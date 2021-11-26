БЕН БАРКА аль-Махди

Марокканский политический деятель.

Родился в религиозной семье мелкого торговца, затем чиновника. По профессии педагог (1-й марокканец-мусульманин, получивший степень доктора математических наук). Один из основателей (декабрь 1943 — январь 1944) партии «Истиклаль», впоследствии — член ее исполкома.

После провозглашения независимости Марокко (1956) — президент Национальной консультативной ассамблеи и редактор еженедельника «Аль-Истиклаль».

С 1959 лидер левой партии Национальный союз народных сил . Перешел в оппозицию королю Хасану II, подозревался в республиканских устремлениях, в 1963, после того как в вооруженном конфликте между Алжиром и Марокко поддержал алжирскую сторону, эмигрировал в Женеву. Возглавил Движение трех континентов (в дальнейшем — Организация солидарности народов Азии, Африки и Латинской Америки, OSPAAAL) в тесном сотрудничестве с А. Кабралом ; посетил Каир, Рим, Гавану, поддерживал контакты с Че Геварой и радикальными мусульманскими организациями США, активно участвовал в подготовке 1-й конференции OSPAAAL.

В октябре 1965 похищен во Франции, затем убит при невыясненных обстоятельствах (предположительно, в результате совместной операции французских, марокканских и израильских спецслужб), что спровоцировало международный скандал и временный (до 1969) разрыв дипломатических отношений между Рабатом и Парижем; тело Б. Б. так и не было найдено.

Автор статьи: Т. К. Кораев.

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