священников поддержала часть молодежи, которая захватила в ноябре 1979 г. посольство США. Исламисты видели в Америке корень всех бед. В знак протеста против произвола религиозных экстремистов Базарган 6 ноября ушел в отставку, и политическая власть перешла от гражданских властей к духовенству.

2-3 декабря 1979 г. на референдуме была утверждена конституция ИРИ, разработанная известными исламскими правоведами. Конституция вводила исламский образ правления и провозглашала, что абсолютная власть над миром принадлежит Аллаху. Во главе государства находится рахбар (руководитель), который стоит над тремя ветвями власти и обладает единоличным правом смещения всенародно избранного президента . Для контроля над парламентом был создан Наблюдательный совет из 12 богословов, половину из которых должен был назначать рахбар. Кроме того, рахбар получил право объявлять войну, заключать мир, проводить мобилизацию; он стал верховным главнокомандующим вооруженными силами.

В республике наряду с теократическими были созданы и республиканские органы власти – президент, правительство, меджлис. Первым рахбаром стал имам Хомейни.

25 января 1980 г. президентом страны был избран советник Хомейни по экономике А. Банисадр , который был светским человеком. Хомейни рассчитывал, что Банисадр сможет наладить расшатавшуюся иранскую экономику. Но вскоре выяснилось, что каждый шаг президента расценивается духовенством с точки зрения религиозных формальностей, мало совместимых с современной экономикой. Банисадра поддержали студенты и моджахеддины, которые выступали за уважение норм ислама, но против религиозной диктатуры и перестройки общества на основе исламского фундаментализма.

Первоначально Иранское общество было сплочено внешней угрозой. 22 сентября 1980 г. в Иран вторглись войска иракского диктатора С. Хусейна, началась Ирано-Иракская война 1980-1988 гг. 24 апреля президент США Д. Картер направил вертолеты, чтобы выкрасть захваченных иранцами дипломатов США. Этот рейд в Иран 1980 г. кончился полной неудачей из-за плохой организации операции. В январе 1981 г. Иран освободил дипломатов, хотя отношения с США не улучшились. Как только внешняя угроза ослабла, разгорелся острый конфликт между религиозными фундаменталистами и сторонниками Банисадра. Президента поддержали моджахеддины. Начались столкновения сторонников президента и фундаменталистов.

Банисадр призвал иранцев к борьбе, «если они не хотят, чтобы ими управляли те, кто желает вернуть мрачные дни прошлого с помощью лжи, обмана, клеветы, тюрем и пыток». Газеты, поддерживающие ИРП, обвинили президента в поддержке контрреволюции и создании напряженной обстановки в стране. После некоторых колебаний Хомейни поддержал духовенство , начались массовые аресты сторонников Банисадра, а ему пришлось 28 июля 1981 г. бежать из страны. Моджахеддины еще долго не сдавались. Они перешли к террору, убивали лидеров исламистов, взрывали правительственные здания. Силы охраны порядка расстреливали тысячи молодых людей, причастных к подполью.

Широкие массы не поддержали моджахеддинов, так как террористические методы борьбы ужаснули иранское общество и оправдали жестокий террор со стороны властей против любой оппозиции. Хомейни удалось создать общество, где вся жизнь, включая правила хозяйствования, культурные вкусы и отношения между мужчинами и женщинами, подчинялись строгому контролю мусульманских священников-шиитов и КСИР.

Иран стал первым государством, где власть в результате революции получили радикальные исламские фундаменталисты.

Исторические источники:

Имам Хомейни. Путь к свободе (речи и завещание). М., 1999.

Автор статьи: Шубин А.В.