ИРАН
Исламская Республика Иран, государство в Юго-Зап. Азии.
Общие сведения
И. – государство в Юго-Зап. Азии. На западе граничит с Ираком и Турцией, на северо-западе – с Арменией и Азербайджаном, на северо-востоке – с Туркменией, на востоке – с Пакистаном и Афганистаном. На севере омывается Каспийским м., на юге – Персидским и Оманским заливами Индийского океана (протяжённость береговой линии св. 2440 км). И. принадлежат острова: Кешм (в Ормузском прол.), Харк, Лаван, Сирри, Киш и др. Пл. 1648 тыс. км2 (в т.ч. суша 1628,5 тыс. км2). Нас. 70,5 млн. чел. (2006, перепись). Столица – Тегеран. Офиц. язык – персидский (фарси). Денежная единица – риал. В адм. отношении страна разделена на 30 останов (провинций), в их числе – имеющие статус останов города Тегеран и Кум.
И. – член ООН (1945), МВФ (1945), МБРР (1945), ОПЕК (1960), Орг-ции Исламская конференция (1969); имеет статус наблюдателя в СААРК и Шанхайской орг-ции сотрудничества.
Автор раздела: Н. М. Мамедова.
Государственный строй
И. – унитарное гос-во. Конституция утверждена на референдуме 2–3.12.1979. Форма правления – исламская республика. Гос. власть осуществляется формально независимыми друг от друга законодат., исполнит. и судебной ветвями власти, находящимися под контролем руководителя страны (принцип велаят-е факих).
Руководитель страны – Верховный руководитель Исламской революции – определяет генеральную линию политики гос-ва и осуществляет контроль над претворением её в жизнь; санкционирует проведение референдумов; назначает и освобождает от занимаемых должностей высших должностных лиц. Он осуществляет общее управление вооруж. силами; наделён полномочиями объявления войны, мира и всеобщей мобилизации; разрешает разногласия, возникающие между руководством трёх ветвей власти страны; подписывает указ о назначении президента И. после его избрания; обладает правом снятия с поста президента (в случае если Верховный суд признает его не соответствующим занимаемой должности или если парламент вынесет решение об отставке президента); объявляет амнистию заключённым и смягчает вынесенные им приговоры согласно рекомендациям судебной власти. Руководителю подчиняется Высший совет нац. безопасности – консультативный орган по вопросам безопасности гос-ва, обороны, стратегич. планирования и координации деятельности правительства в разл. областях.
Президент – глава исполнит. власти, избирается на 4 года путём прямого голосования (с правом одного переизбрания). На него возлагается ответственность за исполнение Конституции И., руководство исполнит. властью (за исключением тех вопросов, которые непосредственно относятся к в ́едению руководителя страны). Президент возглавляет кабинет министров, назначает его членов и представляет их кандидатуры на утверждение меджлиса, подписывает договоры и соглашения с др. государствами.
Высший законодат. орган – Собрание исламского совета (меджлис) – 290 депутатов, избираемых на 4 года путём всеобщих выборов. Меджлис утверждает состав правительства, принимает законы, ратифицирует договоры и соглашения с иностр. государствами, утверждает проект бюджета, получение и предоставление правительством займов и безвозмездной помощи, санкционирует наём иностр. специалистов.
Собрание экспертов выполняет работу по организации, подготовке и проведению выборов руководителя страны; избирает руководителя страны, принимает его отставку, а в случае необходимости выясняет его дееспособность и целесообразность дальнейшего пребывания на посту; рассматривает и подготавливает изменения и поправки в Конституцию страны. Состоит из 86 шариатских правоведов-факихов (избираются всеобщим голосованием на 8 лет), пользующихся правом вынесения фетв.
Характерной особенностью парт. системы И. является отсутствие в ней партий зап. образца – с конкретными программами и позициями. Абсолютное большинство организаций, называемых в И. политич. партиями (зарегистрировано св. 200), представляют собой, по сути, политич. движения, не имеющие чёткой организации, постоянных парт. структур и института парт. членства. Практически все они имеют исламскую идеологич. платформу и принадлежат к той или иной группировке правящего шиитского духовенства. Осн. политич. движения: «Абадгяран» («Созидатели»), Об-во борющегося духовенства, «Собрание борющихся мулл».
Природа
Берега. Берега Каспийского м. низменные, с песчаными косами и лагунами; Персидского зал. до г. Бушир – низменные, аккумулятивные, окаймлены песчаными пляжами. К востоку от г. Бушир и вдоль Оманского зал. преобладают абразионно-аккумулятивные берега с чередованием широких бухт и скалистых мысов.
Рельеф. Б. ч. территории расположена в пределах обширного Иранского нагорья, внутр. районы которого окаймлены высокими горными дугами: на севере страны возвышаются складчато-глыбовые горы Эльбурс (вулкан Демавенд, 5671 м – высшая точка И.), на северо-востоке – складчатые Туркмено-Хорасанские горы (выс. до 3314 м); на востоке И. находится несколько кулисообразно расположенных, преим. средневысотных, горных цепей (хребты Моменабад, Багеран, Пеленган и др.). С юго-востока к ним примыкает плоскогорье Серхед, над которым возвышаются отд. вулканы (гора Тефтан, 4042 м). В юго-зап. части И. расположены складчато-глыбовые горы Загрос, образующие протяжённую полосу параллельных хребтов, плато и межгорных долин. Наиболее высокая и труднодоступная часть – Центр. Загрос выс. до 4548 м (гора Зерд-Кух). В межгорных долинах Загроса на выс. 1000–2000 м сформировались оазисы, в т. ч. Ширазский. К северо-востоку от гор Загрос и параллельно им во внутр. районах И. протягиваются Среднеиранские горы (хребет Кухруд, до 4419 м, и др.). На юге горное обрамление И. образуют невысокие складчатые горы Макран (Мекран; до 2241 м), представляющие собой чередование гребневидных хребтов с осыпными склонами и широких продольных котловин. Между краевыми хребтами Иранского нагорья на выс. 1000–2000 м лежат внутр. плоскогорья и высокие равнины с островными массивами и замкнутыми бессточными впадинами. Наиболее обширные впадины занимают пустыни Деште-Кевир и Деште-Лут в центр. части страны; на юге И. – крупная впадина с солёным озером Джаз-Муриан; по границе с Афганистаном – впадина Систан с дельтой р. Гильменд.
Сев.-зап. часть И. находится в пределах Армянского нагорья. Высокие (3000–4000 м) глыбовые хребты Котур, Кара-Даг, Бозкуш и др., вулканич. массивы Себелан (4821 м) и Сехенд с вершиной Херем-Даг (3707 м) чередуются с межгорными долинами и котловинами. В крупной тектонич. впадине лежит бессточное солёное оз. Урмия. Вдоль сев.-зап. границы И. протягивается средневысотный Курдистанский хребет.
Низменности, занимающие менее 1/5 территории И., расположены в осн. по периферии Иранского нагорья. Крайний юго-запад И. занимает крупнейшая в пределах страны Хузестанская равнина (юго-вост. часть Месопотамской низменности), дренируемая р. Карун, сильно заболоченная в юж. части. К сев. подножию Эльбурса примыкает узкая приморская низменность Каспийского м., лежащая ниже уровня Мирового ок. Восточнее, в междуречье Горгана и Атрека, находится засушливая Горганская низменность. Вдоль берегов Персидского и Оманского заливов протягивается узкая прерывистая полоса пустынных приморских равнин.
Геологическое строение и полезные ископаемые. Территория И. расположена в пределах Альпийско-Гималайского подвижного пояса. В центр. части выделяют ряд докембрийских массивов с фанерозойским осадочным чехлом (Центральноиранский, Центральный Восточно-Иранский и Лутский), в совокупности образующих Центральноиранскую плиту. Массивы представляют собой фрагменты древнего континента Гондвана, отделившиеся от него при раскрытии в мезозое океана Неотетис (см. в ст. Тетис) и столкнувшиеся с Евразией в мезозое – олигоцене. Их границами являются крупные разломы (сдвиги) и шовные зоны (офиолитовые сутуры) – Себзевар-Мешхед (на севере), вост. и юж. Лута. В наложенных на массивы впадинах (Деште-Кевир и др.) залегают красноцветные лагунно-континентальные обломочные и соленосные толщи олигоцен-миоценового возраста.
С юго-запада Центральноиранская плита обрамляется складчатой системой гор Загрос. Тектонич. зона Внешнего Загроса (южная) сложена палеозойскими, мезозойскими и нижнекайнозойскими терригенными и карбонатными отложениями, эвапоритами, накопленными на пассивной окраине Аравийской платформы. Отложения смяты в складки, сорваны с докембрийского фундамента и перемещены на юго-запад, в сторону Месопотамского передового прогиба, заполненного мощными толщами верхнекайнозойских мелко- и грубообломочных моласс, которые испытывают пологие складчатые деформации. Степень интенсивности покровно-складчатых деформаций в зоне Внешнего Загроса возрастает в сев.-вост. направлении. В строении тектонич. зоны Внутр. Загроса (Сенендедж-Сирджан) принимают участие метаморфизов. палеозойские (терригенные, вулканогенные) и неметаморфизов. мезозойские (карбонатно-терригенные) породы, а также офиолиты. Эта зона с юго-запада ограничена т. н. Главным надвигом (сдвиго-надвигом) Загроса; вдоль её сев.-вост. края протягивается субдукционно-коллизионный вулканич. пояс Урмия-Безман позднемелового – кайнозойского возраста. Вулканич. пояс наложен на фундамент Центральноиранской плиты; в его пределах широко распространены субщелочные базальты, андезиты, риолиты. Восточнее Ормузского прол. складчатая система Загроса через систему субмеридиональных сдвигов граничит с тектонич. зоной гор Макран, представляющей собой аккреционную призму, сформированную над зоной погружения (субдукции) океанич. коры Оманского зал. под окраину Евразии. Макранская зона сложена палеоген-миоценовым флишем и плиоцен-четвертичной молассой.
На севере И. протягиваются Талыш-Эльбурс-Биналудская и Копетдагская покровно-складчатые системы, сформированные на окраинах Центральноиранской и Туранской (расположена на территории Туркмении) плит соответственно. Они возникли в процессе замыкания сев. ветви океана Неотетис в позднекиммерийское-раннеальпийское время (начало палеогена), а также при последующей активизации коллизионных процессов в позднем кайнозое (продвижение к северу Аравийской литосферной плиты и её воздействие на Центральноиранскую плиту). Поддвигание реликтовой океанич. коры обусловило эоценовый и совр. вулканизм в хребте Эльбурс и в Талышских горах. На Армянском нагорье проявлен позднемиоцен-четвертичный коллизионный вулканизм.
На территории И. выделяют линейно вытянутые зоны высокой стабильной сейсмичности (хребта Загрос и системы хребтов Эльбурс – Копетдаг) и районы рассеянной спорадич. внутриплитовой сейсмичности, охватывающие остальную часть территории страны. В 20 – нач. 21 вв. при 25 сильных разрушит. землетрясениях погибли св. 155 тыс. чел. Самое сильное за этот период землетрясение произошло в 1978 в центр. части И. (магнитуда 7,8; 15 тыс. жертв). Самое большое число жертв (50 тыс.) вызвало землетрясение 1990 в зап. части И. (магнитуда 7,4). Сев.-зап. и сев. районы И. известны разрушительными историч. землетрясениями: в 856 (Дамганское, 200 тыс. жертв), в 893 (Ардебильское, 150 тыс. жертв), в 1727 (Тебризское, 77 тыс. жертв).
Гл. богатство недр И. – нефть и природный горючий газ, по запасам которых страна занимает одно из ведущих мест в мире. Крупнейшие нефтяные и нефтегазовые месторождения (Агаджари, Ахваз, Абузар, Гечсаран, Керандж, Марун и др.) расположены на юго-западе, в пределах Персидского залива нефтегазоносного бассейна. Собственно газовые месторождения имеются на севере, близ городов Горган и Мешхед. Залежи каменного угля сосредоточены в Эльбурсском (на севере) и Тебесском (на востоке) угольных бассейнах. Известны месторождения руд железа (Чогарт, Чадармалю, Голе-Гоухер, Зеренд – близ г. Керман), хрома (близ городов Керман, Минаб и Себзевар), меди (на северо-западе, а также месторождение Серчешме близ г. Керман, руды которого содержат значит. количества молибдена, золота и серебра), свинца и цинка (Энгуран, близ г. Зенджан; многочисл. месторождения близ городов Исфахан и Йезд), золота (Муте, близ г. Исфахан, и др.), марганца, а также бокситов, фосфоритов. В И. находится месторождение лучшей в мире голубой бирюзы (Нишапур). Недра И. богаты каменной солью (на побережье Персидского зал., в Загросе), баритом (в районе г. Тегеран), а также магнезитом, огнеупорными глинами, флюоритом, известняками, доломитами, кварцитами, тальком, асбестом, природными строит. материалами.
Климат. На б. ч. территории И. климат субтропический континентальный, на побережьях Персидского и Оманского заливов – тропический континентальный. Лето повсеместно жаркое; ср. темп-ры июля составляют 29–32 °С. Во внутр. районах и на юге И. летом воздух прогревается до 40–50 °С; абсолютный максимум (54 °С) зарегистрирован в г. Ахваз (Хузестанская равнина). Зима на севере и во внутр. районах прохладная (ср. темп-ры января на севере И. ниже 0 °С, в Тегеране до 2 °С), на юге тёплая (ср. темп-ры января на берегах Персидского зал. 22–25 °С). На север И. зимой иногда проникает холодный воздух из Ср. Азии и Сибири, принося резкие похолодания до –25 °С.
Осадки выпадают гл. обр. в зимне-весенний период. Зимой в горах на северо-западе И. случаются сильные снегопады, обусловленные циклонами на полярном фронте. Среднегодовое количество осадков в пределах Иранского нагорья в целом не выше 100–200 мм в год; на зап. склонах Загроса и на северо-западе страны возрастает до 500 мм в год. Наибольшее количество осадков (1000–2000 мм в год) выпадает на сев. склонах Эльбурса и на побережье Каспийского м. (т. н. климат влажных субтропиков). Наиболее засушливы вост. районы И.: напр., во впадине Систан менее 50 мм осадков в год.
Снеговая граница расположена на выс. 4100–4500 м. Небольшие горные ледники в высокогорьях Эльбурса (в т. ч. на вулкане Демавенд), Загроса (гора Зерд-Кух), в массиве Себелан.
Внутренние воды. Запасы ежегодно возобновляемых водных ресурсов невелики (138 км3). Большинство рек И. маловодны или б. ч. года имеют врем. сток. Постоянные водотоки стекают гл. обр. со склонов Эльбурса и Загроса. К бассейну Персидского зал. принадлежат Шатт-эль-Араб (вдоль юго-зап. границы И.), его приток Карун, а также Керхе, Зохре и др., стекающие с юж. склонов Загроса. В Каспийское м. впадают реки Горган, Сефид-Руд, Чалус и др., берущие начало в горах Эльбурс, а также Атрек и Аракс, протекающие вдоль сев. границ И. Крупнейшие реки бассейна внутр. стока (Герируд, Гильменд) текут вдоль вост. границы И. Во внутр. районах И. значительных рек нет. Питание горных рек на севере – снеговое и ледниковое, на остальной территории – преим. дождевое. Максимум речного стока приходится на весну – период таяния снежников и ледников в горах или выпадения циклонич. осадков. Осн. судоходные реки И. – Карун (на протяжении 180 км) и Шатт-эль-Араб.
В межгорных впадинах Иранского и Армянского нагорий много крупных бессточных озёр, в т. ч. солёные Урмия, Дерьячейе-Немек, Джаз-Муриан. Мн. озёра летом пересыхают, превращаясь в солончаковые пустыни или топи. Цепочка пресных мелководных озёр, в т. ч. оз. Сабари в котловине Систан, окаймлена тростниковыми болотами.
На каждого жителя страны приходится 1970 м3 воды в год. Для хозяйств. нужд используется св. 1/2 имеющихся запасов поверхностных и подземных вод. Б. ч. потребляемой воды (92%) расходуется на нужды с. х-ва (в И. орошается ок. 1/2 пахотных земель); 6% – на коммунально-бытовое водоснабжение, 2% потребляют пром. предприятия. Для орошения в пределах подгорных равнин традиционно используются грунтовые воды, подаваемые на поля с помощью системы подземных галерей (кяризов) и колодцев.
Почвы, растительный и животный мир. Почвенно-растит. покров И. достаточно разнообразен. Во внутр. районах И. господствует разреженная пустынная растительность (полыни, солянки, многочисл. эфемеры и эфемероиды). В пределах б. ч. каменистых горных склонов и подгорных равнин на серозёмах (часто щебнистых и засолённых) широко представлены формации нагорных ксерофитов – невысоких засухоустойчивых подушковидных кустарников (акантолимоны, трагакантовые астрагалы) с участием полыни чёрной, эфедры и др. Травяной ярус образуют неск. видов кузиний, ковыли и разл. эфемеры. В песчаных пустынях произрастают псаммофитные кустарники – джузгун, белый саксаул, тамариксы, после дождей появляются эфемеры и эфемероиды. В межгорных котловинах и на склонах гор сев.-зап. части И. на серо-коричневых почвах развиты разнотравно-злаковые степи (ковыль, типчак) с участием полыней и эфемеров. Для юж. районов И. характерна растительность тропич. пустынь, формирующаяся на каменисто-щебнистых почвах, по долинам встречаются представители сахаро-аравийской флоры – прозопис, акации, зизифус и др.
В понижениях рельефа и в долинах рек распространена луговая и галофитная растительность на аллювиальных, иногда засолённых почвах. Центр. части солончаковых депрессий (напр., пустыня Деште-Кевир) практически лишены растит. покрова.
Леса занимают 4% площади И. Вследствие перевыпаса домашнего скота и вырубок для топливных нужд естественное возобновление лесов, покрывавших некогда склоны Копетдага, Загроса, Кухруда, прекратилось, а склоны гор были эродированы. Ксероморфные низкорослые дубовые леса с примесью фисташек, инжира, граната сохранились только на наиболее увлажнённых зап. склонах Загроса и в горах на северо-западе И. На более сухих внутр. склонах гор, покрытых сухостепной растительностью, встречаются редколесья из древовидных можжевельников (арчи), горного миндаля, фисташек; на юж. внешних склонах гор преобладают горные коричневые почвы, а на более сухих внутренних – горные серо-коричневые.
На сев. склонах Эльбурса на желтозёмах и горных бурозёмах произрастают влажные субтропич. реликтовые леса гирканского типа. В составе лесов преобладают широколиственные породы (разл. виды листопадных дубов, клёны, выше по склонам в осн. бук восточный и граб кавказский), встречается реликтовое железное дерево (парротия). Разнообразный и густой подлесок образуют виды дзельквы, боярышника, сливы, самшит и др. Деревья нередко перевиты лианами (плющ, ломонос). Над верхней границей леса (с выс. 2000–2500 м) развиты кустарниковые заросли и остепнённые луга.
Во флористич. отношении территория И. принадлежит Ирано-Туранской области Голарктического царства. В составе флоры св. 8000 видов высших растений; уровень видового эндемизма достигает 20%; наибольшим числом видов отличаются бобовые и астровые.
На территории И. обитают 140 видов млекопитающих (22 находятся под угрозой исчезновения), 293 вида гнездящихся птиц (под угрозой исчезновения 13 видов), 219 видов пресмыкающихся (под угрозой исчезновения 8 видов). Крупные хищники – азиатский лев и туранский тигр – полностью истреблены на территории И. к сер. 20 в. Во внутр. районах страны изредка встречается находящийся на грани исчезновения азиатский гепард (в И. охраняется законом крупнейшая в мире популяция). В пустынях разнообразны копытные, в т. ч. находящиеся под угрозой исчезновения иранская лань и туркменский кулан; в горах и предгорьях – бородатые (безоаровые) козлы. В горах сев. и сев.-зап. частей И. (Эльбурс, Загрос и др.) сохранились бурый медведь, кабан, благородный олень, косуля, архар. В пустынях многочисленны хищники – лисицы (обыкновенная, афганская, песчаная), барханный кот, каракал, шакалы; обильны грызуны, в т. ч. 15 видов песчанок, тушканчики и др.; пресмыкающиеся (ящерицы, в т. ч. серый варан, персидская гадюка, песчаная эфа, песочная змея и др.). Из птиц в пустынях типичны жаворонки (пустынный и хохлатый), вьюрок, рябки, саксаульная сойка и др.; хищники представлены стервятниками, грифами, беркутами. Богата орнитофауна приозёрных болот, где гнездятся многочисл. перелётные птицы. Много насекомых и паукообразных, в т. ч. скорпион, фаланга, каракурт. На юге и юго-востоке И. встречаются представители юж.-азиат. фауны: крылан, мангуста, хамелеон и др. Омывающие И. моря богаты биологич. ресурсами. В Каспийском м. важное промысловое значение имеют осётр, белуга, севрюга, в Персидском зал. – сельдь и др. виды рыб; развита добыча жемчуга.
В И. создана разветвлённая система охраняемых природных территорий из св. 130 нац. парков, нац. памятников природы, резерватов с режимом заказников, занимающих в целом 6,5% пл. страны. Крупнейшие нац. парки: Баму, Кевир, Урмия, Центральноэльбурсский и др. В сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО включено 9 объектов: Арасбаран, Эрджан, Гено, Гулистан, Хара, Кевир, оз. Урмия, п-ов Мианкале, Туран. На территории И. выделено 21 водно-болотное угодье междунар. значения общей пл. ок. 1,5 млн. га; создано 6 охраняемых мор. объектов.
Автор(ы) раздела: Н. Н. Алексеева; А. А. Зарщиков (геолoгическое строениеи полезные ископаемые).
Население
Большинство населения И. составляют народы, говорящие на иран. языках: персы 38,5%, мазендеранцы 5,6%, гилянцы 5,6%, курды 6,9%, луры 3,7%, бахтиары 1,5%, белуджи 1,6%, талыши 0,8%, хазарейцы 0,5%, парсы 0,5%, пуштуны 0,2%, таджики 0,1%, джемшиды и др. Ок. 30% – тюркские народы: азербайджанцы 20,3%, туркмены 3,2%, кашкайцы 2,4%, хорасанские тюрки 1,7%, афшары 0,5%, чараймаки 0,3%, шахсевены 0,2% и др. В И. живут также арабы (2,2%, в т. ч. хузестанские арабы 1,9%), цыгане (2,1%), армяне 0,3%, ассирийцы 0,2%, индопакистанцы 0,2%, грузины 0,1% и др.
Во 2-й пол. 1970-х – 1-й пол. 1980-х гг. И. переживал «демографич. бум»: среднегодовой прирост населения составлял 3,9% (1976–86). Со 2-й пол. 1980-х гг. темпы прироста населения начали снижаться, в 1990-х – 1-й пол. 2000-х гг. составили 1,55%. Рождаемость 16,6 на 1000 чел. (2007), смертность 5,7 на 1000 чел.; младенческая смертность высокая – 38,1 на 1000 живорождённых. Показатель фертильности близок к ср.-европ. значению – 1,7 ребёнка на 1 женщину (6,5 в 1970–75). Ср. возраст населения 25,8 года. В возрастной структуре доля детей (до 15 лет) 23,2%, трудоспособного населения (15–64 года) 71,4%, лиц 65 лет и старше 5,4%. На 100 женщин приходится 103 мужчины. Ср. ожидаемая продолжительность жизни составляет 70,1 года (в т. ч. мужчины – 69, женщины – 72 года).
По оценкам, в кон. 1990-х – нач. 2000-х гг. доля населения моложе 30 лет составляет ок. 68%, что резко обостряет проблему занятости. Сальдо внешних миграций 4,3 чел. на 1000 жит.; из И. на учёбу или работу уезжает в осн. молодёжь, однако б. ч. выехавших возвращается. В И. проживает св. 1,5 млн. иностранцев (в т. ч. св. 1,2 млн. – выходцы из Афганистана, а также из Ирака, Пакистана, Туркмении; 2006, оценка).
Ср. плотность населения 43 чел./км2 (2006); наибольшая плотность населения (чел./км2) – в останах Тегеран (713) и Кум (90), а также вдоль побережья Каспийского м. (в останах Гилян 172, Мазендеран 123, Голестан 80). Со 2-й пол. 1960-х гг. быстро растёт доля гор. населения (38% в 1966; 46,8% в 1976; 54,3% в 1986; 61,5% в 1996; 68,5% в 2006). Ок. 1/4 нас. страны проживает в 7 городах-«миллионерах» (тыс. чел., 2007): Тегеран 7186 (в агломерации св. 13000),
Мешхед 2464, Исфахан 1600,6 (в агломерации 2961,3), Кередж 1602 (входит в агломерацию Тегерана), Тебриз ок. 1500, Шираз 1307, Кум 1081 и др.
Экономически активное население ок. 24 млн. чел., из них в экономике занято 87,2% (2006). Структура занятости населения (%): сфера услуг ок. 50, пром-сть 27, с. х-во 23. Уровень безработицы 11% (офиц. данные, 2007; 12,8% в 2006); ок. 18% нас. живёт за чертой бедности (2007).
Автор раздела: Н. М. Мамедова.
