АСУАНСКАЯ (Высотная) ПЛОТИНА

Крупнейшее комплексное гидротехническое сооружение в Египте на р. Нил, близ Асуана, построенное в 1962—1970.

Без водохранилища Нил каждый год выходил из берегов в течение лета, переполняясь потоком вод Вост. Африки. Целью строительства А. п. было предотвратить наводнения, обеспечить Египет электроэнергией и создать сеть оросительных каналов для с. х. Возведение первой дамбы началось в 1899, закончилось в 1902. Позже проект был признан неадекватным, и строительство дамбы продолжилось (1907—1912 и 1929—1933). Длина ее около 2 км, высота 54 м, ширина около 8 м. В 1946 принято решение о строительстве второй плотины в 6 км выше по течению реки. Работы по проектированию начались в 1952. В 1958 СССР предложил техническую помощь. В обмен на лояльность Насера к СССР была списана почти 1/3 стоимости этого проекта. Работу по проектированию дамбы выполнил советский институт «Гидропроект». Длина верхней дамбы около 4 км, высота 110 м. Ее возведение начато в 1960, закончилось в 1970, водохранилище стали заполнять водой уже с 1964. Водоохранение поставило под угрозу исчезновения многие памятники археологии , в связи с этим была проведена спасательная операция под эгидой ЮНЕСКО, в результате которой 24 памятника были перемещены на безопасное расстояние либо переданы странам, оказавшим помощь в спасении этих объектов культуры. Кроме очевидных плюсов от строительства А. п. обнаружился ряд серьезных экологических проблем.

Автор статьи: Иванникова Е.М.

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