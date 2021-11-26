БАГДАДСКИЙ ПАКТ

Неофициальное название Организации Центрального договора (англ. Central Treaty Organization).

Военно-политический союз Ирака (вышел из союза в 1958), Турции , Пакистана , Ирана , Великобритании и США , образованный в 1955. Противостоял советскому влиянию в регионе. После выхода Ирана и Пакистана по инициативе правительства Турции прекратил свою деятельность в августе 1979.

Автор статьи: С. Ю. Серегичев.

© Российская Историческая Энциклопедия