Религия
По офиц. данным (2007), ок. 98% нас. И. составляют мусульмане, из них: шииты – 89%, сунниты – 9%; ок. 2% нас. И. в совокупности составляют христиане и представители др. конфессиональных групп (бахаиты, мандеи, индусы, езиды, зороастрийцы, иудаисты). В И. расположены два священных города шиитов: Мешхед и Кум.
Согласно Конституции И. (1979, с поправками 1989), офиц. религия И. – ислам джафаритского толка (мазхаб) шиизма (см. Имамиты). Его придерживается подавляющее большинство персов, гилянцев, мазендеранцев, татов, талышей, луров, бахтиаров, азербайджанцев, шахсевенов, кашкайцев и др. Шиитами-имамитами является также часть курдов (в Хорасане). Группа курдов, живущая в районе Сердешт-Бане и на юге Курдистана, принадлежит к шиитскому течению али-илахи (ахл-и хакк). К этому же течению, а также к др. шиитскому течению курд-бача относятся луры, живущие в Серкане. Сунниты всех мазхабов и шииты-зейдиты (см. Зейдиты) полностью свободны в выполнении религ. обрядов согласно своим религ. нормам; они могут заниматься религ. воспитанием и образованием, решать гражд. и личные дела (брак, развод, вступление в наследство, завещание) и на основании их обращаться в суд. К суннитам принадлежит б. ч. курдов, а также белуджи, туркмены, джемшиды, небольшая группа талышей. В И. имеются также исмаилиты. Согласно Конституции И., зороастрийцы, иудаисты и христиане, имеющие иран. гражданство, являются религ. меньшинствами, которые могут свободно осуществлять свои религ. обряды в рамках закона и поступать в гражд. делах и в сфере религ. воспитания согласно своему учению (для представителей этих конфессий также зарезервированы места в меджлисе).
Христианство на территории И. представлено преим. приходами Армянской апостольской церкви (епископство Тегеран), Ассирийской церкви Востока (епископство Иран), немногочисл. приходами халдо-католич. и армяно-католич. традиции, общинами разл. протестантских деноминаций.
Исторический очерк
Иран в древности. Первые свидетельства заселения территории И. человеком относятся к ср. палеолиту (Мустье; более 40 тыс. лет назад) – пещерные стоянки древних охотников в долине р. Горган и в Загросе. В Хузестане обнаружены пещерные стоянки позднего палеолита: ранний этап – барадостская культура (ок. 38–35 тыс. лет назад), поздний – зарзийская культура (21–12 тыс. лет назад), которая перерастает в местные культуры мезолита (10–7-е тыс. до н. э.). Мезолитич. стоянки выявлены и в Юж. Прикаспии – Гари-Камарбанд, Хоту, верхние слои которых относятся к неолиту (кон. 7-го – 6-е тыс.), когда началось одомашнивание мелкого рогатого скота, свиньи, хотя охота продолжала играть важную роль. В 7–5-м тыс. в отд. районах И. стали возделываться культурные злаки, появлялись первые раннеземледельч. поселения: Тепе-Тулай, Чога-Мами (Загрос), Хаджи-Фируз (Сев.-Зап. И.), Занг-и-Чакмак, Сиалк I (Центр. И.), Тепе-Яхья (Юж. И.). В раннем энеолите (5-е тыс.) складывалась система оазисного расселения на базе земледельческо-скотоводч. хозяйства – культура Чешме-Али, Сиалк I–II, ранние комплексы Сузианы (Джафарабад, Джови, Бендебаль), нижние слои Гияна (периоды VA–VB), Бакун В. Развитый энеолит (1-я пол. – сер. 4-го тыс.) – время интенсивного развития земледельческо-скотоводч. общин, когда возникали новые поселения, происходил подъём металлургии, появился гончарный круг, давший начало гончарному произ-ву в Центр. И. (Сиалк III), а также на севере (Гиссар I), на западе (Гиян VС–VD) и на юго-западе (Сузы А, Бакун А). В Сев.-Зап. И. (Пишдели-Тепе, Гей-Тепе М) и на юго-востоке (Тепе-Яхья) представлены более архаичные культуры.
В кон. 4-го – нач. 3-го тыс. до н. э. в Юго-Зап. И. началось формирование цивилизации, появились отд. города-государства в Эламе (Сузы С, Тали-Малиан периода Банеш), развернулась «протоэламская торговая экспансия» в Центр. И. (Сиалк IV), на юго-востоке (Тепе-Яхья) и востоке (Шахри-Сохте), где найдены таблички с письменами и цилиндрич. печати. На сер. – 2-ю пол. 3-го тыс. приходится расцвет древнеэламского царства (Сузы D и древнеэламские слои, Тали-Малиан периода Кафтари). Непосредственно граничившее с Междуречьем эламское общество находилось под сильным влиянием шумеро-аккадской культуры, откуда заимствовало клинопись, вытеснившую в 22 в. местную иероглифику. Процесс урбанизации, обусловленный технич. прогрессом и активными культурными взаимодействиями с др. городами Элама, Месопотамии, Индии, охватил осн. области Сев. и Вост. И. (Гиссар IIIA–B, Тюренг-Тепе IIIA–B, Шахри-Сохте II–IV, Бемпур III–V, Хураб, Яхья IVB–C, Шахдад и др.). Вероятно, территория И. и Ср. Азии служила важным источником минер. ресурсов и строит. сырья (руды, камень, дерево) для др. цивилизаций. По могильникам рубежа 3–2-го тыс. (Гиссар IIIС, Астрабадский клад) можно проследить процесс выделения элиты. Во 2-м тыс. раннегородские центры Сев. и Вост. И. пришли в упадок и прекратили своё существование. Зап. И. во 2-й пол. 3-го тыс. населяли горные скотоводческо-земледельч. племена луллубеев (Гиян IV), севернее обитали кутии, ок. 2200 временно завоевавшие Месопотамию. Др. горные племена – касситы – завоевали в нач. 18 в. Сев. Вавилонию, к 1-й пол. 16 в. – также юж. часть страны и владели ею на протяжении нескольких веков. В 1157 Элам – вост. сосед Вавилонии – нанёс касситам сокрушительный удар. В 12–8 вв. Элам соперничал и вёл войны с Ассирией за обладание Вавилонией, которые ослабили его; в 639 он был завоёван ассирийцами.
Во 2-м тыс. до н. э. на территорию И. начали проникать кочевые индоевропейские (арийские) племена (см. в ст. Индоевропейцы), пользовавшиеся разл. иран. диалектами. Предположительно, что они двигались с севера двумя путями – вдоль вост. и зап. побережий Каспийского м. От самоназвания этих племён (арья) территория, заселённая ими, получила назв. «Страна ариев» (см. в ст. Ариана). Вероятно, к нач. 1-го тыс. пришельцы ассимилировали местное население. У древних иранцев сложилась дуалистич. религия – зороастризм.
В 670-е гг. до н. э. в сев.-зап. части Иранского нагорья возникло самостоят. царство Мидия с центром в Экбатане (иран. – Хагматана, ныне г. Хамадан). Победив в союзе с Вавилонией Ассирию, покорив Урарту, Маннейское царство и распространив свою власть на б. ч. Иранского нагорья, Мидия превратилась в крупнейшую переднеазиатскую державу. В 550 война Мидии с подчинённым ей царством – Персидой закончилась переходом власти в Мидии в руки перс. династии Ахеменидов. Назв. Персида (Парса, Парс, ныне историч. область Фарс) древние греки, а позднее и др. европ. народы перенесли на территорию И. и стали называть её Персией (это назв. И. сохранялось в европ. традиции до 1935).
Ахеменидов государство представляло собой обширную и могущественную державу. К кон. 6 в. до н. э. в результате завоеваний основателя династии царя Кира II и его преемников под властью Ахеменидов оказались земли от р. Инд на востоке до Эгейского м. на западе и от Армении на севере до 1-го порога р. Нил на юге. В гос-ве Ахеменидов сложилась культура, вобравшая в себя мн. элементы древних культур Передней Азии, Вост. Средиземноморья и Индии. В ходе адм. реформ Дария I гос-во было разделено на наместничества (сатрапии), значит. часть персов, в руках которых находились органы гос. управления и командование войском, освобождена от податей и повинностей. Официально признанной религией Ахеменидов была одна из ранних разновидностей зороастризма, но наряду с ней бытовали и местные культы. В 6–4 вв. догматы зороастризма ещё не были строго зафиксированы, что во многом объясняет исключит. веротерпимость перс. царей. Кроме иран. (др.-перс.) яз., в качестве офиц. языков использовались вавилонский, эламский и арамейский.
Стремление Ахеменидов к господству на рынках и торговых путях Вост. Средиземноморья стало одной из причин длительных греко-персидских войн, которые в итоге подорвали могущество перс. державы. К сер. 4 в. до н. э. империя Ахеменидов переживала кризис царской власти, усиливались сепаратистские устремления наместников подчинённых Ахеменидам стран и провинций. Воспользовавшись ослаблением Ахеменидов, Александр Македонский предпринял в 334 завоевательный поход на восток. В битве при Гавгамелах (1.10.331) его войско нанесло решающее поражение армии последнего ахеменидского царя Дария III (336–330). В февр. 330 македоняне вступили в Сузы, а затем в Персеполь и Пасаргады. Перс. держава пала.
После смерти Александра Македонского в результате борьбы между его полководцами (диадохами) территория И. вошла в состав эллинистич. гос-ва Селевкидов. В эту эпоху греч. яз. и культура распространились по всему И. и проникли в высшие слои иран. общества. В сер. 3 в. до н. э. в районах, прилегающих к юго-вост. побережью Каспийского м., консолидировались племена парфян, которыми стала править династия Аршакидов, объявившая себя наследницей Ахеменидов. К сер. 2 в. к Парфянскому царству была присоединена вся территория И. Аршакиды, испытавшие сильное влияние греч. культуры (офиц. языками в их гос-ве были греческий и парфянский – один из ср.-иран. языков), тем не менее способствовали освобождению И. от власти греков. В 1 в. до н. э. Парфия вступила в борьбу с Римом за гегемонию в Передней Азии, отразила вторжения римлян на свою территорию. Ко 2 в. н. э. в Парфии усилились позиции наместников и местных правителей. Официально они именовались шахами (царями), тогда как парфянский государь обладал титулом шахиншаха (царя царей).
В 220-х гг. в результате войн с Римом и внутр. смут парфянское гос-во пришло в упадок. В 224 Ардашир (ок. 180–239 или 241), правитель Фарса, Кермана и Гея, поддерживаемый знатью и жречеством, разгромил последнего парфянского царя Артабана V (ок. 209–224). Территория Парфянского царства вошла в состав гос-ва Ардашира, короновавшегося в 226/227 шахиншахом под именем Ардашира I и ставшего родоначальником династии Сасанидов. Его преемник Шапур I (правил до 272) расширил границы Сасанидской державы, подчинив ей Армению, б. ч. Хорасана и ряд районов Месопотамии. В период владычества Сасанидов в И. возродились древние политич. традиции, которые постепенно сменили эллинистические, начался процесс языкового объединения иран. этносов. Перс. наречие (парсик) вытеснило греч. и арамейский языки из сферы гос. управления и культуры, а также мн. местные говоры. Значит. развитие получили иран. города, которые, однако, по мере укрепления позиций центр. власти постепенно теряли свои привилегии. В позднесасанидскую эпоху (5–7 вв.) утвердилось разделение иран. общества на четыре сословия (пешак): жречество, воен. знать, чиновничество, податное население. В сасанидском И. существовал институт рабства, однако надёжных источников, позволяющих утверждать, что рабы являлись осн. производителями материальных благ, нет. Практиковался частичный отпуск рабов на волю, причём раб становился собственником части производимого им продукта. В кон. 5 – нач. 6 вв. произошло расслоение иран. общин (нафов). Их верхушка (дехкане) обрела статус средних и мелких землевладельцев. Возвышению дехкан и их уравнению в правах с родовой знатью способствовали реформы шахиншаха Хосрова I Ануширвана, направленные на ослабление влияния чиновничества и крупных землевладельцев.
В сасанидском И. окончательно сложились догмы зороастризма как гос. религии, была кодифицирована Авеста. В сер. 3 в. распространилось манихейство. Одновременно росло число христиан, гл. обр. в областях с арамейским населением и в Хузестане (Хузистане); несторианская церковь, подвергшаяся гонениям в Византии после Эфесского собора 431, получила покровительство со стороны шахиншахов. В вост. провинциях И. распространился буддизм. В кон. 5 – нач. 6 вв. возникло движение маздакитов, опиравшееся на манихейские идеи и направленное против роста могущества феодализировавшейся аристократии и зороастрийского духовенства.
Со времени правления Шапура I сасанидское гос-во вело постоянные войны с Римом, а затем с Византией за гегемонию в Передней Азии. Сасанидам удалось покорить Юж. Аравию, Сирию, Палестину и Египет. Войны с могуществ. соседями ослабили сасанидскую державу. В 7 в. она не смогла противостоять арабским завоеваниям. Проиграв арабам битву при Кадисии, последний сасанидский правитель Йездегерд III был вынужден в марте 637 оставить свою столицу Ктесифон (на территории совр. Ирака), а весной 642, после поражения при Нехавенде, уступил арабам Зап. И. Полностью гос-во Сасанидов было завоёвано арабами в 651 и включено в состав Халифата.
Иран в 7–16 вв. Под властью арабов положение всех слоёв иран. общества существенно изменилось. Земли в И. были перераспределены в пользу завоевателей, часть населения обращена в рабство (труд рабов применялся в с. х-ве, на строительстве ирригац. сооружений, в ремесленных мастерских, в гос. рудниках). В И. была сохранена податная система времён Сасанидов, но размеры поземельной подати (хараджа) увеличились. Быстро распространялся ислам; к 10 в. его приняла б. ч. иранцев. Араб. яз. надолго стал языком науки, лит-ры и гос. управления.
Ожидания иранцев, что с обращением в ислам они станут полноправными членами мусульм. общины, не оправдались. Коренное население иран. земель продолжало платить тяжёлые налоги, отношение к нему со стороны завоевателей оставалось пренебрежительным. Это создало питательную почву для распространения в среде мусульман-неарабов в И. шиизма, хариджитской пропаганды (см. в ст. Хариджиты), а также учения хуррамитов. В 747 в Мервском оазисе под предводительством Абу Муслима зародилось движение против власти халифов-Омейядов, которое вскоре приобрело массовый характер и охватило весь И. На волне этого движения в 750 власть в Халифате перешла к Аббасидам.
В годы правления Аббасидов арабы постепенно лишились в Халифате исключит. положения и монополии на власть. Гл. опорой новой правящей династии стали иран. и ср.-азиат. землевладельцы. Это способствовало возрождению в мусульм. И. мн. традиций и институтов сасанидской государственности, в т. ч. восстановлению поста главы адм. аппарата – вазира. Со 2-й пол. 8 в. участились нар. выступления, направленные прежде всего против роста податного бремени. Под влиянием хуррамитов в 1-й пол. 9 в. на севере и северо-западе И. вспыхнуло Бабека восстание, произошли крестьянские волнения в Табаристане (839) и др. местах. В связи с возвышением во 2-й пол. 9 в. в Халифате гулямов иран. знать на высших гос. постах постепенно вытеснили представители тюрк. народностей.
В 9 – 1-й пол. 11 вв. по мере распада Халифата на территории И. возникали полунезависимые наследств. наместничества (эмираты) во главе с иран. династиями – в Систане (Сиджистане) (Саффариды, 867 – между 900 и 908), в Хорасане (Тахириды, 821–873; Саффариды, 873–900) и др. регионах. В 900 Хорасан и весь Вост. И. вошли в состав гос-ва Саманидов. В 1-й пол. 10 в. в Зап. И. и Ираке сложилось гос-во иран. династии Буидов, которые, захватив в 945 Багдад, положили конец правлению в Халифате Аббасидов. Возрождая др.-иран. властные традиции, буидский правитель Азуд ад-Доуле (правил в 949–983) принял титул шахиншаха.
В 9–11 вв. происходил экономич. и культурный подъём иран. земель. Росли и развивались города; население крупных центров (Нишапура, Исфахана, Хамадана) превысило 100 тыс. чел., активизировалась транзитная торговля. Проводились широкомасштабные работы по развитию системы орошения, строились системы подземных каналов (кяризов). Наряду с традиц. продовольств. культурами (ячмень, пшеница, рис) стали возделываться технич. культуры (хлопчатник, лён, красильные растения). Значительно увеличилось ремесленное произ-во, гл. обр. текстильное. Важную роль в экономике И. продолжали играть кочевые и полукочевые племена иранцев, а в юго-зап. районах – арабов. Экономич. подъём сопровождался расцветом культуры. Иран. Средневековье дало миру великих математиков, астрономов, медиков, философов, историков, географов (Бируни, Ибн Сина, ат-Табари, аль-Истахри, Бейхаки и др.), внёсших значит. вклад в мировую науку. Небывалого расцвета в 9–11 вв. достигла иран. поэзия на дари-фарси, примером которой служит творчество Дакики, Фирдоуси и др. авторов. Архитектура ср.-век. И. впитала традиции как Византии и Сирии (гл. обр. в Сев. И. в 8–10 вв.), так и сасанидской эпохи.
После распада в 999 державы Саманидов Вост. И. был присоединён к гос-ву Газневидов. В 1040 в сражении при Данденакане Газневиды потерпели поражение от сельджуков – одной из группировок тюрк. племён огузов – и были вынуждены уступить им Юж. и Зап. Хорасан, Гурган, Сев. Афганистан. В 1042–62 сельджуки покорили Табаристан, Перс. Ирак, Лурестан (Луристан), Хузестан, Керман, Фарс и сопредельные земли. Под их властью в итоге оказался почти весь Зап., Центр. и Юго-Вост. И. При султанах-Сельджукидах иран. чиновная верхушка, выступавшая за сильное централизованное гос-во, противостояла огузской воен. знати, стремившейся разделить покорённые территории на удельные владения. В кон. 11 – нач. 12 вв. гос-во Сельджукидов вступило в полосу междоусобиц и распалось на ряд султанатов, внутри которых сложились княжества сильных вассалов – атабеков. В 1118 Хорасан стал политич. центром (дар аль-мульк) Восточносельджукского султаната, в который входили также Балх, Гурган, Мазендеран, Табаристан и Рей (в вассальной зависимости от него находились Хорезм, Гур, Систан и Газнийский султанат). В 1160-х гг. Восточносельджукский султанат распался на мелкие владения; к кон. 12 в. почти все они были захвачены хорезмшахом Текешем (1172–1200). В горах Эльбурса и Кухистана в 1090 возникло гос-во исмаилитов с центром в Аламуте.
В 1220 в И. вторглись монголы. К 1221 они взяли города Наса и Нишапур на территории Хорасана, а в 1230–40-х гг. покорили б. ч. иран. земель. В 1256 Хулагу-хан разгромил гос-во исмаилитов, а затем захватил Зап. И. Монг. завоевание нанесло серьёзный ущерб экономике и культуре И., т. к. сопровождалось разграблением и уничтожением мн. городов, разорением крупных с.-х. районов, массовой гибелью населения. Монголы ввели систему тяжелейших налогов и повинностей, а крестьян прикрепили к земле.
В сер. 13–14 вв. И. входил в состав монг. улуса ильханов из династии Хулагуидов. Ильхан Газан-хан принял ислам, сблизился с иран. знатью, при помощи своего вазира Рашид ад-Дина провёл ряд реформ, способствовавших некоторому хозяйств. подъёму. Широкое распространение земельного условного пожалования (см. Икта), превратившегося в наследств. владение, упадок городов и товарного произ-ва, ослабление экономич. связей между областями подорвали гос-во Хулагуидов.
В 1330-х гг. после неудачных войн с Мамлюкским султанатом, Золотой Ордой, Чагатаидами держава ильханов распалась, на её территории образовалось неск. гос-в, в которых правили самостоятельные династии: в Азербайджане – Чобаниды, в Араб. Ираке – Джелаириды, в 1350-х гг. сместившие Чобанидов, в Вост. Хорасане – Курты, в Юж. и Центр. И. – Музаффариды. В 14 в. в этих гос-вах получил широкое распространение вид феода – союргаль, а также институт тарханов-землевладельцев, пользовавшихся, помимо иммунитета, личными привилегиями. Господство тюрко-монг. династий вызывало многочисл. восстания, проходившие под идеологич. оболочкой мусульм. сектантства. Наиболее значительными были восстание сербедаров в Хорасане в 1330–80-х гг. и Сеидов движение в Мазендеране и Гиляне в 1350–90-х гг.
В 1380–93 гос-ва на территории И. были покорены Тимуром. В борьбе за И. Тимур столкнулся не только с местными владетелями, но и с золотоордынским ханом Тохтамышем, претендовавшим на Закавказье и сев.-иран. земли. Эти территории (в особенности г. Тебриз) переходили из рук в руки и были сильно разорены. Тимур проводил политику передела земельной собственности, угона квалифицир. ремесленников, поселения тюрк. (кыпчакских) кочевых племён в разл. областях И. В целом послемонгольская эпоха (14–16 вв.) была отмечена заметной тюркизацией ираноязычного населения Сев. И. и сопредельных территорий.
После смерти Тимура (1405) Вост. И. входил в состав владений Тимуридов, а в Зап. И. укрепилась власть туркм. племенного объединения Кара-Коюнлу (тюрк. «Чёрные бараны»), вытесненного из прежних мест обитания войсками Тимура и завладевшего как частью И. (до пустыни Деште-Кевир), так и востоком Малой Азии, а также араб. областями. В 1468 ополчения Кара-Коюнлу были разгромлены войсками др. объединения туркм. племён – Ак-Коюнлу («Белые бараны»). Правитель Ак-Коюнлу – Узун-Хасан укрепился в Тебризе, однако был разгромлен Османами в битве при Терджане (1473) и утратил свои малоазиатские владения.
Иран в 16–19 вв. К кон. 15 – нач. 16 вв. в обстановке удельной раздробленности и частых локальных войн мелкие владетели Сев. и Зап. И. (особенно Мазендерана и Гиляна) стали фактически самостоятельными. Усилились и позиции небольшого княжества Сефевидов в окрестностях г. Ардебиль; их гл. опорой стали ополчения тюрк. кочевых племён преим. из Малой Азии (кызылбаши). В 1499, воспользовавшись массовым недовольством и усобицами в гос-ве Ак-Коюнлу, кызылбаши во главе с Исмаилом I Сефевидом подняли восстание. В 1500–10 они нанесли поражение Ак-Коюнлу, на время подчинили Баку и Шемаху, завладели Иран. Азербайджаном и Тебризом (ставшим первой столицей Сефевидов), Перс. Ираком, Фарсом, Хузестаном (Хузистан), Курдистаном, Гиляном, Мазендераном и Хорасаном, а также Арменией и Араб. Ираком. Завоёванные области были объединены в рамках Сефевидского гос-ва, офиц. религией которого стал шиизм. С 1514 Сефевиды вели войны с Османской империей за Месопотамию, Курдистан и Закавказье. В 1548 столица их гос-ва была перенесена в Казвин. В 1555 Сефевиды потеряли Зап. Армению и Араб. Ирак, перешедшие под власть Османов.
После подавления нар. восстаний 1570–71, 1592 в Гиляне, 1571–73 в Тебризе, а также внутр. смут и междоусобиц шаху Аббасу I при помощи адм. и прочих реформ удалось укрепить центр. власть Сефевидов. Борясь со своеволием кызылбашей, Аббас I опирался на иран. землевладельч. и гор. знать, из которой набирал адм. аппарат. Отмечался рост гос. земель (дивани), а также шахских земель (хассе). Сефевиды раздавали знати и служилым людям земли не в виде союргаля, а гл. обр. в виде тиуля (тийуля) – персонального, пожизненного пожалования без права адм. иммунитета. На протяжении почти всего 17 в. в стране наблюдался экономич. подъём: увеличивалось с.-х. произ-во, строились оросит. сооружения, развивались торговля (особенно внешняя) и ремесло. В сер. 17 в. И. воспринимался европейцами как одна из богатейших стран Азии, а его новая столица Исфахан (по оценкам европ. современников, его население в этот период составляло ок. 600 тыс. чел.) – как один из самых благоустроенных городов мира. В нач. 17 в. Аббас I подчинил себе часть Армении, Азербайджан, Ширван и Вост. Грузию, Араб. Ирак с Багдадом и священными городами шиитов – Кербелой и Неджефом. Шахский двор поддерживал широкие внешние связи. В 1589 начался регулярный обмен посольствами с Россией. Особым расположением Аббаса I пользовались англичане, с помощью которых он изгнал португальцев с о. Ормуз, контролировавшего вход в Персидский зал. (1622).
