Инфраструктура в долг и в прибыток. К годовщине Верхней Асуанской плотины 15 января 1971 в Египте была торжественно открыта Асуанская ГЭС, которую проектировали советские специалисты, а строили – за советские деньги. Сегодня, когда мы отмечаем 46-ю годовщину окончания строительства Асуанского гидроузла, стоит поговорить о том, что строить в кредит – это, конечно, риск. Однако без риска и строек не будет. На чтение: 2 минуты

15 января 1971 в Египте была торжественно открыта Асуанская ГЭС, которую проектировали советские специалисты, а строили – за советские деньги.

На днях СМИ сообщили о том, что до начала строительства АЭС «Эд-Дабаа» в Египте остаются считаные месяцы. В марте 2017-го должна состояться торжественная закладка первого камня и подписание всех необходимых контрактов. Таким образом, Россия спустя более полувека снова строит крупную электростанцию в Египте.

Сегодня, когда мы отмечаем 46-ю годовщину окончания строительства Асуанского гидроузла, стоит поговорить о том, что строить в кредит – это, конечно, риск. Однако без риска и строек не будет.

Как МБРР испугался

Недавно, в материале о Суэцком кризисе , мы уже касались проблемы Асуанского гидроузла. Откуда вдруг там взялся СССР, если Египет к тому времени давно находился под влиянием Великобритании и Франции?

К середине XX века в Египте уже существовало несколько плотин, причём первая была построена ещё в 1902 году британцами. В 1950-х встал вопрос о её усовершенствовании – для окончательного решения проблемы наводнений. Масштаб работ поможет оценить объём водохранилища плотины: 5 млрд куб. м у прежней и 157 млрд куб. м у новой. Проект новой плотины также был готов, строить снова должны были британцы, а кредитовать – Международный банк реконструкции и развития (МБРР) за средства США и Великобритании. Кредит уже был согласован, однако затем банк отозвал своё согласие: американцам нужны были гарантии мира Египта с Израилем, чтобы исключить риск уничтожения/повреждения плотины. Египет такие гарантии предоставить отказался. Зато СССР с готовностью предоставил два кредита на сумму 113 млн египетских фунтов (400 млн руб.) – после истории с национализацией канала и Суэцкого кризиса.

Строительство началось в рамках «великой дружбы» Хрущёва и египетского президента Насера, в 1964 году даже удостоенного звания Героя Советского Союза и отмеченного популярными в народе стихами:

Живёт в песках и жрёт от пуза Полукадет, полуэсер, Герой Советского Союза, Гамаль Абдель на-всех-Насер .

Как не испугался СССР

До открытия плотины, возводившейся 11 лет (1960-1971), Насер не дожил менее четырёх месяцев. Стройка решила не только проблемы с засухами и наводнениями. На момент окончания строительства Асуанский гидроузел давал в энергосистему Египта половину электроэнергии (2700 МВт, 2100 из которых – Верхняя Асуанская плотина).

По кредитам Египет, кстати, рассчитался спустя несколько лет после окончания строительства. Как и планировал – из доходов Суэцкого канала. Правда, треть кредита советское руководство успело списать. Зато реализация столь масштабного гидротехнического сооружения стала отличной визитной карточкой для проектировщика – ОКБ «Гидропроект». Так что списание части долга можно рассматривать как своего рода благодарность за пиар: конструкторское бюро до сих пор по праву эксплуатирует славу проектанта Асуанского гидроузла, выполняя контракты в странах Азии и Африки.

Скажем, в конце 2016 года «Гидропроект» заключил договор на проектирование системы технического водоснабжения блоков АЭС «Куданкулам» (Индия). Сегодня этих блоков два, строятся ещё два плюс два в проекте. Однако ничто (технически) не мешает довести их количество до восьми. Именно на столько и рассчитывают в «Росатоме». Если всё получится, то «Куданкулам» станет для «Росатома» примерно такой же визитной карточкой, как Асуан для «Гидропроекта». Наиболее мощная из АЭС с блоками российского типа – 8 ГВт установленной мощности.

Впрочем, только до полного окончания строительства АЭС «Эд-Дабаа». Там тоже планируется 8 энергоблоков, однако не ВВЭР-1000, как в Индии, а ВВЭР-1200, то есть без малого 10 ГВт установленной мощности или 4,5 асуанских плотины. Однако для этого сначала придётся вложиться самим. Строительство первой очереди АЭС оценивается в 10 млрд долл. Правительство Египта перечислит лишь 2, остальное – экспортный кредит российского правительства. Египет планирует вернуть его за счёт экономической выгоды от работы АЭС.

Деньги в рост

Часто приходится слышать упрёки: руководство СССР раздавало кредиты слишком бездумно, множество средств не вернулись до сих пор (и не вернутся уже никогда), а потому единственное, что можно сделать сегодня – великодушно прощать эти долги. Чем уже российское правительство иногда и занимается.

Что ж, доля правды в этом есть. Однако верно и то, что благодаря таким кредитам «Гидропроект» и «Росатом» сегодня имеют портфель контрактов на годы вперёд и на годы же могут планировать свою деятельность – роскошь почти невероятная.

Такова уж специфика нашей экспортной промышленности – мы не поставляем на мировой рынок ширпотреб. Торгуем оружием, проектируем и строим электростанции. То есть работаем в сегментах «дорого» и «крайне дорого». А в них без экспортных кредитов не обойтись. Однако практика показывает, что при соблюдении разумных мер предосторожности выгоду от успешных контрактов можно потом получать ещё десятилетиями.

Ещё один ответ на эту критику – Китай, который настолько широко использует практику экспортных и связанных кредитов, что сам метод постепенно приобретает репутацию исключительно китайского бизнес-стиля. Что, разумеется не так. Так вести дела Китай научили в СССР, а если точнее – товарищ Сталин , который в своё время именно так и кредитовал экономику КНР, одновременно загружая заказами советскую промышленность и обеспечивая стране экспортные поступления.

Фраза «экспортные кредиты» должна приходить на ум всякий раз, когда мы слышим об очередном вложении правительства по рецептам Кудрина доходов от, скажем, нефтяного экспорта в облигации казначейства США. Советское правительство можно упрекать за многое. И справедливо. Однако оно точно знало, что должно кредитовать экспортные заказы своей промышленности и экспорт услуг своих технических специалистов, а не работу печатного станка наиболее вероятного противника.