После смерти Аббаса I началось ослабление иран. гос-ва. При шахе Сефи I (1629–42) Сефевиды потерпели поражение от Османов и были вынуждены уступить им Араб. Ирак. В нач. 18 в. на окраинах державы участились восстания покорённых народов – афганцев, туркмен, курдов, армян, грузин, азербайджанцев. В результате восстания афг. племён в 1709–22 возникли самостоят. Кандагарское и Гератское княжества. 8.3.1722 афганцы разгромили иран. войско при Гульнабаде, а затем осадили и в окт. 1722 взяли Исфахан. Кратковременное господство афг. ханов в И. сопровождалось разбоем и насилием. Воспользовавшись ситуацией, в 1723 турки захватили Ереван и Тбилиси. Тогда же состоялся Персидский поход 1722–23 рос. армии и флота под команд. Петра I в принадлежавшие И. Сев. Азербайджан и Дагестан. В кон. 1720-х – нач. 1730-х гг. полководцу последнего сефевидского правителя Тахмаспа II (1722–1732) Надир-хану (см. Надир-шах), происходившему из кызылбашского племени афшар, удалось изгнать из страны афганцев и турок. В марте 1736 на собрании высшей знати (курултае) в Муганской степи он был провозглашён шахом. В результате походов Надир-шаха в Индию (1737–39), Дагестан (1742) и войны против Османов (1743–46) границы иран. гос-ва были значительно расширены. Однако сразу же после убийства Надир-шаха в 1747 заговорщиками-ханами кызылбашских племён созданная им держава распалась на независимые ханства. На востоке образовалось Афг. гос-во, в состав которого вошёл и Вост. Хорасан с центром в Герате (Зап. Хорасан с центром в Мешхеде остался за И.). В Центр. и Юж. И. сложилось гос-во во главе с Керим-ханом Зендом. После его смерти в 1779 развернулась борьба за власть между ханами зендов и кызылбашского племени каджаров. Победу в ней одержал Ага Мохаммед-хан Каджар.
Под властью Каджаров в кон. 18 – нач. 19 вв. произошло объединение И. Однако страна, разорённая столетними усобицами и войнами, находилась в состоянии упадка. Ослабленный И. стал объектом колониальной экспансии европ. держав. Стремление Великобритании и Франции закабалить И. привело к установлению в И. режима капитуляций и к подписанию им неравноправных договоров с Великобританией, Францией, Россией и др. европ. державами, а также с США. Рос. империя в ответ на экспедицию Ага Мохаммед-хана в Грузию предприняла Персидский поход 1796. Рос. армия одержала победы над войском Каджаров в двух русско-персидских войнах. По Гюлистанскому миру 1813 к России отошли обширные области Закавказья – Дагестан, Грузия, Мегрелия, Абхазия и ряд ханств (Карабахское, Гянджинское, Шекинское, Кубинское, Бакинское, Ширванское, Дербентское и Талышское), а по Туркманчайскому миру 1828 – Нахичеванское и Эриванское ханства.
В нач. 19 в. И. оставался феодально-патриархальной аграрной страной. Производительность труда в с. х-ве, сохранявшем в целом натуральный характер, была низкой. Существенную роль в обществ. и экономич. жизни И. играли кочевые и полукочевые племена. Центром хозяйств. и обществ. жизни в городе оставался базар. С 1830-х гг. в И. стало заметным влияние иностр. капитала. Возросла товарность с. х-ва, в ряде регионов началось произ-во экспортных культур (хлопчатник, табак и пр.). Усиление экономич. зависимости И. и его постепенное превращение в рынок сбыта европ. товаров приводили к перекосам в отлаженной веками системе иран. хозяйства, размывали освящённые исламом традиции обществ. отношений. Всё это вело к обострению социальных противоречий и росту недовольства низов иран. общества, что проявилось в Бабидских восстаниях 1848–52.
Внутриполитич. положение И. в 19 в. оставалось сложным. Для подавления сепаратистских устремлений правителей провинций и предводителей окраинных курдских, туркм., араб. и др. племён шахское правительство нередко прибегало к воен. силе, играло на межплеменных противоречиях. Значит. внимание Каджары уделяли поддержанию хороших отношений с влиятельными мусульм. духовными лицами (улемами), в руках которых сосредоточивались судебная власть, нар. образование и которые играли огромную роль в обществ.-политич. жизни страны. Поддерживая централизацию власти при Каджарах, шиитские духовные лица, однако, выступали против модернизации И. и введения европ. новшеств. Преодолевая сопротивление духовенства, иран. правительства при Наср-эд-Дин-шахе провели ряд важных реформ. Преобразования мирзы Таги-хана Ферахани (см. Эмир Незам) позволили сократить гос. аппарат, пресечь злоупотребления при сборе налогов, упорядочить правила служебного землепользования и комплектования армии, защитить продукцию иран. ремесленников от конкуренции иностр. товаров. При мирзе Таги-хане Ферахани в И. начали строиться фабрики, были ликвидированы внутр. таможни, основан ряд светских учебных заведений, стали издаваться газеты. Реформы мирзы Хусейн-хана (1870–80) позволили повысить боеспособность иран. армии, ограничить произвол властей и коррупцию в гос. аппарате.
В последней трети 19 – нач. 20 вв. И. всё более втягивался в междунар. рынок и превращался в полуколонию европ. держав. Его гл. экономич. партнёры – Великобритания и Россия – получили ряд телеграфных, автодорожных, ж.-д. и др. концессий. На севере И. преобладал рос. капитал, на юге – британский. В 1901 брит. предприниматели получили концессию на разработку иран. нефти; в 1909 была основана Англо-перс. нефтяная компания (АПНК; с 1935 Англо-иранская нефтяная компания, АИНК). Над таможнями и финансовым ведомством И. был установлен контроль иностр. советников. В И. были основаны брит. Шахиншахский банк (1889), выполнявший функции гос. банка, и рос. Учётно-ссудный банк (1890), ставший гл. посредником в рос.-иран. торговле. На тяжёлых для И. условиях были получены британские (1892) и российские (1900, 1902) займы. К нач. 20 в. доля России во внешней торговле И. достигла 57%, в то время как доля Великобритании (с Брит. Индией) – 22%. Экспорт из И. в Рос. империю превышал импорт более чем на треть, тогда как экспорт иран. товаров в Великобританию составлял лишь 1/5 от брит. импорта. Существенную роль в обеспечении рос. влияния в И. играла перс. казачья бригада, сформированная в 1879 и являвшаяся самой боеспособной единицей вооруж. сил И. К нач. 20 в. она насчитывала ок. 3,5 тыс. казаков, в ней служили 40–50 рос. и св. 200 иран. офицеров (как правило, родственников шаха). По уставу, бригаду возглавлял шах, но на деле в мирное время она подчинялась воен. министру России, а в воен. время – штабу Кавк. округа.
С кон. 19 в. в условиях усилившегося иностр. проникновения в И. начался рост нац. самосознания. В среде иран. интеллигенции зародились идеи национализма, видными представителями которого были Мальком-хан, Зейн-оль-Абедин Мерагеи, Ага-хан Кермани и др. Среди представителей иран. диаспоры за рубежом возникли антиправительств. тайные общества (в Лондоне и Стамбуле), выдвигавшие требования либерализации политич. строя Ирана.
Иран в 20 – нач. 21 вв. Обострение противоречий в иран. обществе и подъём движения против колониального порабощения страны подготовили почву для Иранской революции 1905–11, в ходе которой была провозглашена конституция, созван парламент (меджлис), отменён ряд ср.-век. привилегий землевладельч. аристократии. В годы революции возникли новые формы политич. объединений населения И.: анджоманы (революц. организации), отряды федаев (борцов за веру) и союзы моджахедов.
Великобритания и Россия выступили против установления в И. конституц. режима. В 1907 они заключили соглашение о разделе И. на брит. и рос. зоны влияния (юг и север И. соответственно) и нейтральную зону (центр. часть страны), а затем ввели на его территорию войска для подавления революц. движения. Поражение Иран. революции способствовало дальнейшему усилению зависимости Каджаров от Великобритании и России.
Во время 1-й мировой войны территория И., объявившего о своём нейтралитете (1.11.1914), стала ареной боевых действий. Север И. был занят рос. войсками, действовавшими против османской армии. Англичане использовали юж. районы И. как опорную базу при оккупации османского Ирака. На севере, западе и юге И. развернулось движение против засилья европ. держав, особенно сильное в Гиляне, где с 1912 действовали партизанские отряды дженгелийцев. Происходили антибританские выступления племён на юге страны.
С 1918 под влиянием Окт. революции 1917 в России нац.-освободит. и демократич. движение в И. испытало новый подъём. Сов. правительство аннулировало все договоры и соглашения, заключённые с И. правительством Рос. империи, и к 23.3.1918 вывело рос. войска с иран. территории. Для подавления нац.-освободит. движения в И., установления полного контроля над страной и превращения её в плацдарм для интервенции против Сов. России брит. войска в 1918 оккупировали весь И. Созданное 6.8.1918 под контролем англичан правительство Восуг од-Доуле (находилось у власти до 25.6.1920) проводило в отношении Сов. России недружественную политику. При его попустительстве 3.11.1918 была разгромлена сов. миссия в Тегеране, а в авг. 1919 убит сов. полпред И. О. Коломийцев. Англичане навязали иран. правительству тайное соглашение (9.8.1919), фактически превращавшее И. в брит. протекторат. Оккупация И. и пробританская позиция Восуг од-Доуле способствовали ещё большему обострению обстановки в стране, особенно в Иран. Азербайджане, Гиляне, Мазендеране и Хорасане.
21.2.1921 части перс. казаков под команд. Реза-хана совершили гос. переворот. Новое правительство во главе с Сеидом Зия-эд-Дином Табатабаи (Реза-хан занял в нём пост воен. министра) стремилось не допустить развития демократич. движения. В то же время под давлением общественности оно было вынуждено объявить об аннулировании ирано-брит. соглашения 1919. 26.2.1921 иран. правительство подписало с РСФСР договор – первый равноправный договор, заключённый И. после вековой политики капитуляций, имевший большое значение для укрепления независимости страны.
В нач. 1920-х гг. Реза-хан провёл реорганизацию иран. армии и начал жестоко подавлять сепаратистские устремления в стране. Были разгромлены либо разоружены отряды мн. ханов, часть ханов репрессирована. Одновременно Реза-хан беспощадно расправился с антиправительств. выступлениями крестьян и гор. низов в Гиляне и Хорасане. Укрепив свои личные позиции, Реза-хан в окт. 1923 возглавил правительство и вынудил Ахмед-шаха Каджара выехать за границу. 31.10.1925 меджлис объявил Каджарскую династию низложенной. 12.12.1925 Учредит. собрание И. провозгласило Реза-хана новым шахом под именем Реза-шах Пехлеви.
В годы правления Реза-шаха были предприняты шаги по укреплению и модернизации экономики И. За счёт средств казны получили значит. развитие металлургич., химич. пром-сть, произ-во цемента, сахара. Частным инвесторам предоставлялись налоговые льготы. Были приняты законы и постановления, которые заменили устаревшие правовые акты и способствовали развитию рыночных отношений (закон 1930 о запрете насильств. захватов земли, закон 1934 о продаже гос. земель и др.), проведена судебная реформа (1927–28), введён в действие новый гражд. кодекс (1929). В целях усиления централизации страны и укрепления контроля над окраинными районами осуществлялась программа развития транспортной инфраструктуры, прежде всего строительства железных дорог, центр. место в которой отводилось сооружению Трансиранской ж. д., соединившей побережье Персидского зал. с прикаспийскими провинциями. При Реза-шахе крупные средства (в среднем ежегодно 35,5% расходной части гос. бюджета) выделялись на содержание иран. армии, которая стала формироваться на основе всеобщей воинской повинности. В 1930-х гг. была проведена реформа сферы образования, получили развитие светские школы и высшие учебные заведения. Были изданы декреты о снятии чадры (1935), реформе традиц. иран. одежды и др.
Однако старые черты обществ. жизни в И. в период правления Реза-шаха во многом сохранялись. В деревне по-прежнему существовал полуфеодальный уклад. Права многочисл. этнич. меньшинств игнорировались, преследовались как сепаратистские устремления, так и любые проявления оппозиционности. Шахский режим приобрёл черты военно-бюрократич. диктатуры. Её идеологией стал иран. национализм (пехлевизм), основанный на обращении к имперским ценностям древнего И. и культе личности Реза-шаха. Участившиеся в период мирового экономич. кризиса 1929–33 выступления крестьян, племён и забастовки рабочих подавлялись вооруж. силой.
Внешняя политика Реза-шаха была направлена на обеспечение условий для независимого развития страны. В 1920-х гг. И. проводил курс на развитие добрососедских отношений с СССР, в 1927 был подписан сов.-иран. договор о гарантии и нейтралитете. Но в 1930-х гг. иран. правительство стало отходить от политики дружественных отношений с СССР. Началось проникновение в И. нацистской Германии, которая прилагала активные усилия для превращения этой страны в стратегич. плацдарм на Ср. Востоке, с которого герм. армия могла бы угрожать юж. районам СССР и брит. владениям в Юж. и Зап. Азии. После нападения на СССР Германия усилила подрывную деятельность в И. Учитывая складывавшееся положение, сов. правительство было вынуждено (на основе сов.-иран. договора 1921) 25.8.1941 временно ввести на территорию И. (в Иран. Азербайджан, Гилян, Мазендеран, Хорас) свои войска; одновременно в юго-зап. районы И. вступили брит. войска. Попытки иран. армии оказать сопротивление союзникам были быстро сломлены. 16.9.1941 Реза-шах отрёкся от престола в пользу своего сына Мохаммеда Реза Пехлеви и был выслан в Южно-Африканский Союз под надзор брит. властей.
29.1.1942 между СССР, Великобританией и И. был подписан договор о союзе. СССР и Великобритания обязались защищать И. от агрессии любой державы. И. в свою очередь обязался сотрудничать с союзными гос-вами, в частности предоставить им право использования коммуникаций и контроля над ними. В кон. 1942 в И. был введён 30-тысячный корпус амер. войск для охраны транспортных путей, особенно Трансиранской ж. д., служившей для переброски воен. грузов из Персидского зал. на Кавказ. США направили также советников в иран. армию, жандармерию и полицию. В 1943 в И. прибыла амер. финансовая и экономич. миссия во главе с А. Ч. Мильспо. 9.9.1943 И. объявил войну Германии, но в воен. действиях не участвовал. В Декларации трёх держав об И., принятой на Тегеранской конференции 1943, правительства СССР, Великобритании и США заявили о согласии оказывать И. всевозможную экономич. помощь и подтвердили желание сохранить полную независимость, суверенитет и территориальную неприкосновенность И. Несмотря на трудности воен. времени, СССР оказывал большую помощь И., поставляя пром. товары и продовольствие.
В годы войны обстановка в И. обострилась. В политич. жизнь страны вернулись ранее репрессированные Реза-шахом племенные ханы, что привело к «рефеодализации» ряда иран. областей, самовольному вооружению племён и усилению их сепаратизма. С восстановлением конституц. свобод после отречения Реза-шаха возобновили свою деятельность политич. партии. В демократич. движении И. наиболее авторитетной была Нар. партия И. (Туде), основанная в 1941 иран. марксистами, входившими ранее в Иран. коммунистич. партию (создана в 1920). Но демократич. движение в И. оставалось слабым и маловлиятельным. Как иран. крестьянство, так и неимущие слои города были этнически и конфессионально разобщены, придерживались традиц. патриархально-общинных ценностей. Торгово-ремесленный люд «базара» (традиц. рыночных кварталов) по-прежнему был оплотом влияния шиитского духовенства. Нац. движения азербайджанцев, курдов, арабов и др. меньшинств отстаивали свои интересы разрозненно и часто были враждебны друг другу. Эти обстоятельства предопределили узость социальной базы демократич. движения в И. В условиях противостояния разл. политич. группировок хозяевами положения чувствовали себя крупные землевладельцы, шахская бюрократия, влиятельные шиитские улемы и консервативное в своей осн. массе офицерство.
Присутствие сов. войск на территории И. в годы войны оказывало сдерживающее влияние на иран. власти, что позволило Нар. партии и др. левым силам укрепить свои позиции на севере страны. В 1945 в Иран. Азербайджане развернулось оппозиционное шаху движение за нац. автономию; население этой области избрало в дек. 1945 провинц. меджлис, который образовал автономное правительство. В сев. районах Иран. Курдистана возникло курдское нац.-демократич. движение с центром в Мехабаде. По окончании вывода сов. войск из И. (9.5.1946) правительство Кавамы эс-Салтане при поддержке племенной знати разгромило органы власти, созданные в сев. провинциях.
В 1948 в И. начались активные выступления за национализацию АИНК. Этот лозунг поддерживали как демократич. силы, так и лидеры шиитского духовенства. В целях разгрома демократич. движения власти организовали провокационное покушение на шаха (4.2.1949), после чего были запрещены Нар. партия и ряд др. организаций, закрыты оппозиц. газеты, проведены массовые аресты. Однако действия властей не принесли ожидаемого результата. В 1950 – нач. 1951 движение против АИНК усилилось; массовые митинги и демонстрации проходили под лозунгами аннулирования договора о концессии АИНК, национализации её собственности и собственности др. иностр. фирм, отмены запрета демократич. организаций и прессы. Движение за национализацию нефтяной пром-сти возглавил созданный в 1949 Нац. фронт во главе с М. Мосаддыком. 15.3.1951 меджлис принял закон о национализации АИНК. 29.4.1951 было сформировано правительство во главе с Мосаддыком. Великобритания и США безуспешно попытались оказать нажим на него с целью побудить отказаться от проведения в жизнь закона о национализации. В окт. 1951 все брит. специалисты были удалены с нефтепромыслов и нефтеперегонных заводов. После провала попытки сместить Мосаддыка с поста главы правительства (июль 1952), предпринятой правыми силами И. при поддержке Лондона, 22.10.1952 Тегеран разорвал дипломатич. отношения с Великобританией. В ответ на действия правительства Мосаддыка зап. державы начали бойкот иран. нефти, что привело к ухудшению экономич. положения И. 19.8.1953 шахский двор произвёл гос. переворот. Мосаддык был отстранён от власти и приговорён к тюремному заключению. Правительство И. возглавил ген. Ф. Захеди.
В дек. 1953 новое иран. правительство восстановило дипломатич. отношения с Великобританией. В сент. 1954 подписало соглашение с Междунар. нефтяным консорциумом (МНК), в котором по 40% акций принадлежало группе амер. нефтяных компаний и быв. АИНК (в 1954 переименована в «British Petroleum Co Ltd.»). В распоряжение МНК на 40 лет передавались нефтяные месторождения в юж. районах И. Расширилось воен.-политич. сотрудничество И. с зап. державами. В окт. И. вступил в Багдадский пакт 1955, действовавший под эгидой Великобритании и США, в 1959 заключил двустороннее воен. соглашение с США. В вооруж. силах и ведомствах страны начали работать неск. тысяч амер. и др. иностр. советников, консультантов и экспертов.
После переворота 1953 позиции шахской власти заметно укрепились. Все политич. партии были фактически запрещены, демократич. свободы ликвидированы. В 1957 была учреждена Орг-ция безопасности и информации (САВАК) – широко разветвлённая служба политич. сыска и гл. инструмент внутр. политики шахского режима. Иран. армия подверглась чистке, из неё были удалены сторонники Нар. партии и Нац. фронта. Непрерывно росли воен. расходы, поглощавшие до 60% расходной части гос. бюджета. Стремясь пополнить казну, иран. правительство стало активно прибегать к иностр. займам (к нач. 1961 их сумма достигла почти 700 млн. долл.), подписало новые соглашения о нефти с иностр. компаниями. Ухудшение экономич. ситуации привело к резкому росту стоимости жизни (к нач. 1960-х гг. она увеличилась в 16 раз по сравнению с 1936). Значительно сократилось с.-х. произ-во. Для обеспечения населения продовольствием правительство было вынуждено ежегодно ввозить большое количество пшеницы и др. продуктов питания.
Ухудшение положения широких слоёв населения привело к дестабилизации политич. обстановки в И. В 1960–61 по стране прокатилась волна массовых выступлений против засилья иностр. капитала, за восстановление демократич. свобод и ликвидацию феод. пережитков. В целях преодоления экономич. и политич. кризиса правительство И. в кон. 1963 начало т. н. «Белую революцию» (именовалась также «Революцией шаха и народа»), представлявшую собой комплекс реформ, прежде всего в аграрном секторе и сфере пром-сти. В рамках «Белой революции» был ограничен размер крупной земельной собственности, излишки земель проданы крестьянам, ранее их арендовавшим, оказывалось содействие развитию с.-х. кооперативов, была проведена национализация лесов и пастбищ. Др. важным направлением «Белой революции» являлась индустриализация И. На доходы от продажи нефти иран. правительство начало заключать с зарубежными фирмами договоры о строительстве в И. «под ключ» предприятий, на которых применялись новейшие технологии. В результате в стране появились отрасли совр. индустрии: металлургич. и машиностроит. заводы, нефтехимич. комплексы, газовая и алюминиевая пром-сть, были заложены основы судо- и самолётостроения, сделаны первые шаги к созданию ядерной энергетики. В нач. 1970-х гг. по темпам роста ВВП И. вышел на 2-е место в Азии (после Японии); в отд. годы рост пром. произ-ва достигал 20% в год, а произ-во электроэнергии на гос. электростанциях ежегодно увеличивалось на 30%.
В ходе «Белой революции» значит. изменения произошли в социальной сфере И.: была установлена минимальная оплата труда, расширена социальная поддержка малоимущих, в т. ч. социальное страхование населения, поощрялось участие рабочих в прибылях предприятий. В И. было введено бесплатное восьмилетнее образование, создан спец. «корпус просвещения», деятельность которого способствовала ликвидации неграмотности среди взрослого населения. Наряду с модернизацией образования шахское правительство стремилось к внедрению европ. стандартов, ценностей и достижений бытовой культуры, а также проводило политику, направленную на ограничение влияния духовенства. В 1963 женщинам были предоставлены избират. права.
Однако модернизация экономики и преобразования в культурной и социальной сферах не сопровождались политич. либерализацией. Режим Мохаммеда Реза Пехлеви в ходе осуществления «Белой революции» становился всё более авторитарным. В 1964 ряд влиятельных шиитских идеологов, выражавших несогласие с политикой шаха, в т. ч. Р. М. Хомейни, были высланы из страны. Гос. идеологией в И. стала обновлённая версия пехлевизма, в которой правящей династии отводилась роль единств. гаранта благополучия, прогресса и грядущего величия И.; в 1970-х гг. в стране сложился культ «революционера на троне». В 1975 в И. была установлена однопартийная политич. система. Во внешней политике шахский И., сохраняя ориентацию на США, стал претендовать на роль ведущей силы в регионе Персидского залива.
Реформы «Белой революции», проводившиеся шахом в течение полутора десятилетий, способствовали значит. укреплению пром. потенциала И., однако не привели к существенному подъёму с. х-ва. И. по-прежнему был вынужден ввозить осн. виды продовольствия. К сер. 1970-х гг. политика реформ зашла в тупик. Возник дефицит платёжного баланса, инфляция достигла 20–30% в год, резко возросла безработица. Невиданный размах приобрели расточительство, хищения и коррупция во всех звеньях гос. аппарата.
Крах иран. «экономич. чуда» привёл к системному социально-политич. кризису. Со 2-й пол. 1970-х гг. в И. активизировались оппозиционные шахскому режиму силы – как светские, которые выступали с требованиями свободы слова, упразднения цензуры, соблюдения законов, пресечения полицейского произвола и т. п., так и религиозные, отвергавшие проамериканский курс шаха и призывавшие к созданию в И. «исламской республики». Требования покончить с тиранией шаха и зависимостью страны от Запада, а также обеспечить справедливое распределение нац. богатств стали важнейшими лозунгами Исламской революции в Иране 1979.
Предвестниками надвигавшегося кризиса были студенч. демонстрации в священном г. Кум, прошедшие в янв. 1978 по призыву духовенства. Их разгон, сопровождавшийся человеческими жертвами, лишь усилил антишахские настроения в стране. Незначительные уступки властей (в т. ч. назначение гражд. правительства во главе с быв. членом Нац. фронта Ш. Бахтияром) не способствовали нормализации обстановки в И. 16.1.1979 шах был вынужден покинуть страну. 1.2.1979 в Тегеран прибыл Р. М. Хомейни, восторженно встреченный народом. 5.2.1979 он объявил о создании Врем. революц. правительства во главе с М. Базарганом. Краткий период двоевластия в И. завершился 10–11.2.1979 нар. восстанием. После перехода на сторону революции воен. командования монархич. режим в И. пал. Республиканские власти объявили о выходе И. из состава образованной в 1959 на базе Багдадского пакта Организации центрального договора (СЕНТО) (примеру И. последовал Пакистан, в результате чего этот блок прекратил своё существование).
30–31.3.1979 в И. прошёл референдум, на котором было одобрено создание Исламской Республики Иран (ИРИ; провозглашена 1.4.1979). Вся полнота власти перешла к Революционному исламскому совету. На новом референдуме 2–3.12.1979 была утверждена конституция, в основу которой легла разработанная Р. М. Хомейни доктрина велаят-е факих, предусматривающая наделение духовного лидера страны высшими гос. полномочиями. Факихом ИРИ стал сам Хомейни, которому был присвоен почётный титул имама. 25.1.1980 президентом страны избран ученик и соратник Хомейни А. Банисадр.
В ходе Исламской революции среди её участников были сильны антиамериканские настроения. 4.11.1979 отряды радикальной Орг-ции мусульм. студентов – сторонников «курса имама» – захватили здание посольства США в Тегеране, арестовали 66 его сотрудников и удерживали их в качестве заложников до 20.1.1981.
После победы революции Исламская республиканская партия, взявшая под свой контроль все звенья законодат., исполнит. и судебной власти, начала проводить политику исламизации иран. общества. С отставкой А. Банисадра, обвинённого в отходе от «курса имама», развале экономики и неумелом руководстве вооруж. силами в начавшейся войне с Ираком (см. Ирано-иракская война 1980–88), и избранием президентом И. в окт. 1981 А. Хаменеи иран. власти встали на путь открытого преследования оппозиции. Мн. политич. деятели И., не согласные с курсом исламистских кругов, были вынуждены покинуть страну.
На междунар. арене ИРИ в первые годы своего существования оказалась в частичной изоляции, что было вызвано войной с Ираком, разрывом отношений с США и введёнными против неё санкциями зап. держав. Большие опасения у соседей И. вызвали призывы радикальных кругов иран. руководства к «экспорту исламской революции». Осуждение правительством ИРИ ввода сов. войск в Афганистан в 1979 и поддержка им афг. моджахедов стали причиной осложнения сов.-иран. отношений.
После смерти Р. М. Хомейни (3.6.1989) новым факихом стал А. Хаменеи, а пост президента республики занял А. А. Хашеми-Рафсанджани. Экономич. показатели И. в первом десятилетии существования исламской республики заметно снизились, что отчасти было вызвано войной с Ираком и междунар. санкциями. За 1978–88 ВВП И. сократился на 15%; доходы от экспорта нефти снизились с 21 млрд. долл. (1983) до 6 млрд. долл. (1986). Б. ч. предприятий работала на 25% мощности, на 1 работающего иранца приходилось 6 безработных. Восстановлению экономики И. способствовали резкий рост цен на нефть в период Кувейтского кризиса 1990–91 и меры по либерализации хозяйств. политики, принятые правительством Хашеми-Рафсанджани (ограничение вмешательства гос-ва в экономику, развитие рыночных механизмов, приватизация ряда пром. предприятий и др.). Хотя либерализация цен и попытки отмены продовольств. субсидий привели в нач. 1990-х гг. к антиправительств. выступлениям в городах страны, в целом экономич. программа правительства получила одобрение иранцев. На выборах в меджлис весной 1992 сторонники Хашеми-Рафсанджани получили св. 70% голосов, а сам он в июне 1993 был избран президентом на новый срок. В 1993–97 кабинет Хашеми-Рафсанджани продолжал проводить умеренно либеральную внутр. политику и предпринимал шаги по восстановлению связей со странами Запада.
На президентских выборах в мае 1997 победил быв. министр культуры исламской ориентации М. Хатами (в июне 2001 переизбран на новый срок). Учитывая разочарование значит. части населения (особенно молодёжи) в политике властей, он выступил за расширение политич. свобод и прав граждан. В период президентства Хатами активизировалась политич. жизнь, более независимой стала пресса. Однако добиться серьёзного повышения жизненного уровня населения и продвижения по пути формирования институтов гражд. общества правительству Хатами не удалось из-за ожесточённого сопротивления консерваторов и высшего духовенства.
Внешняя политика правительства М. Хатами была направлена на преодоление конфронтации с Западом. Иран. руководство выступило с призывом к «диалогу цивилизаций», но он не получил отклика в странах Зап. Европы и США. Амер. администрация в 2002 отнесла И. (вместе с Ираком и КНДР) к «оси зла», а в 2006 президент США Дж. Буш назвал И. «главным мировым спонсором терроризма»; междунар. торгово-экономич. санкции против И. отменены не были.
После Исламской революции И. проводил активную региональную политику. Осуждение иран. руководством политики Ирака в период Кувейтского кризиса 1990–91 способствовало сближению позиций И. и ряда стран араб. мира. В 1990-е гг. И. нормализовал отношения с Египтом, Тунисом, Иорданией. В 2003–04 лидеры И. предпринимали шаги по налаживанию добрососедских отношений с Саудовской Аравией, диверсификации торгово-экономич. связей с Турцией, активно участвовали в работе Организации Исламская конференция. В то же время отношения И. с рядом государств Персидского зал. оставались напряжёнными в силу давнего территориального спора о принадлежности островов Абу-Муса, Большой и Малый Томб. Иран. власти попытались установить более тесные отношения и с др. странами региона, в частности с Россией, Индией, КНР, укрепить своё влияние в республиках Закавказья и Ср. Азии. Вторжение США в Ирак и свержение режима С. Хусейна способствовали усилению влияния И. в соседней стране, прежде всего через её шиитскую общину. И. одобрительно отнёсся к смене режима в Ираке, но выступает за скорейшее прекращение его иностр. оккупации.
Одним из наиболее сложных вопросов внешней политики И. является урегулирование споров с Западом по иран. ядерной программе (провозглашена М. Хатами в февр. 2003 после обнаружения значит. залежей урановой руды в центр. районах страны). Поскольку иран. разработки открывают возможности как для развития мирной атомной энергетики, так и для создания ядерного оружия, США и их союзники, опираясь на резолюции Совета Безопасности ООН № 1696 и № 1737, настоятельно требуют от И. заморозить строительство объектов атомной энергетики и прекратить обогащение урана. Однако И. отказывается выполнять эти требования, указывая на исключительно мирный характер своей ядерной программы.
Усилившееся в нач. 21 в. давление Запада и просчёты правительства во внутр. политике привели к ослаблению позиций реформаторских сил в И. Если в меджлисе 6-го созыва, избранном в 2000, большинство составили реформаторы, то результаты муниципальных выборов 2003 показали падение их популярности. На выборах в меджлис 7-го созыва (20.2.2004) победили т. н. неоконсерваторы (195 мест из 290; остальные места разделили реформаторы и независимые). 24.6.2005 на очередных президентских выборах победу одержал быв. мэр Тегерана, сторонник жёсткого внешнеполитич. курса (прежде всего в отношении США и Израиля) М. Ахмадинежад. Победа неоконсерваторов привела к усилению конфронтации И. с Западом и углублению его междунар. изоляции. Наблюдается реанимация некоторых лозунгов иран. руководства кон. 1970-х – нач. 1980-х гг. С лета 2005 И. активизировал разработку собственной ракетной программы, а задачу повышения оборонного и науч.-технич. потенциала страны поставил на первое место в шкале приоритетов.
Рос.-иран. отношения в кон. 20 – нач. 21 вв. имели в целом положительную динамику развития. В 1992 была достигнута договорённость об участии сов. специалистов в завершении строительства АЭС в Бушире (Бушере), начатого ещё при шахе. С 1995 рос. строители проводят работы на АЭС. В 2006 рос.-иран. товарооборот составил ок. 2,14 млрд. долл.; экономич. отношения включают также сотрудничество в области энергетики, разработки месторождений нефти и газа, воен.-технич. сфере. В окт. 2007 президент РФ В. В. Путин принял участие во 2-м саммите стран бассейна Каспийского м., проходившем в Тегеране. В Совете Безопасности ООН Россия выступает против проектов экономич. эмбарго Тегерана и использования воен. силы для разрешения «ядерного кризиса» в отношениях между И., с одной стороны, ЕС и США – с другой. Россия и И. планируют расширять экономич. сотрудничество, в т. ч. при освоении перспективного иран. газового месторождения Юж. Парс.
Дополнительная литература:
Пирния Х. Иран-е бастан. Тегеран, 1932–1963. Т. 1–5 (на яз. фарси);
Пигулевская Н. В. Арабы у границ Византии и Ирана в IV–VI вв. М.; Л., 1964;
Сафаи И. Аснад-е сияси-йе доуран-е каджарийе. Тегеран, 1967 (на яз. фарси);
The Cambridge history of Iran. Camb., 1968–1991. Vol. 1–7;
Бастани П. Сиясат ва эттесад-е аср-е Сафави. Тегеран, 1969 (на яз. фарси);
Farmayan H. F. The beginnings of modernization in Iran: the policies and reforms of Shah Abbas I (1587–1629). Salt Lake City, 1969;
Bharier J. Economic development in Iran, 1900–1970. L., 1971;
The economic history of Iran, 1800–1914 / Ed. by Ch. Issawi. Chi.; L., 1971;
История Ирана. М., 1977;
[Коробков И. И., Ранов В. А.]. Палеолит Ближнего и Среднего Востока. Л., 1978;
Очерки новой истории Ирана (XIX – начало XX в.). М., 1978;
Строева Л. В. Государство исмаилитов в Иране в XI–XIII вв. М., 1978;
Frye R. N. Islamic Iran and Central Asia (7–12 centuries). L., 1979;
Lambton A. K. S. Theory and practice in medieval persian government. L., 1980;
Дандамаев М. А., Луконин В. Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 1980;
Gnoli Gh. Zoroaster’s time and homeland. Naples, 1980;
Агаев С. Л. Иран в прошлом и настоящем: (Пути и формы революционного процесса). М., 1981;
Туманович Н. Н. Европейские державы в Персидском заливе в XVI–XIX вв. М., 1982;
Колесников А. И. Завоевание Ирана арабами: (Иран при «праведных» халифах). М., 1982;
Иванов М. С. Антифеодальные восстания в Иране в середине XIX в. М., 1982;
Minorsky V. Medieval Iran and its neighbours. L., 1982;
Hooglund E. J. Land and revolution in Iran, 1960–1980. Austin, 1982;
Frye R. N. The history of ancient Iran. Münch., 1984;
Археология зарубежной Азии. М., 1986;
Луконин В. Г. Древний и раннесредневековый Иран. М., 1987;
Boyce M. A history of Zoroastrianism. 2nd ed. Leiden; N. Y., 1989–1991. Vol. 1–3;
Жигалина О. И. Великобритания на Среднем Востоке. XIX – начало XX в.: Анализ внешнеполитических концепций. М., 1990;
Moaddel M. Class, politics and ideology in the Iranian revolution. N. Y., 1993;
Годс М. Р. Иран в XX в.: Политическая история. М., 1994;
Iran after the revolution crisis of an islamic state / Ed. S. Rahnema, S. Behdad. L., 1995; Afary J. The Iranian constitutional revolution, 1906–1911. N. Y., 1996;
Мамедова Н. М. Иран в XX в. Роль государства в экономическом развитии. М., 1997;
Дорошенко Е. А. Шиитское духовенство в двух революциях: 1905–1911 и 1978–1979 гг. М., 1998;
Ушаков В. А. Иран и мусульманский мир, 1979–1998 гг. М., 1999;
Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. От Скифии до Индии: Древние арии: Мифы и история. 3-е изд. М., 2001;
Задонский С. М. Ядерная программа Ирана и российско-американские отношения. М., 2002;
Keddie N. R. Modern Iran. New Haven; L., 2003;
Алиев С. М. История Ирана. XX век. М., 2004;
Петрушевский И. П. Ислам в Иране в VII– XV вв. 2-е изд. СПб., 2007.
Автор(ы) раздела: Л. Б. Кирчо (археология); В. Н. Зайцев (история).
Хозяйство
И. – гос-во с быстро развивающейся экономикой, входит в число крупнейших нефтедобывающих стран мира. Объём ВВП 852,6 млрд. долл. (по паритету покупательной способности), в расчёте на душу населения 12300 долл. (2007). Индекс человеческого развития 0,759 (2005; 94-е место среди 177 стран мира).
По окончании ирано-иракской войны 1980–88 был взят курс на создание социально ориентированной рыночной экономики. Осн. направлениями экономич. политики стали ослабление гос. регулирования, в т. ч. постепенный отказ от прямого вмешательства в процессы ценообразования, либерализация финансовой сферы и внешней торговли, уменьшение зависимости от экспорта нефти и газа и развитие экспортных отраслей обрабатывающей пром-сти, приватизация, привлечение иностр. капитала, создание свободных экономич. зон и др. Хозяйство И. развивается на основе 5-летних социально-экономич. планов (первый принят на 1989–94; ныне действует 4-й план на 2005–09).
В нач. 21 в. структура экономики И. в значит. степени диверсифицирована, однако нефтяная пром-сть по-прежнему занимает важнейшее место: за счёт экспорта нефти обеспечивается св. 80% всех валютных поступлений и ок. 50% доходов гос. бюджета. Один из важнейших достигнутых результатов – увеличение в экспорте доли не нефтяных товаров (1,0 млрд. долл. в 1990; 3,8 млрд. долл. в 2000; 10,5 млрд. долл. в 2006). Динамика роста ВВП, несмотря на значит. колебания, была положительной (в ср. ок. 3,6% в год в 1992–2002; 5,8% в 2000–2005; 4,3% в 2006). Темпы роста в отраслях пром-сти, не относящихся к нефтегазовой сфере, были выше ср. уровня (ок. 9% в 2006). В обрабатывающих производствах сохраняется зависимость от импортных поставок оборудования и комплектующих.
Проведение политики либерализации отличается крайней неустойчивостью. Внедрение рыночных методов хозяйствования во многом тормозится действующими в финансовой сфере исламскими принципами (система беспроцентных займов и др.), отсутствием законодательства, разрешающего функционирование частных банков. Осуществление программ приватизации идёт неравномерно: по действующим конституц. нормам к гос. собственности отнесены важнейшие отрасли; ограничено участие иностр. капитала. Затруднена реализация программ приватизации исламских фондов (крупнейший – Фонд обездоленных; активно действуют Фонд шахидов, К-т имама Хомейни), в ведении которых находится значит. часть производств. мощностей.
Гос. сектор сохраняет ведущую роль прежде всего в нефтедобывающей, а также в др. отраслях добывающей пром-сти и крупных обрабатывающих производствах. В 2006 в ведении гос-ва находились 22 металлургич. завода, 17 заводов по выпуску автомашин и запчастей к ним, более 100 текстильных фабрик (из них 64 с числом занятых св. 100 чел.), 200 предприятий пищевой пром-сти (в т. ч. крупные мукомольные и сахарные заводы), всё произ-во табачной продукции. В 2006–07 процесс приватизации ускорился: были акционированы 12 крупных пром. предприятий, в т. ч. комплекс предприятий по добыче железной руды «Гольгохар», «Иран. нац. медная компания» («National Iranian Copper Industries Company», NICICO) и «Иран. нац. алюминиевая компания» («Iranian Aluminium Company», IRALCO), металлургич. комбинаты (города Мобареке и Хорасан); на 2007–08 намечено акционирование 21 предприятия в нефтегазовой отрасли, 7 электростанций. В гос. собственности остаются оборонная пром-сть (с кон. 1990-х гг. одна из крупнейших по масштабам произ-ва в странах Ближнего и Ср. Востока), транспортная инфраструктура (при этом разрешено создавать частные авиатранспортные и судоходные компании; частный капитал допускается в строительство и эксплуатацию внутр. распределительных линий нефте- и газопроводов); преим. государственной является банковская система Ирана.
Приоритетным направлением экономич. политики остаётся поддержка малого бизнеса (св. 96% предприятий обрабатывающих производств – мелкие, до 10 занятых; производят ок. 30% продукции). Активно действующий в пром-сти и с. х-ве кооперативный сектор имеет достаточно жёсткую организац. структуру, контролируемую гос-вом (фактически превратился в своеобразную форму гос. сектора). Кооперативы (поощряются все формы кооперации) пользуются налоговой и кредитной поддержкой гос-ва. В общем объёме инвестиций растёт доля частного сектора (обеспечивал ок. 85% всех капиталовложений в 2000–2005). В нач. 21 в. увеличивался приток иностр. капитала (2,53 млрд. долл. в 2003; 7,39 млрд. долл. в 2005; объём прямых иностр. инвестиций в экономику составил 500 млн. долл. в 2006); с 2006 наблюдается отток капитала из И. (411 млн. долл. в 2006; ок. 3 млрд. долл. за 1-е полугодие 2007). Создано 8 свободных экономических зон (СЭЗ; 2007), в т. ч. на о. Кешм, о. Киш, в портах Бендер-Энзели, Чах-Бехар; наиболее эффективно развивается СЭЗ «Кешм» на о. Кешм (св. 150 видов промышленной продукции; транспортно-складская зона).
В структуре ВВП на долю пром-сти приходится 41,7%, сферы услуг – 47,1%, сельского, лесного хозяйства и рыболовства – 11,2% (2006).
Промышленность. Ведущая отрасль – нефтедобывающая. После открытия в кон. 20 в. новых крупных нефтегазовых месторождений Азадеган (разрабатывается с нач. 2008) и Ядаваран доля И. в мировых запасах нефти оценивается в 11,1%, газа – в 15,4% (2005). Развитие газодобычи как одной из важнейших экспортных отраслей относится к приоритетным направлениям экономич. политики.
Добыча нефти и газа находится под контролем гос-ва; разведку, разработку месторождений, а также переработку и транспортировку сырья и нефтепродуктов ведёт «National Iranian Oil Company». По добыче нефти (194,6 млн. т в 2005; 5,3% мировой) И. занимает 3-е место в мире (после России и Саудовской Аравии). Осн. район нефтедобычи – юго-запад страны (останы Хузестан, Бушир) и шельф Персидского зал. (месторождения Ахваз – 35 млн. т в 2004; Гечсаран – 26,6; Марун – 26,0; Керандж – 11,2; Агаджари – 10,0); среди других – Нар, Хенгам, Эселуйе (Ассалуйе), Сев. Парс. По экспорту нефти (135 млн. т в 2005; 109,2 млн. т в 2001) И. занимает 3-е место в мире; осн. покупатели – Япония, Юж. Корея, Китай. Крупнейшие нефтеэкспортные терминалы (общая мощность 7 млн. барр./сут, 7-е место в мире) расположены на островах Персидского зал. – Харк, Лаван, Сирри, Ларек и др.
Добыча природного газа 110,8 млрд. м3 (2005; 2-е место в мире после России). Осн. район – шельф Персидского зал. (всего ок. 30,5 млрд. м3); крупнейшее месторождение – Юж. Парс (в 100 км от побережья; разрабатывается иран. нефтегазовой компанией «Petropars»; планируется участие в разработке иностр. компаний). Газ добывают также в останах Хузестан, Бушир, Фарс, Хормозган и др. Б. ч. газа потребляется внутри страны (86,5 млрд. м3); начато произ-во сжиженного газа. Экспорт газа незначителен (3,56 млрд. м3 в 2004). Ежегодно ок. 28–29 млрд. м3 газа закачивается в скважины для повышения отдачи нефтяных пластов. Добыча угля (св. 2 млн. т в 2005) ведётся в Тебесском (Керманском; ок. 1,5 млн. т) и Эльбурсском угольных бассейнах.
Быстро развивается электроэнергетика: в 2000–05 ежегодный прирост мощностей составлял св. 8%. Установленная мощность электростанций 43 тыс. МВт (2007). Произ-во электроэнергии 173,3 млрд. кВт·ч (2006), в т. ч. на ТЭС – 91,6%, на ГЭС – 8,3%, на других (в осн. ветроэнергоустановки) – 0,1%. Крупнейшие ТЭС: «Рамин» (1,89 тыс. МВт) и «Шахи Монтазери» (близ Исфахана; 1,6 тыс. МВт); ГЭС – «Бенаб» (1,3 тыс. МВт) и «Гатванд» (1 тыс. МВт). Потребление электроэнергии постоянно возрастает (ок. 78% потребления субсидируется гос-вом); потери электроэнергии из-за несовершенства распределительных сетей – до 15%. В строительство новых энергетич. объектов активно привлекается иностранный (с 2006 при участии иностранных компаний ведётся строительство 9 ТЭС) и частный капитал. Ведётся добыча урановых руд (месторождение Сагенд в остане Йезд) и обогащение урана (в Исфахане). Завершается (нач. 2008) строительство АЭС в Бушире (остан Бушир; при техническом содействии России), геотермальной электростанции в Мешгиншехре (первая в странах Ближнего и Ср. Востока). Энергосистема И. связана линиями электропередач с энергосистемами Азербайджана, Армении, Туркмении и Турции; действует практика обмена электроэнергией. Импорт электроэнергии (ок. 2,2 млрд. кВт·ч в год) превышает экспорт (ок. 1,8 млрд. кВт·ч в год).
Действуют 9 нефтеперерабатывающих заводов (общая мощность – св. 70 млн. т в год): в Абадане (до 25 млн. т), Исфахане (10 млн. т), Бендер-Аббасе (11,6 млн. т), Тегеране (11,3 млн. т), Эраке, Тебризе, Ширазе, Керманшахе и на о. Лаван. В соответствии с планом экономич. развития на 2005–09 мощности действующих предприятий модернизируются и расширяются; к 2009 вступят в строй 3 новых завода (в т. ч. НПЗ в СЭЗ на о. Кешм мощностью 8,25 млн. т в год; сооружается при участии иностр. и частного иран. капитала).
Структура произ-ва нефтепродуктов не сбалансирована с потребностями внутр. рынка. Из-за низкого качества переработки и очистки нефтепродуктов не удовлетворяется постоянно растущий спрос на бензин; ок. 40% бензина импортируется (в 2007 введено нормированное потребление: 100 л в месяц на 1 автомобилиста). И. поставляет на экспорт керосин, мазут и дизельное топливо.
Чёрная металлургия – крупнейшая по масштабам произ-ва среди стран Ближнего и Ср. Востока (св. 60% совокупной продукции стран региона). В нач. 21 в. развивается довольно высокими темпами. Добыча железной руды ок. 5 млн. т в год; осн. районы – останы Йезд (район г. Бафк; ок. 1/3 добычи) и Керман (месторождения Чадармалю, Чогарт, Зеренд, Голе-Гоухер). Произ-во стали (св. 9 млн. т; 2005), чугуна (2,3 млн. т). Крупнейшие центры – Исфахан (комбинаты полного металлургич. цикла мощностью до 5 млн. т стали в год; в 2003 вступил в строй комплекс «Саба» по произ-ву горячекатаного стального листа), Мобареке (3 млн. т; в т. ч. произ-во стали для судостроения, оцинкованного стального листа), Ахваз (2,5 млн. т губчатого железа, 1,5 млн. т стальных заготовок), Йезд (завод спец. сталей), Саве (трубный завод мощностью ок. 2 млн. т). Осн. продукция отрасли: листовой прокат, трубы, проволока, лёгкие и тяжёлые профили, строит. арматура и др. Ведущие производители стали объединены в «Safa Industrial group». Потребности в металлопродукции удовлетворяются не полностью (мощности предприятий используются на 70%, гл. обр. из-за недостатка первичного сырья); спрос на высококачественные сорта стали превышает внутр. произ-во. Добычу железной руды, произ-во и экспорт металлов и металлопродукции контролирует гос. металлургич. компания «National Iranian Steel Co.».
В цветной металлургии выделяются произ-во меди и алюминия. Месторождение медной руды Серчешме (остан Керман) – одно из крупнейших в мире (содержание металла до 1,1%, руда содержит также молибден, серебро, золото); второй значит. район добычи – месторождение Мейдук. Осн. центры произ-ва рафинированной меди (244 тыс. т в 2006; ок. 1,8% мирового – 17-е место) – комплекс «Серчешме» (мощность до 200 тыс. т в год) и комбинат в Хатунабаде (мощность 80 тыс. т). Сопутствующий продукт переработки медной руды – сульфат молибдена (экспорт ок. 5 тыс. т в год); планируется создание производств. мощностей по выплавке металла. Добыча бокситов 365 тыс. т (2005). Предприятия по произ-ву алюминия (всего 220 тыс. т в год) действуют в Эраке (ок. 70% произ-ва) и Бендер-Аббасе. Начато (2007) освоение месторождения свинцово-цинковых руд близ Мехдиабада (остан Йезд; считается одним из крупнейших в мире), готово к пром. эксплуатации золотоносное месторождение на юго-востоке остана Зап. Азербайджан (крупнейшее в И.; ежегодный объём добычи золота оценивается в 3 т).
В химич. пром-сти ведущее место занимает нефтехимия. Общая мощность нефтехимич. предприятий ок. 15 млн. т (2005). Крупнейшие комплексы действуют в Бендер-Имам-Хомейни (св. 3,8 млн. т продукции в год; в т. ч. этилен, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид), Рази (остан Вост. Азербайджан; 3,3 млн. т; аммоний, сера, серная кислота, мочевина и др.), Ширазе (ок. 2,0 млн. т), Эраке (1,1 млн. т), Исфахане (ок. 0,2 млн. т). Создано крупное произ-во автомобильных шин и резинотехнич. изделий. Строятся (2007) нефтехимич. комплексы, в т. ч. в СЭЗ на о. Кешм; завод по произ-ву резиновой крошки в г. Маку (остан Зап. Азербайджан).
Машиностроение – одна из ключевых отраслей пром-сти. В нач. 21 в. наиболее высокими темпами развивается автомобилестроение (св. 4% ВВП; 9,6% стоимости пром. продукции; ок. 1 млн. занятых; темпы роста ок. 27% в год). По объёмам внутр. инвестиций отрасль занимает 3-е место после пищевой пром-сти и произ-ва строит. материалов. Общее произ-во автотранспортных средств – ок. 1 млн. единиц (2006). Функционируют 7 гос. автомобилестроит. групп предприятий: «Iran Khodro Industrial», «Saipa», «Pars Khodro», «Kerman Khodro», «Bahman Autos», «Morattab» и «Kish Khodro». Б. ч. автозаводов – сборочные (в т. ч. из импортных узлов и деталей). Запасные и комплектующие части для автомобилей выпускают св. 15 тыс. иран. частных и кооперативных предприятий. Крупнейшие производители – «Iran Khodro» (головной завод в Тегеране; построен в 1960-х гг. совм. с герм. фирмой «Mercedes-Benz», выпустил в кон. 1970-х гг. первую модель иран. легкового автомобиля «Peikan»; в кон. 1990-х гг. совм. с франц. компанией «Peugeot» – автомобиль иран. сборки «Ikco Samand», аналог «Peugeot-405») и «Saipa» (Тегеран; в т. ч. сборка автомобилей «Nissan» и «KIA»).
Активно развиваются авиац. пром-сть и судостроение, выпускающие продукцию двойного (гражданского и военного) назначения. Налажен выпуск гражд. самолётов «Иран-140» (лицензионный вариант укр. самолёта «Ан-140» для местных авиалиний). Крупнейший судостроит. комплекс создан в Бендер-Аббасе (включает судостроит. верфь, машиностроит. завод и завод металлоконструкций для мор. сооружений); здесь же расположен мор. пром. комплекс «Шахид Дервиши» (св. 70% продукции воен. назначения). Др. важный центр судостроения – Хорремшехр (в т. ч. воен. продукция).
Продукцию воен. назначения выпускают более 40 заводов, находящихся в ведении гос. орг-ции оборонной пром-сти. Производятся практически все виды совр. вооружений и воен. техники (арт. орудия и ракеты, стрелк. оружие, боеприпасы, танки и бронетранспортёры, воен. корабли, вертолёты и др.). Для выпуска воен. техники налажено произ-во спец. сортов стали, построены подшипниковые заводы. С сер. 1990-х гг. ок. 90% потребностей в стрелк. оружии и боеприпасах удовлетворяется за счёт собств. произ-ва. И. экспортирует некоторые виды воен. техники (в т. ч. арт. и стрелк. оружие, боеприпасы). Произ-во электронной продукции и бытовой техники (телевизоров, стиральных машин и др.) сдерживается нестабильностью в импорте комплектующих и низкой покупательной способностью населения.
Ведущий сектор пром-сти стройматериалов – произ-во цемента (ок. 36 млн. т в 2005/06; ок. 40 млн. т в 2006/07). Внутр. потребление оценивается в 35 млн. т; И. поставляет цемент в Ирак, Кувейт, ОАЭ, Афганистан. С 2006 в порту Бендер-Имам-Хомейни действует специализир. терминал по экспорту цемента. В 2007 пущены заводы «Симане Зенджан» и «Саве» (общая мощность ок. 7,5 млн. т в год), «Хазар», «Гарб», «Шахруд» и др.; строятся новые предприятия.
Текстильная пром-сть – одна из наиболее развитых среди отраслей лёгкой пром-сти. Хлопчатобумажные и шерстяные ткани выпускают св. 100 фабрик; осн. центры – Исфахан, Йезд, Тегеран. Имеются предприятия по произ-ву кожевенно-обувной продукции, швейных, трикотажных изделий. В пищевой пром-сти активно расширяются производств. мощности (общая мощность – ок. 2,7 млн. т; кон. 2007) сахарных, рисоочистительных, мукомольных, плодоовощеконсервных (в т. ч. произ-во гранатового сока), рыбоперерабатывающих (крупный центр – Конарек, остан Систан и Белуджистан) и др. предприятий. Важное место в экономике И. занимают традиц. кустарные промыслы и ремёсла. Особенно известно произ-во иран. ковров ручной работы (6,5% продукции обрабатывающей пром-сти, 2005; ежегодно стоимость экспорта ковров составляет 500–600 млн. долл.); центры – Тебриз, Эрак, Кашан, Исфахан, Шираз, Йезд, Керман, Мешхед и др. Обработка бирюзы (осн. центр добычи – Нишапур). Крупные пром. предприятия, как правило, размещаются далеко за пределами гор. черты (в 20–40 км от крупных городов). В пром. зонах одновременно действуют неск. заводов (различных или близких по технологии производств) совм. с крупными ТЭЦ или ТЭС; рядом с пром. зонами располагаются посёлки производств. персонала.
Сельское хозяйство. Собств. произ-во обеспечивает внутр. потребности в продуктах питания не полностью; импортируется св. 10% потребляемого продовольствия (в т. ч. 90% растит. масла, ок. 30% риса).
Площадь с.-х. угодий ок. 51 млн. га, из них возделывается 17,1 млн. га (в т. ч. пашня – 15,3 млн. га, сады и питомники – 1,8 млн. га). Св. 70% всех хозяйств – мелкие (до 5 га), обрабатывают ок. 22% земель; на хозяйства размером 5–10 га приходится 21,5% земель, 10–50 га – 44%, св. 50 га – 12,5%. Крестьянские хозяйства объединены в разл. кооперативы (всего св. 7000, охватывают ок. 80% занятых в с.-х. произ-ве), которые обеспечивают получение льготных банковских кредитов, снабжают производителей семенами, с.-х. техникой, топливом, потребительскими товарами, а также организуют сбыт продукции.
Важнейшее значение для развития с.-х. произ-ва имеют расширение пл. орошаемых земель (ок. 7,7 млн. га, нач. 21 в.) и модернизация систем ирригации, сокращение потерь с.-х. продукции (из-за недостатка хранилищ достигают 30%) и расширение мощностей перерабатывающих предприятий. Для обеспечения сохранности урожая строятся склады и элеваторы, в т. ч. 36 элеваторов для хранения зерновых объёмом ок. 2 млн. т (2007; ввод в эксплуатацию намечен на 2009; потребности в хранилищах оцениваются в 5 млн. т).
Ведущая отрасль с. х-ва – растениеводство. Гл. зерновые культуры – пшеница (занимает св. 40% пашни), ячмень, рис и кукуруза. Потребности в пшенице полностью обеспечиваются за счёт собств. произ-ва (сбор – св. 12 млн. т в 2006/07; в незначит. объёмах импортируется лишь пшеница твёрдых сортов для нужд пищевой пром-сти); И. экспортирует пшеницу в Ирак и Афганистан. Потребности в рисе оцениваются более чем в 2 млн. т в год, произ-во – ок. 1,6 млн. т; И. закупает рис (ок. 600 тыс. т в 2006/07) в Таиланде, Индии, Вьетнаме, Пакистане. Пшеницу и ячмень (сбор – ок. 3,0 млн. т в год) возделывают в осн. на северо-западе и северо-востоке страны (останы Вост. Азербайджан, Зап. Азербайджан, Хузестан и др.), рис – на орошаемых землях преим. на севере И., вдоль побережья Каспийского моря. Важное значение имеет произ-во сахарной свёклы (ок. 5 млн. т в год) и сахарного тростника (5,9 млн. т в год; осн. плантации – в остане Хузестан), чая (зелёный; 134 тыс. т), табака (22 тыс. т). В нач. 21 в. резко сократились посевы хлопчатника; около половины хлопка-сырца для текстильных предприятий импортируется. Развиты садоводство (сбор фруктов ок. 8 млн. т в 2006/07, в т. ч. гранаты ок. 0,7 млн. т, а также абрикосы, яблоки, груши, цитрусовые, персики, слива, инжир, хурма) и виноградарство (особенно в районе Шираза). Выращивают картофель (4,5 млн. т) и разл. овощи (лук 1,6 млн. т, а также баклажаны, томаты, тыква, огурцы, капуста, чеснок, перец и др.), бахчевые культуры (арбузы, дыни). Среди важнейших товаров с.-х. экспорта – гранаты, сухофрукты (финики, изюм, курага и др.), а также фисташки и шафран, по произ-ву и экспорту которых И. занимает ведущие позиции в мире. Сбор фисташек ок. 300 тыс. т (2006/07; б. ч. посадок – в останах Керман и Йезд; экспорт св. 170 тыс. т), шафрана – 220–230 т в год (действуют более 30 предприятий по его сортировке, переработке и упаковке).
На мелкие частные фермы и сельские дворы приходится ок. 60% объёма произ-ва мяса и молока. Быстрое развитие птицеводства (в И. построено много совр. небольших птицеферм бройлерного и яичного направлений) позволило в значит. степени снизить зависимость от импорта мясной продукции. Скотоводство преим. мясного направления. На юге И., а также в останах Хорасан, Курдистан, Лурестан, Хузестан сохраняется кочевое скотоводство. Поголовье (млн., 2002): овец 54, коз 26, крупного рогатого скота 9, верблюдов 0,14, буйволов 0,55, лошадей 0,13. В 2006/07 произведено 10,5 млн. т продукции скотоводства и птицеводства, в т. ч. св. 0,8 млн. т мяса животных. Среди экспортной продукции отрасли – овечья шерсть, кишки (натуральная колбасная оболочка), куриные ножки и лапки, частично обработанные и выделанные шкуры животных.
Важное значение имеет рыболовство в прибрежных водах Каспийского м. и Ормузского прол. Быстро развивается рыборазведение (в остане Керман при участии кит. компании создаётся крупное хозяйство по разведению осетровых, 2007). Улов рыбы ок. 400 тыс. т (в т. ч. осетровые – белуга, севрюга, осётр, а также тунец, лосось); добыча икры осетровых рыб ок. 2 т в год.
Сфера услуг. Активно растущий сектор экономики, ведущие отрасли – банковско-финансовая деятельность, гос. управление, торговля. Банковская система страны преим. государственная. Сектор представлен Центр. банком Ирана, 6 коммерч. и 4 специализир. банками (в т. ч. Промышленный, Кооперативный). Банки И. фактически являются холдингами гос. предприятий, заняты обслуживанием гос. структур. При банках созданы инвестиц. компании, которые с нач. 2000-х гг. активно скупают акции приватизируемых предприятий. В финансовой сфере в значит. мере сохраняется действие исламских принципов (замена банковских процентов на разл. льготы, премии, бонусы), что осложняет взаимодействие с иностр. банками и инвестиц. компаниями.
Преобладает мелкая розничная торговля (в небольших городах в розничной торговле занято до 70–80% самодеятельного населения); характерно большое число посредников. Мелкие торговцы и ремесленники объединены в синфы (гильдии). Гл. центры розничной и оптовой торговли – крытые базары.
Несмотря на наличие уникальных историч. памятников, иностр. туризм развит слабо; развитие индустрии отдыха сдерживается в т. ч. исламскими нормами, недостаточным развитием инфраструктуры. Ежегодно страну посещают ок. 1,7 млн. иностр. туристов (в т. ч. 40% из стран Ср. Азии и Закавказья). Осн. виды туризма – религиозно-паломнический (центры – Мешхед, Кум) и культурно-познавательный (Исфахан, Шираз, Йезд, Тебриз, Тегеран и др.); наиболее известный центр морского оздоровит. отдыха – о. Киш.
Транспорт. Транспортная сеть страны активно развивается и модернизируется. Одна из гос. стратегич. задач – расширение транзитных перевозок, превращение И. в важнейший транспортный узел региона. Осн. вид транспорта – автомобильный (90% грузовых и транзитных перевозок и ок. 95% пассажироперевозок). Общая протяжённость автодорог 179,4 тыс. км (в т. ч. с твёрдым покрытием 120,8 тыс. км; 2005). Все автомобильные дороги находятся в ведении гос-ва. Осн. действующие автомагистрали: граница с Турцией/Базерган – Тебриз – Тегеран – Мешхед – Догхарон/граница с Афганистаном; граница с Пакистаном/Захедан – Керман – Йезд – Кум – Хамадан – Хосрови/граница с Ираком; Тегеран – Кум – Исфахан – Шираз. В 1989–2001 сооружены новые скоростные дороги Зенджан – Тебриз, Тегеран – Чалус, Ахваз – Бендер-Имам-Хомейни, Кашан – Исфахан. С нач. 2000-х гг. строятся скоростные магистрали, связывающие Тегеран с городами Казвин – Зенджан, Семнан, Шираз, Кум – Эрак, а также автомагистрали Тегеран – Шомаль – Баку (Азербайджан), Шираз – Фирузабад – Джам, Базерган – Тебриз, Сирджан – Бендер-Аббас. На пограничных автодорожных переходах создано 40 грузовых терминалов (2005).
Длина железных дорог 8,4 тыс. км (2006), из них ок. 8,3 тыс. км имеют стандартную колею 1435 мм (в т. ч. 146 км электрифицировано). Почти все железные дороги однопутные (за исключением линии Мешхед – Тегеран – Кум и отд. участков линии Бафк – Бендер-Аббас). Значит. часть железных дорог принадлежит гос-ву (эксплуатируются компанией RAJA; в 2004 по ним перевезено 17,4 млн. пассажиров и 29,5 млн. т грузов). Ср. скорость движения невысокая (35 км/ч) в осн. из-за изношенности ж.-д. полотна. Главные ж.-д. магистрали И.: Трансиранская, соединяющая побережье Каспийского м. с Персидским зал. (Бендер-Торкемен – Тегеран – Бендер-Имам-Хомейни), Тегеран – Тебриз – Джульфа, Тегеран – Мешхед, Кум – Бад – Исфахан, Бад – Йезд – Бафк – Керман – Бам, Бафк – Бендер-Аббас, Мешхед – Серахс/граница с Туркменией. С вводом в эксплуатацию в 2005 линии Бафк – Мешхед страны Центр. Азии получили возможность прямого ж.-д. сообщения (через Серахс) с портом Бендер-Аббас в Персидском зал. Строятся (2008) железные дороги Исфахан – Шираз, Бам – Захедан/граница с Пакистаном, Хорремшехр – Басра (Ирак), Мешхед – Герат (Афганистан), Казвин – Решт – Бендер-Энзели (соединит порт Бендер-Энзели с ж.-д. сетью страны; будет продлена до Астары); скоростная ж. д. Тегеран – Кум – Исфахан (участок Тегеран – Кум открыт в 1999).
Мор. транспорт осуществляет ок. 80% внешнеторговых грузоперевозок (осн. грузы – нефть и нефтепродукты, руды и металлы). Под иран. флагом ходят св. 130 торговых судов (св. 1000 рег. бр.-т каждое) общим водоизмещением 4721,2 тыс. рег. бр.-т, или 8309,6 тыс. т дедвейта (2007), в т. ч. 39 сухогрузов, 30 нефтетанкеров; 33 иран. торговых судна плавает под флагами др. стран (Мальты, Панамы, Кипра, Боливии и др.). Крупнейшая судоходная компания – «Судоходная компания ИРИ». В 37 мор. портах И. обработано 168 млн. т грузов (в т. ч. 135 млн. т нефти и нефтепродуктов; 1999). Гл. порты в Персидском зал. – Бендер-Аббас (крупнейший контейнерный порт страны; грузооборот ок. 30 млн. т в год, в осн. металлы, зерно, нефть), Бендер-Имам-Хомейни (28 млн. т; сталь, клинкер), Харк (нефтяной порт; нефтехимич. терминал Парс); на Каспийском м. – Бендер-Энзели (4 млн. т; в осн. генеральные грузы, металлы, а также контейнеры) и Амирабад (нефтяной терминал). Свободные экономич. зоны созданы в портах Чах-Бехар (в т. ч. импорт зерна), Эселуйе. Речной транспорт развит слабо; судоходство осуществляется по р. Карун (длина 850 км, 2006) и оз. Урмия.
Воздушным транспортом перевезено 9,6 млн. пассажиров (2003; в т. ч. 1,8 млн. на междунар. линиях). Имеется 321 коммерч. аэропорт (из них 129 имеют взлётно-посадочную полосу с твёрдым покрытием), регулярные рейсы выполняются из 49 аэропортов. Междунар. аэропорты в Тегеране (Мехрабад и им. Имама Хомейни), Исфахане, Мешхеде, Бендер-Аббасе, Абадане, Ширазе, Тебризе. Крупнейшая гос. авиакомпания – «Iran Air» (43 самолёта; 7,6 млн. пассажиров в 2004).
Создана разветвлённая сеть наземных и подводных трубопроводов общей протяжённостью 34,4 тыс. км (2006, включая экспортные), в т. ч. газопроводы 17,1 тыс. км, нефтепроводы 8,5 тыс. км. Трубопроводный транспорт находится в ведении гос-ва. Осн. нефтепроводы: Ахваз – Эрак – Тегеран, Агаджари – Исфахан – Тегеран, Гечсаран – Шираз, Саркан – Керманшах, Нефт-Шехр – Керманшах, Тегеран – Тебриз, Тегеран – Мешхед, Нека – Тегеран. Действует нефтепровод для доставки нефти к портовым терминалам с месторождений на шельфе Персидского зал. Функционирует экспортный газопровод в Турцию (Тебриз – Базерган – Анкара); строится (нач. 2008) газопровод в Армению (Тебриз – Мегри – Каджаран – Арарат). В сев. районы И. газ поступает по газопроводу из Туркмении. Метрополитен действует в Тегеране (1999; протяжённость 90 км, в т. ч. 36 км подземных участков; пригородная линия до города-спутника Кередж длиной 42 км; всего 13,5 млн. пассажиров в день); строится (2008) метрополитен в Ширазе и Исфахане.
Внешняя торговля. Объём внешнеторгового товарооборота 108,7 млрд. долл. (2006), в т. ч. экспорт 63,2 млрд. долл., импорт 45,5 млрд. долл. Ок. 80% стоимости экспорта приходится на нефть; среди других – продукция горнодобывающей пром-сти, металлы и металлоизделия, нефтепродукты и химикаты, с.-х. продукция (сухофрукты, орехи и др.), ковры. Гл. торговые партнёры по экспорту: Япония (14,1% стоимости, 2006), Китай (12,9%), Турция (7,3%), Италия (6,3%), Юж. Корея (5,7%), Нидерланды (4,6%). И. ввозит сырьё и материалы, полуфабрикаты для пром-сти, машины, оборудование, потребительские товары, продовольствие, фармацевтич. препараты и др. из Германии (12%), Китая (10,5%), ОАЭ (9,4%), Юж. Кореи (6,2%), Франции (5,6%), Италии (5,4%), России (4,5%).
Автор раздела: Н. М. Мамедова.
Вооружённые силы
В Вооруж. силах (ВС) И. насчитывается 900 тыс. чел. (2007); состоят из регулярной армии и корпуса стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для защиты завоеваний Исламской революции и постоянного содействия осуществлению идеи ислама. Армия и КСИР имеют трёхкомпонентную структуру – Сухопутные войска (СВ), ВВС и ВМС. Численность армии 412 тыс. чел., КСИР 488 тыс. чел. Имеются также военизир. формирования в количестве 340 тыс. чел. (внутр. войска – 40 тыс. чел. и нар. ополчение «Басидж» – 300 тыс. чел.). Воен. годовой бюджет 4,41млрд. долл. (2005). Верховным главнокомандующим является руководитель гос-ва. Он осуществляет руководство ВС через Мин-во обороны, Генштаб, объединённые штабы армии и КСИР. Высший орган оперативного управления ВС – Генштаб, осуществляющий руководство войсками (силами) через объединённые штабы армии и КСИР.
СВ армии (325 тыс. чел.) имеют в своём составе 4 штаба корпуса, 12 дивизий (4 бронетанковые, 6 пехотных и 2 «коммандос»), 13 отд. бригад и 2 ракетные части. На их вооружении: 17 ПУ оперативно-тактич. ракет, 30 ПУ тактич. ракет, 1,4 тыс. танков, 3,5 тыс. арт. систем (в т. ч. 400 РСЗО), 900 противотанковых средств (в т. ч. 400 ПУ ПТУР), 1,1 тыс. боевых брониров. машин, ок. 2,2 тыс. зенитных средств (в т. ч. 1,2 тыс. ПЗРК), 30 самолётов, 400 вертолётов (в т. ч. 105 с ПТУР). СВ КСИР (450 тыс. чел.) включают 30 дивизий (22 пехотные, 4 бронетанковые и 4 механизированные) и 25 отд. бригад. На их вооружении состоит ок. 1 тыс. танков, 3,1 тыс. арт. систем (в т. ч. 255 РСЗО), 750 противотанковых средств (в т. ч. 200 ПУ ПТУР), 900 зенитных средств (в т. ч. 450 ПЗРК) и ок. 1,2 тыс. боевых брониров. машин. ВВС армии (45 тыс. чел.) имеют в своём составе командование ВВС, командование ПВО, 13 авиац. баз, 23 эскадрильи боевой авиации, 2 вертолётные эскадрильи, 36 дивизионов ПВО. На их вооружении: ок. 400 боевых самолётов, 40 вертолётов, 485 зенитных средств (в т. ч. 170 ПУ ЗУР). ВВС КСИР (13 тыс. чел.) включают 2 авиац. базы, 8 авиац. групп, бригаду ПВО, 3 ракетные части. На их вооружении: ок. 40 ракет «Шахаб-3» и «Шахаб-4» (дальность полёта до 1,3 тыс. км), св. 100 самолётов вспомогат. авиации, 20 вертолётов, 30 ПУ ЗУР. Воен.-возд. базы – Мехрабад (близ Тегерана), Тебриз, Хамадан, Исфахан, Шираз, Бушир, Дизфуль, Бендер-Аббас, Чах-Бехар. ВМС армии (42 тыс. чел.) имеют 4 воен.-мор. района, 3 бригады боевых кораблей, 2 бригады мор. пехоты, 3 эскадрильи боевой авиации. На их вооружении: 25 боевых кораблей (в т. ч. 3 дизельные торпедные ПЛ, 2 эсминца УРО, 3 фрегата УРО), 40 боевых катеров (в т. ч. 20 ракетных), 22 самолёта и 15 вертолётов. ВМС КСИР (25 тыс. чел.) включают 3 воен.-мор. района, 5 бригад боевых кораблей и катеров, 2 бригады мор. пехоты. На их вооружении: 8 сверхмалых ПЛ, 10 десантных кораблей, 130 боевых катеров, ок. 90 арт. систем. Воен.-мор. базы – Бендер-Аббас, Бушир, Бендер-Имам-Хомейни, Бендер-Энзели, Харк, Чах-Бехар.
Комплектование регулярной армии осуществляется по призыву. Срок службы 18 мес. Личный состав КСИР комплектуется на добровольной основе. Высшим воен.-учебным заведением И. является Академия нац. обороны. Офицеров готовят в воен. училищах СВ (Тегеран), ВВС (Исфахан) и ВМС (Ноушехр, Решт). Резерв составляет 350 тыс. чел., мобилизац. ресурсы – 20,9 млн. чел., в т. ч. годных к воен. службе – 12,4 млн. чел.
Автор раздела: В. В. Горбачёв.
Здравоохранение
В И. на 100 тыс. жит. приходится 89 врачей, 141 лицо ср. мед. персонала и акушерок, 19 стоматологов, 20 фармацевтов; больничных коек 17,2 на 10 тыс. жит. (2005). Расходы на здравоохранение составляют 6,6% ВВП (2005) [бюджетное финансирование – 47,3% (2005), частный сектор – 52,2% (2003)]. Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляется Конституцией (1979), Законом о гос. службе мед. страхования (1995), постановлением кабинета министров о запрете курения в обществ. местах (1997). Создана сеть мед. учреждений по оказанию первичной медико-санитарной помощи, доступность и обеспеченность которой зависят от финансового положения адм. единицы. Наиболее распространённые инфекции – малярия, туберкулёз лёгких (25 случаев на 100 тыс. жит.), холера.
Автор раздела: В. С. Нечаев.
Спорт
В И. физич. упражнения и спорт издревле занимали важное место. Для подготовки воинов и несения воен. службы была разработана и широко практиковалась нац. система атлетич. упражнений. Примечательно, что титулы «пахлаван» (чемпион) и «джахан пахлаван» (чемпион мира) являлись одновременно и воинскими званиями, а звание чемпиона мира присуждалось обычно чемпиону столичного города. В 1934 создано Нац. об-во физич. культуры и бойскаутизма. В этот период в И. начинают проводиться нац. первенства по ряду видов спорта (вольная борьба, тяжёлая атлетика, футбол и др.). В 1937 в И. состоялась первая нац. олимпиада.
Руководство спортивным движением в стране осуществляет Орг-ция физич. воспитания и здорового отдыха Ирана, а также Нац. олимпийский к-т Исламской Республики И. (основан и принят в МОК в 1947).
В Тегеране, являющемся центром спортивной жизни И., в 1970-х гг. насчитывалось св. 30 спортклубов («Тадж», «Пас», «Персеполис», «Арарат» и др.), многие из которых имели отделения в провинции. В 1971 в Тегеране построен стадион «Азади» (100 тыс. мест, после реконструкции в 2002–03 – 90 тыс.) для проведения VII Азиатских игр (1974). Стадион является частью большого спортивного комплекса, который также включает: велодром с трибунами на 2,7 тыс. мест, построенный по образцу олимпийского велодрома в Мехико; закрытый плавательный центр с трибунами на 4 тыс. мест и 4 бассейнами (50-метровый с 10 дорожками, бассейн для прыжков, два разминочных); Дворец спорта многоцелевого назначения (12 тыс. мест); два поля для травяного хоккея с трибунами (2 тыс. мест); закрытое и открытое стрельбища и др.
С 1972 в Ин-те физич. культуры в Тегеране ведётся подготовка квалифицир. тренерских кадров, на базе института проводится н.-и. работа в области физич. культуры и спорта.
С 1948 спортсмены И. участвуют в Олимпийских играх; всего (в 1948–2004) спортсмены И. завоевали 46 медалей (10 золотых, 15 серебряных, 21 бронзовую). Первого олимпийского успеха добился в Лондоне (1948) штангист Дж. Сальмаси, удостоенный бронзовой медали. На Олимпийских играх в Мельбурне (1956) борцы вольного стиля И. Хабиби и Г. Тахти впервые в истории иран. спорта завоевали золотые олимпийские медали. Первым в истории И. 2-кратным олимпийским чемпионом стал Х. Реза-заде, победивший в состязаниях штангистов в весовой категории св. 105 кг в Сиднее (2000) и Афинах (2004). На этих же Олимпиадах бронзовую (2000) и золотую (2004) медали выиграл в состязаниях по тхэквондо (св. 58кг) Х. Саейбонехкохал. В Олимпийских зимних играх (с 1964) иран. спортсмены периодически участвуют в горнолыжных дисциплинах. В И. расположены 13 горнолыжных центров (самые известные – Дизин и Шемшак).
Один из самых популярных видов спорта – футбол. Трижды сборная И. по футболу выигрывала Кубок Азии (1968, 1972, 1976) и трижды участвовала в чемпионатах мира (1978, 1998, 2006). Нападающий Али Даеи признан лучшим футболистом Азии (1999); всего провёл за сборную И. 149 матчей и забил 109 голов (рекорд мира в 2007); 5 лет играл за клубы Бундеслиги (1997–2002), в т. ч. за «Баварию» (1998/99).
Среди др. популярных в стране видов спорта – борьба (особенно вольная и греко-римская), водные виды спорта, лёгкая и тяжёлая атлетика, фехтование, шахматы (с 1956 сборная И. участвует во Всемирных шахматных олимпиадах).
Дополнительная литература:
Все о спорте. Справочник. М., 1976. Вып. 3.
Автор раздела: П. И. Андрианов.
Образование. Учреждения наукии культуры
Управление системой образования осуществляют Мин-во образования (школьное образование), Мин-во труда и социальных дел (проф.-технич. подготовка), Мин-во культуры и высшего образования и Мин-во здравоохранения и мед. образования. В 1980 создан Высший совет культурной революции, разработавший концепцию исламизации образования. На всех ступенях образование всеобщее и бесплатное. Система образования включает дошкольное воспитание детей 3–5 лет, общее (неполное и полное) образование, проф.-технич. подготовку, высшее образование и Движение по борьбе с неграмотностью (имеет статус мин-ва). Дошкольное образование не получило широкого развития; функционируют гос. и частные дошкольные учреждения. Общеобразоват. школа состоит из трёх ступеней: начальной (1–5-е классы), неполной средней (6–8-е классы), полной средней (9–11-е классы) школы; при этом уже в 10-м классе обучение осуществляется по одному из трёх осн. направлений: общетеоретич., технически-прикладному и специальному. Цель обучения в 11-м классе – подготовка в вуз. Обучение в школе начинается с 6 лет. Обучение мальчиков и девочек раздельное. В 2005 дошкольным воспитанием было охвачено 46%, начальным – 95%, средним – 81% детей соответствующего возраста. Уровень грамотности населения в возрасте старше 15 лет 82,4% (2005). Проф.-технич. подготовкой занимаются 1–2-летние начальные проф. школы, 2- и 4-годичные средние проф.-технич. и спец. училища. В систему высшего образования входят св. 440 вузов, в т. ч. св. 130 ун-тов, 6 центров высшего образования, св. 110 отделений Исламского ун-та Азад (основан в 1982; негосударственный вуз). Крупнейшие гос. вузы: Иран. ун-т науки и технологии (1928), Тегеранский ун-т (1934), ун-т Исфахана (1946), Технологич. ун-т им. Эмира Кабира (1958), ун-т «Аль-Захра» (1965; совр. назв. с 1981), воен. академия – все в Тегеране; университеты – в Тебризе (1946), Ширазе (1946; совр. назв. с 1979), Мешхеде (1956), Кермане (1974) и др.; мед. университеты – в Тегеране (1935), Мешхеде (1945), Исфахане (1950), Тебризе (1985) и др. городах. В 1987 в целях развития очно-заочного обучения создан ун-т «Паяме нур» («Вестник света»; св. 130 учебных центров по всей стране; св. 500 тыс. студентов). В системе высшего и среднего специального образования И. большую роль играют исламские учебные заведения – медресе, готовящие специалистов в области религиозного права и теологии. Крупнейшим теологическим образовательным центром является г. Кум. Кумский комплекс включает 60 медресе, в т. ч. для девушек. Более 20 медресе функционируют в Мешхеде.
В И. нет традиции создания публичных библиотек, тем не менее имеется множество специализир. библиотек, в частности при крупнейших мечетях и медресе. Самая известная из них – библиотека при мечети имама Резы в Мешхеде; в ней содержится коллекция из 10 тыс. древних рукописей. Другие значит. собрания рукописей находятся в Исфахане, Куме и Ширазе. Наиболее ценные материалы по истории И. сосредоточены в Нац. б-ке (1937; неск. тысяч томов гос. документов, относящихся к периоду правления династии Каджаров) и Б-ке меджлиса (1923; парламентские архивы с 1906).
Крупнейшие музеи функционируют в Тегеране: художественный (с 1894 во дворце Голестан), национальный (1937; до 1987 Музей древностей Ирана), нац. иск-ва (1930), драгоценностей (открыт в 1960; крупнейшее собрание драгоценных камней и ювелирных изделий, не имеющее аналогов в мире), декоративного иск-ва (1961), ковров (1978), стекла и керамики (1980), этнологический исследовательский музей (1994), совр. иск-ва Палестины (2006) и др. Среди др. музеев – «Негерестан» в Мешхеде (музей при мечети имама Резы; открыт в 1935), музеи в Тебризе, Ширазе, Исфахане.
В И. функционируют св. 200 н.-и. учреждений. Гл. науч. орг-ции находятся в Тегеране: Иран. АН (1988), Академия перс. языка и лит-ры (1990), АМН (1991), Академия искусств (1998), Ин-т Пастера (1921), Ин-т гуманитарных и культурных исследований (1981), Ин-т политич. и междунар. исследований (1983), Нац. исследоват. центр по генной инженерии и биотехнологии (1989), Н.-и. центр химии и химич. технологии (1989), Ин-т исследований в области теоретич. физики и математики (1989), Междунар. ин-т сейсмостойких сооружений и сейсмологии (1989), Исследовательский центр биотехнологии (1994), НИИ стратегич. исследований (1997); среди др. крупных н.-и. учреждений – Ин-т перспективных исследований в Зенджане (1991), НИИ с.-х. биотехнологии в Кередже (1999), Междунар. центр исламских исследований в Куме.
Автор раздела: Т. И. Кузнецова.
Средства массовой информации
Первая газета была отпечатана в И. в 1835. В 1900-х гг. в И. насчитывалось ок. 90 периодич. изданий. После Исламской революции в 1979 в И. число издаваемых газет и журналов возросло, однако жёсткая цензура неоднократно приводила к врем. закрытию многих из них и судебному преследованию редакторов и журналистов. В 2006 в И. выходило более 550 периодич. изданий (в т. ч. более 40 ежедневных). Ведущие ежедневные газеты издаются на фарси. Среди них – вечерние «Эттелаат» («Известия»; выходит с 1925, тираж 550 тыс. экз.) и «Кейхан» («Вселенная», с 1942; св. 350 тыс. экз.), а также «Абрар» («Справедливый», с 1985; 75 тыс. экз.), «Джомхурийе ислами» («Исламская республика», с 1979; 35 тыс. экз.), «Рэсалят» («Пророческое послание»; орган Об-ва борющегося духовенства; с 1985; 40 тыс. экз.). Ряд газет издаётся на англ. яз. Ведущим англоязычным изданием является ежедневная газ. «Tehran Times» (с 1979). По своей идейно-политич. направленности печатные СМИ тяготеют к консервативно-клерикальному лагерю («Джомхурийе ислами», «Рэсалят», «Tehran Times», «Шома» и др.) или к реформаторски настроенным кругам («Хамбастеги», «Салам», «Тоузе», «Хаят-е но», «Iran Daily», «Iran News» и др.). Выходят еженедельные женские журналы, из которых наибольшую читательскую аудиторию имеют «Зане руз» и «Эттелаат банован». В И. печатается единственная на Ср. Востоке специализир. газета для слепых «Иран сепид». Б. ч. газет и журналов издаётся в Тегеране, региональная пресса развита слабее.
Радиовещание с 1940. В 2005 в И. действовали ок. 90 радиостанций, которые вели передачи на фарси, азерб., курдском и др. языках; иновещание осуществляется на 25 языках, в т. ч. на рус., англ., французском, араб., тур., курдском и урду. Несмотря на существующие ограничения, мн. иранцы имеют доступ к зап. СМИ через спутники связи (службы вещания Би-Би-Си, «Голос Америки» и др.).
Телевидение с кон. 1950-х гг. В 2005 действовали св. 30 телевизионных станций и 500 ретрансляторов, обеспечивавших вещание на более чем 60 каналах. В их число входят 4 общенациональных канала, междунар. канал новостей, 3 спутниковых канала и не менее одного местного канала в каждом остане. Б. ч. телепрограмм создаётся в И., но демонстрируется и зарубежная видеопродукция. Радио- и телевещание контролируются правительств. службой «Голос Исламской республики Иран» («Islamic Republic of Iran Broadcasting», IRIB).
Гос. информац. агентство – Информац. агентство Исламской республики (ИРНА) (Islamic Republic News Agency, IRNA), основано в 1934 при иран. Мин-ве иностр. дел под назв. Агентство Парс (Pars Agency); с 1963 действовало при Мин-ве информации под назв. Агентство новостей Парс (Pars News Agency, PANA). С дек. 1981 совр. назв. С нач. 21 в. популярность в И. завоёвывают также др. информац. центры – студенч. информац. агентство ИСНА, информац. агентства Раза, Азад, Мехр, ИЛНА, Иран-Дохт и др.
Литература
Литература И. включает в себя три генетически связанные, но различающиеся по языку и письменности словесные традиции – древнеперсидскую, среднеперсидскую и новоперсидскую. Первая представлена наскальными клинописными надписями царей династии Ахеменидов на др.-перс. яз. и Авестой. В ср.-перс. период (3–7 вв. н. э.) появляются первые анонимные памятники раннесредневековой лит-ры, созданные на нескольких диалектах ср.-перс. яз. – книжном пехлеви, парфянском, согдийском и др.: эпическое «Предание о сыне Зарера», династийная хроника «Книга деяний Арташира Папакана», дидактич. поэма-прение «Ассирийское дерево и коза», религиозно-визионерская «Книга о праведном Виразе». Мн. сочинения этой эпохи известны лишь по названиям, в т. ч. династийная хроника «Книга царей», лёгшая в основу эпоса «Шахнаме» Фирдоуси, а также пехлевийская версия др.-инд. «Панчатантры», переведённая впоследствии на араб. яз. и оказавшая влияние на становление жанра ср.-век. обрамлённой повести. Есть сведения, что при Сасанидах сформировалась придворная муз.-поэтич. традиция, однако сохранились лишь названия отд. песен и мелодий, свидетельствующие об их связи с древними календарными праздниками.
Араб. завоевание и распространение ислама прервали ср.-перс. лит. традицию, однако она сыграла существенную роль в становлении арабоязычной культуры Халифата. На араб. яз. были переведены все значительные ср.-перс. лит. памятники. Многие из них нашли преломление в популярных в ср.-век. араб. лит-ре жанрах беллетризов. историографич. сводов, зерцал, сб-ков занимат. рассказов и анекдотов. Персы внесли вклад и в развитие араб. поэзии. Поэты перс. происхождения, писавшие по-арабски (Башшар ибн Бурд, Абу Нувас и др.), с одной стороны, обогатили араб. лит-ру новыми темами, связанными гл. обр. с дворцовой жизнью и этикетом, а с другой – обеспечили сохранение родной лит. традиции в иной языковой оболочке.
Зарождение лит-ры на новоперсидском яз., использовавшем араб. графику, относят к сер. 9 в. Она явилась преемницей арабоязычной лит-ры Халифата, заимствовав из последней правила квантитативной метрики (аруд), рифмы и украшения поэтич. речи, систему поэтич. и прозаич. жанров с устойчивым набором тем и образов, основы лит. теории. Впоследствии перс. лит-ра сама обрела статус «материнской традиции», оказав решающее влияние на становление нац. литератур мусульм. мира (афганской, курдской, литератур на тюркских и индийских языках). Произведения, созданные с 9 по 15 вв. на т. н. классическом перс. яз., представляют собой образцы авторского письм. творчества ср.-век. типа; они являются общим классич. наследием мн. народов (персов, таджиков, узбеков, азербайджанцев и др.), в разные периоды входивших в состав общих гос. образований и использовавших перс. яз. в качестве лит. языка.
В перс. классике главенствовала поэзия. Самую высокую ступень в иерархии поэтич. форм вплоть до 14 в. занимала касыда, сохранившая формальные признаки араб. прототипа, но обогатившаяся за счёт синтеза с местной песенной традицией. Приобрела популярность более камерная форма – кыт‘а (букв. – отрывок), часто слагавшаяся экспромтом и имевшая функциональное назначение (прошение, пасквиль на врага, жалоба и др.). Поэты 10–11 вв. включали в собрания своих стихов (диваны) гл. обр. касыды и кыт‘а. Впоследствии всё большее место в диванах стала занимать газель. Жанровая система, заимствованная из араб. поэзии, была дополнена исконно иран. поэтич. формами. Самая малая из них – рубаи; она пришла в лит-ру из местного фольклора. Традиция эпич. сказа, сложившаяся уже в ср.-иран. период, нашла продолжение в форме маснави. Эта форма использовалась также в любовных историях и поучит. повестях. С распространением суфизма возросла популярность назидат. маснави.
Проза классич. иран. Средневековья была призвана одновременно поучать и развлекать читателя. Две её осн. разновидности: зерцала, предназначавшиеся преим. для подрастающих правителей и учившие правилам управления государством, и обрамлённые повести, адресованные широкому кругу читателей и в занимат. форме рассказывавшие о царях и мудрецах древности, о дальних странах и неведомых племенах, об уединённой жизни святых людей и хитроумных проделках городских плутов («Кабус-наме» Кей-Кавуса Ибн Вушмгира, 11 в.; «Книга путешествия» Насира Хусрава, 11 в.; «Собрание редкостей, или Четыре беседы» Низами Арузи Самарканди, 12 в.; «Синдбад-наме» Захири Самарканди, 12 в.; «Собрание историй и блёстки преданий» Ауфи, 13 в.; «Гулистан» Саади, 13 в.; «Сияние звезды Канопус» Хусайна Ваиза Кашифи, 15 в.). Наряду с авторской прозой развивалась и устная повествоват. лит-ра в форме нар. романа, первые записи которого («Самак-аййар») относятся к 12 в.
Ранний этап развития новоперсидской лит-ры связан с культурными центрами Ср. Азии и Хорасана (Бухара, Самарканд, Хорезм, Мерв), которые обрели фактич. независимость от Халифата. Сформировались три «больших» лит. стиля, сменявших друг друга, – «хорасанский», «иракский», «индийский». Основоположником «хорасанского» стиля (10–11 вв.) считают Рудаки. В творчестве Рудаки и др. поэтов эпохи Саманидов (Шахид Балхи, Абу Шакур Балхи, Мантики Рази, Рабиа Куздари и др.) складываются осн. жанровые формы придворной поэзии и происходит интенсивный арабо-иран. лит. синтез.
С переходом власти к тюрк. династии Газневидов сочинение придворной поэзии начинает рассматриваться как профессия, а поэт обретает статус гос. чиновника. Образуется особое ведомство, в которое входят многочисл. панегиристы, в т. ч. такие мастера касыды, как Фаррухи и Манучихри. Первым его возглавил Унсури. Газневидские поэты славились мастерством в описании воен. походов, придворных празднеств и увеселений. При наместниках Газневидов процветали провинц. поэтич. школы. В Сев.-Зап. Индии творил Масуд Саад Салман, автор «тюремных» касыд-элегий; правителей зап.-иран. местных династий восхваляли Газайири Рази и Катран Табризи. Получил распространение жанр стихотв. романа о любви, использовавшего эллинистич., арабские и собственно иран. сюжеты. Были созданы поэмы «Гулшах и Варка» Аййуки и «Вис и Рамин» Гургани.
С 11 в. начинает развиваться лит-ра, связанная с проповедью суфизма и исмаилизма. Поэты-проповедники трансформировали жанры придворной поэзии в соответствии с новыми религ.-дидактич. целями. Исмаилит Насир Хусрав использовал касыду-панегирик для восхваления персонажей священной истории ислама и идеальных праведников. Газель стала ведущей жанровой формой в поэзии суфийских мистиков. Ансари первым использовал устойчивые мотивы любовной и пиршественной лирики для выражения мистич. переживаний на пути поиска божественной истины. Поэты-суфии следующих поколений (Санаи, Аттар) унаследовали не только способ выражения скрытого смысла традиц. поэтич. средствами, но и манеру завершать газель авторской подписью (тахаллус), что в дальнейшем стало одним из формальных признаков перс. газели.
В течение 12 в. происходило перемещение литературно-культурных центров на запад иран. мира и формирование новых лит. школ – «исфаханской» (Джамал ад-Дин и его сын Камал ад-Дин Исфахани) и др. Придворные поэты династии Сельджукидов (Муиззи, Анвари) достигли вершин в искусстве восхваления. В их творчестве формировался стиль, называемый «иракским», для которого характерны обильное использование приёмов и фигур украшения речи, закрепление в каноне устойчивых поэтич. формул и образных клише. Усложнение поэтич. языка сопровождалось появлением нормативных сочинений, в которых описывались каноны метрики и рифмовки, а также многочисл. разновидности поэтич. фигур. Если первые трактаты (Радуйани, Рашид ад-Дин Ватват, 11–12 вв.) в осн. пересказывали по-персидски араб. правила стихосложения и иллюстрировали их примерами из родной поэзии, то в дальнейшем («Свод правил персидской поэзии» Шамс-и Кайса Рази, 13 в., и др.) в них стали отражаться особенности иран. поэтич. традиции. Вершиной развития рубаи стало творчество Омара Хайяма, придавшего этой форме отточенность афоризма и филос. глубину. «Азербайджанскую» (термин Е. Э. Бертельса) поэтич. школу прославил виртуозный мастер касыды Хакани. В творчестве Низами Гянджеви завершилось формирование канона романич. эпоса. Начиная с 12 в. в среде мистиков приобрёл большую популярность жанр филос. дидактики, соединяющий прямые религ. и морально-этич. назидания с притчами и легендами («Беседа птиц» и «Божья книга» Аттара, 12 в.; «Духовное маснави» Джалал ад-Дина Руми, 13 в.).
Во 2-й пол. 13 в. границы распространения перс. лит-ры расширились. В Конье (Малая Азия) слагал экстатич. газели Руми. В Дели (Индия) творил Амир Хосров Дехлеви. На территории И. гл. лит. центром стал Шираз. Светская любовная газель приобрела классич. формы в сочинениях Саади. В 14 в. газель постепенно сменила касыду в качестве ведущей поэтич. формы и заняла осн. место в творчестве Салмана Саваджи, Хаджу Кирмани, Кемала Худжанди и Хафиза. Поэты этого поколения перенесли в газель все достижения мастеров касыды (украшенный стиль, мотивы, связанные с восхвалением правителя, престольного города и пр.). Развивалась практика создания газелей-ответов; мн. газели Хафиза являются репликами на стихи предшественников (Аттара, Хакани, Саади) и современников (Салмана, Хаджу, Низари Кухистани, Обейда Закани). Закани прославился как автор сатирич. стихов и пародий, развивавших традицию, заложенную в 12 в. самаркандским поэтом Сузани. Все осн. жанры и формы перс. поэзии достигли классич. зрелости в творчестве Абдуррахмана Джами, главы гератского лит. круга при Тимуридах. Единство худож. вкусов и творч. дружба связывали его с Алишером Навои, стоявшим у истоков развития тюркоязычных литератур Ср. Азии. 15 в. считают завершением «золотой поры» перс. словесности и началом формирования молодых литератур, находившихся в орбите перс. культурного воздействия (староузбекской, турецкой, азербайджанской, пушту, урду и др.).
Период с 16 – сер. 18 вв. принято именовать «поздней классикой». С приходом к власти династии Сефевидов и утверждением шиизма в И. в 16 в. стала изменяться и лит. ситуация. В дворцовой среде, наряду с орнаментальной светской поэзией (буквенные шарады, хронограммы, графич. стихи в форме дерева, кувшина, птицы), поощрялась и религ. лирика (Мухташам Кашани). Размывание классич. жанровой системы привело к появлению маргинальных жанров и форм, возникавших на границе устной и письм. лит-ры. Завоевали популярность строфич. формы (тарджибанд, таркиббанд, варианты мусаммат), тесно связанные с фольклором; особо почитались строфич. стихи на шиитские темы. Обрели жанровую самостоятельность шиитский плач (марсийа) и мистериальная драма (тазийе). Поэты, не принявшие новой идеологии, искали покровителей за пределами И., гл. обр. в империи Великих Моголов в Индии (Урфи Ширази, Назири Нишапури, Саиб Тебризи). Вместе с тем формировался новый тип объединения поэтов, не связанных с придворной иерархией. Члены таких кружков устраивали диспуты и поэтич. турниры (мушаира), в их творчестве возрастала доля дружеских посланий (ихванийат) и взаимных восхвалений.
Новый стиль, соединивший канонич. метафоры с просторечной лексикой и постепенно вытеснивший «иракский», получил назв. «индийский»: его наиболее заметный представитель – Бедиль. В И. постклассич. эпоху долгое время считали временем «литературного молчания» и «порчи классического наследия», однако впоследствии эта точка зрения была преодолена. Отрицат. оценка лит-ры данного периода сложилась под воздействием общества поэтов «Базгашт» («Возвращение»), созданного Муштаком в 1740-х гг. в Исфахане. Его члены ратовали за восстановление классич. простоты стиля, однако многие (Шуле, Хатеф Исфахани, Лотф Али-бек Азер Бекдели) продолжали развивать тенденции предшествующего периода, создавая дружеские послания, которые постепенно насыщались элементами гражд. тематики.
После прихода к власти династии Каджаров в 1796 лит. общества стали действовать и под покровительством двора. Каджары, претендовавшие на возрождение величия И., восстановили штат панегиристов; самым ярким был Каани. На общем «классицистическом» фоне своеобразной «народной» манерой выделялся Ягма Джандаки, чья сатирич. поэма «Сардар-наме» создана в строфич. форме. Возрастание роли гражд. и социально-критич. мотивов, а также разрушение традиц. системы жанров характерно для творчества Шейбани.
С сер. 19 в. в перс. лит-ре усиливается значение прозы. В результате участившихся контактов с Европой начинается её реформа, упрощение орнаментального стиля (творчество Каем-Макама Фарахани, Мирзы Салеха Ширази, Резы Кулихана Хедаята и др.). Под влиянием зап.-европ. лит-ры появился просветительский роман (Зейн оль-Абидина Марагаи). Важную роль в развитии прозы нового типа сыграло формирование газетной и журнальной публицистики как внутри страны, так и в эмиграции. На политич. умонастроения и лит. вкусы иранцев большое влияние оказали иран. газеты, печатавшиеся за рубежом в последние десятилетия 19 в.: «Ахтар» («Звезда») в Стамбуле, «Канун» («Закон») в Лондоне, «Хабл оль-матин» («Прочные узы») в Калькутте, публиковавшие политич. памфлеты, очерки, эссе, сатирич. рассказы.
В 1905–11 в авангарде развития новых лит. тенденций оказалась газетная публицистика. Особую популярность приобрёл ж. «Суре Эсрафил» («Труба Эсрафила»), сатирич. рубрику которого возглавил журналист М. А. А. Деххода. В поэзии появляется обществ.-патриотич. и антиколониальная тематика, на первый план выдвигаются стихотворения-лозунги, гимны, сатирич. куплеты и политич. песни (Ашраф Гиляни, Ареф Казвини). В 1910–20-х гг. новая лит-ра И. усваивает европ. худож. формы и методы. Публикуются социально-бытовые и историч. романы, в которых рудименты просветительского реализма переплетаются с худож. элементами сентиментализма и романтизма, во многом близкими нац. повествоват. традиции (любовно-романич. эпос, нар. дастан). «Страшный Тегеран» М. Каземи (ч. 1–2, 1921–22) ориентирован на франц. фельетонные романы, историч. романы Санати-заде Кермани «Расставляющие сети, или Мстители за Маздака» (1920–25) и «Книга о Мани-художнике» (1926) наследуют мн. черты сочинений В. Скотта и А. Дюма. В социально-бытовых романах центральными стали темы женского бесправия («Мрачная жизнь» А. Халили, 1931) и краха патриархальной деревни («Крестьянская доля» А. Ходададе, 1926, рус. пер. 1931). Лит. жизнь в Тегеране и в провинции активизируется за счёт появления историко-лит. журналов: «Данешкаде» («Храм знаний») под редакцией М. Т. Бахара, «Армаган» («Гостинец») под редакцией В. Дастгерди. Создано лит. об-во «Анджоман-е адаби-йе Иран» (1920), в работе которого участвовала целая плеяда литераторов и учёных-филологов (М. Казвини, С. Нафиси, А. Экбал, М. Т. Бахар, В. Дастгерди и др.).
У истоков совр. перс. новеллистики – С. М. Джамал-заде. Его авторское предисловие к сб. «Были и небылицы» (1921), запрещённому в И., стало манифестом новой перс. прозы, призванной отражать совр. состояние общества и его насущные проблемы. Джамал-заде первым ввёл в худож. прозу разг. выражения и диал. формы, а также стал отображать на письме особенности реального произношения. Его начинания продолжил классик совр. рассказа С. Хедаят, творч. путь которого – от ранних романтич. рассказов до зрелой реалистич. прозы и модернистских исканий – отразил осн. вехи развития перс. прозы в 1-й пол. 20 в.
Лучшие образцы гражд. лирики и социальной сатиры в 1-й пол. 20 в. создали Ирадж-мирза, Ф. Йезди, М. Т. Бахар и эмигрировавший в СССР А. Лахути. Опыт европ. поэзии осмыслила в своём творчестве поэтесса П. Эттесами. Во 2-й пол. 20 в. продолжателями классич. традиций в поэзии были основатель школы совр. газели М. Х. Шахрияр, известные филологи П. Н. Ханлари, М. Хамиди. Первый последоват. реформатор перс. стиха Эшки Мир-заде использовал для создания «новой» поэмы строфич. формы и опирался на опыт тур. муз. драмы и иран. мистериального театра. Радикальную реформу традиц. форм стиха начал Ю. Нима, основоположник и идеолог «новой поэзии». Он ввёл «свободный стих», ориентированный на франц. верлибр, провозгласил «новый взгляд» и «новый метод», отстаивая отказ от нормативной поэтики. Его последователями во 2-й пол. 20 в. стали поэты «новой волны» – С. Кесраи, Н. Надерпур, А. Шамлу. Поэтесса Ф. Фаррохзад продолжила традиции классич. «женской» лирики в новых стихотв. формах. Неосуфийскими настроениями проникнута филос. лирика поэта-отшельника и художника С. Сепехри.
В перс. прозе 2-й пол. 20 в. наряду с реалистич. направлением, представленным сатирич. новеллой и социально-бытовым романом (А. Махмуд, А. М. Афгани, С. Данешвар, С. Чубак, Х. Шахани, Ф. Тонкабони), бурно развивался жанр повести-притчи или аллегории с политич. или филос. подтекстом (Дж. А. Ахмад, С. Бехранги), использовавшей элементы традиции ср.-век. аллегорич. поэмы. В модернистском ключе создают произведения Э. Голестан, Г. Саэди (Гоухарморад), Х. Гольшири. Искания в области формы сопровождались попытками утверждения новой нац. идентичности, которая рождалась на пересечении европ. ценностей («западничество») и собств. культурной традиции («иранофильство»), с широким использованием нац. сюжетов и героев (творчество С. Данешвара).
После 1979 значит. часть писателей оказалась в эмиграции. Внутри страны важную роль играет патриотич. лит-ра, утверждающая исламские ценности; популярным жанром становится рассказ о мучениках за веру (М. Солеймани, М. Махмалбаф и др.). В 1980–90-х гг. в среде иран. диаспоры (Великобритания, США, Франция и др.) сформировалось новое модернистское движение (романы «Сорайа в коме» И. Фасиха, 1983; «Туба и сущность ночи» Ш. Парсипур, 1988; «Симфония мертвецов» А. Маруфи, 1989; «Ныряльщик и рыба» М. Кийануша, 1990). Персоязычная лит-ра диаспоры, развивающаяся в контексте зап. культуры, сохраняет тесную связь с нац. традицией и оказывает стимулирующее влияние на лит-ру в самом И. (сб. «Неопознанный объект» Х. Шахани, 1990).
Издания:
Современная персидская поэзия. М., 1959;
Современная иранская новелла, 60–70 гг. М., 1980;
Жемчужины персидской поэзии. М., 2001;
Персидская классика поры расцвета. М., 2005;
Иранский калейдоскоп: сб. современной иранской прозы. СПб., 2005;
Персидская классическая поэзия. М., 2007.
Дополнительная литература:
Browne E. G. A literary history of Persia. Camb., 1928–1929. Vol. 1–4. Bethesda, 1997;
Бертельс Е. Э. Избр. труды. М., 1960–1988. [Т. 1–5];
Кляшторина В. Б. «Новая поэзия» в Иране. М., 1975;
она же. Иран 60–80-х гг. От культурного плюрализма к исламизации духовных ценностей. М., 1990;
Брагинский И. С. 12 миниатюр: От Рудаки до Джами. 2-е изд. М., 1976;
Забихолла Сафа. Тарих-е адабийат дар Иран. Тегеран, 1984–1992. Т. 1–5;
Persian literature / Ed. by E. Yarshater. Albany, 1988;
Ардашникова А. Н., Рейснер М. Л. История литературы Ирана в послемонгольское время (XIII–XVII вв.). М., 1996;
Пригарина Н. И. Индийский стиль и его место в персидской литературе: (Вопросы поэтики). М., 1999;
История персидской литературы XIX–XX вв. М., 1999;
Дорри Д. Х. Персидская литература ХХ в. М., 2005.
Автор(ы) раздела: М. Л. Рейснер, Н. Ю. Чалисова.
Изобразительное искусствои архитектура
Худож. культура И. развивалась в постоянном взаимодействии с культурами Месопотамии, Центр., Малой и Ср. Азии, Кавказа. Древнейшие памятники иск-ва на территории И. (грубые, из необожжённой глины фигурки людей, овец, коз, свиней, собак и др., медные бусины, заколки) датируются ранним неолитом (по др. терминологии – мезолитом). В неолитич. поселениях в долинах Центр. Загроса обнаружены остатки домов, сложенных из кирпичей на растворе (Гандж-Даре, 8-е тыс.), иногда с использованием камня (вымостки из впрессованных в глину кусочков полевого шпата, Тепе-Гуран, 6500–5500). К 5–4-му тыс. восходят остатки земледельч. поселений (Сузы, Сиалк близ Кашана, Бакун близ Персеполя) с глинобитными и сырцовыми домами со следами стенных росписей, фигурки людей и животных из кости и обожжённой глины, расписная керамика, зооморфные сосуды, цилиндрич. печати, а также искусно обработанные металлич. изделия (Тали-Иблис в Кермане, Тепе-Габристан близ Казвина). В 4-м тыс. неолитич. условные зооморфные изображения в некоторых поселениях сменились узнаваемыми изображениями «жреца-царя», сцен охоты, выпаса скота, сбора урожая (рельефы на печатях – Сузы, Чога-Миш); появились металлич. фигурки, отлитые методом утраченного воска. С расселением эламитов ок. 3000 на плато Фарса сложилась т. н. протоэламская худож. культура (коропластика, расписная керамика, глиптика), по стилю близкая раннешумерской. В зап. области Лурестан ок. 2800 создавались облицованные камнем могильники, наряду с расписной керамикой изготовлялись изделия из меди и даже бронзы.
С кон. 3-го тыс. до н. э. на территории Юго-Зап. И. развивалось иск-во гос-ва Элам, которое испытало значит. воздействие месопотамской цивилизации. О высоких достижениях худож. культуры древнего И. в эпоху железного века (1300–600) свидетельствуют археологич. открытия в зап. и сев.-зап. областях. На холме Хасанлу (близ оз. Урмия) раскопано укреплённое стенами с башнями поселение (ок. 900) с 2 параллельными улицами и комплексы организованных вокруг внутр. двора построек (в больших зданиях – портики, залы на дерев. колоннах), в которых обнаружены многочисл. худож. изделия, в т. ч. золотая ваза с рельефами на мифологич. темы (10–9 вв., Археологич. музей, Тегеран). Ваза из Хасанлу открывает серию произведений торевтики, свидетельствующих о существовании в 1300–1000 крупной худож. школы в Сев.-Зап. И., где в 1-й пол. 1-го тыс. развивалось иск-во Маннейского царства. В могильниках Марлик и Калураз в Гиляне найдены др. ранние образцы этой школы – металлич. изделия, украшенные изображениями божеств и героев; по иконографии они близки памятникам иск-ва Ассирии, Элама, древней Сирии и хеттов, но самобытны по стилю. Керамика этого периода отличается необычными формами («чайники» с выступающим длинным сливом, чаши-«триподы», бокалы на высоких поддонах, кувшины со сливом в виде трилистника) и высоким уровнем технологии (чёрные с лощением тонкостенные фигурные и зооморфные сосуды – Марлик, Калураз). В Зап. И. развивалась культура, которая наиболее ярко представлена предметами, найденными в могильниках периода ок. 1200–600 на территории историч. обл. Лурестан и названными луристанскими бронзами. В 7 – 1-й пол. 6 вв. центром худож. культуры И. было гос-во Мидия. В структуре мидийского поселения выделяются укреплённые стенами с башнями культовые и адм. здания, вынесенные на вершину холма (Нуши Джан-Тепе), окружённого небольшими домами из сырцового кирпича на каменном фундаменте, некоторые – с плоскими дерев. перекрытиями на дерев. колоннах с каменными базами (Баба Джан-Тепе). В Нуши Джан-Тепе раскопан самый ранний из известных в И. храм в виде башни с уступами, с треугольным центр. святилищем с алтарём огня (750–600). Архитектура И. этого периода испытала влияние иск-ва Ассирии, Урарту, Элама, как и раннемидийские произведения керамики и торевтики, в т. ч. с изображениями в зверином стиле, представленные «кладом» из Зивие. Позднемидийская торевтика предвосхищает имперский стиль офиц. иск-ва гос-ва Ахеменидов (6–4 вв.).
Ахеменидское иск-во изначально было призвано возвеличивать и прославлять царскую власть. Придворными архитекторами и художниками были выработаны такие худож. принципы, как строжайшая канонизация, стремление к абсолютной симметрии, зеркальное повторение форм (в архит. сооружениях) или сцен (в рельефах). Осн. принципы зодчества Ахеменидов получили начальное выражение в планировке и зданиях их ранней столицы Пасаргады и как сложившаяся гос. программа воплотились в дворцово-храмовом ансамбле Персеполя, а также в дворцах, возведённых в Сузах и Экбатане. В качестве строит. материалов повсеместно использовали сырцовый кирпич, дерево, камень; в декоре – цветную штукатурку (стены), золотые обшивки (балки перекрытий). Гл. элементом правительств. ансамбля стал царский дворец – ападана с парадным многоколонным залом. Колонны имели базу в форме колокола и капитель со сдвоенными протомами (передняя часть фигуры) быков, львов, грифонов. Огромное значение приобрела монументальная скульптура: каменные (Персеполь) и многоцветные глазурованные (Сузы) рельефы с исполненными торжеств. величия, пронизанными чётким ритмом изображениями процессий воинов и данников, символико-аллегорич. сценами терзания львом быка или коня. Сооружались зороастрийские квадратные в плане 4-столпные святилища и каменные башни для хранения священного огня, царские скальные усыпальницы с фасадами в виде углублённого в скалу широкого креста с колоннами по сторонам входа и монументальным рельефом (обычно изображение бога, передающего царю атрибуты – символы власти; Накши-Рустем) над ним. Выделяется гробница Кира II в Пасаргадах (каменная постройка под 4-скатной крышей, поднятая на высокую ступенчатую каменную платформу). Произведения малых форм демонстрируют те же, что и памятники монументального иск-ва, принципы композиции, сюжеты, иконографию и стиль. Ахеменидские серебряные и золотые сосуды с чеканкой и гравировкой, печати, монеты, ткани (фрагмент из Пазырыкского кургана, 5 в., Эрмитаж, С.-Петербург) украшались изображениями процессий, шествий зверей, сценами борьбы («царя-героя» с чудовищем, животных, «гениев»), воен. триумфов, царской охоты, геральдич. и растит. мотивами.
В эпоху Селевкидов (3–2 вв.) в И. создавались памятники восточноэллинистич. иск-ва (храм в Кенгавере, 2 в.), традиции которого получили локальное развитие в разл. областях страны в парфянский период. Один из наиболее известных памятников ирано-парфянского иск-ва – бронзовая статуя вельможи из с. Шами в Юго-Зап. И. (2 в. до н. э., Археологич. музей, Тегеран). В первых веках н. э. сложился тип здания с открытыми во внутр. двор айванами (дворец на горе Кухе-Ходжа, Юго-Вост. И., 1–3 вв. н. э.).
В эпоху Сасанидов (3–7 вв.) интенсивно строились укреплённые стенами города с регулярной планировкой (Нишапур). В строительстве применялись камень, обожжённый и сырцовый кирпич. Появились купола на тромпах. Сасанидское иск-во, подобно ахеменидскому, прославляло могущество царя и гос-ва. Грандиозные дворцы имели большие сводчатые айваны и мощные круглые столбы-контрфорсы (дворец в Сервестане, 5 в.). Интерьеры украшались резным стуком, росписями, мозаиками. В зороастрийском культовом зодчестве утвердились типы храма-чартака (квадратный в плане купольный павильон с 4 арками на угловых устоях) и каменного алтаря под открытым небом. В изобразит. иск-ве осн. место занимала монументальная скульптура (статуя Шапура I, высеченная в гигантском сталактите в гроте близ Бишапура; каменные рельефы в Накши-Рустеме, Бишапуре, Taгe-Бостане со сценами триумфа, передачи божеством власти царю и др.). Высочайшего мастерства достигло иск-во торевтики (золотые и серебряные сосуды с чеканными, литыми, гравиров. изображениями царских охот, пиров, мифологич. персонажей) и глиптики (преим. геммы из сердолика, аметиста, лазурита с портретными и геральдич. рельефами), шёлкоткачество (ткани с рисунками, по стилю и сюжетам близкими композициям на серебряных сосудах). Изготовлялись бронзовые водолеи и курильницы в форме животных, изделия из резного стекла.
Араб. завоевание (7 в.) и распространение ислама привели к появлению новых типов зданий (мечетей, позднее– минаретов, мавзолеев, медресе и др.) и некоторым изменениям структуры ср.-век. иран. города, в осн. сложившейся в доисламский период. В ср.-век. городах-крепостях две гл. улицы, соединявшие четверо гор. ворот, пересекались в центре, образуя площадь с дворцом, базаром, соборной мечетью; иногда в центре города находилась цитадель (арк или хисар). Ремесленные пригороды-рабады также окружались стенами. Строили из сырцового и обожжённого кирпича, камня. Арки и своды постепенно приобретали стрельчатые очертания (мечеть Тарик-хане в Дамгане, 8 в.). Было разработано множество вариантов сводов на нервюрах и куполов на тромпах. Архит. декор, стилистически близкий декору Самарры, – резной стук (мечеть в Наине, 10 в.), узорная кирпичная кладка (минарет мечети Тарик-хане в Дамгане, 1058). Соборные мечети в 8–9 вв. строили по араб. образцу (двор с многостолпным молитвенным залом на стороне, ориентированной на Мекку, – Дамган, Исфахан); небольшие молельни сохраняли характер чартака или айвана. К 12 в. сложился тип т. н. иранской, или айванной, мечети: прямоугольный двор, окружённый галереями с 4 айванами по осям и гл. молитвенным купольным залом за большим айваном на стороне священной ориентации («кибла») на Мекку (ранний пример – перестроенная в 1080-х гг. Соборная мечеть в Исфахане). Формы иран. минаретов – башни с 4-гранным стволом (в Дамгане, Сирафе) или 8-гранные на квадратном основании (в Наине) – первоначально следовали омейядским сир. образцам; в эпоху Сельджукидов (11–12 вв.) их вытеснили типичные для И. круглые в плане, суженные кверху высокие башни с винтовыми лестницами вокруг стержневого столба внутри и поясами фигурной кирпичной кладки снаружи, завершённые вверху венцом сталактитов и башенкой с куполком (в Бестаме, 1120). В погребально-культовой архитектуре прикаспийских, сев.-вост. и сев.-зап. областей получили развитие варианты башенной усыпальницы – гумбада (гомбеда, или гумбаза) – круглого или звездчатого в плане, с конич. покрытием (Гомбеде-Кабус, или Башня Кабуса, близ Горгана, 1006) или гранёным шатром; в центр. областях преобладали кубич. купольные мавзолеи (Доваздех-Имам в Йезде, 1037). Во многих городах И. во 2-й пол. 11 в. возводились основанные визирем Великих Сельджуков Низамом аль-Мульком медресе, одинаково названные по его имени – Низамийя. Предполагают, что эти постройки положили начало формированию универсальной схемы здания мусульм. теологич. колледжа: внутр. двор с айванами на гл. осях, симметрично обстроенный по периметру (кельи для преподавателей и студентов, аудитории, мечеть, мавзолей основателя). Развитие караванной торговли стимулировало строительство укреплённых дорожных караван-сараев с обширным двором, на который открываются айваны; большие (царские) караван-сараи иногда включали дворец для путешествующего правителя (Ребате-Шараф на северо-востоке И., 1114).
В области изобразит. иск-ва укоренение ислама в И. сопровождалось постепенным изменением эстетич. представлений, преобладающим развитием орнамента и каллиграфии. От 8–13 вв. сохранились фрагменты стенных росписей и стуковые панно со сценами охоты и придворной жизни (из дворцов Рея, Саве, Нишапура). О существовании миниатюры свидетельствует иллюстриров. рукопись «Книги изображений неподвижных звёзд» Абд ар-Рахмана ас-Суфи (1009–10, Б-ка Бодли, Оксфорд). Ранние образцы худож. обработки металла близки сасанидским. В 11–12 вв. широкое распространение получили бронзовые изделия с медной и серебряной инкрустацией, тончайшей гравировкой или ажурным узором, иногда в сочетании с рельефом или объёмными фигурами; сосуды из разноцветного стекла, узорные ткани. Небывалый расцвет в 9–13 вв. пережило иск-во керамики (посуда, мелкая пластика, предметы обстановки; осн. центры – Нишапур, Рей, Кашан, Саве): изделия украшались накладным рельефом, миниатюрной живописью (тронные и придворные сцены, иллюстрации эпич. поэм, декоративные композиции), подглазурной росписью с ажурно-прорезным и гравированным («сграффито») орнаментом, выполнялись люстром или цветными эмалями («минаи»).
После монг. завоевания, в правление ильханов Хулагуидов (сер. 13–14 вв.), в архитектуре появилось стремление к изящным, сильно вытянутым пропорциям и многоцветному, насыщенному разномасштабными орнаментальными композициями и каллиграфией декору (окрашенный резной стук, поливная резная терракота, керамич. облицовки, в т. ч. с росписью люстром, мозаика из резной глазуров. керамики, сталактиты). Складывались большие культовые ансамбли (в Нетензе, 1304–25), строились портально-купольные мечети, караван-сараи, мосты, бани, мавзолеи (на севере – башенные, на юго-западе – кубические, с ячеистым куполом-шатром). Выдающийся памятник эпохи – мавзолей Ольджейту-Ходабенде в Сольтание. В миниатюру (тебризская школа), рисунки на керамике и тканях проникали дальневосточные изобразит. и декоративные мотивы («драконы», «фениксы», «лотосы»). Иноземное влияние, поглощённое локальной традицией, было переработано в собственно иран. стиль в миниатюре ширазской школы и в керамике с грубоватой люстровой или подглазурной серовато-синей росписью («утки», «фениксы», «олени», «зайцы», редко – изображения людей среди округлой пышной листвы) т. н. султанабадского стиля (1-я пол. 14 в.; предположительно Кашан). На изделиях из металла (сосуды, курильницы, светильники) преобладали орнаментальные композиции.
В эпоху Тимуридов (кон. 14 – нач. 16 вв.) культовые и гражд. сооружения приобрели имперские масштабы, выразительно укрупнённые архит. формы и изысканный многоцветный декор. Купола с рубчатой или гладкой скуфьёй на высоком барабане покрывались снаружи узорами и надписями из поливного кирпича, внутри – росписями, порталы-пештаки со сводчатым айваном фланкировались минаретами с балкончиками на сталактитовых консолях, фасады одевались сплошным ковром из резной глазуров. керамики (мечеть Гаухар-шад в Мешхеде, 1418/19, арх. Кавам ад-Дин Ширази).
Эпоха Сефевидов (16–18 вв.) отличается широким размахом гражд. строительства (караван-сараи, мосты) и градостроительства (Казвин, Исфахан), созданием грандиозных парадных (Шахская пл. в Исфахане) и живописных садово-парковых дворцовых ансамблей с водоёмами, фонтанами (в т. ч. скульптурными), дворцами-павильонами, оформленными по фасаду колонными портиками-айванами и украшенными снаружи и внутри изящным, сложным и красочным декором (фаянсовая и зеркальная мозаика, резьба по дереву, лепнина, стенные росписи – дворец Чехель-Сотун в Исфахане). При Тимуридах и Сефевидах переживало расцвет книжное дело, разрасталась сеть мастерских по изготовлению рукописной книги; ведущая роль в эту эпоху принадлежала миниатюрной живописи. В 15 – 1-й пол. 16 вв. на развитие иран. миниатюры, которая уже имела длительные традиции в Тебризе и Ширазе, существенное влияние оказала деятельность мастеров гератской школы и особенно Кемаль ад-Дина Бехзада. В этот период в тебризской придворной библиотеке (китабхане) работали художник Султан Мохаммед и его ученик Мухаммади. Их творчество во многом определило формирование сефевидского худож. стиля 16 в., который получил последоват. развитие в мешхедской и казвинской школах миниатюры. Появились новые жанры миниатюры (живопись на отд. листах, которые обычно собирались в альбомы-муракка) и каллиграфии («кит’а» – исполненные чернилами разного цвета и декоративно оформленные образцы почерков на листе бумаги, наклеенном на картон). Интерес к деятельности и роли художников и каллиграфов проявился в создании трактатов, в которых изложение основ мастерства нередко сопровождалось сведениями о наиболее известных его представителях (сочинения Кази Ахмада, Дуст-Мухаммада, Садиг-бека Афшара). После перенесения в кон. 16 в. столицы Сефевидов в Исфахан этот город стал гл. худож. центром И. Основоположником стиля исфаханской школы, который распространился на все виды изобразит. и декоративного иск-ва И. 17 в., был придворный живописец Реза-и Аббаси. Стилистич. изменения в иран. миниатюре 2-й пол. 17 в. связаны с попытками применения некоторых приёмов европ. рисунка – перспективы, светотени (Мохаммед Заман). В Тебризе, Кашане, Исфахане, Йезде и др. старинных ремесленных центрах изготовляли узорный шёлк, бархат, парчу, атлас, а также «лицевые ткани» с ткаными сюжетными изображениями (сцены в саду, иллюстрации к эпич. поэмам, отд. персонажи), великолепные шерстяные и шёлковые ковры («звериные», «садовые», «охотничьи»), расписной фаянс, изделия из металла, стекла.
Архитектуру эпохи Каджаров (2-я пол. 18 – 1-я треть 20 вв.) характеризует переход от традиционных к совр. формам, а также обильный декор из расписных керамич. панно (крупные цветочные и сюжетные композиции) и зеркальной мозаики. В правительств. и дворцовых зданиях использование элементов, вызывающих ассоциации с зодчеством древнего и ср.-век. И., сочеталось с освоением принципов европ. архитектуры (дворец Голестан в Тегеране, кон. 18 в. – 1865, арх. Хаджи Абу-ль-Хасан Мимар Наваи). Культовое строительство отмечено укрупнением, стандартизацией и стилизацией форм, унаследованных от эпохи Сефевидов (мечеть-медресе Ага-Бозорг в Кашане, 19 в.), широким применением 4-айванной композиции, возведением непомерно больших луковичных куполов. Большое внимание уделялось воен. строительству. Имперские амбиции шахов выразились в создании монументальных скальных рельефов, возрождающих сасанидские традиции («Фатх Али-шах и придворные», 1831, холм Чашме-Али, Рей). В изобразит. и декоративно-прикладном иск-ве получил распространение «лубочный» стиль с фронтальной постановкой крупных фигур на переднем плане. Под влиянием европ. культуры развился жанр миниатюрного портрета, выполненного акварелью (Сани оль-Мольк, Махмуд Малек ош-Шоара). Украшением интерьеров дворцов и богатых домов стали станковые картины маслом (портреты шахов и принцев, изображения танцовщиц, гаремных красавиц), живопись на стекле (преим. женские головки), а также изделия с лаковой росписью (футляры для зеркал, шкатулки, пеналы-калемданы, украшенные изображениями розы и соловья, цветов, красавиц, иллюстрациями популярных иран. поэм, а также куртуазными сценами, скопированными с европ. образцов), парадное оружие и доспехи (стальные шлемы с ажурной резьбой, гравировкой, насечкой золотом и серебром). Излюбленными сюжетами больших ворсовых ковров и набивных панно-калемкаров стали сцены царских подвигов, эпизоды из «Шахнаме» Фирдоуси и сопровождаемые подписями групповые портреты Каджаров, иллюстрировавшие происхождение династии от древних шахов Ирана.
В архитектуре 20 в. наряду с внедрением новых типов сооружений усиливается тенденция к возрождению древних и ср.-век. традиций. В 1930-х гг. за образец принимались дворцы Персеполя, ахеменидские ападаны (здание Национального музея в Тегеране, 1937), влияние которых прослеживается и в ряде построек 1950-х гг. (здания б-ки меджлиса, 1958, и сената, 1959; оба – в Тегеране). В 1960–70-х гг. обветшание архит. фонда иран. городов стимулировало создание проектов, позволявших, не отказываясь от форм и принципов традиц. архитектуры, использовать совр. строит. технологии: кампус ун-та Джондишапур в Ахвазе (арх. К. Диба, 1968–78); построенное в форме медресе здание Иран. центра изучения методов управления (арх. Н. Ардалан, 1972), Музей совр. иск-ва (К. Диба, Н. Ардалан, 1976), оба – в Тегеране. После 2000 в Тегеране и др. городах новые мечети, отели, особняки возводятся в формах 18 – нач. 20 вв., в декоре широко применяются традиц. облицовки из расписных изразцов; архитектура зданий банков, больших магазинов, деловых и обществ. центров ориентирована на совр. зап. образцы. Большое внимание уделяется реставрации архит. наследия.
На развитие иран. изобразит. иск-ва 20 в. существенное влияние оказал Кемаль оль-Мольк – основатель Школы живописи и ваяния в Тегеране (1911). В сохранении многовекового опыта иран. книжной миниатюры важнейшая роль принадлежит Хосейну Бехзаду, который, изучая миниатюру тимуридского и сефевидского времени (в т. ч. в Париже), выработал собств. стиль, отмеченный сознательным привнесением в традиц. манеру некоторых черт зап. живописи. Знакомство иран. художников с зап. культурой привело к развитию в И. станковой живописи и пластики в духе европ. академизма (Хасан Али Вазири, Мохсен Мокаддам, Абдолла Амери, скульптор Абулькасим Садеги) и появлению последователей разл. течений зап. иск-ва 20 в. Открытие в 1959/60 в Тегеране Высшей школы декоративных искусств, а затем Иран. академии художеств стимулировало освоение и развитие традиций миниатюры, каллиграфии, керамики, ковроделия. В экономике и культурной жизни совр. И. большое место занимают традиц. худож. промыслы – набойка (скатерти, калемкары), инкрустация деревом, перламутром и костью, чеканка по металлу, ювелирное дело (осн. центры – Исфахан, Шираз).
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Автор раздела: Т. Х. Стародуб.
Музыка
Первые сведения о муз. культуре И. восходят к гос-ву Ахеменидов (6–4 вв. до н. э.), в котором существовали культовая, придворная, воен. музыка. От древних культур Междуречья был унаследован ряд муз. традиций (участие придворных музыкантов в сражениях, торжественных процессиях, царской охоте) и инструментов. Развитой муз. культурой, в т. ч. инструментальной, обладали входившие в состав ахеменидского И. Бактрия, Парфия, Маргиана, Согдиана с их ираноязычным населением. При Селевкидах (4 в. до н. э.), затем в период Парфянского царства (3 в. до н. э. – 3 в. н. э.) в муз. культуру проникли черты эллинизма; одновременно иран. муз. инструменты (лютневые, арфа чанг) широко распространились за пределами И. На протяжении веков формировались муз. традиции зороастризма: речитация священных текстов, пение гимнов «Авесты» – 17 гат (устная традиция; муз. ритм и форма определялись особенностями текста); музыка была важной частью зороастрийских праздников. Сохранились сведения об использовании культовой музыки зороастризма во врачевательном и похоронном обрядах. Среди древнейших иран. традиций – празднование науруза (весеннего равноденствия), связанного с культом Ахурамазды. Предположительно в рамках этого обряда сформировались песенные циклы, ставшие прообразом ср.-век. классических циклич. композиций.
Расцвет муз. культуры пришёлся на эпоху Сасанидов (3–7 вв.), когда оформились традиции высокой музыки. Представители правящей династии покровительствовали поэтам и музыкантам, нередко сами были знатоками муз. иск-ва, напр. шах Вахрам V Гур (Бахрам Гур ср.-век. поэм и дастанов; 5 в.). Шах Хосров II Парвиз (кон. 6 – 1-я треть 7 вв.) содержал штат проф. музыкантов – инструменталистов и певцов, сопровождавших его в воен. походах, выездах на охоту и придворных увеселениях. Известнейшие среди них – Рамтин, Накиса Чанги, Саркаш, женщины-музыкантши Озодвар Чанги, Гису Навагар (обе упоминаются в поэме «Семь красавиц» Низами, 12 в.). Самый знаменитый музыкант 1-й пол. 7 в. – лютнист, поэт-певец и муз. теоретик Борбад из Мерва (араб. Фахлиз), который считается создателем «семи королевских ладов» («хосровани»), 30 лахн (песен) и 360 дастанов. Его творения существовали в устной традиции до нач. 11 в. (см., напр., «Сказание о Борбаде-музыканте» в «Шахнаме» Фирдоуси; по некоторым данным, они были известны в Бухаре до нач. 13 в.). Предположительно с его именем связан классич. иран. муз. инструмент – лютня барбат (см. в статье Уд). В эпоху Сасанидов ко двору привлекались многочисл. музыканты из др. стран, в особенности из Индии. Было широко распространено иск-во местных традиц. музыкантов (аташафрузы, лоуды), устраивались массовые празднества с музыкой. В особом почёте была инструментальная музыка. Иконографич. памятники, памятники т. н. пехлевийской лит-ры («Пехлевийский словарь», «Ассирийское дерево и коза» и мн. др.), араб. источники свидетельствуют о существовании придворных ансамблей, в которые входили: арфы вертикальные («классический» иран. чанг) и горизонтальные (дуговая вин; инд. происхождения), лютни с короткой (барбат) и длинной (танбур) шейкой, однострунный смычковый гиджак, флейта най, духовой язычковый зурна, губной орган (кит. происхождения) и др. Аэрофоны (в т. ч. труба карнай), бубны, барабаны, разл. идиофоны использовались в воен. музыке. Классич. музыка эпохи Сасанидов в дальнейшем стала одной из основ светской проф. музыки всего мусульм. мира.
После араб. завоевания, в 7–9 вв., иран. музыка способствовала формированию высокой муз. культуры Халифата и продолжала своё существование в рамках арабо-мусульманской культуры. Продолжали развиваться виртуозное инструментальное исполнительство, теория музыки, которая основывалась на греческой. Персами по происхождению были почти все придворные певцы Халифата и мн. теоретики и инструменталисты, напр. отец и сын аль-Маусили. В эпоху Саманидов (кон. 9 – 10 вв.), когда культурными центрами Халифата стали Бухара и Самарканд, выдвинулись музыканты, родившиеся и/или работавшие в Ср. Азии, среди них – прославленные теоретики аль-Фараби, Ибн Сина.
Классич. период развития муз. культуры И. – 10–15 вв. Сформировалась одна из высших форм иран. классич. музыки – дастгах (иран. назв. макама), основанная на 12 ладах; каждый из них служит основой для построения ладомелодических моделей – гуше, за которыми закреплены определённые образно-эмоциональные характеристики и названия. Цикл дастгаха состоит из нескольких вокальных и инструментальных частей в одном ладу, но с разными ритмич. формулами; позднее в его композицию включается также лирич. песня тесниф и танцевальная музыка для слушания ренг; правила исполнения дастгахов и репертуар определяются сводом правил (радиф). В трудах Кутб ад-Дина аш-Ширази, Сафи ад-Дина, Абд аль-Кадира и др. муз. теоретиков эпохи упорядочены и канонизированы нормы иран. музыки. Ладовая система классич. музыки связана со строением грифа (т. е. с расположением ладков на грифе) 4-струнного барбата и 2-струнного хорасанского танбура; первое наиболее подробное описание их конструкции содержится в «Большом трактате о музыке» аль-Фараби (1-я пол. 10 в.). Наиболее исчерпывающие сведения о ладовой системе макама содержатся в «Трактате о музыке» Джами (2-я пол. 15 в.). В это время развивалась гор. культура, возросла популярность «малых» муз.-поэтич. жанров, среди которых – газель, касыда, рубаи, тесниф. Ортодоксальные исламские традиции азана (призыв к молитве) и тилява (напевная речитация Корана) отличались в И. относительно большей ролью мелодич. начала и более сложной вокальной техникой. Довольно значит. роль отводилась музыке в шиитской мистерии тазийе (о жизни и мученичестве имамов), в суфийской церемонии зикр; в среде суфийских дервишей сформировались также традиции сина-занья (групповые бдения с антифонной перекличкой), маснави (поэмы мистич. содержания), марсийе (плачи по мученикам веры).
В правление Сефевидов (16 – 1-я пол. 18 вв.) на музыку был наложен ряд запретов. Вместе с тем продолжали развиваться формы гор. муз. жизни, возросла роль странствующих музыкантов. В 19 в. классич. музыка стала возрождаться. При дворе Наср-эд-Дин-шаха возобновилась муз. жизнь, выдвинулись традиц. музыканты Али Акбар-э-Фарахани и его сын Мирза Абдолла, Хаджа Хаким, Голям Хосейн Дервиш и др. Наряду с классич., традиц. и нар. музыкой персов (последняя включает календарные песни, праздники с музыкой) в И. существует много локальных традиций: музыканты дом и лори у белуджей (исполняют дидактич. песни-даптары и др.), бейты у курдов (эпич. песни бейт и др.), ашики, или ашуги, у азербайджанцев (лирич. и историч. песни в собств. сопровождении на сазе, таре и др.).
С кон. 19 в. в И. начали проникать европ. влияния. В 20 в. сформировалась композиторская школа, её представители: Али Ваги Назири (предложил использовать для записи иран. музыки европ. нотное письмо с добавлением спец. знаков), Семин Бахчебан, Ф. Ферзане, Лорис Чекнаворян, Парвиз Махмуд, Хосейн Техрани, Мустафа Поур-Тураб, М. Р. Шаджариан, К. Кальхор и др. Назири инициировал первые публичные концерты иран. и европ. классики для широкой аудитории. Муз. центром страны стал Тегеран, здесь работали европ. музыканты Ж. Буске, Ж. Руйон, Ф. О. Геварт; по инициативе Э. Лемера при Высшем политехнич. уч-ще «Дар-оль-фонун» открыт отдел для обучения воен. музыкантов, на базе которого в 1918 создана консерватория европ. типа. В 1928 основана муз. школа «Медресейе Алийе мусиги». В 1920-е гг. в И. стали появляться симфонич. оркестры, включающие, наряду с европ. академич. инструментами, традиц. иранские. Рухулла Халеги организовал Об-во нац. музыки (1944) с Оркестром нац. инструментов, на базе об-ва открыл Школу нац. музыки (1949). Функционировали Филармонич. об-во (1940), Гос. филармония (1953), Оркестр нац. инструментов (нач. 1950-х гг.); в Тегеране работал Театр оперы и балета им. Рудаки (1967), в 1961 состоялся Междунар. муз. конгресс, с 1968 в Ширазе проводился ежегодный фестиваль нац. иск-ва. Был основан Центр по сохранению и распространению традиц. музыки. Европ. музыке обучали также в Тегеранской конс., Высшей школе искусств, Ин-те культуры и искусства в Тегеране. Среди исполнителей 20 в.: дирижёры – Фархат Мешкат, Хешмат Сенджери, пианисты – Г. Эмир Хосрови, Э. Мелик-Эсланян, скрипачи – Али Форуг, Л. Авакян, оперные певцы – Хосейн Саршар, Монир Вакили; исполнители иран. классич. музыки: певцы – Гольпайегани, Хосейн Гуами, Марзия-ханум, Хумейра, Менучехр, Насер Растегар-Неджад (также исполнитель на сантуре), инструменталисты – Аминоллах Андре Хосейн (тар), Хосейн Малек (тар и сантур), Хосейн Явери (най), Эбрахими (сетар), Аскар Бахари (кеманча) и др. Среди музыковедов – М. Баркешли.
С 1979 в И. были официально разрешены только ортодоксальные культовые формы музыки и исламские революц. песни, мн. муз. коллективы и ин-ты были распущены. С 1990-х гг. разнообразная муз. культура И. возрождается, в 1990-е гг. основаны Иран. оркестр новой музыки (1995), Нац. оркестр Ирана (1998), Симфонич. оркестр наций («Персеполис»), камерный оркестр Иран. радио и телевидения, в 2002 в Тегеране поставлена опера «Рустам и Сухраб» Лориса Чекнаворяна, регулярно в стране и за рубежом выступает Тегеранский симфонич. оркестр (основан в 1933, дирижёры Н. Машайехи, Али Рахбари). Известность в И. и за его пределами получили ансамбли классич. и традиц. иран. музыки (в т. ч. «Моулави», гастролировал в Москве в 2004). В исполнении дастгаха участвуют основные иран. классич. инструменты, гл. среди них – цимбалы сантур. Опытные музыканты владеют искусством ритмич. импровизации. Сохраняются массовые праздники с песнями и танцами (в т. ч. науруз), в городах широко популярна развлекательная музыка. Пропагандой худож. культуры И., организацией концертов, науч. конференций занимается Иран. камерное об-во (2001).
Дополнительная литература:
Бертельс Э. Теория музыки в современной Персии // Музыкальная этнография / Под ред. Н. Ф. Финдейзена. Л., 1926;
Barkechli Mehdi. L’art sassaniede, base de la musique arabe. Teheran, 1947;
idem. La musique iranienne // Histoire de la musique. P., 1960. Vol. 1;
Khatschi Kh. Der Dastgăh. Regensburg, 1962;
Беляев В. М. Персидские теснифы // Беляев В. М. О музыкальном фольклоре и древней письменности. М., 1971;
Mahler E. Z. Classical Persian music. Camb., 1973;
Борбад, эпоха и традиции культуры. Душ., 1989;
Борбад и художественные традиции народов Центральной и Передней Азии. Душ., 1990.
Театр
Древнейшим видом зрелищного иск-ва является наггали (5–6 вв.) – публичное исполнение сказок или рассказов об историч. или мифич. событиях. К 13 в., вероятно, относится появление мистерий тазийе, рассказывавших о гибели имама Хусейна. Существовали также сатирич. и женские тазийе. Первые сохранившиеся тексты тазийе датируются 17–18 вв., когда для их исполнения начали строить спец. здания – тэкие (большие шатры с куполами чёрного цвета). Первый постоянный тэкие возведён в Тегеране в 1785. Сатирич. тазийе легли в основу представлений таклид (подражание), особенностью которых является пародирование разл. речевых манер. Небольшие сценки с участием 3–4 героев исполнялись бродячими актёрами. Наибольшей популярностью пользовались схожие с итал. комедией дель арте домашние представления тахте-хози, разыгрываемые во дворах домов во время праздников. Широкое развитие также получило иск-во танца. Классич. танец подчинён строгим правилам, основывается на особом движении ног (модж-па – волна ног) и особом положении корпуса с опорой на бёдра. Среди др. видов танца: пантомимные, религ. (напр., вращательные танцы дервишей), воен., акробатич. (в т. ч. на проволоке), эротич., гротесковые (в масках и без них).
В кон. 19 в. в И. возник интерес к европ. культуре. В 1883 открылся первый театр европ. образца в помещении высшей школы Дар-ол-Фонун в Тегеране. Построенный во франц. стиле театр вмещал 300 зрителей. На его сцене шли переделки произведений Мольера и др. Спектакли ставились также в культурно-просветит. обществах и кружках. Так, в 1897 Захир-ад-Доле основал об-во «Оховат» («Братство»), один из спектаклей назывался «Кошмарный сон деспотизма». Политич. ситуации в стране были посвящены и пантомимы, за которые актёры нередко подвергались преследованиям.
После 1920, когда было запрещено исполнение тазийе и закрылись мн. театры, развитие получила идея театральных групп и союзов. Самая знаменитая группа – «Иранская комедия» (1921) под рук. С. А. Насра, организовавшего и первую театральную школу (1939, Тегеран). В своих постановках члены группы обращались к истории страны, ратовали за возрождение нац. ценностей и чистоту перс. яз. Один из наиболее известных театральных деятелей этого периода – Реза Кемаль Шахрзад перевёл на перс. яз. неск. европ. пьес и поставил их как мюзиклы. Шахрзад писал также романтич. драмы и переводил пьесы с франц. языка.
В 1940-х гг. в Тегеране возникли театры «Искусство», «Культура», «Фарханг» (позднее «Фирдоуси», затем «Саади») и др. Среди крупнейших деятелей театра: Гармсири, Байган, Галати, Амини, Сафави, Зохури, А. Нушин. 1960–1970-е гг. стали периодом расцвета театрального иск-ва И. В Тегеране открылись театры: «Сангеладж» (1964), Гор. театр (1972) и др. В их репертуаре – драмы совр. иран. драматургов: А. Ради, А. Макки, Х. Хакима Рабета, Г. Саеди, Б. Бейзаи, А. Насирияна и др. После 1979 театр стал ареной борьбы разл. политич. групп – «левых», коммунистов, маоистов, мусульм. революционеров. В период ирано-иракской войны 1980–88 получил распространение агитац. театр.
На рубеже 20–21 вв. в И., с одной стороны, стремятся возрождать традиц. виды театра, напр. представления марионеток «Хеймешаббази», а с другой – осваивают совр. опыт постановок европ. и амер. драматургии от античности до драмы абсурда, много экспериментируют в области создания синтетич. спектакля на стыке жанров, совмещающего нац. традиции с совр. проблематикой. Насущные проблемы страны поднимаются в пьесах совр. авторов – «Танцы на стекле» драматурга и режиссёра А. Кухестани (2002, «Мехр театр групп», Тегеран) и др. Среди режиссёров и актёров нач. 21 в.: С. Парс, Н. Нируранг, М. Мирзабабаи, А. Мойни, Ш. Мансураби.
С 1982 в Тегеране проходит Междунар. театральный фестиваль «Фаджр». Также ежегодно проводится ок. 30 фестивалей, в т. ч. Междунар. фестиваль кукольного театра, фестивали студенч., рабочих, деревенских, воен., уличных театров. С 1981 в Тегеране работает Центр театрального иск-ва, созданный для поддержки проф. и любительского театра и налаживания междунар. контактов. Ведущее театральное высшее учебное заведение И. – Факультет кино и театра при Академии искусств. Театральная кафедра существует в Тегеранском университете.
Дополнительная литература:
Rezvani M. Le théâtre et la danse en Iran. P., 1962;
Табатабаи Х. Роль театральных вузов в развитии театра. Тегеран, 1978 (на перс. яз.);
Сагаян Махди Хамед. Современный театр Ирана. М., 2005.
Автор раздела: П. М. Степанова.
Кино
Первые кинозалы в Тегеране были открыты в 1907. В 1912 при поддержке франц. кинокомпании «Path ́e Fr ̀eres» А. Батмагериан основал в столице первый стационарный кинотеатр. В 1910–1920-х гг. кинозалы появились и в др. крупных городах страны. Первый игровой ф. «Аби и Раби» А. Эханиана вышел в 1929. Важным событием в истории нац. кинематографа стал полнометражный ф. «Дочь Лора» А. Х. Сепенты, вышедший в 1933 в Индии на перс. яз. с участием перс. актёров. В дальнейшем Сепента экранизировал произведения лит. и муз. фольклора. Систематич. кинопроизводство возникло после 2-й мировой войны. В 1945 И. Кушан основал в Тегеране киностудию «Митра-фильм» (с 1948 – «Парс-фильм»), где были выпущены фильмы об историч. прошлом страны («Вихрь жизни» А. Дарьябаги, 1947; «Пленник эмира» К. Кияи, 1948). О героях нац. истории рассказывали также кинодрамы «Надир-шах» (1957) и «Ага Мохаммед-хан Каджар» (1959) Мохтасема. Иран. фильмы 1950-х гг. в осн. повторяли сюжетные схемы и приёмы инд., егип. и амер. коммерч. развлекательного кино. Исключение составил решённый в стилистике неореализма ф. «Портовый вор» А. Ширази (1954). В 1960-х гг. значительно вырос объём кинопроизводства, в стране действовали 7 киностудий, однако худож. уровень картин оставался невысоким. В 1970-х гг. в кинематограф пришла группа режиссёров, чьи фильмы поднимали актуальные проблемы (борьба старого и нового, униженное положение беднейших слоёв населения и т. п.), воссоздавали самобытный местный колорит. Междунар. признание получили фильмы Д. Мехрджуи («Корова», 1970, пр. Мкф в Венеции; «Велосипед», 1976–79), Б. Бейзаи («Чужой и туман», 1974), А. Надери («Тангсир», 1973), М. Кимияи («Путешествие жёрнова», 1978). В первые годы после Исламской революции 1979 произ-во игровых фильмов резко сократилось, мн. кинотеатры закрылись. Новое руководство объявило дореволюц. кинематограф «ярмаркой разврата и рупором господствующих держав» и выдвинуло лозунг «Не Запад, не Восток, а Ислам». Был введён жёсткий запрет на произ-во и демонстрацию фильмов, включающих эпизоды, несовместимые с установками шариата. В 1983 для пропаганды идеалов шиизма при Мин-ве культуры и нац. ориентации образован деп-т кинематографич. исследований и связей, а также торгово-производств. объединение «Кинофонд Фараби». Ежегодный объём кинопроизводства к кон. 1980-х гг. снова возрос. Киноэкран стал реалистично воспроизводить повседневность гор. окраин, отдалённых деревень, рыбацких посёлков, горных селений, быт кочевников. Тональность и колорит большинства фильмов определяли документальные кадры, вплетённые в ткань худож. повествования. Со 2-й пол. 1980-х гг. иран. фильмы с успехом участвуют в разл. междунар. кинофестивалях. Широкое признание получили свободные от стереотипов массовой культуры, отличающиеся глубоким проникновением в реальную обществ. жизнь, гуманным и поэтичным изображением человеческих чувств фильмы: Д. Мехрджуи («Квартиранты», 1987; «Хамоон», 1990; «Сара», 1993, пр. Мкф в Сан-Себастьяне; «Лейла», 1997), М. Махмалбафа («Лоточник», 1987; «Однажды, кино», 1992, пр. Мкф в Карлови-Вари; «Салам синема», 1995; «Габбе», 1996; «Молчание», 1998; «Кандагар», 2001), А. Кияростами («Где дом друга?», 1987, пр. Мкф в Локарно; «Под оливами», 1994; «Вкус вишни», 1997, гл. пр. Мкф в Канне), Б. Бейзаи («Чужак Башу», 1989), В. Карим-Масихи («Последняя сцена», 1990), М. Маджиди («Бадук», 1992; «Отец», 1995; «Дети небес», 1996; «Цвет Бога», 1998; «Ива», 2005), Р. Баниэтимад («Голубой платок», 1995, пр. Мкф в Локарно; «Под кожей города», 2000, пр. Мкф в Москве), Дж. Панахи («Белый шар», 1996), К. Аяри («Быть или не быть», 1998), С. Махмалбаф («Школьная доска», 2000, пр. Мкф в Канне), М. Мешкини («День, когда я стала женщиной», 2000, пр. Мкф в Венеции), А. Фархади («Танцуя в пыли», 2003), Х. Масуми («Где-то очень далеко», 2006), Х. Махмалбаф («Будда рухнул от стыда», 2007, пр. Мкф в Сан-Себастьяне) и ряда др. кинорежиссёров. В первой декаде февраля в рамках празднования годовщины Исламской революции 1979 в Тегеране проводится традиц. междунар. кинофестиваль «Фаджр».
Дополнительная литература:
Шахов А. Иранский киноренессанс. Киносенсации: фильмы, люди, события. М., 1996;
он же. Иранский кинематограф: двойственность постижения // Азия и Африка сегодня. 2001. № 12;
он же. Кинематографический клан Мохсена Махмалбафа // Персия. 2002. № 1;
он же. Д. Мехрджуи и его фильмы // Азия и Африка сегодня. 2004. № 3;
он же. Иранский кинорежиссер Маджид Маджиди: секрет успеха // Там же. 2005. № 9;
Dabashi H. Close up: Iranian cinema, past, present, future. L.; N. Y., 2001;
idem. Masters and masterpieces of Iranian cinema. Wash., 2007.
Автор раздела: А. С. Шахов.
Иллюстрации:
Кадр из фильма «Габбе». Режиссёр М. Махмалбаф. 1996. Архив БРЭ;
«Танец дервишей». Средневековая миниатюра. Архив БРЭ;
«Музыкантша с кеманчой». Картина неизвестного художника 19 в. Музей искусства народов Востока (Москва). Архив БРЭ;
«Лютнист». Изображение на серебряной чаше сасанидского периода (6 в.). Национальный музей (Тегеран). Архив БРЭ;
Ковёр. Тегеран. Кон. 19 в. Архив БРЭ;
Султан Мохаммед. «Спящий герой». Иллюстрация к «Шахнаме» Фирдоуси. Миниатюра тебризской школы. 1520-е гг. Архив БРЭ;
Йезд. Мавзолей Доваздех-Имам. 1037. Архив БРЭ;
Гробница Кира II в Пасаргадах. 2-я пол. 6 в. до н. э. Архив БРЭ;
Кустарное производство ковров в Тегеране. Архив БРЭ;
Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране. Архив БРЭ;
Проникновение демонстрантов на территорию американского посольства в Тегеране. Фото 1979. Архив БРЭ;
Шах Мохаммед Реза Пехлеви встречается с крестьянами. Фото 1960-х гг. Архив БРЭ;
Дженгелийцы. 1920. Архив БРЭ;
«Битва между войском турецкого султана Селима I и кызылбашским ополчением иранского шаха Исмаила I 23.8.1514 в Чалдыранской долине». Дворец Чехель-Сотун в Исфахане. Архив БРЭ;
Остродонный сосуд с росписью из Гиссара, период IIа. Ок. 3300–3000 до н .э. Музей Древнего Востока (Токио). Архив БРЭ;
Армянское нагорье. Архив БРЭ;
Вулкан Демавенд. Архив БРЭ.